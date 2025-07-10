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Т1 Облако T1 Cloud Т1 Клауд Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud TS-Cloud

Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.

Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

 

 

 

 

"Почему миграция в облака актуальна как никогда"  Алексей Кубарев, Директор по информационной безопасности, Т1Cloud, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


Обзор «Т1 Cloud» на Market.CNews

УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Т1 Облако» автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor

Российский провайдер облачных сервисов «Т1 Облако» завершил внедрение платформы мониторинга, анализа и обработки данных Smart Monitor. В компании появилось «единое окно» для сбора и анализа более 20 типов данных, позволяющее заранее

02.07.2025 ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако»

Группа компаний ITMS перенесла 40% своей ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1»), что позволило компании создать мультиоблачную архитектуру и модернизировать ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Миграция охватила ключевые бизн
25.06.2025 Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту
11.06.2025 WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем

ляет использовать его в том числе на объектах КИИ», — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».
21.04.2025 Пользователи «Т1 Облако» получат свободу в управлении выделенные серверами

Провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») объявил о запуске сервиса, который позволит клиентам подключить выделенные серверы готовой конфигурации в едином интерфейсе управления облаком. Пользователи получат
20.03.2025 «T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем

«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных карт PCI

17.03.2025 «Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI

«Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис для аналитики данных на базе платф
25.02.2025 УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке

Федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят усилия д
24.02.2025 «T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке

«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1), российский облачный провайдер, и федеральный системный интегратор
21.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017

Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центр
05.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями

Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») совместно с разработчиком решений в области информационной безопасности SolidLab объявили о запуске интеллектуальной платформы управления уязвимостями. Система, реа
24.12.2024 «T1 Облако» помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes

Провайдер «T1 Облако »представляет доступ к управляемым кластерам Kubernetes из облака по модели Platform-as-a-Services (PaaS – платформа как услуга). Сервис обеспечивает клиентам гибкость при развертыван
23.12.2024 Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры

яется с такими ситуациями. Экспертиза команды инженеров в критические моменты незаменима — вне зависимости от того, насколько технически совершенны оборудование и архитектура облака. Георгий Джабиев, T1 Облако: Мы не отступаем от ключевого принципа — обеспечивать высокий уровень доступности инфраструктуры и не допускать простоя сервисов А поддерживать уровень SLA на уровне 99,95% и выше пом
20.12.2024 «Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности

Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») запускает новый сервис защиты корпоративных сетей DNS Security, а также предлагает инструменты защиты от DDoS-атак на основе вендорских решений. Новые продукты обес
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных

Российский провайдер облачной инфраструктуры «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») расширяет портфель сервисов в сфере ИБ: теперь клиенты могут подключить платформу защиты веб-приложений Web Application Firewall (WAF) и сервис двухфакторной аутент
18.11.2024 Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60%

Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CN
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам»

том отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифр
05.11.2024 Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024

вых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации». На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с

01.11.2024 Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024

«Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Mark
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1»

gies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно. Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора

12.09.2024 «Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров

«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярн
11.09.2024 «T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными

«T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации аси
29.08.2024 «Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз

Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты. NGWF от «Т1 Облако» — это передовое реш
18.06.2024 «Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения

дничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако». «Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из

17.06.2024 «T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events

Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без
05.06.2024 «Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса

Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies п
04.06.2024 «Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews

«Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Mark
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке

сты на различных языках, быстро их переводит и многое другое. Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако Market.CNews: В чем основные преимущества использования GPU из облака? Андрей Никит
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве

тивных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисн
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100

оектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА

17.05.2024 Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства

высоких инфраструктурных нагрузок, скорость работы облачных сервисов приобретает решающее значение. Т1 Cloud отвечает этому запросу рынка: мы развернули отдельный кластер серверов с высокочасто
16.05.2024 Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ

ной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187
27.04.2024 T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024

которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных техно
03.04.2024 Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud

линиках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорил
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Серв
04.03.2024 T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»

Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия В ходе деловой п
27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

«Эксперты Т1 Cloud довели до совершенства свои навыки в работе с конкретными технологиями, на базе кото
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных

провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта

«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Комп
14.12.2023 «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017

щенности персональных данных и категории значимости, что позволяет обрабатывать в публичном облаке «Т1 Cloud» персональные данные, а также размещать объекты критической информационной инфрастру

Публикаций - 384, упоминаний - 490

Т1 Облако и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 224
Т1 Иннотех 186 103
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 95
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 88
Т1 Иннотех - Дататех 96 85
Т1 Сервионика - Servionica 264 79
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 347 78
8571 63
Broadcom - VMware 2416 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13431 43
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 42
R-Vision - Р-Вижн 177 42
Ростелеком 10031 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2165 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 572 32
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 32
Diasoft - Диасофт 950 30
Сбер - СберБизнес Софт 66 28
SAP SE 5352 27
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 27
Ланит Интеграция 196 27
Polymedia - Полимедиа 141 27
Газинформсервис - ГИС 328 27
ФинГрад - FinGrad 34 27
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 27
Аусферр ИТЦ 29 27
Oracle Corporation 6774 21
Microsoft Corporation 24939 20
Selectel - Селектел 408 19
Базальт СПО - BaseALT 723 19
Softline - Софтлайн 3036 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 221 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 16
DataPro - ДатаПро 94 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1337 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 76 15
Ростелеком - TData - ТДата 37 15
CoWork - Коворкинг Платформ 18 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 58 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 47
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 43
РЖД - Российские железные дороги 1953 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 37
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 493 31
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 30
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 30
ВТБ - Почта Банк 474 29
Кофемания 60 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 149 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 28
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 28
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 27
Альфа-Банк 1804 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 16
ФосАгро 133 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Cotton Club - Коттон Клаб 22 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 70 15
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1713 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 210 13
Северсталь ПАО - Severstal 514 13
Восток-Сервис ГК 54 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 13
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 13
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 19 13
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1215 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 42 12
Hansa - Ханса 114 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 45
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4527 36
Федеральное казначейство России 1829 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 28
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5030 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3260 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3002 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3453 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3177 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2617 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 225 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6127 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4664 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 593 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 2
Мосгордума - Московская городская Дума 144 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 228 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1421 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 211 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 4
OWASP - Open Web Application Security Project 110 3
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 73 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Талант и успех - Общественный фонд 19 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 146 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
Linux Foundation 188 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 8 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 298
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 285
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 208
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 168
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 161
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 149
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16553 121
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2941 118
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 111
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30872 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 99
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6405 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 85
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7003 85
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5461 77
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 75
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7197 64
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 62
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 58
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1130 57
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6018 55
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6648 53
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1576 52
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5867 52
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9762 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11867 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5636 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26275 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5634 46
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1635 45
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1987 45
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 44
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 799 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8203 41
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 40
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 40
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 40
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 38
Новые облачные технологии - МойОфис 832 48
Apple iPhone 6 4863 47
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 43
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 42
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1373 29
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 29
НКТ - Р7-Офис 427 28
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 28
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 27
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 27
НКТ - Р7-графика 32 27
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 569 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 773 23
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 22
1С:ERP Управление предприятием 643 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4803 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 125 17
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 32 16
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 67 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 73 15
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 14
Linux OS 10354 13
Протек - Здравсити 27 13
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 603 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 11
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 137 10
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 10
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 217 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1146 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 531 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1856 9
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 9
Т1 Диск 9 9
Google Android 14373 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1459 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5529 8
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 8
Microsoft Windows 16015 8
Блинов Михаил 73 72
Шадаев Максут 1067 44
Нестеров Алексей 146 43
Джабиев Георгий 48 43
Урусов Виктор 132 42
Аникин Дмитрий 49 42
Дергилёв Никита 44 37
Кубарев Алексей 56 32
Цыганков Дмитрий 38 30
Малышев Сергей 85 29
Суровец Дмитрий 85 29
Глазков Александр 145 29
Галкин Николай 112 29
Чаркин Евгений 300 28
Ульянов Николай 129 28
Натрусов Артем 296 28
Кирьянова Александра 140 28
Калякин Павел 67 28
Шмаков Антон 49 28
Пирогова Ирина 30 28
Желтухин Вадим 39 28
Каушанский Александр 34 27
Соловьев Виталий 38 27
Абакумов Евгений 208 27
Аксенов Олег 47 27
Врацкий Андрей 147 27
Харитонов Вадим 29 27
Никитин Сергей 77 27
Новикова Елена 90 27
Теплицкий Дмитрий 74 27
Воронин Павел 153 27
Петухов Антон 48 27
Нальский Максим 37 27
Денисов Анатолий 36 27
Распопов Алексей 35 27
Шаев Виталий 45 27
Оберемок Надежда 31 27
Милованов Андрей 32 27
Солдатенкова Ксения 27 27
Белан Иван 27 27
Россия - РФ - Российская федерация 150825 287
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 63
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14299 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 8
Европа 24444 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 7
Казахстан - Республика 5690 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 6
Земля - планета Солнечной системы 10498 6
Россия - СФО - Новосибирск 4482 6
Беларусь - Белоруссия 5899 5
Германия - Федеративная Республика 12818 5
Украина 7696 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3130 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4130 4
Азия - Азиатский регион 5642 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2548 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 101 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2776 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 729 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 38 3
Беларусь - Могилевская область 23 3
Ближний Восток 2996 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 375 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 255 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 910 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 331 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 320 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 489 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 75 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 175 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 443 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1243 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 722 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1639 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 164
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 122
Энергетика - Energy - Energetically 5304 93
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9373 87
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 86
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 67
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2416 62
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 56
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 51
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4797 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 44
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 350 44
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 40
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2659 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6154 35
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1445 35
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 30
Экономический эффект 1136 30
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 29
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 979 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 25
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2186 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 23
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10296 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6595 21
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6550 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 19
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 424 17
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5797 16
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3263 14
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5304 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8302 14
Аудит - аудиторский услуги 2864 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4804 14
TAdviser - Центр выбора технологий 412 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2014 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 2
Forbes - Форбс 874 2
ZDnet 660 1
Мобильные системы 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 100
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 100
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 35
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 14
CNews Инновация года - награда 114 10
Gartner - Гартнер 3579 9
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 141 7
IDC - International Data Corporation 4922 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 5
Forrester Wave 45 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 346 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
ABI Research 234 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 61 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 137 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1039 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
Forrester Research 825 1
Vanson Bourne 49 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Research and Markets 25 1
Juniper Research 536 1
CNews Облачные сервисы 23 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
S&P 500 560 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 233 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 77 1
Т1 Цифровая академия 46 37
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 13
РАН - Российская академия наук 1947 13
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 902 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 3
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 635 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1178 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1021 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 3 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 406 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 97 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 235 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
Universal University 6 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 76 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 93 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 327 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 23 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 51 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 200 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 159 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 560 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1156 51
CNews AWARDS - награда 530 51
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 27
CNews FORUM Кейсы 267 13
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 605 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2508 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1239 3
Docflow 147 2
День молодёжи - 27 июня 950 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 341 2
ИнфоКом 111 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
ComNews Awards 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 149 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
ISE - Integrated Systems Europe 48 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио 20 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 52 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

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