Разделы

Безопасность Госрегулирование Облака
|

Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ

ФСТЭК России включила инфраструктуру публичного облака «T1 Cloud» в реестр значимых объектов КИИ. Облаку присвоена первая категория значимости, при этом оно уже отвечает всем требованиям законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности.

Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187-ФЗ) и постановлением Правительства от 8 февраля 2018 г. №127, подтверждает соблюдение провайдером всех требований к значимым объектам КИИ. Переход в аттестованное облако помогает заказчикам в решении вопросов, связанных с импортозамещением, комплаенсом в соответствие с требованиями ИБ, обеспечением устойчивости функционирования их облачных систем и их защитой от компьютерных атак. Это особенно важно для предприятий из таких отраслей, как промышленность, образование, здравоохранение, транспорт, телекоммуникации и финансы.

Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис
Телеком

«Внесение облака «Т1 Cloud» в список значимых объектов КИИ подтверждает наше стремление постоянно повышать уровень информационной безопасности решений, которые мы предоставляем клиентам. Приоритетом компании является обеспечение бесперебойной защиты критических данных заказчиков. Мы гарантируем высокую эффективность работы ИТ-систем компаний в нашем облаке, снижаем их издержки и помогаем быстро масштабировать собственные ресурсы», — сказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности компании «T1 Cloud».

Теперь государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА) осуществляется мониторинг информационной безопасности в отношении публичного облака «Т1 Cloud». Это обеспечивает дополнительный уровень защиты публичных ресурсов провайдера и гарантирует обмен информацией о компьютерных инцидентах с регулирующим органом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России вводят новые драконовские правила покупки SIM-карт. Их хотят продавать только в обмен на биометрию

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Россиянин проведет почти 20 лет за решеткой за магазин в даркнете. Он чудом избежал пожизненного заключения

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Путин поставил задачу добиться технологической независимости России

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024