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1С-Битрикс Битрикс24 Bitrix24 Б24

1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24

«Битрикс24» — единая цифровая платформа для коммуникаций, продаж, совместной работы, обучения, автоматизации HR-процессов и управления персоналом. Включает в себя интранет-портал, CRM, чаты, видеозвонки, базу знаний, КЭДО, инструменты для целеполагания, корпоративный университет, систему оценки 360, геймификацию, аналитику, опросы и HR-сервисы.

 

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30.07.2026 «Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный»

Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» сообщил о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для компаний, работающих на облачных тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После активации требования к
23.07.2026 «Битрикс24» выпустил инструмент для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0»

«Битрикс24» сообщил о доступности инструмента для переноса данных из внешних сервисов в «Базу

23.07.2026 Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии

«Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструменты для «Битрикс24» с помощью искусстве
21.07.2026 «Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM

Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM. Компании, ведущие пр
17.07.2026 «Битрикс24» выпустил новый механизм безопасности для всех пользователей

В облачной версии «Битрикс24» теперь можно использовать электронную почту как второй фактор аутентификации. Мера дополнила существующие способы усиленной проверки входа по OTP, push, SMS и email. Об этом CNews со
16.07.2026 «Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиля
15.07.2026 Совместная работа с ИИ: «Битрикс24» представил проекты ИИ

«Битрикс24» в рамках релиза «Битрикс24 Вайбкод» представил «Проекты AI» — новое пространство для совместной работы над проектами, где функцию носителя контекста выполняет искусственный ин
07.07.2026 Кастомный дашборд в «Битрикс24» сократить просрочку задач на 50% на крупном российском производстве оборудования «Пензнефтехиммаш»

ое решение для управления задачами. Интеграция дашборда с системой контроля в корпоративный портал «Битрикс24» позволила сократить количество просроченных задач вдвое, значительно повысить испо
03.07.2026 500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг»

ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап внедрения HRM-платформы K-Team, реализованной на базе «Битрикс24», для девелоперской группы RBI. Проект объединил разрозненные корпоративные сервисы в едином цифровом пространстве для 500 сотрудников, создав основу для дальнейшего масштабирования и
18.06.2026 «Битрикс24» запускает готовых ИИ-агентов для бизнеса

«Битрикс24» открывает доступ к готовым ИИ-агентам, которые работают на базе BitrixGPT. Такие ц
15.06.2026 «Битрикс24» представляет «Базу Знаний» 2.0 для работы с корпоративными знаниями

«Битрикс24» представляет новый инструмент для управления корпоративными знаниями — «Базу Знаний» 2.0. Продукт разработан для хранения, структурирования и совместного использования информации вну
11.06.2026 «1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур

ершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позволяет корпоративным заказчикам развертывать продукты «Битрикс24» в полностью контр
26.05.2026 «Битрикс24» обновила сервис КЭДО

Компания «Битрикс24» обновила сервис кадрового электронного документооборота. В релизе «Вайбкод» предст
22.05.2026 «Битрикс24» открывает профессиональное управление проектами для команд от одного человека

Разработчики «Битрикс24», экосферы для совместной работы, объявили о расширении функциональности тарифа «Базовый». Командам до пяти человек теперь доступны четыре важные функции для управления процессами, ра
19.05.2026 Релиз «Битрикс24 Вайбкод»: бизнес-приложения без программирования, «Проекты AI», «Чекин» 2.0, «Открытый Синк» и «Базы знаний AI»

«Битрикс24» представил платформу, которая объединяет вайбкодинг с корпоративной экосистемой «<
13.05.2026 ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал работать с данными «1С»

Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT в «Битрикс24» получил возможность напрямую обращаться к базам «1С». Теперь пользователям не нужн
30.04.2026 «Битрикс24»: ИИ для повторных продаж сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 года

ИИ для повторных продаж «Битрикс24» сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщил пред
20.04.2026 «Битрикс24» запускает тестирование VibeCode — платформы, на которой бизнес создает приложения с ИИ за минуты

«Битрикс24» открывает бета-тестирование VibeCode — полноценной платформы для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта. Впервые любой сотрудник компании — без навыков програ
14.04.2026 «Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обе
27.03.2026 «Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов

Теперь достаточно получить на своем бизнес-портале ключ (вебхук), передать его ИИ-агенту — например, Claude или ChatGPT — объяснить задачу и подключить готовый бот к корпоративному мессенджеру «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Использовать ботов можно в разных сценариях. Например, как классического чат-бота, который отвечает на вопросы или показывае
27.03.2026 «Битрикс24» запатентовал «Потоки + AI»

гает управлять большим количеством типовых задач, которые стоят перед конкретным отделом, например, административно-хозяйственным, юридическим или маркетинговым. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Потоки» в реальном времени показывают количество задач в отделе и уровень эффективности на основе процента выполненных задач. Опираясь на эти показатели, руководитель может контрол
24.03.2026 «Марта AI» в «Битрикс24» теперь работает с внешними системами

овые возможности. Теперь она может самостоятельно работать с внешними сервисами через MCP-протокол, который передает ИИ-ассистенту описание возможностей сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Благодаря технологии пользователи смогут подключать «1С», «Контур.Фокус», Gmail, Google Drive и другие доступные в маркетплейсе сервисы, — а после управлять ими прямо из чата с Март
18.03.2026 CraftTalk интегрирована с «Битрикс24»

участник фонда «Сколково», теперь предоставляет своим клиентам бесшовную интеграцию с CRM-системой «Битрикс24». Доработка позволяет компаниям объединить процессы обработки клиентских запросов и
02.03.2026 «Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев

«Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Автор и ведущий курса — Александр Вартанян, директор по

26.02.2026 «Битрикс24»: бизнес сфокусировался на удержании и развитии текущих клиентов

Аналитики «Битрикс24» изучили приложения, которые пользователи подписки «BitrixGPT + Маркетплейс», каталога приложений для расширения возможностей онлайн-сервиса, устанавливали больше всего. Статистика по
17.02.2026 «Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA

В «Битрикс24» уже была реализована двухфакторная аутентификация. В качестве второго фактора выст
12.02.2026 Спрос на инструмент «Онлайн-запись» от «Битрикс24» вырос на 82%

Пользователи «Битрикс24» на 82% стали чаще использовать «Онлайн-запись». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. С помощью инструмента бизнес регистрирует клиентов на услуги, регулирует расписание специ
29.01.2026 ИИ-помощник для настройки CRM и работы с задачами от «Битрикс24» стал доступен всем пользователям

Агент «Марта AI» на базе Bitrix GPT — персональный помощник на базе искусственного интеллекта от «Битрикс24» — теперь доступен на всех тарифах платформы. Он помогает пользователям эффективно работать с инструментами Битрикс24 и настраивать их под конкретные задачи. Об этом CNews сооб
21.01.2026 ИИ в «Битрикс24» помог российским компаниям создать более 200 000 сделок за полгода

«Битрикс24», сервис для управления бизнесом, подвел итоги первых шести месяцев работы ИИ-инструмента для повторных продаж. Решение самостоятельно, без участия специалиста, анализирует историю вз
24.12.2025 Более трети пользователей «Битрикс24» визуализируют рабочие процессы с помощью «Досок»

«Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов,
22.12.2025 «Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT

«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT. Аналитика показывает, что в ноябре 2025 г. моделью воспользовались 50 тыс. порталов. Также в декабре число ежемесячных обраб
19.12.2025 Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 000 аудио- и видеозадач

Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 тыс. аудио- и видеозадач. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Аудио и Видео Задачи AI» — сценарий постановки задач с использованием

18.12.2025 «Онлайн-запись» в «Битрикс24» стала доступна на тарифах «Базовый» и «Стандартный»

Функция «Онлайн-запись» теперь доступна клиентам «Битрикс24» на тарифах «Базовый» и «Стандартный». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, аренды помещений, бронирова
16.12.2025 «Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматизируют процессы, улучшают коммуникации с клиентами и ускоряют обработку лидов. Теперь компании могут расширить спектр взаимодействий с к
11.12.2025 «Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP

«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. Бл
26.11.2025 «Битрикс24» представил обновление CRM

Битрикс24 расширил возможности CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Искусственный интеллект — незаменима частью CRM-систем. Нейросети продолжают становиться частью все большего количества сценариев работы менеджеров. В «Битрикс24» уже реализо
25.11.2025 Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс

Единая работа с обращениями и клиентским сервисом Все клиентские обращения — с сайта, мессенджеров, колл-центра и маркетплейсов — теперь фиксируются в «Битрикс24». Система распределяет заявки по ответственным и позволяет контролировать скорость и качество обработки. «Самый большой плюс "Битрикс24" для нас в том, что мы полностью оцифров
19.11.2025 «Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов

На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять задачи, консультировать, анализировать контекст и подстраиваютс
17.11.2025 «Битрикс24» представил BitrixGPT 5 — новую версию своей ИИ-модели

ьзуют BitrixGPT. Искусственный интеллект используется в «Чатах», «Синках», «Задачах», CRM, «Сайтах», «Ленте», «Почте» — подобных сценариев становится все больше. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». BitrixGPT 5 получила обновления, стала более быстрой и размышляющей. Она отвечает на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic. BitrixGPT 5 меньше галлюцинирует: перед
14.11.2025 «Битрикс24» предоставит бизнесу интеграцию с Max

Онлайн-сервис для совместной работы «Битрикс24» позволит настроить интеграцию с мессенджером Max. Функция будет доступна в рамках CRM-системы и даст компаниям возможность получать сообщения из Max напрямую в контакт-центр, наравне

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РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
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Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Росатом - AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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