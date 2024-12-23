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Индексная книга (каталог) CNews*
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Джабиев Георгий



Market.CNews. SLA IaaS 2024 1
23.12.2024 Георгий Джабиев, T1 Облако: Надежность решений зависит не от технологий, а от подхода к организации ИТ-инфраструктуры 1
18.11.2024 Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60% 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
01.11.2024 Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» 1
16.10.2024 ДОМ.РФ и холдинг Т1 объявили о технологическом сотрудничестве 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
11.10.2024 Провайдеры облаков борются за звание российского Amazon 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 «Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
18.06.2024 «Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения 1
05.06.2024 «Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса 1
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве 1
17.05.2024 Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства 1
03.04.2024 Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 1
04.03.2024 T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024» 1
SLA IaaS 2023 1
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
13.11.2023 «T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews 1
09.11.2023 Георгий Джабиев, T1 Cloud — о том, как эволюционирует SLA вместе с развитием облачных сервисов 2
23.10.2023 Т1 Cloud примет участие в форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра» 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
11.09.2023 «Т1 Cloud» – генеральный партнер конференции CNews «Облачные технологии 2023» 1
31.05.2023 T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако 1
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений 1
15.06.2022 T1 Cloud подписал меморандум о сотрудничестве с Platforma 1
15.06.2022 «T1 Cloud» и «Воздушные ворота Северной столицы» подписали меморандум о сотрудничестве 1

Публикаций - 45, упоминаний - 46

Джабиев Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 19
8213 16
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 13
Ланит Интеграция 190 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 13
Сбер - СберБизнес Софт 56 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
Polymedia - Полимедиа 138 13
Газинформсервис - ГИС 272 13
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 13
ФинГрад - FinGrad 33 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 13
Аусферр ИТЦ 28 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Diasoft - Диасофт 870 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 39 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 6
Т1 Иннотех 178 6
МегаФон 8805 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 5
Broadcom - VMware 2359 5
Т1 Иннотех - Дататех 96 5
Т1 Сервионика - Servionica 258 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 5
Ростелеком 9701 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 13
ВТБ - Почта Банк 466 13
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 13
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 12
Альфа-Банк 1769 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 12
ФосАгро 126 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
Восток-Сервис ГК 52 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
Кофемания 51 12
Cotton Club - Коттон Клаб 21 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Hansa - Ханса 114 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 10
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Альфа-Капитал УК 102 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 13
Федеральное казначейство России 1772 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 33
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 26
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 14
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 14
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 13
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 13
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 8
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Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 38
Новые облачные технологии - МойОфис 778 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 13
НКТ - Р7-Офис 380 13
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 13
НКТ - Р7-графика 31 13
Протек - Здравсити 26 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 3
Ericsson Dedicated Network 2 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 122 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Linux OS 9937 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
SolidSoft SolidWall WAF 14 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 1
Red Hat OpenShift 132 1
Apple iPhone 6 4862 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Калякин Павел 66 14
Шадаев Максут 1008 13
Врацкий Андрей 135 13
Харитонов Вадим 28 13
Абакумов Евгений 205 13
Нестеров Алексей 143 13
Ульянов Николай 112 13
Оберемок Надежда 30 13
Аксенов Олег 44 13
Аникин Дмитрий 44 13
Нальский Максим 36 13
Натрусов Артем 284 13
Чаркин Евгений 296 13
Малышев Сергей 83 13
Никитин Сергей 72 13
Новикова Елена 88 13
Теплицкий Дмитрий 73 13
Воронин Павел 136 13
Урусов Виктор 127 13
Петухов Антон 44 13
Соловьев Виталий 36 13
Каушанский Александр 33 13
Денисов Анатолий 35 13
Распопов Алексей 34 13
Шмаков Антон 45 13
Шаев Виталий 43 13
Милованов Андрей 31 13
Солдатенкова Ксения 26 13
Белан Иван 26 13
Желнова Алина 27 13
Артюхов Сергей 42 13
Краснов Александр 74 12
Клявин Владимир 47 12
Махалин Тимур 16 12
Цыганков Дмитрий 24 12
Аветисян Арутюн 37 12
Суровец Дмитрий 76 12
Глазков Александр 137 12
Михалев Евгений 89 12
Батай Илья 55 12
Россия - РФ - Российская федерация 144213 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Эстония - Эстонская Республика 747 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Нежданинское месторождение 3 1
Казахстан - Республика 5526 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 13
Экономический эффект 1067 13
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 9
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 6
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 5
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Мобильные системы 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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