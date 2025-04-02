Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГОСТ Р 57580 Стандарт определяет уровни защиты информации
- ГОСТ (57580.1-2017) – национальный стандарт по защите информации финансовых организаций, разработанный ЦБ РФ, который также обязателен для выполнения кредитными и некредитными финансовыми организациями страны.
- ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России
- PCI DSS – это международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт во время безналичных операций. Аттестация по нему проводится ежегодно в обязательном порядке.
- PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт
|02.04.2025
|
«ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк»
ованиям Банка России и приведению в соответствие этим требованиям. По итогам аудита на соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017, а также параллельных аудитов на соответствие требованиям положений Банка
|21.02.2025
|
Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017
ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ дл
|17.01.2025
|
Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017
Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансо
|13.01.2025
|
«Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций
ему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности
|24.01.2024
|
Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России
Сервис-провайдер Nubes успешно прошел проверку по ГОСТ Р 57580.1-2017. По ее итогам облако NGcloud получило высокую оценку соответствия требова
|14.12.2023
|
«T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017
Провайдер «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 по самому высокому уровню защищенности. Это расширяет возможности компани
|11.10.2023
|
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем
ния в облаке информационных систем банков и финтех-компаний, содержащих данные финансовых операций. ГОСТ Р 57580.1-2017 – российский стандарт безопасности финансовых операций. Его выполнение яв
|17.05.2023
|
«Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ
23 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1. Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и под
|26.01.2022
|
Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России
90, таким образом, достигнут четвертый уровень соответствия процессов защиты информации требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017. «Облако ”Cloud-152” сертифицировано по PCI DSS, аттестовано по УЗ-2 и ГИ
|18.05.2021
|
«Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации
ожения Банка России от 9 января 2019 г. №672-П, положения Банка России от 17 апреля 2019 г. №683-П, ГОСТ Р 57580.1-2017. В процессе аудита был выполнен полный комплекс необходимых работ, по зав
|06.04.2021
|
Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России
Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасно
|27.01.2021
|
Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580
асности Itglobal.com провели предварительный аудит инфраструктуры банка на соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1; в качестве основной методики использовался GAP-анализ. По итогам работ было в
|03.12.2020
|
С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка
ения в случае нештатной ситуации; анализ соответствия применяемых мер защиты информации требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017, 672-П и 683-П; тестирование на проникновение и анализ уязвимостей ИБ объ
|25.07.2019
|
«Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум»
ценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017
ГОСТ Р 57580 и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 165 5
|Джабиев Георгий 53 5
|Никитин Андрей 57 5
|Андриевский Сергей 24 4
|Зинкевич Сергей 64 4
|Сердюк Виктор 45 3
|Полетаев Алексей 6 3
|Кубарев Алексей 56 3
|Степанов Антон 71 3
|Рахметов Руслан 60 3
|Степаненко Василий 48 3
|Шадаев Максут 1146 3
|Осипов Александр 92 3
|Лазаренко Дмитрий 77 3
|Гришин Александр 25 2
|Тутаев Михаил 55 2
|Груздев Антон 33 2
|Сидоров Евгений 21 2
|Калякин Павел 76 2
|Черников Александр 23 2
|Яхонтов Светозар 8 2
|Ковернинский Виктор 4 2
|Заикин Андрей 33 2
|Натрусов Артем 312 2
|Чаркин Евгений 314 2
|Малышев Сергей 99 2
|Гольцов Александр 82 2
|Никитин Сергей 95 2
|Ковалев Денис 20 2
|Лавров Владимир 95 2
|Урусов Виктор 149 2
|Сирик Дмитрий 6 1
|Леонидов Сергей 9 1
|Петухов Антон 62 1
|Нальский Максим 51 1
|Шмырев Денис 2 1
|Курляндчик Владимир 5 1
|Понкращенков Роман 2 1
|Курило Андрей 38 1
|Алябьев Андрей 27 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Ведомости 1233 1
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
|Bloomberg 1417 1
