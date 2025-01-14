ЭР-Телеком Холдинг Лартех Лартех телеком
Компания «Лартех» с 2022 года входит в АО "ЭР-Телеком Холдинг" и является разработчиком мобильных инструментальных устройств, необходимых для идентификации промышленного оборудования по RFID-меткам, контактного измерения параметров вибрации, бесконтактного измерения его температуры и передачи полученных измерений по Bluetooth или LoRaWAN на смартфон или планшет.
ЭР-Телеком Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Полторак Дмитрий 6 5
|Уткин Никита 35 4
|Щетинин Владимир 15 3
|Реймер Денис 54 2
|Шириков Вячеслав 2 2
|Ратников Виктор 20 1
|Черепенников Антон 83 1
|Усманов Алишер 301 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Хамидуллин Алмаз 1 1
|Анпилогов Валентин 2 1
|Шалаев Антон 21 1
|Перцовский Олег 5 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Ивойлова Лариса 1 1
|Микешин Андрей 1 1
|Бондарев Алексей 3 1
|Каруля Максим 2 1
|Ежов Василий 42 1
|Шмурьев Алексей 2 1
|Плещеева Людмила 1 1
|Бражник Игорь 1 1
|Бондаренко Дмитрий 2 1
|Торбеев Сергей 1 1
|Добровольский Павел 2 1
|Давлетбаев Руслан 1 1
|Кривицкий Игорь 1 1
|Лагунин Дмитрий 7 1
|Плавич Андрей 7 1
|Гордеева Ольга 3 1
|Колесников Андрей 85 1
|Салов Антон 38 1
|Сорокина Марина 3 1
|Алфеев Дмитрий 1 1
|Блохин Арсений 1 1
|Микушев Сергей 4 1
|Тынянкин Сергей 1 1
|Рустелеком ТК 304 1
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