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Экономический эффект
СОБЫТИЯ
|17.04.2026
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Потанин: Искусственный интеллект даст России колоссальный экономический эффект, но не заменит человека
Суверенитет без изоляции Владимир Потанин в интервью каналу «Россия 24» назвал экономический эффект от ИИ колоссальным и заявил, что Россия обязана бороться за третье место в мире после США и Китая, сочетая развитие суверенных решений с открытостью миру. «Нам это третье м
|28.11.2025
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ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
о многих бизнес-функциях. Глеб Кузьмин посоветовал начать с простейших кейсов категории «низковисящие фрукты» — использовать готовые или требующие небольшой доработки решения, которые быстро приносят экономический эффект. Затем можно перейти к проектам, эффект которых заметен только на масштабе. И только после этого заняться нишевыми продуктами с более долгой реализацией, но потенциально бо
|29.09.2025
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Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект
траслей экономики проходить технологическую трансформацию, автоматизировать процессы, оптимизировать ресурсы, повышать эффективность и заменять решения иностранных вендоров. Ожидается, что совокупный экономический эффект от их внедрения в ближайшие несколько лет достигнет ₽30 млрд. Награда «За личный вклад в развитие ИИ» была присуждена Павлу Воронину, генеральному директору компании МТС We
|15.04.2025
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Приносят ли роботы экономический эффект
роботизация в два раза дороже автоматизации, ей никто не будет заниматься», — говорит Илья Кочетов. Что умеет Primo RPA AI Server Источник: Primo RPA, 2025 Найти процессы для внедрения RPA, посчитать экономический эффект непросто. Кроме того, люди часто боятся, что их рабочие места отдадут роботам, а они останутся не у дел. «В отличие от понятной личной пользы, например, сгенерировать карти
|06.03.2025
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Прогнозный экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
бизнес-процессах подобные решения. Массового внедрения их в российской экономике следует ожидать к 2035 г. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил потенциальный экономический эффект от внедрения технологий ИИ, а также объем ресурсов, которые потребуются организациям для освоения данного класса технологий в ближайшее десятилетие. Об этом CNews сообщили
|19.02.2025
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Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект
т большие надежды, например, рост прибыли на 30-40% Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ: Цифровая трансформация сама по себе не приносит финансовой выгоды. Чтобы получить экономический эффект, надо внедрять технологии в конкретные процессы Максим Иванов, директор по искусственному интеллекту «Сбер Бизнес Софт»: Можно внедрить HR-бота для поиска резюме и утвержда
|17.09.2024
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Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно
раструктуры, обсудил вместе с региональными министрами цифрового развития и представителями разработчиков векторы развития рынка данных на Kazan Digital Week. Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно. Крупнейшие компании банковской отрасли, т
|07.03.2024
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ДОМ.РФ: Экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли превысит 1 трлн рублей к 2028 году
Технологии искусственного интеллекта способны ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла без дополнительных трудовых ресурсов. По оценке ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли может составит более 1 трлн руб. к 2028 г. в виде вклада в ВВП страны. ИИ в строительстве может применяться на всех этапах девелоперского цик
|14.04.2023
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Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей
ВТБ по итогам первого этапа цифровой трансформации банка обеспечил экономический эффект в 305 млрд руб. В 2022 г. ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий стандартам индустрии в ча
|28.03.2023
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Как получить экономический эффект от внедрения ИИ
ся более 25 клиентов, в том числе «Большая Фарма». Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами Райффайзенбанка, уверен, что главное при внедрении ИИ — получить экономический эффект. В качестве примера он привел чат-бот в мобильном приложении. На долю чата приходится 60% обращений в банк, а 40% диалогов происходит исключительно в чате. Доля положительн
|05.12.2022
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Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире
затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
|02.12.2022
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Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»
затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
|28.11.2022
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Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»
затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
|01.04.2021
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Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда
Эффект цифровой трансформации В 2020 г. проекты программы цифровой трансформации «Евразхолдинга» дали прямой экономический эффект в $20 млн (порядка 1,5 млрд руб. по действующему курсу) в ежегодном исчислении. То есть именно столько компания сможет дополнительно зарабатывать все ближайшие годы. Об это
|08.07.2019
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ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео
Матмоделирование с эффектом в 600 миллионов Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это должно принести без малого 600 млн руб. дополнительной доходности для компании. Об этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews
|20.06.2019
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«1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект
ИИ в «1С:ERP» для прогнозирования закупок Экономический эффект от использования в «1С:ERP» (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования закупок и оптими
|28.01.2015
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Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных
По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось
|31.10.2014
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Светлана Маринич - Банкам нужны решения, дающие экономический эффект в кратчайшие сроки
уации. В условиях высокой конкуренции ИТ-бюджеты банков не увеличиваются, а требования к безопасности, непрерывности и эффективности бизнеса только растут. Поэтому сегодня очень востребованы решения, экономический эффект от которых становится ощутимым в кратчайшие сроки. При этом банки, отличающиеся высоким уровнем информатизации, активно интересуются высокотехнологичными новинками и актуал
|21.05.2013
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BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского
, что дополнительные услуги, оказываемые при использовании лицензионного ПО, позволяют компаниям сократить издержки и увеличить собственную продуктивность. Новый отчет идет еще дальше и демонстрирует экономический эффект от использования легального программного обеспечения на национальном уровне, — отметил Эдуардо Родригез-Монтемер (Eduardo Rodriguez-Montemayor), старший научный сотрудник в
|26.12.2012
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Экономический эффект от использования электронных услуг в Татарстане в 2012 г. составил 1,4 млрд руб.
30 минут, то очевидно, что, получая услуги электронно, в месяц жители Республики экономят как минимум 850 тыс. часов, - пояснил министр. – При 8-часовом рабочем дне и средней зарплате 22,7 тыс. руб. экономический эффект составляет 115 млн руб.». Таким образом, экономический эффект за год составляет до 1,4 млрд руб. Жителям Татарстана в 2012 г. было оказано 16 млн электронных государ
|03.02.2011
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Экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно
телей в среднем на 30%». Как отметил Гурко, коммерческие навигационные системы являются новым глобальным рынком, и развитие национальной системы является экономически оправданным проектом. Так прямой экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно. С целью формирования единого пространства безопасности в России и Европе проводится
|10.02.2010
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Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб.
сообщил сегодня исполняющий обязанности руководителя Росгидромета Александр Фролов на расширенном заседании коллегии ведомства. Он отметил, что это на 3 млрд. 85 млн. руб. больше, чем в 2008г., когда экономический эффект составил 18 млрд. 313 млн. руб. "Если это сравнить с бюджетом нашего ведомства, то получится, что на каждый рубль, вложенный в гидрометеорологический прогноз, другие отрасл
Экономический эффект и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 95
|Шадаев Максут 1210 87
|Воронин Павел 196 74
|Чаркин Евгений 317 66
|Абакумов Евгений 227 58
|Врацкий Андрей 175 57
|Галкин Николай 140 56
|Артюхов Сергей 66 55
|Нестеров Алексей 175 53
|Ульянов Николай 176 53
|Кирьянова Александра 169 52
|Петухов Антон 62 48
|Урусов Виктор 157 47
|Новикова Елена 105 44
|Аникин Дмитрий 68 43
|Теплицкий Дмитрий 88 42
|Нальский Максим 53 41
|Шаев Виталий 59 41
|Аксенов Олег 62 41
|Малышев Сергей 99 41
|Гимранов Ринат 126 41
|Никитин Сергей 96 41
|Соловьев Виталий 52 40
|Каушанский Александр 56 40
|Денисов Анатолий 57 40
|Распопов Алексей 49 40
|Харитонов Вадим 43 40
|Шмаков Антон 72 40
|Оберемок Надежда 45 40
|Милованов Андрей 46 40
|Солдатенкова Ксения 41 40
|Белан Иван 41 40
|Желнова Алина 42 40
|Сологуб Денис 75 38
|Тараторин Александр 58 36
|Михалев Евгений 98 36
|Суровец Дмитрий 115 35
|Глазков Александр 151 35
|Андрианов Павел 86 35
|Калякин Павел 79 34
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