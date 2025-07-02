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ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако»

Группа компаний ITMS перенесла 40% своей ИТ-инфраструктуры в «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1»), что позволило компании создать мультиоблачную архитектуру и модернизировать ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Миграция охватила ключевые бизнес-системы, включая «1С ERP», MES, WMS Optimacros, и корпоративные сервисы. Использование облачной платформы позволило повысить отказоустойчивость и продуктивность внутренних сервисов, а также оптимизировать расходы на ИТ. Благодаря гибкой настройке ресурсов через веб-интерфейс управления облаком группа компаний ITMS теперь может оперативно масштабировать вычислительные мощности под текущие задачи, а уровень доступности инфраструктуры по SLA составляет 99,95%.

При реализации проекта в приоритете была минимизация операционных рисков: специалисты «Т1 Облако» подготовили детальную дорожную карту миграции и обеспечили безопасный перенос систем в новую виртуальную среду без остановки бизнес-процессов.

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Безопасность

«Команда провайдера внимательно изучила наши потребности, предложив решения, которые соответствуют специфике бизнеса ITMS. Мы решили следовать мультиоблачной стратегии, чтобы повысить отказоустойчивость и самостоятельно управлять инфраструктурой. В «Т1 Облако» нас привлекла также прозрачная и понятная модель биллинга. Теперь мы можем балансировать нагрузку хоть каждый час, используя для этого единый интерфейс. Благодаря этому для нас управление сложной ИТ-инфраструктурой компании — это просто», — сказал ИТ-директор группы компаний ITMS Игорь Кривошеев.

«Коллеги очень внимательно и профессионально подошли к выбору целевого облачного провайдера: они лично посетили дата-центр и провели подробный аудит инфраструктуры. Со своей стороны, мы сделали акцент на гибкости предлагаемых решений, выгодных ценовых условиях и оперативной технической поддержке. Как пользователь мультиоблака, клиент получил возможность гибко управлять инфраструктурами разных поставщиков и оперативно переключаться между их площадками»», — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор «Т1 Облако».

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