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LPWAN NB-Fi Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 33
LPWAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Уткин Никита 40 8
|Повалко Александр 36 5
|Шалаев Антон 26 5
|Ротенберг Игорь 37 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Поскакухин Вадим 8 2
|Бакуменко Андрей 2 2
|Волин Алексей 122 1
|Воробьев Андрей 201 1
|Казарян Карен 85 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Петров Сергей 61 1
|Шульгинов Роман 16 1
|Васильев Евгений 135 1
|Лаконцев Дмитрий 26 1
|Беспрозванных Алексей 8 1
|Канаев Андрей 1 1
|Борзов Максим 2 1
|Меркулов Сергей 48 1
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Власов Иван 57 1
|Аполлонова Светлана 10 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Ежов Василий 48 1
|Жуков Андрей 17 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Бурчилина Наталья 3 1
|Жестеров Максим 3 1
|Исаев Иван 2 1
|Поликарпов Евгений 1 1
|Никифоров Вадим 1 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Акимов Максим 192 1
|Левин Леонид 134 1
|Иванов Олег 156 1
|9to5Google 61 2
|9to5Mac 70 2
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1318 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2467 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.