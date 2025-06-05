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Ермишина Лиана
УПОМИНАНИЯ
Ермишина Лиана и организации, системы, технологии, персоны:
|Гоц Роман 47 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
|Телков Алексей 27 1
|Коробов Сергей 6 1
|Терехов Олег 8 1
|Бусько Виталий 1 1
|Касперская Наталья 298 1
|Легостаева Светлана 94 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Хасьянова Гульнара 145 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Мельникова Алиса 96 1
|Малышев Сергей 84 1
|Платонов Юрий 2 1
|Климов Андрей 81 1
|Чернядьева Юлия 2 1
|Приедитис Павел 1 1
|Трандин Сергей 96 1
|Храмков Андрей 1 1
|Анисимов Максим 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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