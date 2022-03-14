Индексная книга CNews*
1С-Битрикс Битрикс24 Bitrix24 Б24
Публикаций - 250, упоминаний - 342
1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 110 36
|Кулешов Сергей 36 34
|Исанин Антон 9365 18
|Мельников Александр 68 11
|Бобров Антон 11 8
|Демидов Александр 20 7
|Путин Владимир 2542 4
|Иванов Олег 131 4
|Вальянов Дмитрий 4 4
|Рябинков Артем 17 4
|Чехонин Антон 63 3
|Шадаев Максут 460 3
|Самойленко Максим 65 2
|Гурская Ольга 12 2
|Шингарев Павел 10 2
|Шикинов Александр 9 2
|Стручков Игорь 3 2
|Ганин Егор 54 2
|Ян Давид 57 2
|Николаев Александр 17 2
|Пискунович Елена 9 2
|Лещинский Ян 4 2
|Суслов Дмитрий 4 2
|Пургин Денис 9 2
|Медведкова Ольга 2 2
|Федулов Кирилл 35 2
|Махлин Дмитрий 17 2
|Лобанов Константин 2 2
|Антонов Дмитрий 1 1
|Носков Константин 221 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Нуралиев Борис 244 1
|Наумов Максим 90 1
|Булыгина Людмила 0 1
|Кулин Филипп 40 1
|Худавердян Тигран 72 1
|Климарев Михаил 47 1
|Шушкин Дмитрий 93 1
|Козлов Дмитрий 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191842, в очереди разбора - 947960.
Создано именных указателей - 86707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191842, в очереди разбора - 947960.
Создано именных указателей - 86707.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.