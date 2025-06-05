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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ермишина Лиана


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» в рамках развития сервисов для крупного бизнеса 1
08.02.2024 «Базальт СПО» и «ГМК "Норильский никель"» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения технологического суверенитета 1
08.02.2024 «Ред Софт» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве 1
30.11.2023 «Группа Астра» и «Норникель» подписали меморандум о сотрудничестве 1
08.09.2023 «День поставщика ИТ. Вход свободный» 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 2
17.02.2022 Полевые испытания системы по управлению производственным данными стартовали в подразделении «Норникеля» в Забайкалье 1
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии 1
26.11.2020 Atos предоставила «Норникелю» платформу BullSequana S для внедрения SAP 1
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ермишина Лиана и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
SAP SE 5334 1
Qualcomm Technologies 1854 1
Intel Corporation 12316 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
Qualcomm Europe 15 1
Compal Electronics 135 1
Крок - Croc 1785 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1502 1
InfoWatch - Инфовотч 1045 1
Ростелеком - ЦБТ - Центр биометрических технологий 34 1
ВЭБ.РФ - НМ-тех 40 1
Системы и Технологии ГК 104 1
СПбЭК-Майнинг 2 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 53 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2081 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 318 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 127 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 1
Ред Софт - Red Soft 802 1
Базальт СПО - BaseALT 704 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 247 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 243 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 521 9
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 5 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 1
НСПК - Национальная система платежных карт 837 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 50 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2589 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12070 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5071 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 697 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68320 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53053 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20826 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6908 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6528 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30615 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12345 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12911 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21217 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16371 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10603 2
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4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8651 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 71 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8298 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14628 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1412 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21161 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9563 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1112 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5525 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9468 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 555 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24742 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10266 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4165 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2998 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2092 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29130 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15063 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4288 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4522 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
Linux OS 10251 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 481 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Avaya IX Workplace 9 1
Qualcomm Snapdragon X 87 1
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 5 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 705 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 714 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 348 1
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Atos Bull Sequana 27 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 517 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 306 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 363 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 273 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 293 1
Microsoft Windows 15913 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 167 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
Гоц Роман 47 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Телков Алексей 27 1
Коробов Сергей 6 1
Терехов Олег 8 1
Бусько Виталий 1 1
Касперская Наталья 298 1
Легостаева Светлана 94 1
Сергунина Наталья 369 1
Серебряникова Анна 75 1
Хасьянова Гульнара 145 1
Матвеева Татьяна 105 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Солнцева Екатерина 58 1
Мельникова Алиса 96 1
Малышев Сергей 84 1
Платонов Юрий 2 1
Климов Андрей 81 1
Чернядьева Юлия 2 1
Приедитис Павел 1 1
Трандин Сергей 96 1
Храмков Андрей 1 1
Анисимов Максим 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 149366 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44266 3
Европа Восточная 3109 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14258 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17488 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5949 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52700 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 831 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30234 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9139 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 2
Металлы - Никель - Nickel 339 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 649 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19273 1
Металлы - Медь - Copper 812 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9094 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7959 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5252 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49307 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6446 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3633 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 418 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Металлы - Платина - Platinum 472 1
Экономический эффект 1117 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2565 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10197 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 672 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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