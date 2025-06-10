Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Битрикс24» усиливает безопасность своего корпоративного мессенджера и ВКС

«Битрикс24» усиливает безопасность своего корпоративного мессенджера и ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

В последние годы компании все чаще становятся жертвами кибератак. Результаты опроса «Битрикс24» показали, что жертвами мошенников становились 34% представителей бизнеса. При этом 56% опрошенных продолжают обмениваться коммерческой информацией в публичных мессенджерах, что приводит к утечкам и потере конфиденциальных данных.

Среди наиболее популярных видов мошенничествафишинг в публичных мессенджерах с целью получить доступ к внутренним системам и скомпрометировать инфраструктуру.

Использование внутрикорпоративного мессенджера для совместной работы и деловой переписки позволит компаниям значительно сократить риски утечек.

Разработчики «Битрикс24» выпускают обновление мессенджера Битрикс24, которое поможет усилить тайну корпоративной переписки. В обновление войдут: сквозное шифрование (End-to-End Encryption) и SSL-сертификат с шифрованием RSA данных в чатах и видеозвонках — это позволяет обеспечить доступ к информации только участникам общения; биометрию для авторизации — для дополнительной защиты мобильного приложения; обязательная двухфакторная авторизация в веб- или десктоп-версию Битрикс24 через мобильное устройство; функция автоудаления сообщений. Сотрудники смогут использовать функцию в личных и групповых чатах, а также в коллабах. Период тоже настраивается — через час, день, неделю или месяц; защита от скриншотов в мобильном приложении, чтобы предотвратить утечку данных из чатов.

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

Цифровизация

Обновления также затронули видеозвонки. Компания внедрила QuantumConnect, технологию, которая обеспечивает высокое качество соединения и безопасность благодаря технологии Javascript Web Token.

«Компания «Битрикс24» демонстрирует серьезный подход к защите данных, внедряя многоуровневые меры безопасности. Сквозное шифрование, биометрия, двухфакторная аутентификация и защита от скриншотов минимизируют риски утечки информации. Технология QuantumConnect в видеозвонках и функция автоудаления сообщений дополнительно усиливают конфиденциальность, что особенно важно в условиях роста фишинговых атак. Эти меры соответствуют современным стандартам кибербезопасности и помогают пользователям надежно защищать свои данные», — Роман Стрельников, руководитель направления по информационной безопасности в «1С-Битрикс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Россияне мстят Microsoft за санкции. Крупный клиент спустя 18 лет полностью отказался от ее сервисов в пользу российских аналогов

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

В России разработаны аккумуляторы для БПЛА с улучшенными характеристиками

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще