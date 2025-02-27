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LoRaWAN LoRa Long Range Wide Area Networks Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.02.2025 Yandex B2B Tech запустила быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса

Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать нейросети под специализированные задачи: например, обучить модель писать письма в корпоративном стиле или
14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками

ремени. Он обеспечивает их совместимость с наземными системами интернета вещей на основе технологии LoRa и протокола LoRaWAN, рассказал CNews заместитель директора АНО Платформа НТИ», председат
03.10.2024 Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день
17.11.2021 Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия»

Приглашаем принять участие в ежегодной международной онлайн-конференции «LoRa Россия», которая состоится в 24 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК). Организаторы мероприятия:

01.04.2021 Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса

es предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском подразделении к
02.02.2021 Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей

иболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU. Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПН
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN

егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
16.01.2019 Orange Business Services поможет реализовать крупный проект по подключению умных счетчиков воды к сети LoRa во Франции

ечки воды) и факты мошенничества. По результатам 12-месячного тестирования, проведенного в Тулузе, для подключения более 3 млн умных счетчиков воды в течение следующих 10 лет была выбрана сеть Orange LoRa. Использование сети Orange LoRa позволит компании Birdz сосредоточиться на своей основной деятельности и разработке новых сервисов. Сеть Orange LoRa охватывает более 30 тыс.

22.11.2018 Orange запустила сеть LTE-M во Франции

азвернуты в Испании и Румынии. Это позволит использовать специализированные стандарты связи LTE-M и LoRa в качестве основных при реализации проектов интернета вещей (IoT). Нововведения дадут во
01.11.2018 Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa

Connect Anywhere, решения для подключения умных объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных ком
24.03.2015 IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей

имости. С целью поддержки технологии LPWAN IBM, Semtech и другие компании также объявили о создании LoRa Alliance – новой организации, которая займется поддержкой, развитием и стандартизацией т

Публикаций - 117, упоминаний - 149

LoRaWAN и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
МегаФон 10742 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 11
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 10
Microsoft Corporation 25775 9
Semtech 18 8
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 8
Sigfox 13 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 7
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
LoRa Alliance 5 5
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
UIPath 119 5
ГЛОНАСС АО 278 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Cisco Systems 5372 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 4
Казахтелеком 348 4
Ростех - РТ-Инвест 58 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Google LLC 12688 3
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 17 3
Вега-Абсолют 7 3
Samsung Electronics 11064 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Dell EMC 5180 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
GoodWAN 8 3
Крок - Croc 1964 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
РВК - Российская венчурная компания 571 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Boeing 1031 4
Газпром нефть 725 4
Русский стандарт Банк 509 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 2
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 2
Царицын капитал 23 2
Lockheed Martin 777 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Tesla Motors 461 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Ford 434 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Coca-Cola Company 261 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 21 1
SoftBank Group 284 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Volkswagen Audi Group 232 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
КонсультантПлюс 161 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 2
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
OpenFabrics Alliance 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
ГосИнформСистемы 160 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 72
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 35
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 19
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 10
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Orange Business Services IoT Connect Anywhere - Orange Business Services Datavenue - модульное решение для разработки IoT-сервисов 16 4
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 4
АТБ ОЕМ Оборудование 4 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 3
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 118 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 3
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 37 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Powercom Raptor - Серия ИБП 77 2
Software AG Cumulocity IoT 8 2
Tesla Model 3 52 2
Microsoft Azure IoT 33 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 2
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 70 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 2
Orange LTE-сеть 3 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 2
FreePik 1841 2
Orange Smart Track 3 2
Google Android 15243 2
Microsoft Windows 16882 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Microsoft Azure 1526 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Google Cloud Platform - GCP 383 2
Apple iPhone 6 4861 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Уткин Никита 40 7
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Шалаев Антон 26 3
Слизень Виталий 244 2
Скворцов Сергей 16 2
Замков Антон 12 2
Павлов Владимир 21 2
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Иванов Евгений 46 2
Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
Новиков Олег 10 2
Кузьмин Евгений 28 2
Ракович Дмитрий 8 2
Полторак Дмитрий 8 2
Борзов Андрей 38 2
Никифоров Николай 1138 2
Паршин Максим 323 1
Смирнов Алексей 269 1
Соколов Дмитрий 71 1
Бадалов Андрей 66 1
Ашманов Станислав 18 1
Смирнова Оксана 5 1
Евсин Александр 12 1
Федоров Алексей 142 1
Лукашкин Сергей 26 1
Новак Александр 36 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Ливинский Павел 10 1
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Сечкин Алексей 19 1
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Салов Антон 38 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 25
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 4
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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