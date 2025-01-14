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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кубарев Алексей



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
20.12.2024 «Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» 1
05.11.2024 Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024 1
29.08.2024 «Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз 1
16.05.2024 Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ 1
27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков 2
14.12.2023 «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 1
13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений 1
07.11.2023 «T1 Сloud» подтвердила надежность облачной инфраструктуры аттестатом соответствия ФСТЭК по первому уровню защищенности 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 2
07.06.2023 Миграция в облака актуальна как никогда. Т1 Cloud — спонсор финансовой секции «CNews FORUM Кейсы 2023» 1
12.01.2023 Подтверждена совместимость актуальных обновлений ОС Astra Linux и DLP-системы Solar Dozor 7.8 1
27.12.2022 Доклады, мозговой штурм и кейс-батл: как прошел слет группы Т1 1
13.12.2022 Подтверждена совместимость DLP-системы Solar Dozor 7.8 с «Ред ОС» 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1

Публикаций - 52, упоминаний - 56

Кубарев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

8213 29
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 20
Ростелеком 9700 19
Т1 Иннотех 178 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 16
Газинформсервис - ГИС 272 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 16
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 12
Базальт СПО - BaseALT 655 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
SAP SE 5276 10
Т1 Холдинг - Т1 Группа 245 8
Microsoft Corporation 24624 8
Oracle Corporation 6687 7
Telegram Group 1983 5
Yandex - Яндекс 7339 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Broadcom - VMware 2359 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Intel Corporation 12197 3
Adobe Systems 1549 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 18
Лента - Сеть розничной торговли 2080 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 17
РЖД - Российские железные дороги 1903 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
Кофемания 51 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Абсолют Банк 230 3
Альфа-Банк 1769 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
LEGO 244 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
LinkedIn 635 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Судебная власть - Judicial power 2309 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 38
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 31
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 22
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 21
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 20
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 19
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 18
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 18
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 17
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 17
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 16
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 13
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 13
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 13
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 13
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 13
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 13
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 18
НКТ - Р7-Офис 380 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 17
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 14
Новые облачные технологии - МойОфис 778 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 9
Linux OS 9936 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 7
Microsoft Windows 15656 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 3
Microsoft Office 3734 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Apple - App Store 2890 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 2
1С:Аналитика 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
2Test Профишкаф 1 2
1С:Корпорация 48 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 2
Шадаев Максут 1008 31
Александров Александр 70 17
Чурсин Дмитрий 61 17
Натрусов Артем 284 17
Верисов Михаил 22 17
Тятюшев Максим 97 17
Сотин Денис 205 17
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 50 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Трофимов Дмитрий 41 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Сергеев Сергей 138 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Тихонова Божена 16 16
Королёв Дмитрий 18 16
Шойтов Александр 78 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Панченко Иван 138 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
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Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Европа 21767 2
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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