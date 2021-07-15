Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ПНСТ Умное производство Цифровые двойники
Серии стандартов Умного производства


15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
28.06.2021 Российское подразделение «Сименс» разработало систему мониторинга производственной деятельности 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 1
21.05.2021 Школьники познакомились с цифровым производством на открытом «Уроке цифры» от «1С» 3
12.05.2021 «Сименс» и Swire Coca-Cola создадут 18 цифровых предприятий 1
11.05.2021 Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз 1
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом 1
28.04.2021 Atos в России увеличивает инвестиции в фокусные направления 1
21.04.2021 «Шелл» сделает ПО Polarion компании «Сименс» основой для цифровизации своих глобальных проектов 2
19.04.2021 Absolut переходит к цифровому управлению производством на базе решений «Сименс» 1
15.04.2021 «Сименс» и Mercedes-Benz AG укрепляют партнерство в области цифровизации 1
30.03.2021 В столице стартовал прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор» 1
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
15.02.2021 Решения «Сименс» помогают Volvo Trucks повышать надежность и долговечность техники 1
04.02.2021 В компании «Сименс» сменился президент 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 1
02.11.2020 Wonderware Online форум 2020: будущее сегодня 2
13.08.2020 В России установлены первые нацстандарты для «умных городов» 1
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 1
18.05.2020 «Крок» объявила итоги первого квартала 2020 и 2019 года 1
08.05.2020 «Сименс АГ» объявила результаты второго квартала 2020 финансового года 2
30.01.2020 В России представлены национальные стандарты умного производства 10
22.01.2020 Серия национальных стандартов интернета вещей представлена на публичное обсуждение 9
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
03.12.2019 Российский стандарт интернета вещей признан региональной спецификацией LoRaWAN 1
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 2
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки 2
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 2
09.07.2019 «Цифра» и «УЗТМ-Картрэкс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения 1
11.06.2019 Российские эксперты станут соредакторами международного стандарта интернета вещей в области безопасности 1
06.06.2019 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве 1
06.06.2019 МТС и Huawei подписали соглашение о развитии 5G в России 1
26.02.2019 МТС и Ericsson готовят первые запуски сетей 5G в 2019 году 1
30.10.2018 В России запущен колбасный завод, где на производстве работают только роботы. Фото 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 3
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
20.09.2018 Cisco и правительство Нижегородской области договорились совместно развивать цифровую экономику в регионе 1
03.08.2018 «Сименс» подвергнется реструктуризации в рамках стратегической программы «Видение-2020+» 2
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1

Публикаций - 50, упоминаний - 81

ПНСТ Умное производство Цифровые двойники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 11
Siemens AG - Сименс Россия 672 4
Крок 1221 3
SAP SE 3218 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Oracle Corporation 3360 3
Toshiba Corporation 1101 2
Fujitsu 745 2
Hitachi 477 2
Semtech 6 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Ericsson 864 2
Гудвин Концерн - Гудвин Европа 10 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 449 2
Panasonic 1167 2
Ангстрем-Т 95 2
Dell EMC 2418 2
Cisco Systems 2054 2
LoRa Alliance 4 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
Ланит Интеграция 101 1
Tionix - Тионикс 48 1
Цифровая Платформа 34 1
Ngenix 42 1
Авантаж 48 1
Aveva 18 1
Парус 204 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Wonderware 23 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Rittal 24 1
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Открытые технологии 208 1
Samsung Electronics 5714 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Huawei 2733 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Газпром нефть 382 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Aldo Coppola 2 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 6 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
УЗТМ Картрэкс УК 1 1
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова 1 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
X5 Group 599 1
Россети ПАО 168 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 53 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Росгосстрах 182 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Президент Российской Федерации 1442 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 5
Руссофт - Russoft 251 3
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 6
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Big Data - Большие данные 1136 4
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 2
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
ISO/IEC 30149 Internet of Things - Trustworthiness frameworks - стандарт технологии интернета вещей 1 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
3D-печать 135 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 9 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Azure Stack 56 2
Siemens MindSphere 22 2
Siemens Simatic 10 1
Siemens Teamcenter 42 1
Oracle PaaS 13 1
Oracle Autonomous Cloud Platform 5 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 1 1
Cisco Kinetic 4 1
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 21 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 5 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
VMware vSphere 281 1
Microsoft Azure 1171 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Oracle Cloud Platform 151 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Google TensorFlow 67 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
Ericsson Radio System - ERS 43 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Autodesk Revit 68 1
Oracle Management Cloud 16 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Уткин Никита 24 4
Путин Владимир 1828 3
Корня Алексей 73 2
Фурсин Алексей 100 2
Соколов Дмитрий 45 2
Щетинин Владимир 13 2
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Захарченко Антон 6 1
Мариничев Дмитрий 21 1
Ping Guo - Пин Го 20 1
Николаев Александр 15 1
Суслин Андрей 4 1
Пачикин Андрей 4 1
Матосов Максим 2 1
Великожон Дмитрий 5 1
Белов Евгений 5 1
Соловьев Сергей 25 1
Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
Кадыков Роман 15 1
Конышков Алексей 4 1
Шульгинов Роман 13 1
Бобровников Борис 86 1
Козлов Иван 21 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Бочаров Олег 27 1
Чумаченко Константин 10 1
Иванов Сергей 171 1
Богачев Игорь 172 1
Повалко Александр 36 1
Урьяс Вадим 76 1
Эмдин Сергей 67 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ковнир Евгений 71 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 8
Германия - Федеративная Республика 3664 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Индия - Республика 2181 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
Германия - Эрланген 2 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Китай - Чунцин 6 1
Латинская Америка 725 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Казахстан - Республика 2646 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Европа 3781 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
ВНИИС - Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Cisco Сетевая академия - учебный центр 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
Oracle OpenWorld 36 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 93 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще