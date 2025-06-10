«Битрикс24» усиливает безопасность своего корпоративного мессенджера и ВКС

«Битрикс24» усиливает безопасность своего корпоративного мессенджера и ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

В последние годы компании все чаще становятся жертвами кибератак. Результаты опроса «Битрикс24» показали, что жертвами мошенников становились 34% представителей бизнеса. При этом 56% опрошенных продолжают обмениваться коммерческой информацией в публичных мессенджерах, что приводит к утечкам и потере конфиденциальных данных.



Среди наиболее популярных видов мошенничества — фишинг в публичных мессенджерах с целью получить доступ к внутренним системам и скомпрометировать инфраструктуру.

Использование внутрикорпоративного мессенджера для совместной работы и деловой переписки позволит компаниям значительно сократить риски утечек.

Разработчики «Битрикс24» выпускают обновление мессенджера Битрикс24, которое поможет усилить тайну корпоративной переписки. В обновление войдут: сквозное шифрование (End-to-End Encryption) и SSL-сертификат с шифрованием RSA данных в чатах и видеозвонках — это позволяет обеспечить доступ к информации только участникам общения; биометрию для авторизации — для дополнительной защиты мобильного приложения; обязательная двухфакторная авторизация в веб- или десктоп-версию Битрикс24 через мобильное устройство; функция автоудаления сообщений. Сотрудники смогут использовать функцию в личных и групповых чатах, а также в коллабах. Период тоже настраивается — через час, день, неделю или месяц; защита от скриншотов в мобильном приложении, чтобы предотвратить утечку данных из чатов.

Обновления также затронули видеозвонки. Компания внедрила QuantumConnect, технологию, которая обеспечивает высокое качество соединения и безопасность благодаря технологии Javascript Web Token.

«Компания «Битрикс24» демонстрирует серьезный подход к защите данных, внедряя многоуровневые меры безопасности. Сквозное шифрование, биометрия, двухфакторная аутентификация и защита от скриншотов минимизируют риски утечки информации. Технология QuantumConnect в видеозвонках и функция автоудаления сообщений дополнительно усиливают конфиденциальность, что особенно важно в условиях роста фишинговых атак. Эти меры соответствуют современным стандартам кибербезопасности и помогают пользователям надежно защищать свои данные», — Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности в «1С-Битрикс».