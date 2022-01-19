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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Экономический эффект



19.01.2022 Артем Натрусов - Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве 1
19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему 1
08.12.2021 Александр Гольцов - Системы управления инженерными данными — основа цифровой трансформации современного предприятия 1
08.10.2021 ИТ-компании изгоняют из «налогового рая» 1
26.09.2021 Дмитрий Ракович - Мы работаем над улучшением носимого устройства, которое отвечает за безопасность человека 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
07.04.2021 Власти задумали в 7 раз снизить налог на прибыль продавцам собственной электроники 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 1
25.05.2020 Х5 и Альфа-банк запустили робота-контролера оплат 1
13.05.2020 Российский стартап Brandquad для управления данными о товарах успешно апробирован Минпромторгом 1
22.04.2020 Х5 Retail Group запустила «робота-финансиста» 1
07.04.2020 Георгий Кравченко, BSS: Контакт-центры банков занимаются вопросами, которые может решать ДБО 1
30.03.2020 Сервис ClickChat представил версию для быстрого запуска интернет-бизнеса 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 ВТБ переводит сеть на безбумажную технологию 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
20.01.2020 Сервисная экономика 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
27.12.2019 CNews Баттл: Что движет изменениями? Видео 1
12.12.2019 Клиенты ВТБ провели 10 тысяч сделок по безбумажной технологии 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
06.12.2019 «Барс груп» расширила свое решение послепродажного обслуживания 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
26.11.2019 «Металлоинвест» завершил внедрение SAP HCM 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
17.10.2019 «Ростелеком» и администрация Ставрополя запускают проекты «Умный город» и «Чистое небо» 1
17.10.2019 Red Hat обновила корпоративную Kubernetes-платформу OpenShift до версии 4.2 1
15.10.2019 Банк «Открытие» упростил процедуру выдачи карт 1
11.10.2019 Райффайзенбанк оптимизировал дистанционное обслуживание с помощью речевой аналитики 1
10.09.2019 «Ростелеком» предоставит индустриальный интернет промпредприятиям 1

Публикаций - 81, упоминаний - 82

Экономический эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4368 10
ММК Информсервис 21 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 41 8
5025 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8552 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1515 5
Schneider Electric 460 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7837 4
IBM - International Business Machines Corp 8704 4
General Electric - Дженерал электрик 392 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2244 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 2
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 27 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1332 2
Radix Technologies 11 2
Hyperledger - Open Ledger Project 17 2
NEO Foundation 2 2
Meta - Facebook 4143 2
Ростех - Ростехнологии 2354 2
Red Hat 1124 2
Swirlds Corporation 2 2
Microsoft Corporation 21044 2
Huawei 2999 2
Softline - Софтлайн 1773 2
Oracle Corporation 5808 2
Цифра ГК 143 2
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 2
Крок 1563 2
Сбербанк - Цифровая Платформа 121 2
SAP CIS - САП СНГ 811 2
Bitfury Group 25 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
VK - Mail.ru Group 2831 2
McKinsey & Company 155 2
VeChain 3 2
Google LLC 9468 2
Naumen - Наумен 437 1
Базальт СПО 220 1
Технологии Распознавания 69 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6247 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 227 12
Ингосстрах СПАО 279 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 716 10
Альфа-Банк 1328 10
Аэрофлот 618 10
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 129 9
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 28 9
Совкомбанк ПАО 157 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 116 9
Фармстандарт АО 34 9
McDonald’s - Макдоналдс 180 9
Русагро Группа Компаний 172 9
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 9
ТрансКонтейнер 29 9
Procter&Gamble - P&G 197 9
АльфаСтрахование СГ 229 9
ПГК - Первая грузовая компания 113 9
ФГК - Федеральная грузовая компания 10 9
Норникель - Норильский никель 258 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 8
X5 Group 650 7
НСПК - Национальная система платежных карт 273 6
Уралкалий ПАО 82 6
Май - Российская торговая компания 63 6
Segezha Group - Сегежа Групп 91 5
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4875 4
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 37 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1943 4
X5 Group - Пятерочка 289 3
РЖД - Российские железные дороги 1332 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 2
Казахмыс - Kazakhmys 41 2
Газпром нефть 401 2
Southwest Airlines - авиакомпания 14 2
Алроса АК 99 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 2
X5 Group - Перекресток 255 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1251 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 9
Счётная палата РФ 557 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1722 2
Президент Российской Федерации 1770 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2377 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1848 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 934 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2048 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Федеральное казначейство России 888 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1776 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 33 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Правительство Республики Карелия - Министерство финансов Республики Карелия 1 1
Правительство Вологодской области 18 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7428 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1188 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 123 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 21 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 131 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
Правительство Московской области 62 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 741 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1756 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 36 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12393 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1864 18
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 588 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 381 10
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 2501 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2486 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4407 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12611 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2519 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 679 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 135 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 652 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1473 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 168 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1208 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6716 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4697 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 544 2
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 10 2
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 190 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 459 2
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 827 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1107 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2263 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 2
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 164 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 482 2
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 8 2
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 33 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 861 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 239 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 169 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1980 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 2
Big Data - Большие данные 1371 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 245 2
Microsoft Windows 10 10117 2
1С:ERP Управление предприятием 212 2
Microsoft Office Word 569 2
Microsoft Office 2997 2
Rakuten Viber 465 2
Microsoft Azure 1216 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 274 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 2
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Radix Tempo 15 2
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 2
Acryl 3 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 2
XRapid - система трансграничных платежей XRP Ripple для банков 2 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 199 1
Terrasoft Creatio 57 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 67 1
Криста НПО АС Смета 10 1
Правительство Московской области ЦОД 1 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 164 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 89 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 552 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2049 1
3D NAND flash memory 1601 1
Linux OS 7240 1
WhatsApp Messenger 697 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 457 1
AWS - Amazon Web Services 609 1
Google Cloud Platform - GCP 213 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 110 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 539 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 115 1
Red Hat OpenShift 83 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
SAP Ariba 271 1
YSoft SafeQ 25 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 34 1
Клепиков Алексей 80 10
Дьяченко Валерий 69 9
Панферов Алексей 22 9
Шеховцов Юрий 34 9
Чаркин Евгений 199 9
Суровец Дмитрий 44 9
Поляков Сергей 63 9
Зырянов Илья 16 9
Тихонравов Андрей 14 9
Дрейгер Павел 16 9
Богданов Кирилл 103 9
Холкин Дмитрий 15 9
Ямщиков Владимир 35 9
Муравьев Владимир 30 9
Халматов Максим 48 9
Сапунов Михаил 9 9
Погосова Карина 9 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Урьяс Вадим 81 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Богомазов Дмитрий 13 9
Огурцов Юрий 13 8
Савкин Владимир 39 8
Абакумов Евгений 109 8
Щеглов Дмитрий 8 7
Петров Михаил 98 6
Трояновский Владимир 40 6
Кереже Дмитрий 6 6
Вахнин Павел 52 6
Михалев Евгений 42 6
Натрусов Артем 133 5
Феоктистов Вадим 14 5
Алифанов Кирилл 58 5
Прохорова Алла 48 4
Нестеров Алексей 84 2
Родионов Иван 67 2
Телков Алексей 23 2
Борисов Юрий 98 2
Маркарянц Мигель 8 2
Обухов Андрей 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 83338 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26878 20
Европа Восточная 2818 10
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34191 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11614 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11630 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12059 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10937 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1742 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9591 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 402 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3853 2
Европа 7271 2
Прибалтика - Балтия 1200 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1853 2
Россия - СФО - Новосибирск 2928 2
Канада 3060 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 586 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 342 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 727 1
Иран - Исламская Республика Иран 923 1
США - Гавайи - Гавайские острова 265 1
Грузия 1032 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1201 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2903 1
Россия - УФО - Свердловская область 1032 1
Ирландия - Корк 7 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 350 1
Швейцария - Давос 68 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 397 1
Европа Западная 1307 1
Казахстан - Республика 4148 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 158 1
Польша - Республика 1462 1
США - Нью-Йорк 2587 1
Бразилия - Федеративная Республика 1898 1
Испания - Королевство 2569 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5079 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1674 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4202 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1505 4
Венчурные инвестиции 98 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 129 2
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 2
Федеральное законодательство 416 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 350 2
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 61 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 236 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 489 2
Русский язык 1678 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 314 1
Региональный электронный бюджет 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1116 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 27 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 375 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 9 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 6 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 88 1
Человеческий фактор 197 1
Торговля розничная 97 1
Транспорт 89 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 240 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 223 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 1
Сервисная экономика 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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