Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

OGC Open Geospatial Consortium Open GIS Consortium консорциум открытых ГИС Открытый геопространственный консорциум

OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум

СОБЫТИЯ


Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G 1
16.06.2025 ГИС «Сервер» SE адаптирован для работы в российских операционных системах «Альт СП» и «Альт Рабочая станция» 2
04.06.2025 Настольные версии программных продуктов КБ «Панорама» адаптированы для работы в отечественной операционной системе AlterOS 1
11.03.2024 Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 2
10.11.2016 SAP анонсировала выпуск платформы SAP HANA 2 1
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 2
30.09.2013 Разработаны технологии интеграции данных в ГИС на основе открытых стандартов 2
04.09.2013 Городская геоинформационная система – без нее не обойтись? 1
22.05.2013 Андрей Сафонов: Применяя ITSM, трудно что-то сделать неправильно 1
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2 1
05.04.2010 В России создан геоинтерфейс Transas Globe 1
21.08.2009 Роскосмос увлёкся созданием геопорталов 1
21.05.2008 ERDAS и «ПРАЙМ ГРУП» представили новые программные продукты для работы с геоданными 1
16.04.2008 Язык KML стал признанным стандартом представления геоданных 3
04.06.2007 Выпущена новая версия языка для работы с ДДЗ и геоданными 2
15.03.2006 Пространственные данные: бум на рынке не за горами 2
15.03.2006 Пространственные данные: бум на рынке не за горами 2
08.04.2005 Менеджмент в ИТ – самая популярная тема краткосрочного образования 1
24.06.2002 В России открыт доступ к библиотеке передового опыта организации работ в IT 1

Публикаций - 24, упоминаний - 33

OGC и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 7
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 5
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Google LLC 12690 3
Esri 176 3
Совзонд - Sovzond 123 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
Microsoft Corporation 25775 2
Autodesk 639 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 1
Google - Keyhole 34 1
Protolabs 1 1
Парадигма 169 1
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 1
NextGIS - НекстГИС 3 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс ГГИС - Geomix горно-геологическая информационная система  11 1
ИнноГеоТех 10 1
Spire Global - exactEarth 2 1
Интеллектуальное производство 10 1
Compusult 1 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Прайм Груп - Prime Group 74 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 1
Capgemini Consulting 131 1
Getronics - PinkRoccade 18 2
Родник 91 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Новый век 27 1
USGIF - United States Geospatial Intelligence Foundation 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 1
ЕКА Топливная компания 148 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Федеральное казначейство России 1949 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 15
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 13 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 4
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 4 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 11 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 954 3
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 3
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 60 6
Linux OS 11533 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 5
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 5
Autodesk AutoCAD DXF 51 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 3
Autodesk AutoCAD 376 3
Панорама КБ - Imagery Creator 4 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 2
PostgreSQL - PostGIS 12 2
Open Source Geospatial Foundation - GDAL - Geospatial Data Abstraction Library 3 2
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 15 2
Microsoft Windows 16882 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 2
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 2
ALMI AlterOS 117 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Geoserver 13 1
Linux - Debian GNU 567 1
OpenStreetMap - OSM 71 1
SAP Enterprise Architecture Framework 1 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 1
NASA Landsat 83 1
Microsoft Virtual Earth 45 1
Microsoft Bing Maps - Microsoft Live Search Maps 40 1
Apple MobileMe - Apple iTools - Apple iDisk 36 1
ANU SKA - Square Kilometre Array - ANU MWA - Murchison Widefield Array radio telescope - радиоинтерферометр - низкочастотный радиотелескоп 10 1
Esri Urban Observatory 2 1
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 7 1
Khronos Group - OpenGL Shading Language - GLSL 1 1
Панорама КБ - Panorama Vision 29 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 1
Левкевич Михаил 59 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Мылицын Роман 111 2
Романов Александр 15 1
Осокина Полина 25 1
Джабиев Георгий 56 1
Гершензон Владимир 23 1
Потоцкий Михаил 15 1
Сафонов Андрей 5 1
Булатов Андрей 3 1
Спивак Иван 2 1
Миролюбов Алексей 2 1
Зарипов Ильгизар 1 1
Olofson Carl - Олофсон Карл 8 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Казак Максим 162 1
Милюков Анатолий 18 1
Алехин Заурбек 9 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Кабанский район - Кабанск 16 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
Россия - УФО - Челябинская область 1512 1
Швейцария - Цюрих 279 1
Новая Зеландия 737 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 741 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 46 1
Колумбия - Республика 551 1
США - Флорида 786 1
США - Юта 198 1
Йемен - Йеменская Республика 68 1
США - Колумбия 66 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Английский язык 7030 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
Видеокамера - Видеосъёмка 720 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 24 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 1
Экзамены 517 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
CEPR - Centre for Economic Policy Research - VoxEU 1 1
ЦМАКП - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 4 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
IBM Research 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Высокие технологии XXI века 78 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
Неогеография XXI - форум 65 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Земля из космоса 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP TechEd 9 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще