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Тынянкин Сергей



14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тынянкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 17 1
Ростелеком 9700 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 92 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144195 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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