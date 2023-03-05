Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Последний год на российском ИТ-рынке идут тектонические изменения, вызванные необходимостью в краткие сроки заменить иностранные продукты и решения на отечественные. Работу по достижению технологической независимости в ряде компаний, госструктур и ассоциаций нередко возглавляют представительницы прекрасной половины человечества.

Топ CNews-2023. Импортозамещение как «специальная операция» в сфере информационных технологий

Наступающий год станет годом движения к технологической независимости нашей страны. Во главе многих ИТ-компаний, создающих отечественные решения и крупнейших объединений таких компаний, стоят представительницы прекрасного пола. Они во многом определяют ИТ-стратегию страны и пути дальнейшего развития отечественных информационных технологий.

CNews предлагает своим читателям ежегодный список топ-10 женщин, играющих важную роль на российском ИТ-рынке. Список не является рейтингом, все его участницы расположены в алфавитном порядке. После прочтения статьи читатели могут проголосовать за ту из участниц, чья роль в процессе достижения цифровой независимости России представляется им наиболее значимой.

Лиана Ермишина, вице-президент по информационным технологиям «Норникеля»

Под руководством Лианы Ермишиной, вице-президента по информационным технологиям «Норникеля», ИТ-подразделение компании пережило и пандемию, и катаклизмы последних лет. Компания уверенно идет по пути цифровизации. Около 50% программного обеспечения уже приходится на российские продукты, и эта доля будет расти. «Норильский никель» использует передовые технологии для обеспечения безопасности, совершенствования и роста эффективности производства, а также для реализации «зеленых» инициатив.

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Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch

Среди людей, давно и настойчиво говорящих о необходимости импортонезависимости, — председатель правления АРПП «Отечественный софт», президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Она прикладывает огромные усилия для того, чтобы познакомить заказчиков и российских вендоров, а также поддерживает идею создания кибервойск, которые смогут противостоять кибератакам на нашу страну. Интересы Натальи Касперской в сфере импортонезависимости не ограничиваются только ИТ — в начале 2023 г. она решила заняться производством молочных продуктов, а впоследствии, возможно, разведением крупного рогатого скота, производством мороженого, а также торговлей мясом.

Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника»

В числе тех, кто старается обеспечить Россию качественной вычислительной техникой, — Светлана Легостаева, генеральный директор АНО «Консорциум «Вычислительная техника». На этом пути возникают порой неожиданные препятствия. Например, набирает обороты тренд на создание подделок отечественных «железных» решений: еще недавно это были единичные случаи, а сейчас таких примеров десятки. Светлана Легостаева уверена, что надо формировать спрос на продукцию российских вендоров путем налаживания диалога между заказчиками и производителями, стимулировать производство, выдавая предприятиям дешевые кредиты, и обязать разработчиков поддерживать совместимость с российскими чипами.

Татьяна Матвеева, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи

Татьяна Матвеева возглавляет Управление президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, поэтому круг вопросов, с которыми она сталкивается, очень широк. В частности, это невиданный доселе рост количества кибератак на российские ресурсы и разнообразных фейков о России. Поэтому Татьяна Матвеева является сторонницей создания суверенного интернета, предлагает защитить граждан от деструктивных компьютерных игр и развивать отечественную игровую индустрию, основанную на традиционных духовно-нравственных и культурных ценностях, активно бороться с фейками в интернете и усиливать уровень киберзащиты.

Алиса Мельникова, директор по цифровым технологиям «Сибур»

Цифровой трансформацией «Сибура» управляет директор по цифровым технологиям Алиса Мельникова. В 2021 г. цифровые преобразования принесли компании ₽11 млрд. «Сибур» самостоятельно разрабатывает решения для «Индустрии 4.0», помогает людям переквалифицироваться в ИТ-шников и уделяет самое пристальное внимание искусственному интеллекту. Благодаря этому, по словам Алисы Мельниковой, к концу 2022 г. накопленный экономический эффект от цифровизации может достигнуть ₽30 млрд.

Наталья Сергунина, заммэра Москвы

Наталья Сергунина, заммэра Москвы, курирует множество цифровых инициатив, в том числе поддержку стартапов в сфере высоких технологий, разработку онлайн-сервисов для предпринимателей, запуск образовательных программ для желающих получить инновационную специальность. За последние 10 лет поддержку правительства Москвы получили более 10 тыс. технологических компаний. 82% москвичей ставят московскому порталу госуслуг оценку «отлично». А участники московской программы тестирования инноваций уже заключили контракты более чем на ₽500 млн.

Анна Серебряникова, руководитель Ассоциации больших данных и Альянса RISC-V

Большие данные нужны всем. А значит, пора установить правила работы с ними. Активное участие в выработке правил принимает Анна Серебряникова, руководитель Ассоциации больших данных. Предлагается раздать санированные (очищенные от конфиденциальных деталей) данные бизнесу и госструктурам и распространить на их обработку экспериментальный правовой режим. В тоже время, за утечку персональных данных надо нести ответственность. По мнению Анны Серебряниковой, сумма штрафа должна коррелировать с масштабом инцидента и ущерба, который злоумышленники причинили компании, ее сотрудникам и клиентам. Еще одна важная тема, которой занимается Анна Серебряникова, недавно возглавившая Альянс RISC-V, — формирование экосистемы RISC-V в России: стандарты, запуск разработок в промышленное использование, поддержка разработчиков ПО, обучение. RISC-V — открытая архитектура, надежда отечественного чипмейкерства, которая позволит создавать полностью независимые процессоры.

Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка России

Финансовый сектор России достиг значимых результатов в технологической независимости. Цифровизацию финансового рынка курирует первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова. В России создана Национальная система платежных карт, запущена платежная система «Мир», система быстрых платежей стала очень популярной. В этом году организован Центр биометрических технологий, который будет заниматься развитием Единой биометрической системы, появился цифровой профиль предпринимателя, который упростит доступ к мерам господдержки. Для того, чтобы нивелировать отключение российских банков от SWIFT, ЦБ рассматривает вопрос создания шлюза между российской Системой передачи финансовых сообщений и национальной китайской системой банковских переводов CIPS, к которой сейчас активно подключаются российские банки.

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации госкорпорации Росатом

Росатом, получивший в последнее время известность как разработчик отраслевых цифровых решений, планирует выходить с ними на мировой рынок. Отечественные системы математического моделирования и инженерное ПО уже достигли необходимого уровня зрелости. Например, по мнению Екатерины Солнцевой, директора по цифровизации госкорпорации Росатом, флагманский цифровой продукт математического моделирования и инженерного анализа «Логос» может успешно конкурировать с мировыми аналогами. То же самое можно сказать и про систему электронного документооборота и ресурсного планирования Multi-D Docs&Resources (MDDR), которая обеспечивает документооборот проектов самого разного масштаба, в том числе международных.

Гульнара Хасьянова, генеральный директор группы компаний «Микрон»

Группа компаний «Микрон», руководителем которой является Гульнара Хасьянова, — один из «моторов» российской микроэлектроники. Завод не справляется с ростом спроса, и ему надо увеличивать объемы выпуска. Компания запустила производство чипов для платежных карт «Мир», а также микросхем для биометрических паспортов и полисов ОМС на мощностях «НМ-тех». Совместно с компанией «Энергомера» начинается разработка устройств промышленного интернета вещей для ЖКХ и городской электросетевой инфраструктуры.

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