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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196117
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Антропов Антон

СОБЫТИЯ


15.06.2026 ИБ-интегратор IT Task подвел итоги 2025 года 1
22.12.2021 VK запускает реформу системы информационной безопасности и обновленную программу защиты данных пользователей 1
28.11.2018 «Стэп лоджик» объявил о расширении возможностей решения Step SOC 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Антропов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 196 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4829 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5564 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63737 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34082 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32992 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2542 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6393 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5022 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4945 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5544 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1546 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14075 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 311 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11632 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1129 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12979 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 825 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2305 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 163 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6305 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12859 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6398 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8052 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3026 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 83 1
VK Protect 8 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Газизов Рустэм 7 1
Фролова Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163856 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 486 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2440 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2683 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1630 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2101 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52802 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3768 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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