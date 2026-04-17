Потанин: Искусственный интеллект даст России колоссальный экономический эффект, но не заменит человека Суверенитет без изоляции Владимир Потанин в интервью каналу «Россия 24» назвал экономический эффект от ИИ колоссальным и заявил, что Россия обязана бороться за третье место в мире после США и Китая, сочетая развитие суверенных решений с открытостью миру. «Нам это третье м

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать о многих бизнес-функциях. Глеб Кузьмин посоветовал начать с простейших кейсов категории «низковисящие фрукты» — использовать готовые или требующие небольшой доработки решения, которые быстро приносят экономический эффект. Затем можно перейти к проектам, эффект которых заметен только на масштабе. И только после этого заняться нишевыми продуктами с более долгой реализацией, но потенциально бо

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект траслей экономики проходить технологическую трансформацию, автоматизировать процессы, оптимизировать ресурсы, повышать эффективность и заменять решения иностранных вендоров. Ожидается, что совокупный экономический эффект от их внедрения в ближайшие несколько лет достигнет ₽30 млрд. Награда «За личный вклад в развитие ИИ» была присуждена Павлу Воронину, генеральному директору компании МТС We

Приносят ли роботы экономический эффект роботизация в два раза дороже автоматизации, ей никто не будет заниматься», — говорит Илья Кочетов. Что умеет Primo RPA AI Server Источник: Primo RPA, 2025 Найти процессы для внедрения RPA, посчитать экономический эффект непросто. Кроме того, люди часто боятся, что их рабочие места отдадут роботам, а они останутся не у дел. «В отличие от понятной личной пользы, например, сгенерировать карти

Прогнозный экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в России (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) бизнес-процессах подобные решения. Массового внедрения их в российской экономике следует ожидать к 2035 г. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ оценил потенциальный экономический эффект от внедрения технологий ИИ, а также объем ресурсов, которые потребуются организациям для освоения данного класса технологий в ближайшее десятилетие. Об этом CNews сообщили

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект т большие надежды, например, рост прибыли на 30-40% Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ: Цифровая трансформация сама по себе не приносит финансовой выгоды. Чтобы получить экономический эффект, надо внедрять технологии в конкретные процессы Максим Иванов, директор по искусственному интеллекту «Сбер Бизнес Софт»: Можно внедрить HR-бота для поиска резюме и утвержда

Виктор Урусов: Экономический эффект от работы с данными может составить до 10% ВВП ежегодно раструктуры, обсудил вместе с региональными министрами цифрового развития и представителями разработчиков векторы развития рынка данных на Kazan Digital Week. Глава Скала^р отметил, что потенциальный экономический эффект от работы с данными (прогнозирование спроса, сокращение цепочек поставок, DataDriven-подхода) может составить до 10% ВВП ежегодно. Крупнейшие компании банковской отрасли, т

ДОМ.РФ: Экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли превысит 1 трлн рублей к 2028 году Технологии искусственного интеллекта способны ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла без дополнительных трудовых ресурсов. По оценке ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли может составит более 1 трлн руб. к 2028 г. в виде вклада в ВВП страны. ИИ в строительстве может применяться на всех этапах девелоперского цик

Экономический эффект цифровой трансформации ВТБ составил более 300 млрд рублей ВТБ по итогам первого этапа цифровой трансформации банка обеспечил экономический эффект в 305 млрд руб. В 2022 г. ВТБ завершил стратегический цикл цифровой трансформации. По его итогам создан технологически новый банк, соответствующий стандартам индустрии в ча

Как получить экономический эффект от внедрения ИИ ся более 25 клиентов, в том числе «Большая Фарма». Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами Райффайзенбанка, уверен, что главное при внедрении ИИ — получить экономический эффект. В качестве примера он привел чат-бот в мобильном приложении. На долю чата приходится 60% обращений в банк, а 40% диалогов происходит исключительно в чате. Доля положительн

Цифровые технологии - экономический эффект и перспективы применения MDM, EMM, UEM-систем в России и мире затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны

Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны

Экспертный онлайн-вебинар: «Цифровые технологии — экономический эффект и перспективы применения MDM-, EMM-, UEM-систем в России и мире» затрат за счет автоматизации процессов управления мобильными устройствами; заинтересован в обосновании бюджета на MDM, EMM, UEM-решения; интересуется вопросами импортозамещения MDM, EMM, UEM-решений. Экономический эффект при внедрении MDM / EMM / UEM-систем Проведенное J’son & Partners исследование показало, что использование MDM / EMM / UEM-систем даже в базовом функционале (без расширенны

Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда Эффект цифровой трансформации В 2020 г. проекты программы цифровой трансформации «Евразхолдинга» дали прямой экономический эффект в $20 млн (порядка 1,5 млрд руб. по действующему курсу) в ежегодном исчислении. То есть именно столько компания сможет дополнительно зарабатывать все ближайшие годы. Об это

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео Матмоделирование с эффектом в 600 миллионов Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это должно принести без малого 600 млн руб. дополнительной доходности для компании. Об этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews

«1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект ИИ в «1С:ERP» для прогнозирования закупок Экономический эффект от использования в «1С:ERP» (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) для прогнозирования закупок и оптими

Исследователи ВШЭ посчитали экономический эффект от публикации открытых данных По расчетам исследователей НИУ ВШЭ, совокупный экономический эффект от использования приложений на основе открытых данных в сфере общественного транспорта Москвы может составить более i58 млрд в год. За последние два года в России появилось

Светлана Маринич - Банкам нужны решения, дающие экономический эффект в кратчайшие сроки уации. В условиях высокой конкуренции ИТ-бюджеты банков не увеличиваются, а требования к безопасности, непрерывности и эффективности бизнеса только растут. Поэтому сегодня очень востребованы решения, экономический эффект от которых становится ощутимым в кратчайшие сроки. При этом банки, отличающиеся высоким уровнем информатизации, активно интересуются высокотехнологичными новинками и актуал

BSA: экономический эффект от использования лицензионного ПО вдвое выше, чем от использования пиратского , что дополнительные услуги, оказываемые при использовании лицензионного ПО, позволяют компаниям сократить издержки и увеличить собственную продуктивность. Новый отчет идет еще дальше и демонстрирует экономический эффект от использования легального программного обеспечения на национальном уровне, — отметил Эдуардо Родригез-Монтемер (Eduardo Rodriguez-Montemayor), старший научный сотрудник в

Экономический эффект от использования электронных услуг в Татарстане в 2012 г. составил 1,4 млрд руб. 30 минут, то очевидно, что, получая услуги электронно, в месяц жители Республики экономят как минимум 850 тыс. часов, - пояснил министр. – При 8-часовом рабочем дне и средней зарплате 22,7 тыс. руб. экономический эффект составляет 115 млн руб.». Таким образом, экономический эффект за год составляет до 1,4 млрд руб. Жителям Татарстана в 2012 г. было оказано 16 млн электронных государ

Экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно телей в среднем на 30%». Как отметил Гурко, коммерческие навигационные системы являются новым глобальным рынком, и развитие национальной системы является экономически оправданным проектом. Так прямой экономический эффект от эксплуатации системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к 2020 г. составит порядка 25 млрд руб. ежегодно. С целью формирования единого пространства безопасности в России и Европе проводится