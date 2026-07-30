1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24

«Битрикс24» делает двухфакторную аутентификацию обязательной для клиентов на тарифах «Энтерпрайз» и «Профессиональный» Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» сообщил о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2FA) для компаний, работающих на облачных тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз». После активации требования к

«Битрикс24» выпустил инструмент для переноса данных из внешних сервисов в «Базу знаний 2.0» «Битрикс24» сообщил о доступности инструмента для переноса данных из внешних сервисов в «Базу

Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии «Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструменты для «Битрикс24» с помощью искусстве

«Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM. Компании, ведущие пр

«Битрикс24» выпустил новый механизм безопасности для всех пользователей В облачной версии «Битрикс24» теперь можно использовать электронную почту как второй фактор аутентификации. Мера дополнила существующие способы усиленной проверки входа по OTP, push, SMS и email. Об этом CNews со

«Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен» Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиля

Совместная работа с ИИ: «Битрикс24» представил проекты ИИ «Битрикс24» в рамках релиза «Битрикс24 Вайбкод» представил «Проекты AI» — новое пространство для совместной работы над проектами, где функцию носителя контекста выполняет искусственный ин

Кастомный дашборд в «Битрикс24» сократить просрочку задач на 50% на крупном российском производстве оборудования «Пензнефтехиммаш» ое решение для управления задачами. Интеграция дашборда с системой контроля в корпоративный портал «Битрикс24» позволила сократить количество просроченных задач вдвое, значительно повысить испо

500 сотрудников группы RBI начали работу в K-Team HRM от «Корус Консалтинг» ГК «Корус Консалтинг» завершила первый этап внедрения HRM-платформы K-Team, реализованной на базе «Битрикс24», для девелоперской группы RBI. Проект объединил разрозненные корпоративные сервисы в едином цифровом пространстве для 500 сотрудников, создав основу для дальнейшего масштабирования и

«Битрикс24» запускает готовых ИИ-агентов для бизнеса «Битрикс24» открывает доступ к готовым ИИ-агентам, которые работают на базе BitrixGPT. Такие ц

«Битрикс24» представляет «Базу Знаний» 2.0 для работы с корпоративными знаниями «Битрикс24» представляет новый инструмент для управления корпоративными знаниями — «Базу Знаний» 2.0. Продукт разработан для хранения, структурирования и совместного использования информации вну

«1С-Битрикс» и «Ред Софт» обеспечили централизованное управление и безопасность корпоративных ИТ-инфраструктур ершении комплексных технологических испытаний совместно с разработчиком отечественного программного обеспечения «Ред Софт». По результатам тестов подтверждена полная совместимость цифровой платформы «Битрикс24» с системой централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм». Интеграция решений позволяет корпоративным заказчикам развертывать продукты «Битрикс24» в полностью контр

«Битрикс24» обновила сервис КЭДО Компания «Битрикс24» обновила сервис кадрового электронного документооборота. В релизе «Вайбкод» предст

«Битрикс24» открывает профессиональное управление проектами для команд от одного человека Разработчики «Битрикс24», экосферы для совместной работы, объявили о расширении функциональности тарифа «Базовый». Командам до пяти человек теперь доступны четыре важные функции для управления процессами, ра

ИИ-агент «Марта» в «Битрикс24» начал работать с данными «1С» Агент «Марта AI» на базе BitrixGPT в «Битрикс24» получил возможность напрямую обращаться к базам «1С». Теперь пользователям не нужн

«Битрикс24»: ИИ для повторных продаж сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 года ИИ для повторных продаж «Битрикс24» сгенерировал более 200 тыс. сделок за I квартал 2026 г. Об этом CNews сообщил пред

«Битрикс24» запускает тестирование VibeCode — платформы, на которой бизнес создает приложения с ИИ за минуты «Битрикс24» открывает бета-тестирование VibeCode — полноценной платформы для создания бизнес-приложений с помощью искусственного интеллекта. Впервые любой сотрудник компании — без навыков програ

«Телфин» внедряет транскрибацию и саммари звонков в «Битрикс24» для ИИ-анализа коммуникаций с клиентами Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширил возможности интеграции АТС «Телфин.Офис» с «Битрикс24» и запустил транскрибацию и резюмирование звонков в CRM. Новая функциональность обе

«Битрикс24» запустил обновленную версию бот-платформы: чат-ботов теперь можно собирать с помощью ИИ-агентов Теперь достаточно получить на своем бизнес-портале ключ (вебхук), передать его ИИ-агенту — например, Claude или ChatGPT — объяснить задачу и подключить готовый бот к корпоративному мессенджеру «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Использовать ботов можно в разных сценариях. Например, как классического чат-бота, который отвечает на вопросы или показывае

«Битрикс24» запатентовал «Потоки + AI» гает управлять большим количеством типовых задач, которые стоят перед конкретным отделом, например, административно-хозяйственным, юридическим или маркетинговым. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Потоки» в реальном времени показывают количество задач в отделе и уровень эффективности на основе процента выполненных задач. Опираясь на эти показатели, руководитель может контрол

«Марта AI» в «Битрикс24» теперь работает с внешними системами овые возможности. Теперь она может самостоятельно работать с внешними сервисами через MCP-протокол, который передает ИИ-ассистенту описание возможностей сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Благодаря технологии пользователи смогут подключать «1С», «Контур.Фокус», Gmail, Google Drive и другие доступные в маркетплейсе сервисы, — а после управлять ими прямо из чата с Март

CraftTalk интегрирована с «Битрикс24» участник фонда «Сколково», теперь предоставляет своим клиентам бесшовную интеграцию с CRM-системой «Битрикс24». Доработка позволяет компаниям объединить процессы обработки клиентских запросов и

«Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев «Битрикс24» открывает бесплатный доступ к курсу по вайбкодингу для гуманитариев. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Автор и ведущий курса — Александр Вартанян, директор по

«Битрикс24»: бизнес сфокусировался на удержании и развитии текущих клиентов Аналитики «Битрикс24» изучили приложения, которые пользователи подписки «BitrixGPT + Маркетплейс», каталога приложений для расширения возможностей онлайн-сервиса, устанавливали больше всего. Статистика по

«Битрикс24» усиливает безопасность пользователей благодаря новой 2FA В «Битрикс24» уже была реализована двухфакторная аутентификация. В качестве второго фактора выст

Спрос на инструмент «Онлайн-запись» от «Битрикс24» вырос на 82% Пользователи «Битрикс24» на 82% стали чаще использовать «Онлайн-запись». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. С помощью инструмента бизнес регистрирует клиентов на услуги, регулирует расписание специ

ИИ-помощник для настройки CRM и работы с задачами от «Битрикс24» стал доступен всем пользователям Агент «Марта AI» на базе Bitrix GPT — персональный помощник на базе искусственного интеллекта от «Битрикс24» — теперь доступен на всех тарифах платформы. Он помогает пользователям эффективно работать с инструментами Битрикс24 и настраивать их под конкретные задачи. Об этом CNews сооб

ИИ в «Битрикс24» помог российским компаниям создать более 200 000 сделок за полгода «Битрикс24», сервис для управления бизнесом, подвел итоги первых шести месяцев работы ИИ-инструмента для повторных продаж. Решение самостоятельно, без участия специалиста, анализирует историю вз

Более трети пользователей «Битрикс24» визуализируют рабочие процессы с помощью «Досок» «Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов,

«Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT «Битрикс24» презентовал годовой итог собственной ИИ-модели BitrixGPT. Аналитика показывает, что в ноябре 2025 г. моделью воспользовались 50 тыс. порталов. Также в декабре число ежемесячных обраб

Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 000 аудио- и видеозадач Пользователи «Битрикс24» за месяц поставили более 21 тыс. аудио- и видеозадач. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». «Аудио и Видео Задачи AI» — сценарий постановки задач с использованием

«Онлайн-запись» в «Битрикс24» стала доступна на тарифах «Базовый» и «Стандартный» Функция «Онлайн-запись» теперь доступна клиентам «Битрикс24» на тарифах «Базовый» и «Стандартный». Об этом CNews сообщил представитель сервиса. Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, аренды помещений, бронирова

«Телфин» выпустила готовую интеграцию Max c «Битрикс24» и amoCRM Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил о расширении линейки решений на базе виджета Whatcrm. Теперь компания предлагает готовую интеграцию мессенджера Max с «Битрикс24» и amoCRM. Объединяя сервисы, компании автоматизируют процессы, улучшают коммуникации с клиентами и ускоряют обработку лидов. Теперь компании могут расширить спектр взаимодействий с к

«Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP «Битрикс24» запустил возможность интеграции системы с ИИ через MCP. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Битрикс24» становится полноценной платформой для работы с ИИ-агентами. Бл

«Битрикс24» представил обновление CRM Битрикс24 расширил возможности CRM. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». Искусственный интеллект — незаменима частью CRM-систем. Нейросети продолжают становиться частью все большего количества сценариев работы менеджеров. В «Битрикс24» уже реализо

Производитель мебели «Шатура» перешел на «Битрикс24»: кейс Единая работа с обращениями и клиентским сервисом Все клиентские обращения — с сайта, мессенджеров, колл-центра и маркетплейсов — теперь фиксируются в «Битрикс24». Система распределяет заявки по ответственным и позволяет контролировать скорость и качество обработки. «Самый большой плюс "Битрикс24" для нас в том, что мы полностью оцифров

«Битрикс24» представил конструктор ИИ-агентов На релизе «Битрикс24» Космос были представлены ИИ-агенты, которые выступают как отдельные сотрудники внутри компании. Они способны выполнять задачи, консультировать, анализировать контекст и подстраиваютс

«Битрикс24» представил BitrixGPT 5 — новую версию своей ИИ-модели ьзуют BitrixGPT. Искусственный интеллект используется в «Чатах», «Синках», «Задачах», CRM, «Сайтах», «Ленте», «Почте» — подобных сценариев становится все больше. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24». BitrixGPT 5 получила обновления, стала более быстрой и размышляющей. Она отвечает на уровне популярных моделей от OpenAI, Google и Anthropic. BitrixGPT 5 меньше галлюцинирует: перед