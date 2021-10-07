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LoRaWAN
LoRa
Long Range Wide Area Networks
Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN
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Публикаций - 44, упоминаний - 73
LoRaWAN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ротенберг Игорь 35 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Уткин Никита 24 3
|Шипелов Андрей 21 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Ажигиров Андрей 23 2
|Щетинин Владимир 13 2
|Замков Антон 7 2
|Скворцов Сергей 8 2
|Колесников Андрей 78 2
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Ondet Olivier - Онде Оливье 4 1
|Жуков Андрей 2 1
|Симакин Денис 6 1
|Ежов Василий 14 1
|Зубков Евгений 1 1
|Саенко Олег 2 1
|Новиков Олег 2 1
|Калинко Олег 3 1
|Малис Александр 111 1
|Лядов Михаил 7 1
|Laforge Philippe - Лафордж Филипп 1 1
|Славецкий Андрей 1 1
|Куркин Андрей 2 1
|Цветков Алексей 5 1
|Чуб Александр 22 1
|Шумилин Александр 8 1
|Апин Михаил 8 1
|Слизень Виталий 143 1
|Шалаев Антон 14 1
|Есекеев Куанышбек 33 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Евсин Александр 10 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Ведомости 259 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|CNews Analytics 1992 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru