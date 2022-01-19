Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Экономический эффект
Публикаций - 81, упоминаний - 82
Экономический эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клепиков Алексей 80 10
|Дьяченко Валерий 69 9
|Панферов Алексей 22 9
|Шеховцов Юрий 34 9
|Чаркин Евгений 199 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Поляков Сергей 63 9
|Зырянов Илья 16 9
|Тихонравов Андрей 14 9
|Дрейгер Павел 16 9
|Богданов Кирилл 103 9
|Холкин Дмитрий 15 9
|Ямщиков Владимир 35 9
|Муравьев Владимир 30 9
|Халматов Максим 48 9
|Сапунов Михаил 9 9
|Погосова Карина 9 9
|Ягнятинский Евгений 32 9
|Урьяс Вадим 81 9
|Мирошниченко Алексей 9 9
|Богомазов Дмитрий 13 9
|Огурцов Юрий 13 8
|Савкин Владимир 39 8
|Абакумов Евгений 109 8
|Щеглов Дмитрий 8 7
|Петров Михаил 98 6
|Трояновский Владимир 40 6
|Кереже Дмитрий 6 6
|Вахнин Павел 52 6
|Михалев Евгений 42 6
|Натрусов Артем 133 5
|Феоктистов Вадим 14 5
|Алифанов Кирилл 58 5
|Прохорова Алла 48 4
|Нестеров Алексей 84 2
|Родионов Иван 67 2
|Телков Алексей 23 2
|Борисов Юрий 98 2
|Маркарянц Мигель 8 2
|Обухов Андрей 3 2
|Прайм - Агентство экономической информации 638 1
|The Verge - Издание 459 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|Bloomberg 973 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172775, в очереди разбора - 1021551.
Создано именных указателей - 64076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru