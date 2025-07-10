Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

«Т1 Облако» автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor Российский провайдер облачных сервисов «Т1 Облако» завершил внедрение платформы мониторинга, анализа и обработки данных Smart Monitor. В компании появилось «единое окно» для сбора и анализа более 20 типов данных, позволяющее заранее

ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако» Группа компаний ITMS перенесла 40% своей ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1»), что позволило компании создать мультиоблачную архитектуру и модернизировать ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Миграция охватила ключевые бизн

WatchDog от «Т1 Облако» минимизирует риски и повышает надежность информационных систем ляет использовать его в том числе на объектах КИИ», — сказал Андрей Никитин, директор по продуктам «Т1 Облако».

Пользователи «Т1 Облако» получат свободу в управлении выделенные серверами Провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») объявил о запуске сервиса, который позволит клиентам подключить выделенные серверы готовой конфигурации в едином интерфейсе управления облаком. Пользователи получат

«T1 Облако» полностью отвечает строгим требованиям к информационной безопасности платежных систем «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных карт PCI

«Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI «Т1 Облако» (входит в ИТ-холдинг Т1) запускает новый сервис для аналитики данных на базе платф

УЦСБ и «T1 Облако» обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке Федеральный системный интегратор «Уральский центр систем безопасности» (УЦСБ) и «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») заключили стратегическое партнерство. Стороны объединят усилия д

«T1 Облако» и УЦСБ обеспечат непрерывный мониторинг кибербезопасности в облаке «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1), российский облачный провайдер, и федеральный системный интегратор

Провайдер «Т1 Облако» подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации по ГОСТ Р 57580.1-2017 Провайдер облачных услуг «Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подтвердил четвертый уровень соответствия системы защиты информации, предусмотренный ГОСТ Р 57580.1-2017. Аккредитация гарантирует строгое соблюдение требований Центр

Провайдер «Т1 Облако» запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») совместно с разработчиком решений в области информационной безопасности SolidLab объявили о запуске интеллектуальной платформы управления уязвимостями. Система, реа

«T1 Облако» помогает клиентам ускорить запуск новых продуктов с помощью Managed Service for Kubernetes Провайдер «T1 Облако »представляет доступ к управляемым кластерам Kubernetes из облака по модели Platform-as-a-Services (PaaS – платформа как услуга). Сервис обеспечивает клиентам гибкость при развертыван

Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры яется с такими ситуациями. Экспертиза команды инженеров в критические моменты незаменима — вне зависимости от того, насколько технически совершенны оборудование и архитектура облака. Георгий Джабиев, T1 Облако: Мы не отступаем от ключевого принципа — обеспечивать высокий уровень доступности инфраструктуры и не допускать простоя сервисов А поддерживать уровень SLA на уровне 99,95% и выше пом

«Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») запускает новый сервис защиты корпоративных сетей DNS Security, а также предлагает инструменты защиты от DDoS-атак на основе вендорских решений. Новые продукты обес

Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных Российский провайдер облачной инфраструктуры «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») расширяет портфель сервисов в сфере ИБ: теперь клиенты могут подключить платформу защиты веб-приложений Web Application Firewall (WAF) и сервис двухфакторной аутент

Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60% Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CN

Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» том отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифр

Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024 вых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации». На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с

Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 «Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Mark

Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» gies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно. Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора

«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров «Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярн

«T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными «T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации аси

«Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты. NGWF от «Т1 Облако» — это передовое реш

«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения дничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако». «Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из

«T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без

«Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies п

«Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews «Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Mark

Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке сты на различных языках, быстро их переводит и многое другое. Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако Market.CNews: В чем основные преимущества использования GPU из облака? Андрей Никит

«МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве тивных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисн

T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 оектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства высоких инфраструктурных нагрузок, скорость работы облачных сервисов приобретает решающее значение. Т1 Cloud отвечает этому запросу рынка: мы развернули отдельный кластер серверов с высокочасто

Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ ной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187

T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024 которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных техно

Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud линиках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорил

T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Серв

T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024» Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия В ходе деловой п

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков «Эксперты Т1 Cloud довели до совершенства свои навыки в работе с конкретными технологиями, на базе кото

«T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал

«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта «Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Комп