Компания «Лартех» с 2022 года входит в АО "ЭР-Телеком Холдинг" и является разработчиком мобильных инструментальных устройств, необходимых для идентификации промышленного оборудования по RFID-меткам, контактного измерения параметров вибрации, бесконтактного измерения его температуры и передачи полученных измерений по Bluetooth или LoRaWAN на смартфон или планшет.