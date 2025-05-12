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ТПУ Научно-образовательный центр И.Н.Бутакова Инженерная школа энергетики Школа инженерного предпринимательства



12.05.2025 Ученые создали физико-математическую модель, которая поможет в борьбе с обледенением самолетов 1
02.04.2024 Исследование ученых ТПУ поможет оптимизировать технологии 3D-биопечати 1
14.02.2024 В России появился инновационный экспериментальный бокс для испытания пожарной сигнализации с нейросетью на атомных объектах 1
02.11.2023 В ПИШ Томского политеха создают алгоритм для обнаружения пожаров на атомных предприятиях 1
06.06.2022 ТПУ запускает второй сезон бесплатных летних школ по робототехнике и ИТ для российских студентов 1
01.04.2019 В России научились защищать дипломы в виде стартапов 3

Публикаций - 6, упоминаний - 8

ТПУ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 393 1
РНФ - Российский научный фонд 108 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 349 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1401 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3293 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11684 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1271 1
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
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Земцов Дмитрий 11 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет 222 1
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ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
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