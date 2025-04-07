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Индексная книга (каталог) CNews*
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Энергомера Концерн Электротехнические заводы Монокристалл ГК

Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК


07.04.2025 PT ISIM обнаруживает аномалии и опасные операции в системах управления технологическим процессом Honeywell 1
18.12.2024 Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков 1
06.12.2024 СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом 1
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год 2
20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах 2
03.07.2024 В России создадут систему телеметрии и мониторинга для газовой отрасли 3
15.05.2024 Positive Technologies представила PT ISIM 4.5: новые возможности администрирования и централизованная доставка экспертизы 2
26.04.2024 Новый пакет экспертизы PT ISIM: поддержка промышленных протоколов ABB и «Энергомеры» 2
28.12.2023 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимости в устройствах учета энергоресурсов 1
24.11.2023 Найден способ в 10 раз увеличить срок службы аккумуляторов 2
10.07.2023 Китай скупает российские сапфиры, которые стоят в iPhone и Apple Watch 3
05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино 2
30.05.2023 Украина обстреляла российский завод, производящий стекла для iPhone и Apple Watch 2
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT 2
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
05.10.2022 «Микрон» и «Энергомера» будут совместно развивать умную электроэнергетику 4
15.06.2021 Российская неделя высоких технологий - 2021 2
14.05.2021 Российская неделя высоких технологий – 2021 2
16.09.2019 Грант Арутюнов -

Телеком-рынок будет расти благодаря большим данным, интернету вещей и искусственному интеллекту

 1
26.07.2019 «Билайн» ворвался на рынок электросчетчиков с решениями интернета вещей 3
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
02.04.2018 «Монокристалл» запустил производство сверхбольших кристаллов сапфира 3
11.11.2016 Ученые МИСиС разработали недорогую технологию производства мобильных дисплеев 1
04.07.2016 Концерн «Энергомера» подвел итоги развития системы Infor SyteLine 2
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
19.08.2011 «Роснано» инвестирует свыше 1 млрд руб. в производство сапфира и сапфировых пластин для светодиодной промышленности 2
18.11.2010 «Умные» дома в Твери позволили сэкономить до 50% электроэнергии 1
27.10.2010 Типовая многоэтажка в Улан-Удэ стала «умным» домом 1
31.08.2010 «Умный» дом в Омске оснастили системой учета электроэнергии 2
16.07.2009 ММВБ и РОСНАНО презентовали совместный проект "Рынок инноваций и инвестиций" 2

Публикаций - 47, упоминаний - 75

Энергомера Концерн и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 47 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1243 4
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 3
Apple Inc 12208 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 2
Eltex - Предприятие Элтекс 158 2
InfoWatch - Инфовотч 1031 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 2
Т8 НТЦ 90 2
Системы и Технологии ГК 101 2
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 2
Микроволновая Электроника 3 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 2
Сарансккабель - Сарансккабель-Оптика - Саранский кабельный завод 12 2
РИО НТЦ - Радиофотоники и Интегральной Оптики 2 2
Симанитрон-Электроника НПП 2 2
Старлинк НПП ТД 2 2
Свободные Технологии Инжиниринг - СТИ 12 2
Fanvil - Фанвил 8 2
Белтелекабаль СЗАО 2 2
Samsung Display - Corning Inc - Corning CIS - Корнинг СНГ 2 2
Радиан ТД 13 2
Радиал 4 2
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 12 2
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 2
Супертел 17 2
Элтекс Коммуникации 20 2
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 17 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 98 2
Минсккабель - Минский кабельный завод - МКЗ - Инфокабель 2 2
Naumen - Наумен 636 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4978 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 319 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 362 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 9 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 2
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 2
Монокристалл БЗС - Белгородский завод сапфиров 2 2
Снабремсервис - СРС 2 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7471 1
Агроплазма 1 1
Герофарм - Geropharm 10 1
ОЭК - Омскэнергосбыт - Омская энергосбытовая компания 1 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Интер РАО - Омская энергосбытовая компания 4 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Новомет ГК 4 1
Бакор НТЦ 1 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 1
Бурятэнергосбыт - Энергосбыт Бурятии ТП 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 1
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2843 1
Альфа-Банк 1786 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Национальные приоритеты АНО 19 1
ЭФКО ГК 22 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Ингеосервис 2 1
Интерскол 11 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 60 1
БАСК ГК 1 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 168 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11883 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2956 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 416 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6023 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 754 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2550 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4868 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3386 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2787 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 2
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 42 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 480 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2199 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2007 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 686 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 2
Международная академия связи - МАС 41 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 111 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 216 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 44 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4234 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31357 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12143 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14250 7
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10865 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28364 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24469 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5402 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7977 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5845 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3277 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3368 5
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HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2615 5
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 305 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11222 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21540 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2996 4
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Электроника - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 324 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24509 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4148 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6740 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1582 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7017 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1092 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1280 3
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 494 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2779 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7138 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 74 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4602 3
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 2
Qualcomm iSIM - Integrated SIM 32 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 14 1
TmaxSoft Tibero DBMS 44 1
Реестр добросовестных экспортеров 200 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
Apple iPhone 6 4862 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 16 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 691 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5351 1
FreePik 1077 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 560 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 1
CIPS - Cross-border Interbank Payment System - China International Payments System - China Interbank Payments System - Трансграничная межбанковская платежная система 6 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Samsung Galaxy Note 695 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 86 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1350 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 357 1
Positive Technologies - PT ISTI - PT Industrial Security Threat Indicators - PT Threat Intelligence Feeds - PT Threat Analyzer 11 1
Хасьянова Гульнара 143 2
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 2
Иванцов Илья 11 2
Качалов Олег 1 1
Коробов Евгений 31 1
Кириченко Игорь 49 1
Петруца Роман 14 1
Павлов Максим 8 1
Козырев Антон 2 1
Черникова Алевтина 42 1
Поликарпов Сергей 7 1
Леденцов Николай 3 1
Лысенко Андрей 1 1
Алфёров Жорес 57 1
Шалманов Сергей 201 1
Швец Владислав 1 1
Чубайс Анатолий 213 1
Марголит Геннадий 7 1
Комков Андрей 1 1
Запорожский Сергей 1 1
Гордин Дионис 18 1
Французов Юрий 2 1
Касперская Наталья 294 1
Легостаева Светлана 91 1
Сергунина Наталья 369 1
Серебряникова Анна 73 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Матвеева Татьяна 105 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Иванов Сергей 388 1
Солнцева Екатерина 58 1
Мельникова Алиса 93 1
Дроздов Игорь 45 1
Южаков Алексей 27 1
Каем Кирилл 35 1
Власов Алексей 16 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Чех Илья 8 1
Фурсин Алексей 157 1
Лебедев Артемий 100 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 11
Германия - Федеративная Республика 12746 11
Беларусь - Белоруссия 5769 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5216 7
Япония 13333 6
Украина 7646 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 5
Китай - Тайвань 4016 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 648 5
Южная Корея - Республика 6693 4
Европа 21862 4
Казахстан - Республика 5599 3
Италия - Итальянская Республика 4369 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3542 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14253 3
Куба - Республика 365 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 14 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 475 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13383 2
Индия - Bharat 5503 2
Европа Восточная 3107 2
Франция - Французская Республика 7883 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 890 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 2
Земля - планета Солнечной системы 10433 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14202 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1489 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 886 2
США - Юта 193 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Россия - ПФО - Саратовская область 744 2
Армения - Республика 2306 2
Москва - СЗАО - Северо-Западный административный округ 48 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1530 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1749 1
Канада 4907 1
Турция - Турецкая республика 2395 1
Нидерланды 3545 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4084 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 10
Кремний - Silicium - химический элемент 1599 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18922 7
Энергетика - Energy - Energetically 5176 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5875 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16554 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1525 4
Физика - Physics - область естествознания 2667 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8683 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2455 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10006 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 770 3
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1392 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5160 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4726 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4915 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2351 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5253 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3186 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7138 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7069 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 52 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 2
Германий 43 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1264 2
Галлий - Gallium - химический элемент 319 2
Литий - Lithium - химический элемент 554 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7714 2
Phys.org 972 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1927 2
Nature 813 2
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11284 2
Optics 139 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
New Scientist 1448 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
Mash - telegram-канал 17 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 521 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 989 1
IDC - International Data Corporation 4912 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 1
ITSM Tool Universe 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
Strategy Analytics 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 956 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 2
РАН - Российская академия наук 1906 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 14 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 962 1
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 7 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 124 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 32 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 14 1
TU Wien - Technische Universität Wien - Technical University of Vienna - Венский технический университет 24 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий Японии 16 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 547 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 53 1
CSTB Telecom & Media 58 2
Связь-Экспокомм 113 1
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