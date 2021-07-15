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ПНСТ Умное производство Цифровые двойники
Серии стандартов Умного производства
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 81
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 5
|Руссофт - Russoft 251 3
|НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
|Уткин Никита 24 4
|Путин Владимир 1828 3
|Корня Алексей 73 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Щетинин Владимир 13 2
|Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
|Захарченко Антон 6 1
|Мариничев Дмитрий 21 1
|Ping Guo - Пин Го 20 1
|Николаев Александр 15 1
|Суслин Андрей 4 1
|Пачикин Андрей 4 1
|Матосов Максим 2 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Белов Евгений 5 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Bansal Arun - Банзал Арун 6 1
|Кадыков Роман 15 1
|Конышков Алексей 4 1
|Шульгинов Роман 13 1
|Бобровников Борис 86 1
|Козлов Иван 21 1
|Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Бочаров Олег 27 1
|Чумаченко Константин 10 1
|Иванов Сергей 171 1
|Богачев Игорь 172 1
|Повалко Александр 36 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Осеевский Михаил 221 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767923, в очереди разбора - 671608.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru