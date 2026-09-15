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LPWAN NB-Fi Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.09.2026 Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования 1
Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России 1
26.08.2024 Компания «Философт» заключила соглашение о партнерстве с производителем ИСУЭ WAVIoT 1
28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 1
29.10.2021 Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 1
28.12.2020 Создан ГОСТ протокола интернета вещей на основе российской технологии 1
26.12.2019 «Ростех» нацелился создавать российский Bluetooth, Wi-Fi, NFC и интернет вещей 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
07.11.2019 Власти России в четыре раза урезали финансовую поддержку 5G и интернета вещей 1
01.08.2019 Perenio IoT планирует внедрять технологии «умного дома» через управляющие компании и застройщиков 1
29.07.2019 Опубликован проект открытого стандарта интернета вещей OpenUNB 1
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 1
29.05.2019 В России разработан проект стандарта протокола LoRaWAN для интернета вещей 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
05.02.2019 В России принят первый национальный стандарт интернета вещей 7
05.02.2019 В России утвержден первый национальный стандарт интернета вещей 1
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 1
04.06.2018 Международный стандарт в области «интернета вещей» впервые появится на русском языке 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
17.04.2018 «РВК» представила проект национального стандарта интернета вещей 1

Публикаций - 27, упоминаний - 33

LPWAN и организации, системы, технологии, персоны:

WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 38 13
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 7
Ростелеком 11016 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16000 6
МегаФон 10890 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 5
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 4
Sigfox 13 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 4
GoodWAN 8 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 2
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 2
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 2
Вега-Абсолют 7 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3369 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5699 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9539 2
Telegram Group 2973 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 2
ГЛОНАСС АО 283 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1116 1
Ланит Интеграция 221 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 446 1
Virgin Group 145 1
Perenio IoT spol.s.r.o. 9 1
Google LLC 12759 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
LMF 4 1
Semtech 19 1
Majordomo - Мажордомо 27 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Интерсвязь 28 1
Философт - Philosoft 100 1
Лаборатория Интернета Вещей 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Лартех - Лартех телеком 18 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 32 1
Ruvents - Рувентс 4 1
Samsung Electronics 11118 1
РВК - Российская венчурная компания 571 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 502 5
Газпром нефть 737 4
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 2
Ford 436 1
Coca-Cola Company 261 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Uber 364 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 731 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 157 1
Boeing 1032 1
UDR Inc 10 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 12
Росстандарт - РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 39 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14001 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5459 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 726 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3987 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3450 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
NSSF - National Social Security Fund 4 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5992 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6655 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2893 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2357 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 373 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 541 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6513 25
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9-мм пистолет Макарова 7 2
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МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
МегаФон NB-M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 4 1
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АТБ ОЕМ Оборудование 4 1
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Философт - Мажордом 73 1
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2545 1
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Huawei P20 - Серия смартфонов 136 1
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