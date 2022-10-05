«Микрон» и «Энергомера» будут совместно развивать умную электроэнергетику

«Микрон», российский производитель и экспортер микроэлектроники, и «Электротехнические заводы «Энергомера», один из российских производителей интеллектуальных приборов учета электроэнергии подписали соглашение о совместной разработке и производстве устройств промышленного Интернета вещей для ЖКХ и городской электросетевой инфраструктуры. Решения направлены на улучшение качества жизни и создания комфортной среды граждан, сообщили CNews представители «Микрона».

«В партнерстве с Группой "Микрон" мы намерены создать востребованную на отечественном и международном рынках линейку устройств для современной электросетевой инфраструктуры и развития промышленности. У наших компаний имеется колоссальный опыт инновационной деятельности, синергия которого, безусловно, воплотится в эффективном и успешном продукте. В рамках первого этапа предполагается разработка интеллектуальных решений энергосбережения, предназначенных для автоматизации мониторинга потребляемых ресурсов в жилых домах, промышленных объектах и сооружениях», – отметила Президент «Энергомеры» Виктория Курсикова.

Взаимодействие компаний направлено на разработку и серийное производство на территории Российской Федерации устройств, систем и блоков «Энергомера» на базе микроэлектронных компонентов «Микрона», а также формирование новых направлений сотрудничества с целью создания интеллектуальных сетей и цифровизации энергокомплекса страны на отечественной ЭКБ.

«В современном мире энергетика – одна из базовых технологических сфер. Логично и правильно, что она должна строиться на собственных контролируемых и не управляемых извне решениях. Только продукция отечественного производства гарантирует защищенность критической инфраструктуры и ее стабильное развитие, – отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон». – Мы выстраиваем цепочки производства, наращиваем мощности и открыты партнерским проектам по развитию технологической базы во всех инфраструктурных отраслях».

Отечественная компонентная база – основа технологической независимости и информационной безопасности страны в условиях цифровой трансформации экономики и общества. Развитие устройств и систем на основе отечественной ЭКБ является одним из ключевых направлений стратегии развития РЭП.

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«Микрон» – производитель и экспортер микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва». Микрон производит более 700 типономиналов продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.

«Энергомера» – компания с полным циклом производства такой продукции, как приборы и системы учета электроэнергии, метрологическое, энергетическое, телекоммуникационное монтажное и щитовое оборудование, оборудование для электрохимической защиты.