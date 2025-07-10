Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.
Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.
"Почему миграция в облака актуальна как никогда" Алексей Кубарев, Директор по информационной безопасности, Т1Cloud, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
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«Т1 Облако» автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor
Российский провайдер облачных сервисов «Т1 Облако» завершил внедрение платформы мониторинга, анализа и обработки данных Smart Monitor. В компании появилось «единое окно» для сбора и анализа более 20 типов данных, позволяющее заранее
|02.07.2025
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ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако»
Группа компаний ITMS перенесла 40% своей ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1»), что позволило компании создать мультиоблачную архитектуру и модернизировать ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Миграция охватила ключевые бизн
|25.06.2025
|Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту
|11.06.2025
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WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем
ляет использовать его в том числе на объектах КИИ», — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».
|21.04.2025
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Пользователи «Т1 Облако» получат свободу в управлении выделенные серверами
Провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») объявил о запуске сервиса, который позволит клиентам подключить выделенные серверы готовой конфигурации в едином интерфейсе управления облаком. Пользователи получат
|20.03.2025
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«T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем
«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных карт PCI
|17.03.2025
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«Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI
«Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис для аналитики данных на базе платф
|25.02.2025
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УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке
Федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят усилия д
|24.02.2025
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«T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке
«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1), российский облачный провайдер, и федеральный системный интегратор
|21.02.2025
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Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017
Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центр
|05.02.2025
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Провайдер «Т1 Облако» запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями
Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») совместно с разработчиком решений в области информационной безопасности SolidLab объявили о запуске интеллектуальной платформы управления уязвимостями. Система, реа
|24.12.2024
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«T1 Облако» помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes
Провайдер «T1 Облако »представляет доступ к управляемым кластерам Kubernetes из облака по модели Platform-as-a-Services (PaaS – платформа как услуга). Сервис обеспечивает клиентам гибкость при развертыван
|23.12.2024
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Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры
яется с такими ситуациями. Экспертиза команды инженеров в критические моменты незаменима — вне зависимости от того, насколько технически совершенны оборудование и архитектура облака. Георгий Джабиев, T1 Облако: Мы не отступаем от ключевого принципа — обеспечивать высокий уровень доступности инфраструктуры и не допускать простоя сервисов А поддерживать уровень SLA на уровне 99,95% и выше пом
|20.12.2024
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«Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности
Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») запускает новый сервис защиты корпоративных сетей DNS Security, а также предлагает инструменты защиты от DDoS-атак на основе вендорских решений. Новые продукты обес
|22.11.2024
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Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных
Российский провайдер облачной инфраструктуры «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») расширяет портфель сервисов в сфере ИБ: теперь клиенты могут подключить платформу защиты веб-приложений Web Application Firewall (WAF) и сервис двухфакторной аутент
|18.11.2024
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Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60%
Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CN
|13.11.2024
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Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам»
том отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифр
|05.11.2024
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Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024
вых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации». На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с
|01.11.2024
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Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024
«Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Mark
|18.10.2024
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Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1»
gies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно. Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора
|12.09.2024
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«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров
«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярн
|11.09.2024
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«T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными
«T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации аси
|29.08.2024
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«Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз
Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты. NGWF от «Т1 Облако» — это передовое реш
|18.06.2024
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«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения
дничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако». «Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из
|17.06.2024
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«T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events
Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без
|05.06.2024
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«Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса
Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies п
|04.06.2024
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«Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews
«Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Mark
|27.05.2024
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Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке
сты на различных языках, быстро их переводит и многое другое. Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако Market.CNews: В чем основные преимущества использования GPU из облака? Андрей Никит
|23.05.2024
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«МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве
тивных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисн
|20.05.2024
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T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100
оектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА
|17.05.2024
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Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
высоких инфраструктурных нагрузок, скорость работы облачных сервисов приобретает решающее значение. Т1 Cloud отвечает этому запросу рынка: мы развернули отдельный кластер серверов с высокочасто
|16.05.2024
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Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ
ной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187
|27.04.2024
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T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024
которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных техно
|03.04.2024
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Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud
линиках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорил
|19.03.2024
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T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке
Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Серв
|04.03.2024
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T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»
Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия В ходе деловой п
|27.02.2024
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Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков
«Эксперты Т1 Cloud довели до совершенства свои навыки в работе с конкретными технологиями, на базе кото
|07.02.2024
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«T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных
провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал
|29.01.2024
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«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта
«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Комп
|14.12.2023
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«T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017
щенности персональных данных и категории значимости, что позволяет обрабатывать в публичном облаке «Т1 Cloud» персональные данные, а также размещать объекты критической информационной инфрастру
Т1 Облако и организации, системы, технологии, персоны:
|Блинов Михаил 73 72
|Шадаев Максут 1067 44
|Нестеров Алексей 146 43
|Джабиев Георгий 48 43
|Урусов Виктор 132 42
|Аникин Дмитрий 49 42
|Дергилёв Никита 44 37
|Кубарев Алексей 56 32
|Цыганков Дмитрий 38 30
|Малышев Сергей 85 29
|Суровец Дмитрий 85 29
|Глазков Александр 145 29
|Галкин Николай 112 29
|Чаркин Евгений 300 28
|Ульянов Николай 129 28
|Натрусов Артем 296 28
|Кирьянова Александра 140 28
|Калякин Павел 67 28
|Шмаков Антон 49 28
|Пирогова Ирина 30 28
|Желтухин Вадим 39 28
|Каушанский Александр 34 27
|Соловьев Виталий 38 27
|Абакумов Евгений 208 27
|Аксенов Олег 47 27
|Врацкий Андрей 147 27
|Харитонов Вадим 29 27
|Никитин Сергей 77 27
|Новикова Елена 90 27
|Теплицкий Дмитрий 74 27
|Воронин Павел 153 27
|Петухов Антон 48 27
|Нальский Максим 37 27
|Денисов Анатолий 36 27
|Распопов Алексей 35 27
|Шаев Виталий 45 27
|Оберемок Надежда 31 27
|Милованов Андрей 32 27
|Солдатенкова Ксения 27 27
|Белан Иван 27 27
|TAdviser - Центр выбора технологий 412 10
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2014 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 2
|Forbes - Форбс 874 2
|ZDnet 660 1
|Мобильные системы 117 1
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