ГОСТ Р 57580 Стандарт определяет уровни защиты информации


  • ГОСТ (57580.1-2017) – национальный стандарт по защите информации финансовых организаций, разработанный ЦБ РФ, который также обязателен для выполнения кредитными и некредитными финансовыми организациями страны.
  • ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России
  • PCI DSS – это международный стандарт безопасности, созданный специально для защиты данных платежных карт во время безналичных операций. Аттестация по нему проводится ежегодно в обязательном порядке.
  • PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт

02.04.2025 «ДиалогНаука» провела аудит информационной безопасности «Авто Финанс Банк»

ованиям Банка России и приведению в соответствие этим требованиям. По итогам аудита на соответствие ГОСТ Р 57580.1-2017, а также параллельных аудитов на соответствие требованиям положений Банка
21.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017

ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центробанка РФ дл
17.01.2025 Облачная платформа K2 Cloud соответствует требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017

Облачная платформа K2 Cloud полностью соответствует требованиям национального стандарта России — ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансо
13.01.2025 «Инферит Облако» соответствие стандартам безопасности финансовых операций

ему «Инферит», ГК Softline) прошел сертификацию инфраструктуры на соответствие стандартам PCI/DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017. Это подтверждает высокий уровень обеспечения информационной безопасности
24.01.2024 Nubes подтвердил соответствие облака требованиям Банка России

Сервис-провайдер Nubes успешно прошел проверку по ГОСТ Р 57580.1-2017. По ее итогам облако NGcloud получило высокую оценку соответствия требова
14.12.2023 «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017

Провайдер «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 по самому высокому уровню защищенности. Это расширяет возможности компани
11.10.2023 Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем

ния в облаке информационных систем банков и финтех-компаний, содержащих данные финансовых операций. ГОСТ Р 57580.1-2017 – российский стандарт безопасности финансовых операций. Его выполнение яв
17.05.2023 «Диасофт» установил специальные цены на услуги в области ИБ

23 году финансовые организации должны быть готовы продемонстрировать четвертый уровень соответствия ГОСТ Р 57580.1. Компания «Диасофт» предлагает «Сервис ИБ», который поможет организовать и под
26.01.2022 Dataline защитит финансовые данные по стандарту Банка России

90, таким образом, достигнут четвертый уровень соответствия процессов защиты информации требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017. «Облако ”Cloud-152” сертифицировано по PCI DSS, аттестовано по УЗ-2 и ГИ
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации

ожения Банка России от 9 января 2019 г. №672-П, положения Банка России от 17 апреля 2019 г. №683-П, ГОСТ Р 57580.1-2017. В процессе аудита был выполнен полный комплекс необходимых работ, по зав
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России

Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Этот стандарт определяет основные требования по информационной безопасно
27.01.2021 Itglobal.com помогла РН Банку пройти оценку соответствия ГОСТ Р 57580

асности Itglobal.com провели предварительный аудит инфраструктуры банка на соответствие требованиям ГОСТ Р 57580.1; в качестве основной методики использовался GAP-анализ. По итогам работ было в
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка

ения в случае нештатной ситуации; анализ соответствия применяемых мер защиты информации требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017, 672-П и 683-П; тестирование на проникновение и анализ уязвимостей ИБ объ
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум»

ценке соответствия системы обеспечения и управления информационной безопасностью (СОИБ) требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 в специализированном депозитарии «Инфинитум». ГОСТ Р 57580.1-2017


Публикаций - 151, упоминаний - 195

ГОСТ Р 57580 и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 16
8983 15
Softline - Софтлайн 3261 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 9
Microsoft Corporation 25236 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 8
Информзащита 852 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 63 6
Diasoft - Диасофт 1021 6
МегаФон 9892 6
Nvidia Corp 3731 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 5
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 55 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 5
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 4
K2 - К2РУ - SourceCode 127 4
Т1 Иннотех 198 4
Ростелеком 10306 4
Монолит-Инфо 126 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 4
ДиалогНаука 259 4
Крок - Croc 1814 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 4
SAP SE 5426 4
Газинформсервис - ГИС 410 4
Selectel - Селектел 439 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 3
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 15 3
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
РЖД - Российские железные дороги 2001 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 4
Абсолют Банк 240 4
Инфинитум - Специализированный депозитарий 51 3
МКБ - Московский кредитный банк 618 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 3
Газпром нефть 670 3
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 260 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 2
Почта России ПАО 2245 2
Газпром ПАО 1416 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
НСПК - Национальная система платежных карт 900 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 2
Visa International 1972 2
Русагро Группа Компаний 339 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
Экономикс-Банк 8 1
Распадская угольная компания 10 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Силовые машины 142 1
Глобэкс банк 47 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 1
Викинг Банк 2 1
Baker Hughes 10 1
Фора Банк 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 58
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
CSA - Cloud Security Alliance 13 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 127
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 82
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 62
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 935 61
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 44
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 41
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 39
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 36
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 391 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 28
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 27
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 25
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1164 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 24
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 23
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 22
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1179 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 21
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 20
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 20
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 19
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 16
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 999 16
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 15
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 191 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 24
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 19
Linux OS 10896 16
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 12
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 8
Microsoft Windows 16327 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1303 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 5
Apple iOS 8242 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 5
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 5
НИИ СОКБ - SafeMobile UEM 18 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Google Android 14679 4
Новые облачные технологии - МойОфис 891 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 3
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 328 3
Softline Universe - SLU 29 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 3
Atlassian - Confluence 154 3
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 30 3
Apple iPhone 6 4862 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
Microsoft Teams - MS Teams 618 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 85 3
Nvidia Tesla GPU 187 3
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark 19 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 248 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 2
Quorum - Кворум Брокер сообщений 33 2
Врацкий Андрей 165 5
Джабиев Георгий 53 5
Никитин Андрей 57 5
Андриевский Сергей 24 4
Зинкевич Сергей 64 4
Сердюк Виктор 45 3
Полетаев Алексей 6 3
Кубарев Алексей 56 3
Степанов Антон 71 3
Рахметов Руслан 60 3
Степаненко Василий 48 3
Шадаев Максут 1146 3
Осипов Александр 92 3
Лазаренко Дмитрий 77 3
Гришин Александр 25 2
Тутаев Михаил 55 2
Груздев Антон 33 2
Сидоров Евгений 21 2
Калякин Павел 76 2
Черников Александр 23 2
Яхонтов Светозар 8 2
Ковернинский Виктор 4 2
Заикин Андрей 33 2
Натрусов Артем 312 2
Чаркин Евгений 314 2
Малышев Сергей 99 2
Гольцов Александр 82 2
Никитин Сергей 95 2
Ковалев Денис 20 2
Лавров Владимир 95 2
Урусов Виктор 149 2
Сирик Дмитрий 6 1
Леонидов Сергей 9 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 51 1
Шмырев Денис 2 1
Курляндчик Владимир 5 1
Понкращенков Роман 2 1
Курило Андрей 38 1
Алябьев Андрей 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Европа 24634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - СФО - Кемеровская область 985 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Ближний Восток 3030 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 760 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Израиль 2784 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 437 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Испания - Королевство 3760 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Америка Латинская 1880 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 98
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 78
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 40
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 39
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 38
Аудит - аудиторский услуги 3111 33
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 30
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 20
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 19
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 11
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 7
Энергетика - Energy - Energetically 5524 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 7
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 493 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 7
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 458 6
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
TAdviser - Центр выбора технологий 425 4
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Ведомости 1233 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
Bloomberg 1417 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
Gartner - Гартнер 3608 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 2
CNews Инновация года - награда 133 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Cybersecurity Ventures 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Juniper Research 551 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
TAdviser 100 5 1
Т1 Цифровая академия 49 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 74 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
CNews AWARDS - награда 549 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Selectel TechDay 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
