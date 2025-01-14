Кубарев Алексей
Кубарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 31
|Александров Александр 70 17
|Чурсин Дмитрий 61 17
|Натрусов Артем 284 17
|Верисов Михаил 22 17
|Тятюшев Максим 97 17
|Сотин Денис 205 17
|Меденцев Константин 97 16
|Теплицкий Дмитрий 73 16
|Пустарнаков Роман 45 16
|Харитонов Дмитрий 50 16
|Свиридов Владимир 28 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 41 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Абакумов Евгений 205 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Богданов Андрей 41 16
|Свинцов Андрей 45 16
|Сергеев Сергей 138 16
|Бабкин Николай 24 16
|Ильина Наталья 18 16
|Порошин Тимур 30 16
|Шаев Виталий 43 16
|Тихонова Божена 16 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Шойтов Александр 78 16
|Жигалов Олег 19 16
|Щепалин Олег 22 16
|Хуснутдинов Ильяс 16 16
|Скачков Дмитрий 18 16
|Ивницкий Дмитрий 16 16
|Чаркин Евгений 296 15
|Панченко Иван 138 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
|CyberNews 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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