Кибербезопасность FIDO U2F FIDO2 Universal 2nd Factor открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации SMS authentication 2FA SMS-based two-factor authentication
|25.12.2023
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VK представила итоги года по кибербезопасности
ентификации, выросло на 21%. В «Одноклассниках» показатель увеличился на 15% за аналогичный период. Двухфакторная аутентификация усиливает защиту пользователя, добавляя дополнительный этап вери
|02.10.2023
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Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной
а Изменить телефон для SMS-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. SMS-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, измени
|17.07.2023
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USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»
оизводитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен». Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых но
|10.02.2023
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«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
ри входе в личный кабинет. Эта опция станет доступной с 1 марта 2023 г., пишет ТАСС. С июня 2023 г. двухфакторная авторизация станет обязательной для всех пользователей. По словам главы Минцифр
|16.11.2022
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Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
» — на 9%. С 2022 г. двухфакторную аутентификацию подключили более 5 млн пользователей сервисов VK. Двухфакторная аутентификация обеспечивает наиболее надежную защиту, добавляя дополнительный э
|13.10.2021
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SMS для получения паролей не так уж безопасны?
вателям подтверждать свою личность посредством кода, который отправляется им в текстовом сообщении. Двухфакторная аутентификация, конечно, повышает безопасность, но получение кодов-паролей по S
|21.09.2021
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Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать
карту, подключаемую к смартфону, планшету или ПК. Для таких устройств придуман специальный стандарт U2F (Universal 2nd Factor). Карты выпускаются многими компаниями, например, недавно у Google
|20.05.2021
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М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации
верху. Второй особенностью проекта является современные способы проверки второго фактора: Телеграм, fido2, мобильное приложение, а также традиционные смс и Google Authenticator, - комментирует
|01.03.2021
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Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM
которым LastPass сгенерирует нужную последовательность букв и цифр. LastPass предлагает внести доверенное лицо на случай утери доступа В платной версии (от $3 или 220 рублей в месяц) данные защищает двухфакторная аутентификация. Также предлагается создать контакт на экстренный случай — при утере основного пароля для входа в программу доверенное лицо сможет восстановить мастер-пароль через
|11.02.2021
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«Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru
ddin 2FA, «Яндекс.Ключ», Google Authenticator) и аппаратные ОТР-токены (TOTP, HOTP), а также токены U2F. Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, гарантия, что до
|02.07.2019
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Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации
на опция самостоятельной регистрации пользователей и использования аппаратных ключей стандарта FIDO U2F и FIDO2, а также ряд других функций. В новой версии системы Eset Secure Authentication со
|08.02.2017
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USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security
каторов платформа по умолчанию использует выбор из OTP по SMS, Push-уведомление или обратный звонок. Дополнительно платформа поддерживает OTP-токены линейки JaCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F. Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам с использованием
|10.10.2016
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«Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS
стандарт: Facebook, Google, «ВКонтакте», Evernote, Github, Dropbox и других, рассказали в компании. Двухфакторная аутентификация обеспечивает двойную защиту для аккаунта: если она включена, то
|20.05.2016
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JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ»
подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей JaCarta U2F с аппаратно-программным комплексом доверенной загрузки (АПК) «Блокхост-АМДЗ». Решение пре
|02.03.2016
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Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена
ux и др.) без USB-токена. Это стало возможным благодаря новой функции: подпись платежей одноразовым SMS-паролем. По словам Романа Зильбера, начальника управления по работе с малым бизнесом и пр
|28.12.2015
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Технология U2F становится новым международным трендом
ема, которая интересна всем и становится настоящим хедлайнером. Не удивительно, что в 2015 году среди прочих традиционных для выставки тем звучат технологии UAF для проведения безопасных транзакций и U2F для многофактороной аутентификации, разработанные FIDO Alliance. О последней говорили очень много – ведь в ряде европейских стран она уже вошла, что называется, в тренд и претендует на пози
|21.12.2015
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Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены
ты строгой аутентификации для, так называемого, масс-маркета. В качестве второго фактора был выбран U2F-токен. Безопасный выбор Плюсы и минусы присущи всем технологиям безопасности. Важен их ба
|14.12.2015
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Асимметричный ответ: технологии U2F сделают интернет безопаснее во всем мире
ов в сети подтолкнула организацию FIDO Alliance к разработке протокола двухфакторной аутентификации U2F, предназначенного для усиления парольной аутентификации за счет использования физических
|08.12.2015
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Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете?
Практическим достижением работы этой команды стала выработка технологии двухэтапной аутентификации U2F с использованием токенов, которая позволяет онлайн-службам усилить безопасность существую
|14.10.2015
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«Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации
ности, представила свой новый продукт, созданный на базе современных технологий и практик — JaCarta U2F. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», JaCarta U2F (U2F — аббревиатура Unive
|14.05.2015
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Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию
атить число случаев угона доменов, в том числе в международных зонах, сообщили CNews в Webnames.ru. Двухфакторная аутентификация — это процесс подтверждения личности пользователя, который преду
|03.02.2015
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«Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей
Компания «Яндекс» запустила технологию двухфакторной аутентификации, которая пока работает в режиме открытого бета-тестирования. Двухфакторная аутентификация — это метод установления подлинности пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную,
|16.06.2014
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«ВКонтакте» запускает двухфакторную аутентификацию
Крупнейшая в России и СНГ социальная сеть приступила к внедрению новой системы защиты личных профилей — двухфакторной аутентификации (2FA). Система будет подключаться по желанию пользователя. Двухфакторная аутентификация – это усложненный процесс подтверждения личности пользователя, обеспечивающий дополнительную защиту его аккаунта. Первым шагом аутентификации по-прежнему будет логи
|13.02.2014
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Подтверждать операции в интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно с помощью одноразовых SMS-паролей
паролями. Кроме того, клиентам стала доступна функция подтверждения входа в интернет-банк с помощью SMS-пароля, благодаря чему удалось повысить безопасность использования интернет-банка, отмети
|16.11.2012
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Одноразовые SMS-пароли для онлайн-платежей по картам «Альфа-Банка» стали цифровыми
ии 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode), то есть вводили одноразовый буквенно-цифровой SMS-пароль, полученный от банка. Теперь SMS-пароль для интернет-покупок состоит только
|10.09.2012
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Подтверждать операции в интернет-банке PSB-Retail теперь можно через SMS
«Промсвязьбанк» запустил в интернет-банке PSB-Retail новый сервис подтверждения платежей — «SMS-код». Код для подтверждения платежей по операциям и по входу в банк будет приходить клиен
|27.08.2012
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Dropbox ввел двухфакторную авторизацию
ar. В середине июля пользователи популярного сервиса стали жертвами атаки спамеров. Администрация Dropbox признала факт кражи персональных данных и добавила новые механизмы защиты. Последний из них - двухфакторная аутентификация - означает, что пользователи будут дважды подтверждать свою подлинность при каждом доступе к аккаунту: с помощью пароля и кода, который будет приходить на мобильный
|18.10.2011
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Клиенты «Номос-Банка» смогут управлять интернет-банком с помощью SMS-паролей
рнет-банка «Номос-Линк». Теперь клиенты банка могут использовать для подписи электронных транзакций SMS-пароли. «Наша задача — сделать “Номос-Линк” максимально простым и удобным, — заявил Алекс
|18.12.2007
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Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию
помнить пин-код электронного ключа или смарт-карты. Таким образом, решается не только проблема удобства пользователей, но также существенно повышается безопасность работы. Особенности PasswordKeeper: Двухфакторная аутентификация при входе в операционную систему. Электронный токен, на котором хранятся аутентифицирующие данные, может быть дополнительно защищен пин-кодом. В зависимости от наст
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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