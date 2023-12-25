Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 138386
ИКТ 11070
Организации 8808
Ведомства 1391
Ассоциации 847
Технологии 3180
Системы 22027
Персоны 55902
География 2227
Статьи 1444
Пресса 1060
ИАА 646
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2286
Мероприятия 826

Кибербезопасность FIDO U2F FIDO2 Universal 2nd Factor открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации SMS authentication 2FA SMS-based two-factor authentication

Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication


25.12.2023 VK представила итоги года по кибербезопасности

ентификации, выросло на 21%. В «Одноклассниках» показатель увеличился на 15% за аналогичный период. Двухфакторная аутентификация усиливает защиту пользователя, добавляя дополнительный этап вери
02.10.2023 Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» становится обязательной

а Изменить телефон для SMS-подтверждения можно в разделе «Безопасность» при выборе второго фактора. SMS-код для смены номера придет в том числе на старый телефон. Если он уже недоступен, измени
17.07.2023 USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в ОС «Атлант»

оизводитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и ГК Applite, разработчик операционной системы «Атлант», успешно завершили тестирование совместного решения, предполагающего двухфакторную аутентификацию в системе с помощью ключевых носителей «Рутокен». Специалисты ГК Applite и компании «Актив» провели тестовые испытания на корректность совместной работы ключевых но
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию

ри входе в личный кабинет. Эта опция станет доступной с 1 марта 2023 г., пишет ТАСС. С июня 2023 г. двухфакторная авторизация станет обязательной для всех пользователей. По словам главы Минцифр
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году

» — на 9%. С 2022 г. двухфакторную аутентификацию подключили более 5 млн пользователей сервисов VK. Двухфакторная аутентификация обеспечивает наиболее надежную защиту, добавляя дополнительный э
13.10.2021 SMS для получения паролей не так уж безопасны?

вателям подтверждать свою личность посредством кода, который отправляется им в текстовом сообщении. Двухфакторная аутентификация, конечно, повышает безопасность, но получение кодов-паролей по S
21.09.2021 Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

карту, подключаемую к смартфону, планшету или ПК. Для таких устройств придуман специальный стандарт U2F (Universal 2nd Factor). Карты выпускаются многими компаниями, например, недавно у Google

20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации

верху. Второй особенностью проекта является современные способы проверки второго фактора: Телеграм, fido2, мобильное приложение, а также традиционные смс и Google Authenticator, - комментирует

01.03.2021 Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

которым LastPass сгенерирует нужную последовательность букв и цифр. LastPass предлагает внести доверенное лицо на случай утери доступа В платной версии (от $3 или 220 рублей в месяц) данные защищает двухфакторная аутентификация. Также предлагается создать контакт на экстренный случай — при утере основного пароля для входа в программу доверенное лицо сможет восстановить мастер-пароль через

11.02.2021 «Онланта» внедрила двухфакторную аутентификацию в VDI-сервис Onсloud.ru

ddin 2FA, «Яндекс.Ключ», Google Authenticator) и аппаратные ОТР-токены (TOTP, HOTP), а также токены U2F. Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, гарантия, что до
02.07.2019 Eset обновила свою систему двухфакторной аутентификации

на опция самостоятельной регистрации пользователей и использования аппаратных ключей стандарта FIDO U2F и FIDO2, а также ряд других функций. В новой версии системы Eset Secure Authentication со
08.02.2017 USB-токены JaCarta WebPass и JaCarta U2F совместимы с облачной платформой двухфакторной аутентификации Duo Security

каторов платформа по умолчанию использует выбор из OTP по SMS, Push-уведомление или обратный звонок. Дополнительно платформа поддерживает OTP-токены линейки JaCarta — JaCarta WebPass, а также JaCarta U2F. Напомним, что JaCarta WebPass представляет собой USB-токен с «OTP на борту» для двухфакторной аутентификации пользователей при доступе к защищённым информационным ресурсам с использованием
10.10.2016 «Почта Mail.Ru» выпустила «Код доступа» для iOS

стандарт: Facebook, Google, «ВКонтакте», Evernote, Github, Dropbox и других, рассказали в компании. Двухфакторная аутентификация обеспечивает двойную защиту для аккаунта: если она включена, то

20.05.2016 JaCarta U2F совместим с ПАК доверенной загрузки «Блокхост-АМДЗ»

подписаны сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы электронных ключей JaCarta U2F с аппаратно-программным комплексом доверенной загрузки (АПК) «Блокхост-АМДЗ». Решение пре
02.03.2016 Райффайзенбанк разрешил клиентам работать с интернет-банком для бизнеса без USB-токена

ux и др.) без USB-токена. Это стало возможным благодаря новой функции: подпись платежей одноразовым SMS-паролем. По словам Романа Зильбера, начальника управления по работе с малым бизнесом и пр
28.12.2015 Технология U2F становится новым международным трендом

ема, которая интересна всем и становится настоящим хедлайнером. Не удивительно, что в 2015 году среди прочих традиционных для выставки тем звучат технологии UAF для проведения безопасных транзакций и U2F для многофактороной аутентификации, разработанные FIDO Alliance. О последней говорили очень много – ведь в ряде европейских стран она уже вошла, что называется, в тренд и претендует на пози
21.12.2015 Криптография для масс-маркета: почему эксперты рекомендуют U2F-токены

ты строгой аутентификации для, так называемого, масс-маркета. В качестве второго фактора был выбран U2F-токен. Безопасный выбор Плюсы и минусы присущи всем технологиям безопасности. Важен их ба
14.12.2015 Асимметричный ответ: технологии U2F сделают интернет безопаснее во всем мире

ов в сети подтолкнула организацию FIDO Alliance к разработке протокола двухфакторной аутентификации U2F, предназначенного для усиления парольной аутентификации за счет использования физических

08.12.2015 Зачем нужна двухфакторная аутентификация в интернете?

Практическим достижением работы этой команды стала выработка технологии двухэтапной аутентификации U2F с использованием токенов, которая позволяет онлайн-службам усилить безопасность существую
14.10.2015 «Аладдин Р.Д.» представил новый USB-токен с поддержкой стандарта онлайн-аутентификации

ности, представила свой новый продукт, созданный на базе современных технологий и практик — JaCarta U2F. Как сообщили CNews в «Аладдин Р.Д.», JaCarta U2F (U2F — аббревиатура Unive
14.05.2015 Webnames.ru внедрила двухфакторную аутентификацию

атить число случаев угона доменов, в том числе в международных зонах, сообщили CNews в Webnames.ru. Двухфакторная аутентификация — это процесс подтверждения личности пользователя, который преду
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей

Компания «Яндекс» запустила технологию двухфакторной аутентификации, которая пока работает в режиме открытого бета-тестирования. Двухфакторная аутентификация — это метод установления подлинности пользователя в каком-либо сервисе при помощи запроса аутентификационных данных двух разных типов, что обеспечивает двухслойную,
16.06.2014 «ВКонтакте» запускает двухфакторную аутентификацию

Крупнейшая в России и СНГ социальная сеть приступила к внедрению новой системы защиты личных профилей — двухфакторной аутентификации (2FA). Система будет подключаться по желанию пользователя. Двухфакторная аутентификация – это усложненный процесс подтверждения личности пользователя, обеспечивающий дополнительную защиту его аккаунта. Первым шагом аутентификации по-прежнему будет логи
13.02.2014 Подтверждать операции в интернет-банке «МДМ Банка» теперь можно с помощью одноразовых SMS-паролей

паролями. Кроме того, клиентам стала доступна функция подтверждения входа в интернет-банк с помощью SMS-пароля, благодаря чему удалось повысить безопасность использования интернет-банка, отмети
16.11.2012 Одноразовые SMS-пароли для онлайн-платежей по картам «Альфа-Банка» стали цифровыми

ии 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode), то есть вводили одноразовый буквенно-цифровой SMS-пароль, полученный от банка. Теперь SMS-пароль для интернет-покупок состоит только
10.09.2012 Подтверждать операции в интернет-банке PSB-Retail теперь можно через SMS

«Промсвязьбанк» запустил в интернет-банке PSB-Retail новый сервис подтверждения платежей — «SMS-код». Код для подтверждения платежей по операциям и по входу в банк будет приходить клиен
27.08.2012 Dropbox ввел двухфакторную авторизацию

ar. В середине июля пользователи популярного сервиса стали жертвами атаки спамеров. Администрация Dropbox признала факт кражи персональных данных и добавила новые механизмы защиты. Последний из них - двухфакторная аутентификация - означает, что пользователи будут дважды подтверждать свою подлинность при каждом доступе к аккаунту: с помощью пароля и кода, который будет приходить на мобильный
18.10.2011 Клиенты «Номос-Банка» смогут управлять интернет-банком с помощью SMS-паролей

рнет-банка «Номос-Линк». Теперь клиенты банка могут использовать для подписи электронных транзакций SMS-пароли. «Наша задача — сделать “Номос-Линк” максимально простым и удобным, — заявил Алекс
18.12.2007 Новый PasswordKeeper обеспечивает двухфакторную аутентификацию

помнить пин-код электронного ключа или смарт-карты. Таким образом, решается не только проблема удобства пользователей, но также существенно повышается безопасность работы. Особенности PasswordKeeper: Двухфакторная аутентификация при входе в операционную систему. Электронный токен, на котором хранятся аутентифицирующие данные, может быть дополнительно защищен пин-кодом. В зависимости от наст

Публикаций - 636, упоминаний - 737

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11362 51
Microsoft Corporation 24017 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3258 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4503 37
Telegram Group 1424 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10685 30
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 752 30
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 411 30
Yandex - Яндекс 6415 24
Meta Platforms - Facebook 4366 24
Apple Inc 11624 23
МегаФон 7735 20
7606 19
VK - Mail.ru Group 3279 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8401 18
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 524 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1257 16
Ростелеком 10668 14
BSS - Банк Софт Системс - БСС 586 13
Broadcom - VMware 2251 12
Cisco Systems 5001 12
Dropbox 470 12
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 12
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 245 11
Intel Corporation 11884 11
GitHub 670 10
2domains 4 10
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 10
Dell EMC 4974 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2688 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1246 9
X Corp - Twitter 2797 9
Check Point Software Technologies 729 9
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1121 9
Oracle Corporation 6498 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 865 8
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 8
Код Безопасности 530 8
PayPal 652 8
Цифра ГК 2266 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6493 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1813 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2609 22
Visa International 1914 19
Альфа-Банк 1671 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 413 10
Почта России ПАО 1993 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 879 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 538 8
ВТБ - ВТБ24 662 8
ПриватБанк - PrivatBank 197 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1018 7
Русский стандарт Банк 403 7
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 74 6
РЖД - Российские железные дороги 1773 6
Открытие ФК - Банк Открытие 523 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1102 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 419 6
Открытие ФК - Росгосстрах 320 6
Почта Банк 422 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 5
Лента - Сеть розничной торговли 1897 5
ПСБ - Промсвязьбанк 792 5
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 163 5
Qiwi 969 5
НСПК - Национальная система платежных карт 717 5
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 459 5
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 102 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 364 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 618 4
ГПБ - Газпромбанк 1013 4
Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 106 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 750 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 408 3
Интеррос - Росбанк АКБ 587 3
Bank of America - Банк Америки 259 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1422 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3380 54
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10371 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2903 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4220 19
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5064 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5438 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2635 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4681 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2552 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1256 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4019 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1763 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2834 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1729 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2262 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3105 4
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 514 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2745 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 771 3
Судебная власть - Judicial power 2211 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1096 3
Федеральное казначейство России 1643 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1014 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 80 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 374 2
МИК - Московский инновационный кластер 133 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 274 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 293 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1289 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1293 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 353 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2581 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 167 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 316 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 107 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 258 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1393 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6178 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 1
WiMAX Forum 68 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 154 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Единая Россия - Политическая партия 284 1
АФТ - Ассоциация Финтех 100 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 75 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 108 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 541 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9857 452
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23572 282
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58494 185
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8060 170
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44001 142
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3944 129
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27535 124
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23485 116
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22687 109
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6489 102
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4388 101
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14528 100
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11614 100
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9772 91
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11721 91
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 830 88
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9653 87
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22617 83
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3400 83
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12157 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19099 83
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5876 82
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26697 78
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3805 76
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23287 75
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5621 74
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15336 66
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13489 63
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8713 61
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7158 57
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13270 57
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5474 57
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1193 56
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11700 53
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2257 52
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4675 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27978 50
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1517 49
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3257 49
Оповещение и уведомление - Notification 3979 47
Google Android 13343 91
Microsoft Windows 14971 65
Apple iOS 7313 63
Linux OS 9025 43
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3782 38
Apple iPhone - серия смартфонов 6854 31
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1179 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4574 29
Google Play - Google Store - Android Market 3143 26
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 23
Apple - App Store 2760 23
WhatsApp Messenger 977 18
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 144 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1657 16
Apple iPad 3795 15
Apple macOS 1876 15
Aladdin JaCarta СКЗИ 161 13
VK - Mail.Ru Почта 328 13
Google Chrome - браузер 1474 12
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 11
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1612 11
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 283 11
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 11
Google Authenticator 22 10
Apple Pay 479 10
Aladdin Secret Disk 85 10
2Test Профишкаф 1 10
VK ID - Mail.ru ID 49 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1304 9
Google YouTube - Видеохостинг 2566 9
Microsoft Outlook 1336 9
Яндекс.Ключ 12 9
Ред ОС - RedOS 634 9
Mozilla Firefox - браузер 1842 9
Apple iPhone 6 4861 8
Oracle Java - язык программирования 2877 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2914 8
Microsoft Windows 2000 8661 8
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation 55 8
Apple Touch ID 270 8
Анфимов Павел 42 7
Свистунова Ольга 16 6
Груздев Сергей 45 6
Газизов Рустэм 6 6
Иванов Владимир 58 5
Крячков Антон 17 5
Шадаев Максут 810 5
Путин Владимир 2927 5
Оганесян Ашот 107 4
Мылицын Роман 106 4
Артамонова Анна 183 4
Галов Дмитрий 29 4
Рустамов Рустам 318 4
Чернышенко Дмитрий 526 3
Чугунов Никита 77 3
Грудинин Дмитрий 9 3
Тятюшев Максим 47 3
Рыбинцев Андрей 19 3
Медведев Дмитрий 1641 3
Лоевская Анна 41 3
Челышев Сергей 11 3
Ведешкина Татьяна 7 3
Евдокимов Игорь 29 3
Ян Константин 16 3
Скородумов Анатолий 65 3
Плешков Алексей 67 3
Крылов Павел 23 3
Масарская Наталия 36 3
Смирнов Иван 16 3
Кадыков Иван 5 3
Лосев Сергей 46 3
Горелов Дмитрий 58 3
Пьянченко Андрей 5 2
Колбин Евгений 63 2
Каштанов Дмитрий 28 2
Попов Сергей 121 2
Натрусов Артем 249 2
Солонин Спартак 30 2
Попов Михаил 54 2
Ляпунов Игорь 97 2
Россия - РФ - Российская федерация 132248 349
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40499 75
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50881 51
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16091 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13680 24
Европа 21335 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15972 15
Украина 7432 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6792 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 13
Франция - Французская Республика 7678 9
Беларусь - Белоруссия 5106 8
Нидерланды 3407 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13833 8
Земля - планета Солнечной системы 10112 7
Германия - Федеративная Республика 12376 7
Южная Корея - Республика 6449 7
Азия - Азиатский регион 5278 7
Япония 13104 7
Израиль 2664 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2720 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 5
Бразилия - Федеративная Республика 2280 5
Польша - Республика 1907 5
Россия - СФО - Новосибирск 3933 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2477 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2561 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3585 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1344 4
Европа Северная - Скандинавия 743 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2175 4
Казахстан - Республика 5241 4
Турция - Турецкая республика 2206 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2756 4
Узбекистан - Республика 1581 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1403 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 401 3
Италия - Итальянская Республика 4264 3
Китай - Тайвань 3848 3
Россия - Сибирь 2205 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44901 261
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47112 92
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5281 84
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22163 66
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1473 54
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12269 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12003 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10171 42
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6106 42
Кредитование - Сrediting - Заём 6294 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26259 35
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5498 33
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6457 29
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3279 28
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 712 26
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10314 26
Паспорт - Паспортные данные 2300 25
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3466 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15260 24
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9305 23
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3253 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 5387 22
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3757 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1748 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6989 20
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2110 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16679 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4336 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5623 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6063 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5026 17
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 793 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2596 16
Аудит - аудиторский услуги 2332 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 2010 16
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 335 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4278 14
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4437 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8931 14
Абонентская база - Абонентская плата 5509 14
Коммерсантъ - Издательский дом 1542 6
BleepingComputer - Издание 270 4
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 67 3
Forbes - Форбс 707 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 2
Ведомости 747 2
CNET Networks - CNET News 1642 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
Парламентская газета 16 1
Российская газета 259 1
Silicon.com 364 1
SlashGear 134 1
Vc.ru - Виси.ру 35 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Worldometer 1 1
Известия ИД 550 1
GQ 21 1
Scientific American 80 1
Юность - радиостанция 37 1
CoinMarKetCap 23 1
Комсомольская правда ИД 66 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 591 1
23ABC News 169 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 901 1
N+1 - Издание 145 1
РИА Новости 850 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1195 1
ZDnet 595 1
The Register 1500 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 777 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7747 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2800 9
Gartner - Гартнер 3507 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 70 6
Juniper Research 513 4
Forrester Research 819 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 3
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 54 2
Fortune Global 500 285 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 309 2
CNews Инновация года - награда 107 2
OMI - Online Market Intelligence - ОуЭмАй Интернэшнл - Онлайн маркет интеллидженс интернэшнл 15 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 2
Net Applications 115 2
IDC - International Data Corporation 4883 2
Vanson Bourne 48 1
Интерфакс-100 19 1
Comparitech 5 1
Allied Market Research 19 1
CNews Мишень 159 1
Technavio 25 1
S&P 500 555 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 551 1
Fortune Business Insights 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 19 1
GSMA Intelligence 10 1
Privacy International 15 1
DSecRG - Digital Security Research Group 24 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 82 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Discovery Research Group 22 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 332 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 1
ResearchMe 14 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 107 1
Research and Markets 24 1
ABI Research 233 1
Markets&Markets Research 109 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 198 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 222 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 97 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 529 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 931 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 43 1
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 12 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске - ФГБУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 2 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 75 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 30 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 67 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии 2 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 705 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 224 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 319 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 46 1
РАН - Российская академия наук 1754 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1879 4
CNews AWARDS - награда 450 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 3
Международный женский день - 8 марта 295 2
CNews FORUM Кейсы 167 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 517 2
CeBIT 611 2
Единый день голосования 103 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 260 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
Positive Hack Days - PHDays 20 1
1С:Проект года 17 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 18 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Связь-Экспокомм 109 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2246 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 548 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1154 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1270885, в очереди разбора - 817589.
Создано именных указателей - 138386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще