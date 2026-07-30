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1С-Битрикс Битрикс24 Bitrix24 Б24
«Битрикс24» — единая цифровая платформа для коммуникаций, продаж, совместной работы, обучения, автоматизации HR-процессов и управления персоналом. Включает в себя интранет-портал, CRM, чаты, видеозвонки, базу знаний, КЭДО, инструменты для целеполагания, корпоративный университет, систему оценки 360, геймификацию, аналитику, опросы и HR-сервисы.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|30.07.2026
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«Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный»
Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» сообщил о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для компаний, работающих на облачных тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После активации требования к
|23.07.2026
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«Битрикс24» выпустил инструмент для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0»
«Битрикс24» сообщил о доступности инструмента для переноса данных из внешних сервисов в «Базу
|23.07.2026
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Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии
«Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструменты для «Битрикс24» с помощью искусстве
|21.07.2026
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«Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM
Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM. Компании, ведущие пр
|17.07.2026
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«Битрикс24» выпустил новый механизм безопасности для всех пользователей
В облачной версии «Битрикс24» теперь можно использовать электронную почту как второй фактор аутентификации. Мера дополнила существующие способы усиленной проверки входа по OTP, push, SMS и email. Об этом CNews со
|16.07.2026
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«Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»
Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиля
|15.07.2026
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Совместная работа с ИИ: «Битрикс24» представил проекты ИИ
«Битрикс24» в рамках релиза «Битрикс24 Вайбкод» представил «Проекты AI» — новое пространство для совместной работы над проектами, где функцию носителя контекста выполняет искусственный ин
|07.07.2026
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Кастомный дашборд в «Битрикс24» сократить просрочку задач на 50% на крупном российском производстве оборудования «Пензнефтехиммаш»
ое решение для управления задачами. Интеграция дашборда с системой контроля в корпоративный портал «Битрикс24» позволила сократить количество просроченных задач вдвое, значительно повысить испо
|03.07.2026
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500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг»
ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап внедрения HRM-платформы K-Team, реализованной на базе «Битрикс24», для девелоперской группы RBI. Проект объединил разрозненные корпоративные сервисы в едином цифровом пространстве для 500 сотрудников, создав основу для дальнейшего масштабирования и
|18.06.2026
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«Битрикс24» запускает готовых ИИ-агентов для бизнеса
«Битрикс24» открывает доступ к готовым ИИ-агентам, которые работают на базе BitrixGPT. Такие ц
|15.06.2026
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«Битрикс24» представляет «Базу Знаний» 2.0 для работы с корпоративными знаниями
«Битрикс24» представляет новый инструмент для управления корпоративными знаниями — «Базу Знаний» 2.0. Продукт разработан для хранения, структурирования и совместного использования информации вну
|11.06.2026
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«1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур
ершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позволяет корпоративным заказчикам развертывать продукты «Битрикс24» в полностью контр
|26.05.2026
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«Битрикс24» обновила сервис КЭДО
Компания «Битрикс24» обновила сервис кадрового электронного документооборота. В релизе «Вайбкод» предст
|22.05.2026
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«Битрикс24» открывает профессиональное управление проектами для команд от одного человека
Разработчики «Битрикс24», экосферы для совместной работы, объявили о расширении функциональности тарифа «Базовый». Командам до пяти человек теперь доступны четыре важные функции для управления процессами, ра
|19.05.2026
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Релиз «Битрикс24 Вайбкод»: бизнес-приложения без программирования, «Проекты AI», «Чекин» 2.0, «Открытый Синк» и «Базы знаний AI»
«Битрикс24» представил платформу, которая объединяет вайбкодинг с корпоративной экосистемой «<
|13.05.2026
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ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал работать с данными «1С»
Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT в «Битрикс24» получил возможность напрямую обращаться к базам «1С». Теперь пользователям не нужн
|30.04.2026
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«Битрикс24»: ИИ для повторных продаж сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 года
ИИ для повторных продаж «Битрикс24» сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщил пред
|20.04.2026
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«Битрикс24» запускает тестирование VibeCode — платформы, на которой бизнес создает приложения с ИИ за минуты
«Битрикс24» открывает бета-тестирование VibeCode — полноценной платформы для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта. Впервые любой сотрудник компании — без навыков програ
|14.04.2026
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«Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обе
|27.03.2026
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«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов
Теперь достаточно получить на своем бизнес-портале ключ (вебхук), передать его ИИ-агенту — например, Claude или ChatGPT — объяснить задачу и подключить готовый бот к корпоративному мессенджеру «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Использовать ботов можно в разных сценариях. Например, как классического чат-бота, который отвечает на вопросы или показывае
|27.03.2026
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«Битрикс24» запатентовал «Потоки + AI»
гает управлять большим количеством типовых задач, которые стоят перед конкретным отделом, например, административно-хозяйственным, юридическим или маркетинговым. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Потоки» в реальном времени показывают количество задач в отделе и уровень эффективности на основе процента выполненных задач. Опираясь на эти показатели, руководитель может контрол
|24.03.2026
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«Марта AI» в «Битрикс24» теперь работает с внешними системами
овые возможности. Теперь она может самостоятельно работать с внешними сервисами через MCP-протокол, который передает ИИ-ассистенту описание возможностей сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Благодаря технологии пользователи смогут подключать «1С», «Контур.Фокус», Gmail, Google Drive и другие доступные в маркетплейсе сервисы, — а после управлять ими прямо из чата с Март
|18.03.2026
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CraftTalk интегрирована с «Битрикс24»
участник фонда «Сколково», теперь предоставляет своим клиентам бесшовную интеграцию с CRM-системой «Битрикс24». Доработка позволяет компаниям объединить процессы обработки клиентских запросов и
|02.03.2026
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«Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев
«Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Автор и ведущий курса — Александр Вартанян, директор по
|26.02.2026
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«Битрикс24»: бизнес сфокусировался на удержании и развитии текущих клиентов
Аналитики «Битрикс24» изучили приложения, которые пользователи подписки «BitrixGPT + Маркетплейс», каталога приложений для расширения возможностей онлайн-сервиса, устанавливали больше всего. Статистика по
|17.02.2026
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«Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA
В «Битрикс24» уже была реализована двухфакторная аутентификация. В качестве второго фактора выст
|12.02.2026
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Спрос на инструмент «Онлайн-запись» от «Битрикс24» вырос на 82%
Пользователи «Битрикс24» на 82% стали чаще использовать «Онлайн-запись». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. С помощью инструмента бизнес регистрирует клиентов на услуги, регулирует расписание специ
|29.01.2026
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ИИ-помощник для настройки CRM и работы с задачами от «Битрикс24» стал доступен всем пользователям
Агент «Марта AI» на базе Bitrix GPT — персональный помощник на базе искусственного интеллекта от «Битрикс24» — теперь доступен на всех тарифах платформы. Он помогает пользователям эффективно работать с инструментами Битрикс24 и настраивать их под конкретные задачи. Об этом CNews сооб
|21.01.2026
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ИИ в «Битрикс24» помог российским компаниям создать более 200 000 сделок за полгода
«Битрикс24», сервис для управления бизнесом, подвел итоги первых шести месяцев работы ИИ-инструмента для повторных продаж. Решение самостоятельно, без участия специалиста, анализирует историю вз
|24.12.2025
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Более трети пользователей «Битрикс24» визуализируют рабочие процессы с помощью «Досок»
«Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов,
|22.12.2025
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«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT
«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT. Аналитика показывает, что в ноябре 2025 г. моделью воспользовались 50 тыс. порталов. Также в декабре число ежемесячных обраб
|19.12.2025
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Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 000 аудио- и видеозадач
Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 тыс. аудио- и видеозадач. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Аудио и Видео Задачи AI» — сценарий постановки задач с использованием
|18.12.2025
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«Онлайн-запись» в «Битрикс24» стала доступна на тарифах «Базовый» и «Стандартный»
Функция «Онлайн-запись» теперь доступна клиентам «Битрикс24» на тарифах «Базовый» и «Стандартный». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, аренды помещений, бронирова
|16.12.2025
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«Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM
Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматизируют процессы, улучшают коммуникации с клиентами и ускоряют обработку лидов. Теперь компании могут расширить спектр взаимодействий с к
|11.12.2025
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«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP
«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. Бл
|26.11.2025
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«Битрикс24» представил обновление CRM
Битрикс24 расширил возможности CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Искусственный интеллект — незаменима частью CRM-систем. Нейросети продолжают становиться частью все большего количества сценариев работы менеджеров. В «Битрикс24» уже реализо
|25.11.2025
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Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс
Единая работа с обращениями и клиентским сервисом Все клиентские обращения — с сайта, мессенджеров, колл-центра и маркетплейсов — теперь фиксируются в «Битрикс24». Система распределяет заявки по ответственным и позволяет контролировать скорость и качество обработки. «Самый большой плюс "Битрикс24" для нас в том, что мы полностью оцифров
|19.11.2025
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«Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов
На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять задачи, консультировать, анализировать контекст и подстраиваютс
|17.11.2025
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«Битрикс24» представил BitrixGPT 5 — новую версию своей ИИ-модели
ьзуют BitrixGPT. Искусственный интеллект используется в «Чатах», «Синках», «Задачах», CRM, «Сайтах», «Ленте», «Почте» — подобных сценариев становится все больше. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». BitrixGPT 5 получила обновления, стала более быстрой и размышляющей. Она отвечает на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic. BitrixGPT 5 меньше галлюцинирует: перед
|14.11.2025
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«Битрикс24» предоставит бизнесу интеграцию с Max
Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» позволит настроить интеграцию с мессенджером Max. Функция будет доступна в рамках CRM-системы и даст компаниям возможность получать сообщения из Max напрямую в контакт-центр, наравне
1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Бобров Антон 55 44
|Рыжиков Сергей 112 37
|Кулешов Сергей 36 34
|Воеводин Александр 40 33
|Шадаев Максут 1210 33
|Чудинов Дмитрий 103 32
|Сергеев Сергей 179 31
|Ульянов Николай 176 30
|Лигачев Глеб 120 29
|Шойтов Александр 116 29
|Круглов Виктор 43 29
|Граденко Михаил 56 29
|Трошина Елена 39 29
|Атоян Антон 36 29
|Соболев Роман 48 29
|Фарберов Александр 29 29
|Варжавин Иван 30 29
|Суровец Дмитрий 115 29
|Цыганков Роман 62 14
|Шершнев Алексей 20 14
|Бурдюгова Татьяна 21 14
|Близгарев Юрий 21 13
|Гребеник Геннадий 68 13
|Золотов Владимир 30 13
|Чекмарев Анатолий 22 13
|Колотев Дмитрий 30 13
|Гончар Марьян 29 13
|Мезенцев Роман 41 13
|Королева Валентина 18 13
|Бреган Андрей 26 13
|Коптелов Андрей 134 13
|Алифанов Кирилл 84 12
|Афанасьев Александр 53 12
|Катамадзе Анна 133 12
|Нестеров Александр 52 12
|Титов Алексей 62 12
|Осипов Дмитрий 15 12
|Ильин Дмитрий 42 12
|Сурова Надежда 31 12
|Кивокурцев Олег 100 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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