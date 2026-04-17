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Экономический эффект

СОБЫТИЯ


17.04.2026 Потанин: Искусственный интеллект даст России колоссальный экономический эффект, но не заменит человека

Суверенитет без изоляции Владимир Потанин в интервью каналу «Россия 24» назвал экономический эффект от ИИ колоссальным и заявил, что Россия обязана бороться за третье место в мире после США и Китая, сочетая развитие суверенных решений с открытостью миру. «Нам это третье м
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

о многих бизнес-функциях. Глеб Кузьмин посоветовал начать с простейших кейсов категории «низковисящие фрукты» — использовать готовые или требующие небольшой доработки решения, которые быстро приносят экономический эффект. Затем можно перейти к проектам, эффект которых заметен только на масштабе. И только после этого заняться нишевыми продуктами с более долгой реализацией, но потенциально бо
29.09.2025 Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

траслей экономики проходить технологическую трансформацию, автоматизировать процессы, оптимизировать ресурсы, повышать эффективность и заменять решения иностранных вендоров. Ожидается, что совокупный экономический эффект от их внедрения в ближайшие несколько лет достигнет ₽30 млрд. Награда «За личный вклад в развитие ИИ» была присуждена Павлу Воронину, генеральному директору компании МТС We
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект

роботизация в два раза дороже автоматизации, ей никто не будет заниматься», — говорит Илья Кочетов. Что умеет Primo RPA AI Server Источник: Primo RPA, 2025 Найти процессы для внедрения RPA, посчитать экономический эффект непросто. Кроме того, люди часто боятся, что их рабочие места отдадут роботам, а они останутся не у дел. «В отличие от понятной личной пользы, например, сгенерировать карти
06.03.2025 Прогнозный экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

бизнес-процессах подобные решения. Массового внедрения их в российской экономике следует ожидать к 2035 г. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил потенциальный экономический эффект от внедрения технологий ИИ, а также объем ресурсов, которые потребуются организациям для освоения данного класса технологий в ближайшее десятилетие. Об этом CNews сообщили

19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

т большие надежды, например, рост прибыли на 30-40% Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ: Цифровая трансформация сама по себе не приносит финансовой выгоды. Чтобы получить экономический эффект, надо внедрять технологии в конкретные процессы Максим Иванов, директор по искусственному интеллекту «Сбер Бизнес Софт»: Можно внедрить HR-бота для поиска резюме и утвержда
17.09.2024 Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно

раструктуры, обсудил вместе с региональными министрами цифрового развития и представителями разработчиков векторы развития рынка данных на Kazan Digital Week. Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно. Крупнейшие компании банковской отрасли, т
07.03.2024 ДОМ.РФ: Экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли превысит 1 трлн рублей к 2028 году

Технологии искусственного интеллекта способны ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла без дополнительных трудовых ресурсов. По оценке ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли может составит более 1 трлн руб. к 2028 г. в виде вклада в ВВП страны. ИИ в строительстве может применяться на всех этапах девелоперского цик
14.04.2023 Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей

ВТБ по итогам первого этапа цифровой трансформации банка обеспечил экономический эффект в 305 млрд руб. В 2022 г. ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий стандартам индустрии в ча
28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ

ся более 25 клиентов, в том числе «Большая Фарма». Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами Райффайзенбанка, уверен, что главное при внедрении ИИ — получить экономический эффект. В качестве примера он привел чат-бот в мобильном приложении. На долю чата приходится 60% обращений в банк, а 40% диалогов происходит исключительно в чате. Доля положительн
05.12.2022 Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире

затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
02.12.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»

затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
28.11.2022 Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире»

затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда

Эффект цифровой трансформации В 2020 г. проекты программы цифровой трансформации «Евразхолдинга» дали прямой экономический эффект в $20 млн (порядка 1,5 млрд руб. по действующему курсу) в ежегодном исчислении. То есть именно столько компания сможет дополнительно зарабатывать все ближайшие годы. Об это
08.07.2019 ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Матмоделирование с эффектом в 600 миллионов Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это должно принести без малого 600 млн руб. дополнительной доходности для компании. Об этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews
20.06.2019 «1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект

ИИ в «1С:ERP» для прогнозирования закупок Экономический эффект от использования в «1С:ERP» (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования закупок и оптими
28.01.2015 Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных

По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось
31.10.2014 Светлана Маринич - Банкам нужны решения, дающие экономический эффект в кратчайшие сроки

уации. В условиях высокой конкуренции ИТ-бюджеты банков не увеличиваются, а требования к безопасности, непрерывности и эффективности бизнеса только растут. Поэтому сегодня очень востребованы решения, экономический эффект от которых становится ощутимым в кратчайшие сроки. При этом банки, отличающиеся высоким уровнем информатизации, активно интересуются высокотехнологичными новинками и актуал
21.05.2013 BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского

, что дополнительные услуги, оказываемые при использовании лицензионного ПО, позволяют компаниям сократить издержки и увеличить собственную продуктивность. Новый отчет идет еще дальше и демонстрирует экономический эффект от использования легального программного обеспечения на национальном уровне, — отметил Эдуардо Родригез-Монтемер (Eduardo Rodriguez-Montemayor), старший научный сотрудник в
26.12.2012 Экономический эффект от использования электронных услуг в Татарстане в 2012 г. составил 1,4 млрд руб.

30 минут, то очевидно, что, получая услуги электронно, в месяц жители Республики экономят как минимум 850 тыс. часов, - пояснил министр. – При 8-часовом рабочем дне и средней зарплате 22,7 тыс. руб. экономический эффект составляет 115 млн руб.». Таким образом, экономический эффект за год составляет до 1,4 млрд руб. Жителям Татарстана в 2012 г. было оказано 16 млн электронных государ
03.02.2011 Экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно

телей в среднем на 30%». Как отметил Гурко, коммерческие навигационные системы являются новым глобальным рынком, и развитие национальной системы является экономически оправданным проектом. Так прямой экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно. С целью формирования единого пространства безопасности в России и Европе проводится

10.02.2010 Экономический эффект от точных прогнозов погоды в 2009г. составил более 21 млрд. руб.

сообщил сегодня исполняющий обязанности руководителя Росгидромета Александр Фролов на расширенном заседании коллегии ведомства. Он отметил, что это на 3 млрд. 85 млн. руб. больше, чем в 2008г., когда экономический эффект составил 18 млрд. 313 млн. руб. "Если это сравнить с бюджетом нашего ведомства, то получится, что на каждый рубль, вложенный в гидрометеорологический прогноз, другие отрасл

Публикаций - 1342, упоминаний - 1345

Экономический эффект и организации, системы, технологии, персоны:

9594 174
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 138
SAP SE 5601 124
Microsoft Corporation 25775 101
Ростелеком 10948 72
Oracle Corporation 7074 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 69
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 69
МегаФон 10742 66
Yandex - Яндекс 9216 64
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 58
Directum - Директум 1268 55
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 52
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 47
Polymedia - Полимедиа 158 45
Газинформсервис - ГИС 496 45
Ланит Интеграция 219 44
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 43
R-Vision - Р-Вижн 267 43
Diasoft - Диасофт 1144 42
Google LLC 12688 41
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 40
ФинГрад - FinGrad 48 40
Аусферр ИТЦ 44 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 38
Broadcom - VMware 2610 35
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 33
InfoWatch - Инфовотч 1185 32
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 30
Крок - Croc 1964 30
Cisco Systems 5372 29
Intel Corporation 12811 29
SimbirSoft - СимбирСофт 124 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 29
Gelarm - Геларм 41 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 28
Softline - Софтлайн 3743 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 27
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 125
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 107
РЖД - Российские железные дороги 2096 86
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 82
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 81
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 73
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 71
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 60
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 60
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 57
Русагро Группа Компаний 379 56
ВТБ - Почта Банк 514 54
Альфа-Банк 1979 53
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 50
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 50
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 49
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 46
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 46
Почта России ПАО 2370 45
Газпром нефть 725 44
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 44
Северсталь ПАО - Severstal 629 42
Сургутнефтегаз - СНГ 288 42
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 40
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 39
Газпром ПАО 1493 38
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 38
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 37
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 36
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 36
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 36
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 35
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 33
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 33
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 31
МКБ - Московский кредитный банк 657 31
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 29
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 29
Кофемания 85 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 184
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 88
Федеральное казначейство России 1949 87
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 65
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 65
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 63
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 51
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 38
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 18
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 14
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 12
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
Талант и успех - Общественный фонд 21 3
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 661
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 558
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 534
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 447
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 408
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 299
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 278
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 271
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 250
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 244
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 240
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 211
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 206
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 182
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 180
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 176
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 173
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 170
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 162
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 153
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 139
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 137
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 134
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 133
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 128
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 120
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 119
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 116
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 116
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 116
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 115
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 113
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 110
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 105
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 105
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 103
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 102
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 98
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 98
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 63
Новые облачные технологии - МойОфис 958 49
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 48
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 48
НКТ - Р7-Офис 543 47
Linux OS 11533 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 45
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 43
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 43
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 40
НКТ - Р7-графика 47 40
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 40
Microsoft Windows 16882 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Microsoft Office 4170 39
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 38
1С:ERP Управление предприятием 841 37
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 33
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 31
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 30
ПравоТех АО - Manage.one 38 29
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
UseTech - UseBus 31 28
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Google Android 15243 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 24
Apple iPhone 6 4861 24
OpenAI - ChatGPT 719 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 23
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 22
Microsoft Windows 2000 8678 20
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 19
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 18
Apple iOS 8583 18
Oracle Java - язык программирования 3469 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 18
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 17
Натрусов Артем 313 95
Шадаев Максут 1210 87
Воронин Павел 196 74
Чаркин Евгений 317 66
Абакумов Евгений 227 58
Врацкий Андрей 175 57
Галкин Николай 140 56
Артюхов Сергей 66 55
Нестеров Алексей 175 53
Ульянов Николай 176 53
Кирьянова Александра 169 52
Петухов Антон 62 48
Урусов Виктор 157 47
Новикова Елена 105 44
Аникин Дмитрий 68 43
Теплицкий Дмитрий 88 42
Нальский Максим 53 41
Шаев Виталий 59 41
Аксенов Олег 62 41
Малышев Сергей 99 41
Гимранов Ринат 126 41
Никитин Сергей 96 41
Соловьев Виталий 52 40
Каушанский Александр 56 40
Денисов Анатолий 57 40
Распопов Алексей 49 40
Харитонов Вадим 43 40
Шмаков Антон 72 40
Оберемок Надежда 45 40
Милованов Андрей 46 40
Солдатенкова Ксения 41 40
Белан Иван 41 40
Желнова Алина 42 40
Сологуб Денис 75 38
Тараторин Александр 58 36
Михалев Евгений 98 36
Суровец Дмитрий 115 35
Глазков Александр 151 35
Андрианов Павел 86 35
Калякин Павел 79 34
Россия - РФ - Российская федерация 166168 986
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 259
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 130
Европа 24964 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 75
Германия - Федеративная Республика 13221 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Индия - Bharat 5869 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
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Европа Восточная 3138 25
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 18
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 13
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 12
Нидерланды 3746 12
Африка - Африканский регион 3641 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 501
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 458
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 270
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 211
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 181
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 138
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 122
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 103
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 62
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 62
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 61
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 60
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 59
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 29
Forbes - Форбс 1002 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Bloomberg 1627 4
Ведомости 1466 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
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Washington Profile 142 1
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РБК Daily 91 1
Intelligent Enterprise 27 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТАСС Телеком 38 1
Магнитогорский металл - газета 1 1
Calgary Herald 1 1
САПР и графика 11 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Infosan 75 1
ЭнергоРынок 11 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 18 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 57
Gartner - Гартнер 3658 56
CNews Инновация года - награда 155 47
IDC - International Data Corporation 4975 45
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 42
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Forrester Research 834 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 16
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
IDC Russia - IDC Россия 183 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
Markets&Markets Research 113 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Fortune Global 500 295 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
Mordor Intelligence 35 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Tolly Group 14 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Fortune Business Insights 32 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 34
РАН - Российская академия наук 2122 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 16
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 14
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 7
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 5
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 22 3
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 2
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 2
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова 6 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 112
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 80
CNews AWARDS - награда 571 70
CNews FORUM Кейсы 313 57
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 40
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
1С:ERP Бизнес-форум 19 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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