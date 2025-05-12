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ТПУ Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова Инженерная школа энергетики Школа инженерного предпринимательства
ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 393 1
|Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 61 1
|Стрижак Павел 2 2
|Пискунов Максим 2 1
|Антипов Сергей 1 1
|Кобякова Ольга 2 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Хачин Степан 1 1
|Харченко Дарья 1 1
|Перельман Евгений 1 1
|Земцов Дмитрий 11 1
|Волков Роман 18 1
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