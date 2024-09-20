В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год

В Воронеже заработало производство микросхем в металлополимерных корпусах, которые не уступают своим аналогам в металлостеклянных и металлокерамических корпусах, но стоят дешевле. Линию открыл НИИЭТ из группы компаний «Элемент», в которую также входит «Микрон». Большая часть денег была получена в виде льготного займа по по программе «Комплектующие изделия». Мощность производства – до 10 млн единиц продукции в год.

Без лишнего шума

Фонд развития промышленности (ФРП) сообщил CNews о запуске в Воронеже новой линии по выпуску микросхем. Его открыл «Научно-исследовательский институт электронной техники» из состава ГК «Элемент», владеющей, в числе прочего, компанией «Микрон», которая называет себя «чипмейкером №1 в России».

Строительство и оснащение новой линии обошлось в сумме около 790 млн руб., и теперь она будет выпускать до 10 млн микросхем в год – такова ее проектная мощность. Но до конца 2025 г. предприятие будет собирать до 3,5 млн единиц продукции.

Большую часть денег на открытие производства предоставил ФРП – он выдал ГК «Элемент» 616 млн руб. в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

ФРП Новая производственная линия

НИИЭТ – это один из крупнейших в России вендоров электронных компонентов, в списке продукции которого находятся GaN-транзисторы на кремнии – в России их не выпускает более ни одна компания. НИИЭТ уже достаточно давно занимается модернизацией своего производства. Например, в 2016 г. он внедрил мощности по выпуску электронно-компонентной базы, а спустя пять лет модернизовал кристальное производство, без которого невозможно производство сверхбольших интегральных схем (СБИС) и мощных СВЧ транзисторов.

Что касается новой линии по корпусированию микросхем, то она обеспечила НИИЭТ дополнительными 15 рабочими местами.

Ключевая особенность

Новая производственная линия НИИЭТ предназначена для сборки электронных компонентов в современных металлополимерных корпусах. Также существуют металлостеклянные и металлокерамические корпуса, но их использование удорожает конечный продукт.

И наоборот, выбор в пользу металлополимерного корпуса снижает себестоимость микросхем. Как сообщили CNews представители ФРП, снижение цены достигается благодаря «экономии драгоценных металлов», а также за счет «менее затратного производственного цикла, в котором совмещены технологические операции изготовления корпусов и полной герметизации интегральных микросхем».

Одна микросхема, но много клиентов

На своей новой линии институт НИИЭТ намерен корпусировать микроконтроллер К1921ВГ015, отличающийся сверхнизким потреблением электричества. За счет этой своей особенности у него очень широкая сфера применения – он может использоваться, в числе прочего, в медицинском оборудовании. В бытовых счетчиках электричества и газа, а также в устройствах, предназначенных для автоматизации производства.

Но на деле возможности линии корпусированиеем одной лишь микросхемы, пусть и столь универсальной, не ограничиваются. По данным ФРП, на производстве также можно организовать сборку микроконтроллеров, микропроцессоров, преобразователей питания, интерфейсных интегральных микросхем, модулей усиления мощности, кремниевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов в наиболее распространенных металлополимерных корпусах QFP, QFN, SOT, SOIC и TO.

С учетом проектной мощности в 10 млн микросхем в год новая линия позволит обеспечить требуемым количеством чипов не только компании из состава ГК «Элемент», но и сторонних клиентов. По плану, до 70% изготавливаемых на новом производстве микросхем будут отгружаться российским гражданским производителям электроники, к которым представители ФРП отнесли «Электротехнические заводы «Энергомера», «Лартех», «ЖелДор-Техника» и ряд других компаний.

«Инвестиции в запуск новой линии на НИИЭТ позволят нам обеспечить производство электронной компонентной базы в более дешевых металлополимерных корпусах и, тем самым, сделать нашу продукцию доступной для использования в различных отраслях потребительского сектора, – сказал президент ПАО «Элемент» (юрлицо одноименной ГК) Илья Иванцов. – В частности, микросхемы в пластиковых корпусах являются ключевыми компонентами в производстве умных счетчиков учета электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, бытовой электроники, телекоммуникационного и навигационного оборудования, а также используются в автомобильной промышленности и робототехнике».

Подробнее о ГК «Элемент»

Группа компаний «Элемент», в состав которой входят НИИЭТ и «Микрон», основана в 2019 г. и является совместным предприятием «Ростеха» и «АФК Система». Она создавалась с целью организации единого национального центра компетенций в области микроэлектронной компонентной базы и в обеспечении технологического суверенитета России в этой области.

В январе 2024 г. CNews писал, что ГК «Элемент» состоит из 10 центров разработки и 8 фабрик по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры. В марте 2024 г. она сообщила о планах по первичному размещению акций (IPO), а в мае 2024 г. уточнила, то намерена выйти на «СПБ Биржу» и предложить акционерам 10% акций.