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Газизов Рустэм


31.03.2025 VK расскажет школьникам о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников 1
25.12.2023 VK представила итоги года по кибербезопасности 1
17.10.2023 Беспарольный вход стал основным для пользователей «Вконтакте» 1
08.06.2023 VK запускает OnePass: пользователи получат новые способы быстрой авторизации без пароля 1
04.05.2023 VK подготовила серию видеоуроков об информационной безопасности пользователей 1
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году 1
22.12.2021 VK запускает реформу системы информационной безопасности и обновленную программу защиты данных пользователей 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Газизов Рустэм и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4035 7
VK - Mail.ru Group 3470 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1236 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 6
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 800 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8567 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1980 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24444 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5173 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10673 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 228 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 200 2
Кибербезопасность - FIDO WebAuthn - Web Authentication 18 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 923 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 300 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1759 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
Оповещение и уведомление - Notification 4744 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 804 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 519 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2236 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11568 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6853 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4319 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3939 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12303 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9273 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24737 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7454 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1811 5
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 74 5
ЦРТ Инновации - OnePass 11 3
VK - Mail.Ru Почта 351 2
VK Protect 8 2
Google Passkeys 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4589 1
VK Customer Experience Hub 5 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 53 1
Apple Face ID 217 1
Apple Touch ID 283 1
Apple ID - Система аутентификации 124 1
Смирнов Иван 22 2
Антропов Антон 2 1
Фролова Ольга 3 1
Килюшева Екатерина 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 4
Аудит - аудиторский услуги 2739 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 71 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 354 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 101 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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