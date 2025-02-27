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LoRaWAN LoRa Long Range Wide Area Networks Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.02.2025
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Yandex B2B Tech запустила быстрый метод дообучения нейросетей для бизнеса
Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать нейросети под специализированные задачи: например, обучить модель писать письма в корпоративном стиле или
|14.01.2025
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В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками
ремени. Он обеспечивает их совместимость с наземными системами интернета вещей на основе технологии LoRa и протокола LoRaWAN, рассказал CNews заместитель директора АНО Платформа НТИ», председат
|03.10.2024
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Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN
Покинутым клиентам не предложили вариантов Cisco уходит с рынка LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) для подключения устройств интернета вещей (IoT). Последний день
|17.11.2021
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Ежегодная международная онлайн-конференция «LoRa Россия»
Приглашаем принять участие в ежегодной международной онлайн-конференции «LoRa Россия», которая состоится в 24 ноября 2021 г. в 10:00 (МСК). Организаторы мероприятия:
|01.04.2021
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Orange Business Services запустила интернет вещей на базе LoRa для российского бизнеса
es предложил предприятиям России комплексную услугу создания и обслуживания частных сетей стандарта LoRa. Для реализаций IoT-проектов на базе технологии Lora в российском подразделении к
|02.02.2021
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Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей
иболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU. Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПН
|03.12.2019
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Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN
егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
|03.12.2019
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Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN
егулирование цифровых технологий» был поддержан международными экспертами во главе со специалистами LoRa Alliance в качестве полноценного протокола семейства LoRaWAN и одобрен к использованию в
|16.01.2019
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Orange Business Services поможет реализовать крупный проект по подключению умных счетчиков воды к сети LoRa во Франции
ечки воды) и факты мошенничества. По результатам 12-месячного тестирования, проведенного в Тулузе, для подключения более 3 млн умных счетчиков воды в течение следующих 10 лет была выбрана сеть Orange LoRa. Использование сети Orange LoRa позволит компании Birdz сосредоточиться на своей основной деятельности и разработке новых сервисов. Сеть Orange LoRa охватывает более 30 тыс.
|22.11.2018
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Orange запустила сеть LTE-M во Франции
азвернуты в Испании и Румынии. Это позволит использовать специализированные стандарты связи LTE-M и LoRa в качестве основных при реализации проектов интернета вещей (IoT). Нововведения дадут во
|01.11.2018
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Orange Business Services представила решение IoT Connect Anywhere для развертывания частных сетей LoRa
Connect Anywhere, решения для подключения умных объектов к LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa. IoT Connect Anywhere позволяет создать локальную сеть для развертывания межмашинных ком
|24.03.2015
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IBM и Semtech представили энергоэффективную сетевую технологию для интернета вещей
имости. С целью поддержки технологии LPWAN IBM, Semtech и другие компании также объявили о создании LoRa Alliance – новой организации, которая займется поддержкой, развитием и стандартизацией т
LoRaWAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 40 7
|Щетинин Владимир 15 4
|Ежов Василий 48 4
|Ротенберг Игорь 37 3
|Ротенберг Аркадий 52 3
|Шипелов Андрей 23 3
|Есекеев Куанышбек 40 3
|Шалаев Антон 26 3
|Слизень Виталий 244 2
|Скворцов Сергей 16 2
|Замков Антон 12 2
|Павлов Владимир 21 2
|Ажигиров Андрей 23 2
|Сорокина Марина 3 2
|Иванов Евгений 46 2
|Ondet Olivier - Онде Оливье 4 2
|Новиков Олег 10 2
|Кузьмин Евгений 28 2
|Ракович Дмитрий 8 2
|Полторак Дмитрий 8 2
|Борзов Андрей 38 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Паршин Максим 323 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Бадалов Андрей 66 1
|Ашманов Станислав 18 1
|Смирнова Оксана 5 1
|Евсин Александр 12 1
|Федоров Алексей 142 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Новак Александр 36 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Ливинский Павел 10 1
|Shkop Martin - Scop Martin - Скоп Мартин - Шкоп Мартин 17 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Сечкин Алексей 19 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Ушаков Анатолий 47 1
|Салов Антон 38 1
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|Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
|9to5Mac 70 1
|Reg Hardware 91 1
|F-16.net 126 1
|Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Wired - Издание 276 1
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