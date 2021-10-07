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LoRaWAN
LoRa
Long Range Wide Area Networks
Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN


07.10.2021 В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 2
08.07.2021 Orange Business Services запустила тестовую зону решений промышленного интернета вещей в Новосибирске 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
02.06.2021 МТС запустила платформу для разработки IoT решений 1
29.04.2021 Ростех разработал оборудование дальнего радиуса действия для сетей интернета вещей 1
01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса 2
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей 3
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
21.08.2020 Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF 1
12.08.2020 «ЭК Восток» оптимизировал работу с помощью М2М-платформы «Центр 2М» 1
15.07.2020 McConnell Dowell внедрила на своих объектах платформу интернета вещей Orange 1
02.04.2020 «Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 4
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
04.10.2019 В России реализован первый проект с использованием БС Cisco LoRaWAN 2
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ 2
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 2
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 2
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 2
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 2
22.11.2018 Orange запустила сеть LTE-M во Франции 4
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 2
01.11.2018 Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa 4
15.08.2018 МТТ и «Русские башни» сообщили о строительстве сети интернета вещей в Москве 1
30.07.2018 Inoventica и МТТ строят сеть интернета вещей в Самаре 1
27.06.2018 2Test выпустила интеллектуальную систему мониторинга и управления устройствами автоматизации 1
22.02.2018 Software AG представила новую версию платформы Cumulocity с расширенными возможностями IoT 3
28.12.2017 В России легализуют беспроводной интернет вещей 1
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 2
09.11.2017 «Мегафон» представил «умные» знаки для безопасности на дорогах 2
24.10.2017 Orange Business Services расширяет IoT-сервисы за счет LTE-M и новых устройств 1
09.10.2017 Orange Business Services и Microsoft предоставят совместные IoT-решения для промпредприятий 2
05.04.2017 «Телеком-Защита» представила IoT-решения для сельского хозяйства 1
24.03.2017 Прибыль ZTE за 2016 год повысилась до 101,2 млрд юаней 1

Публикаций - 44, упоминаний - 73

LoRaWAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 5
Microsoft Corporation 11226 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 4
Samsung Electronics 5749 3
РТ-Инвест 37 3
Semtech 6 3
ГЛОНАСС АО 82 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 3
Siemens AG - Сименс Россия 685 3
Orange S.A. 451 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 3
Казахтелеком 206 2
LoRa Alliance 4 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 11 2
Dell EMC 2425 2
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 2
Oracle Corporation 3374 2
Toshiba Corporation 1110 2
Fujitsu 751 2
Sigfox 6 2
Hitachi 480 2
Panasonic 1181 2
IBM 3575 1
Телеком-защита 48 1
Ланит Интеграция 101 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
Центр2М - Center2М 47 1
STMicroelectronics 103 1
Actility 5 1
NTT Com - NTT Communications 21 1
LMF 3 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 1
РЖД Технологии 4 1
Телеком Самара 1 1
McConnell Dowell 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Газпром нефть 382 2
Царицын капитал 22 2
АвтоВАЗ 119 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Liebherr 38 1
Велобайк 3 1
Moscow Tesla Club 4 1
Мособлгаз 11 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
МТС банк 254 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 1
UDR Inc 6 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Tesla Motors 241 1
Связной ГК 885 1
Carl Zeiss 181 1
Россети ПАО 168 1
AliExpress 275 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 415 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
NSSF - National Social Security Fund 3 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 100 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
Руссофт - Russoft 254 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 24
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 10
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 7
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 6
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 4
3G - Стандарт мобильной связи 3757 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 2
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
GoodWAN - Беспроводная технология передачи данных для интернета вещей 4 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
DevOps - Development и Operations 297 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 213 1
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 6 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
PnP - Plug&Play 94 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Microsoft Azure 1171 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Microsoft Cortana Intelligence Suite 9 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Orange LTE-сеть 3 1
Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 13 1
Tesla Model Y 3 1
МТТ LoRaWAN 1 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Netcube Omnicube.Building 1 1
Tesla Model X 16 1
Apple Mac 1466 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
2Test Профишкаф 1 1
Orange Business Services IoT Connect Anywhere 1 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
Tesla Model 3 20 1
Software AG Cumulocity IoT 6 1
Siemens MindSphere 22 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 23 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Ротенберг Игорь 35 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Уткин Никита 24 3
Шипелов Андрей 21 3
Никифоров Николай 1126 2
Ажигиров Андрей 23 2
Щетинин Владимир 13 2
Замков Антон 7 2
Скворцов Сергей 8 2
Колесников Андрей 78 2
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 1
Жуков Андрей 2 1
Симакин Денис 6 1
Ежов Василий 14 1
Зубков Евгений 1 1
Саенко Олег 2 1
Новиков Олег 2 1
Калинко Олег 3 1
Малис Александр 111 1
Лядов Михаил 7 1
Laforge Philippe - Лафордж Филипп 1 1
Славецкий Андрей 1 1
Куркин Андрей 2 1
Цветков Алексей 5 1
Чуб Александр 22 1
Шумилин Александр 8 1
Апин Михаил 8 1
Слизень Виталий 143 1
Шалаев Антон 14 1
Есекеев Куанышбек 33 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Лукашкин Сергей 19 1
Евсин Александр 10 1
Смирнова Оксана 10 1
Соколов Дмитрий 45 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 6
Франция - Французская Республика 2150 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Казахстан - Нур-Султан - Астана 188 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Казахстан - Алматы 266 2
Европа 3798 2
Казахстан - Республика 2661 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Туркмения - Туркменистан 196 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 1
Бельгия - Королевство 402 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Арктика 141 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Персидский залив 45 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
Румыния 348 1
Испания - Барселона 537 1
Латинская Америка 727 1
Узбекистан - Республика 828 1
Испания - Королевство 1262 1
Украина 3417 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 762 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Ведомости 259 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 1992 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
РИФ - Российский Интернет Форум 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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