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Энергомера Концерн Электротехнические заводы Монокристалл ГК
Энергомера Концерн и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасьянова Гульнара 143 2
|Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 2
|Иванцов Илья 11 2
|Качалов Олег 1 1
|Коробов Евгений 31 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Петруца Роман 14 1
|Павлов Максим 8 1
|Козырев Антон 2 1
|Черникова Алевтина 42 1
|Поликарпов Сергей 7 1
|Леденцов Николай 3 1
|Лысенко Андрей 1 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Шалманов Сергей 201 1
|Швец Владислав 1 1
|Чубайс Анатолий 213 1
|Марголит Геннадий 7 1
|Комков Андрей 1 1
|Запорожский Сергей 1 1
|Гордин Дионис 18 1
|Французов Юрий 2 1
|Касперская Наталья 294 1
|Легостаева Светлана 91 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Чернышенко Дмитрий 570 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Иванов Сергей 388 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Мельникова Алиса 93 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Южаков Алексей 27 1
|Каем Кирилл 35 1
|Власов Алексей 16 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Чех Илья 8 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Лебедев Артемий 100 1
|IDC - International Data Corporation 4912 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 2
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
|ITSM Tool Universe 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
|Strategy Analytics 284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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