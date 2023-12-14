«T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017

Провайдер «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 по самому высокому уровню защищенности. Это расширяет возможности компаний из финансового сектора, которые используют облачные сервисы для управления бизнес-процессами, и позволяет им соблюдать требования Центрального Банка РФ по защите чувствительных банковских и финансовых данных.

Облако «T1 Cloud» успешно прошло оценку по первому «усиленному» уровню защиты информации в рамках национального стандарта безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580.1-2017. Его выполнение является обязательным для всех финансовых организаций, чья деятельность регулируется Центральным Банком РФ.

Соответствие требованиям стандарта по «усиленному» уровню подтверждает высокую безопасность и надежность облачной инфраструктуры «T1 Cloud» для клиентов из финансового сектора, в том числе для системно-значимых банков и клиринговых центров. Банки и другие финансовые организации могут проводить в облаке «T1 Cloud» платежные транзакции, размещать информационные системы, содержащие данные финансовых операций, а также переносить в него бизнес-критичные процессы, связанные с банковской тайной. При этом клиенты сервис-провайдера могут быть уверены в конфиденциальности, целостности и бесперебойной доступности размещаемых в облаке данных, и полном соблюдении всех требований к информационной безопасности со стороны регулятора.

Проверка на соответствие облачной инфраструктуры «T1 Cloud» ГОСТу Р 57580.1-2017 проводилась аккредитованным аттестационным центром, имеющим лицензию ФСТЭК, и включила оценку организационных и технических мер провайдера. По итогам аттестационных испытаний и процедур «T1 Cloud» подтвердил, что применяемые меры безопасности отвечают текущим ИБ-требованиям законодательства России для защиты облака.

Облачная инфраструктура «T1 Cloud» также имеет аттестат соответствия требованиям ФЗ-152 и ФЗ-187 по высшему уровню защищенности персональных данных и категории значимости, что позволяет обрабатывать в публичном облаке «Т1 Cloud» персональные данные, а также размещать объекты критической информационной инфраструктуры любого уровня. Облако провайдера также сертифицировано по международному стандарту безопасности PCI DSS, позволяющему хранить, обрабатывать и передавать данные банковских карт. Кроме того, зрелость «Т1 Cloud» в области информационной безопасности подтверждена сертификатом соответствия стандарту ISO 27001, устанавливающего требования к системе менеджмента качества ИБ.

Теперь облачная инфраструктура «T1 Cloud» соответствует всем требованиям по информационной безопасности, актуальным для российских финансовых организаций.

«Банки и другие финансовые организации являются активными пользователями облачных ресурсов: переносят в облака свои рабочие нагрузки, в том числе все чаще и бизнес-критичные процессы, и развивают ИТ-сервисы. «T1 Cloud» стремится предложить своим клиентам наиболее эффективные и безопасные инструменты, и мы понимаем, что в финансовой сфере сохранность и доступность данных является одной из первостепенных задач. Полученное заключение о соответствии ГОСТу Р 57580.1-2017 позволит компаниям из финансовой отрасли совершенствовать свои бизнес-процессы и запускать цифровые сервисы, используя надежную облачную инфраструктуру «T1 Cloud» в полном соответствии с требованиями регуляторов», – сказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании «T1 Cloud».