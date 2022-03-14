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1С-Битрикс Битрикс24 Bitrix24 Б24

1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24


14.03.2022 «1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза
25.02.2022 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация, ред. 3.1 получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
24.02.2022 В 2021 г. «Эдит про» значительно укрепила позиции в сфере энергетики
24.02.2022 «Корус консалтинг» подготовила «Джилекс» к переходу на «1С:WMS»
24.02.2022 Авиакомпания «Россия» меняет ERP-систему Microsoft на «1С»
24.02.2022 Выпуск электронной поставки «1С:УНФ» 8. Управление предприятием общепита для обучения в ВУЗах и средних учебных заведениях
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»
17.02.2022 «Т1 консалтинг» внедрила решение «1С:Зарплата и управление персоналом» в ИТ-ландшафт «Т1 интеграции»
16.02.2022 Новая редакция 3.0 «1С:Документооборот КОРП»
14.02.2022 Завершена интеграция платформы edna с «Битрикс24»
10.02.2022 «Самарская сетевая компания» рассчитывает зарплату 2800 сотрудникам с 1С:ЗУП
07.02.2022 АО «Ижевский радиозавод» повышает конкурентоспособность на рынке приборостроения с помощью «1С:Корпорация»
07.02.2022 Пользователи «1С» могут принимать платежи от покупателей через СБП на счет в любом банке
03.02.2022 «Норбит» автоматизировал проектные продажи в компании «Сен-Гобен строительная продукция рус»
02.02.2022 Фирма «1С» выпустила новую версию ECM-системы «1С:Документооборот Корп»
26.01.2022 Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний
24.01.2022 «Бейо семена Ростов» внедрила «1С:Кабинет сотрудника» с помощью «Гэндальф»
24.01.2022 Клиенты Делобанка могут принимать платежи в «1С» через СБП
21.01.2022 «Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи»
19.01.2022 «1С­-Рарус» создала централизованную систему учета для муниципальных учреждений Нерюнгринского района
18.01.2022 CorpSoft24 связала «1С» с операционной системой компании «Логбокс»
27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий
24.12.2021 «Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”»
24.12.2021 «Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С»
22.12.2021 УАЗ перенес сервисы «1С» в облако VK Cloud Solutions
17.12.2021 АО «Тулагоргаз» для обновления учетных систем использует технологии «1С-ИжТиСи»
15.12.2021 МТС запустила облачную PaaS-платформу для работы компаний с системами «1С»
15.12.2021 ГК «Формула» внедрила систему «1С: Управление торговлей» в компании «Кормовит»
13.12.2021 Севергазбанк внедрил систему учета и отчетности на базе платформы «1С:Предприятие 8»
02.12.2021 Автоматизация финансового учета на «1С:ERP» в ООО «Молочные продукты Русагро»
02.12.2021 «Гэндальф» автоматизировал складской учет компании «Меленский картофель»
29.11.2021 Автосервис федеральной сети «Авто-Японец» ускоряет работу с клиентами с «1С:Автосервис»
24.11.2021 CorpSoft24 создала систему управления данными кадрового учета для банка «Открытие»
23.11.2021 «Нижнекамскшина» организует систему оперативных отчетов производства с 1С:MES
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP»
19.11.2021 «1С-ижтиси» провела крупное обновление системы учёта в медицинском центре «Палитра»
16.11.2021 Дистрибьютор напольных покрытий «Опус» объединил учет в системе на базе «1С:ERP»
12.11.2021 Авиакомпания «Россия» перейдет на «1С»
10.11.2021 Восьмой Бизнес-форум 1С:ERP
10.11.2021 Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации

Публикаций - 250, упоминаний - 342

1С-Битрикс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-Битрикс - Bitrix 443 90
6072 86
Yandex - Яндекс 5015 30
Корус Консалтинг ГК 1014 20
Meta Platforms - Facebook 4267 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 19
Google LLC 10352 16
Telegram Group 805 16
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 74 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 13
RetailCRM 23 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
VK - Mail.ru Group 3057 11
Microsoft Corporation 22497 11
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
SAP SE 4595 9
Oracle Corporation 6035 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 8
Мегаплан 64 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 8
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 7
МойСклад - Логнекс 93 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Ланит - Норбит - Norbit 270 6
Salesforce.com 360 6
Roistat 7 6
YClients 9 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 244 5
Элемент ГК - Elementec 1523 5
Apple Inc 10683 4
Технологии Распознавания 455 4
1С-Рарус 742 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 4
Commvault 166 4
Terrasoft - Террасофт 180 4
TrueConf - ТруКонф 273 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 16
Открытие ФК 2713 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 6
X5 Group 709 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 6
Роснефть НК 434 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 4
Ростех - Вертолеты России 149 4
Conde Nast - Конде Наст 23 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 4
X5 Group - Перекрёсток 340 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
Связной ГК 1190 4
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 37 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Wildberries - Вайлдберриз 185 3
Татнефть 182 3
Май - Российская торговая компания 416 3
Альфа-Банк 1476 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 3
HeadHunter Group - HH Group 423 3
Jüdisches Museum Berlin - Еврейский музей в Берлине 2 2
Ренессанс Страхование 83 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
Евросеть 1393 2
Почта России ПАО 1853 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
Visa International 1809 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
Vimeo - Видеохостинг 63 2
Русский свет - Электросистем 17 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
AliExpress 327 2
LinkedIn 558 2
Adidas 129 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
Президент Российской Федерации 3770 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Правительство Москвы 1640 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Федеральное собрание Российской Федерации 187 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
МВД РФ Управление К 94 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Президент Украины 92 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
СБУ - Служба безопасности Украины 70 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
Федеральное казначейство России 1345 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 47 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Web development - Веб-разработка 0 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Сообщество производителей молока Калифорнии - Совет производителей молока Калифорнии 1 1
РОССОЮЗСПАС - Российский союз спасателей 1 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 135
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 82
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 70
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 67
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 53
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