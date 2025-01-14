Тынянкин Сергей
|14.01.2025
|В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 1
Тынянкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
|Шалаев Антон 21 1
|Уткин Никита 35 1
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