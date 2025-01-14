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ЭР-Телеком Холдинг Лартех Лартех телеком


Компания «Лартех» с 2022 года входит в АО "ЭР-Телеком Холдинг" и является разработчиком мобильных инструментальных устройств, необходимых для идентификации промышленного оборудования по RFID-меткам, контактного измерения параметров вибрации, бесконтактного измерения его температуры и передачи полученных измерений по Bluetooth или LoRaWAN на смартфон или планшет


14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 2
06.12.2024 СПбГУ представил первый в мире ИИ-счетчик для борьбы с нелегальным майнингом 1
20.09.2024 В России запущено суверенное производство дешевых микросхем в продвинутых корпусах из металлополимера мощностью миллионы штук в год 1
20.09.2024 ГК «Элемент» благодаря ФРП запустила в Воронеже линию по сборке микросхем в металлополимерных корпусах 1
06.06.2024 СПбГУ представил систему контроля на основе искусственного интеллекта 2
23.01.2024 Российские криптографические решения для защиты LoRaWAN 2
15.01.2024 В России легализовали протокол связи для интернета вещей 2
26.09.2023 «Диджитал дизайн» и «Лартех» договорились о совместном продвижении решений для автоматизации процессов осмотра оборудования 2
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT 2
29.12.2021 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия» 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
03.09.2021 «Эр-Телеком» купил конкурента в сфере интернета вещей 3
02.09.2021 «ЭР-Телеком» завершил сделку по приобретению ГК «Лартех» 1
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1

Публикаций - 17, упоминаний - 25

ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 9
Ростелеком 9700 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
LoRa Alliance 5 4
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
МегаФон 8804 3
Semtech 18 3
Вега-Абсолют 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Dell EMC 5027 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Toshiba Corporation 2927 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Oracle Corporation 6687 2
Fujitsu 2041 2
Hitachi - Хитачи 1464 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
InfoWatch - Инфовотч 1014 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 31 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Yandex - Яндекс 7339 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Microsoft Corporation 24624 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 1
Эмбиот - Ambiot 2 1
Нартис НТЦ завод 2 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
Trialink - Триалинк ГК 8 1
Газпром нефть 618 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 4
РВК - Российская венчурная компания 549 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Газпром ПАО 1342 1
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Нижегородский водоканал 10 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
FMR - Fidelity Managment & Research 28 1
Four Seasons Hotels and Resorts 11 1
Система Капитал УК 14 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 9
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 273 2
USN - Ubiquitous Sensor Networks - Сенсорные сети 58 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 301 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Яндекс.Лавка 231 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
АТБ ОЕМ Оборудование 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Jivo - мессенджер 10 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 7 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Linux OS 9936 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 56 1
Digital Design - АРМ обходчика 3 1
Полторак Дмитрий 6 5
Уткин Никита 35 4
Щетинин Владимир 15 3
Реймер Денис 54 2
Шириков Вячеслав 2 2
Ратников Виктор 20 1
Черепенников Антон 83 1
Усманов Алишер 301 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Смирнов Алексей 243 1
Хамидуллин Алмаз 1 1
Анпилогов Валентин 2 1
Шалаев Антон 21 1
Перцовский Олег 5 1
Брюквин Юрий 299 1
Ивойлова Лариса 1 1
Микешин Андрей 1 1
Бондарев Алексей 3 1
Каруля Максим 2 1
Ежов Василий 42 1
Шмурьев Алексей 2 1
Плещеева Людмила 1 1
Бражник Игорь 1 1
Бондаренко Дмитрий 2 1
Торбеев Сергей 1 1
Добровольский Павел 2 1
Давлетбаев Руслан 1 1
Кривицкий Игорь 1 1
Лагунин Дмитрий 7 1
Плавич Андрей 7 1
Гордеева Ольга 3 1
Колесников Андрей 85 1
Салов Антон 38 1
Сорокина Марина 3 1
Алфеев Дмитрий 1 1
Блохин Арсений 1 1
Микушев Сергей 4 1
Тынянкин Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 15
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 1
Армения - Республика 2280 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Китай - Тайвань 3984 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
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Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
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Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Ведомости 996 1
Рустелеком ТК 304 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 2
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 3 1
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
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