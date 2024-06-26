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Гулливер и Ко Торговый дом Gulliver Люкс трейд торговая сеть

Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть

 

"Автоматизация бизнес-процессов с помощью ИИ" Иван Будник, Директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


26.06.2024 МТС ускорила интернет в городе знаменитых конфет «Гулливер»

ях, где жители и туристы Ялуторовска любят проводить свободное время: в городском саду, на площади декабристов, а также музее «Торговые ряды» - здесь можно приобрести известные на всю страну конфеты «Гулливер» от местной кондитерской фабрики. Емкость сети увеличилась также на территории главной достопримечательности города – Ялуторовском остроге, где теперь можно на более высоких скоростях

07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

ояльности не бывает Секция началась с совместного выступления Евгения Лимаренко, ex-директора по ИТ Gulliver Group, и Ирины Баршак, руководителя проекта «Лояльность» Gulliver Group. Темо
20.06.2022 Разделение бухгалтерского и оперативного учета в «1С:ERP» и «1С:Бухгалтерия» в компании «Гулливер»

«1С-Рарус» реализовал проект по разделению бухгалтерского и оперативного контура в компании «Гулливер». Ведение регламентированного учета было перенесено в решение «1С:Бухгалтерия предпр
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак»

ConsID, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом, провела интеграцию распределительного центра региональной розничной сети «Гулливер» с системой маркировки «Честный знак». Компания «Гулливер» развивает торговые сети «Гулливер» и «Победа» из более 250 супермаркетов в 14 регионах Приволжского и Центральн
08.06.2020 «Ростелеком» запустил пилот умного магазина в торговой сети «Гулливер»

«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, пре
04.06.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»

«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, пре
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver

онтента множество — это и смартфоны, и планшеты, и, как наш сегодняшний испытуемый, — электронные книги. Но далеко не все современные гаджеты подходят для потребления графического контента. ONYX BOOX Gulliver — устройство, призванное закрыть данный пробел и решить проблемы взаимодействия с любого рода информацией. Комплект поставки новинки неплохой: кроме ONYX BOOX Gulliver вы получи
02.04.2018 «1С-Рарус» внедрила «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер»

явила о завершении проекта по внедрению системы «1С:ERP Управление предприятием 2» в торговом доме «Гулливер». Новая система объединила 650 рабочих мест. Обеспечено оперативное резервирование т
05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер»

я складом и исполнением в цепочке поставок, внедрила комплексное решение на базе системы управления складом ConsID WMS на распределительном центре площадью 20 000 кв.м ульяновской сети супермаркетов «Гулливер». Начав свою деятельность в 1996 году с небольшой оптовой компании, «Гулливер» на сегодняшний день развивает сеть из 90 супермаркетов. Компания уже вышла за пределы Ульяновской

27.12.2006 Gulliver и "Альфред Мюллер" выбирают TradeX

Borlas Retail объявила о начале проекта по комплексной автоматизации сети магазинов торговых марок Gulliver и «Альфред Мюллер» на базе специализированного программного комплекса TradeX. В ходе
14.08.2006 ТРК "Гулливер" запустил бесплатный Wi-Fi

С 1 августа в Петербурге в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Гулливер» запустили бесплатные точки доступа к Wi-Fi. Внедрением и поддержкой занимается комп

Публикаций - 63, упоминаний - 92

Гулливер и Ко Торговый дом и организации, системы, технологии, персоны:

8251 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 27
Корус Консалтинг ГК 1219 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1904 17
Т1 Холдинг - Т1 Группа 247 17
Ред Софт - Red Soft 714 16
Neoflex - Неофлекс 220 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 121 16
Biocad - Биокад 79 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12690 14
Hoff Tech - Хофф Тех 41 12
Diasoft - Диасофт 880 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 11
R-Vision - Р-Вижн 157 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 11
Газинформсервис - ГИС 278 10
Северсталь Инфоком 64 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1193 10
Ланит Интеграция 190 10
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 10
Сбер - СберБизнес Софт 56 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
МегаФон 8897 8
Ростелеком 9727 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 239 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 273 5
Yandex - Яндекс 7387 4
Samsung Electronics 10277 3
Microsoft Corporation 24652 3
Polymedia - Полимедиа 138 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 26
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 25
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 24
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 24
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 22
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2368 21
Лента - Сеть розничной торговли 2090 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 18
Восток-Сервис ГК 52 18
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 17
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 351 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 16
Силовые машины 111 16
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
Шереметьево Хэндлинг 36 16
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 839 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 13
ВТБ - Почта Банк 467 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 11
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 46 11
Кофемания 52 11
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 10
РЖД - Российские железные дороги 1907 10
Федеральное казначейство России 1781 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11694 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2510 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2857 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 981 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5941 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1379 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5456 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 315 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
АФТ - Ассоциация Финтех 168 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
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НКТ - Р7-графика 31 7
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ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
Google Android 14034 4
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 4
СалютДевайсы - GigaChat 195 4
1С:ERP Управление предприятием 558 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 3
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 3
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 9 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Ростелеком - Retail Hub 3 2
Ростелеком Экраны 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5212 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 518 2
ONYX SNOW Field 45 2
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 2
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 42 2
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 205 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Шадаев Максут 1013 28
Натрусов Артем 284 26
Киселев Сергей 61 25
Челидзе Джимшер 30 25
Замаруев Владимир 40 24
Мельникова Алиса 91 23
Ульянов Николай 112 19
Будник Иван 19 19
Катамадзе Анна 101 18
Лобанов Максим 45 18
Григоренко Вадим 40 18
Кудашев Михаил 26 18
Сотин Денис 205 17
Бурилов Андрей 105 17
Рустамов Рустам 416 16
Семенов Александр 146 16
Леонов Алексей 79 16
Гузовский Денис 68 16
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Климов Андрей 72 16
Сивцев Илья 140 16
Евдокимов Игорь 50 16
Александров Александр 70 16
Булгаков Кирилл 104 16
Спирин Антон 61 16
Стоянов Алексей 41 16
Гаврилов Евгений 43 16
Карпов Роман 61 16
Маркова Светлана 32 16
Ульянычев Матвей 36 16
Тятюшев Максим 98 16
Долгов Александр 33 16
Сергеева Наталья 39 16
Сазонов Максим 29 16
Лукавенко Олег 35 16
Гуренков Михаил 30 16
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Сельдемиров Александр 44 16
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2950 3
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Нидерланды 3524 2
Япония 13297 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13330 2
Беларусь - Белоруссия 5684 2
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Россия - Уральские горы - Зауралье 49 2
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1378 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
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Россия - ПФО - Ульяновская область 614 1
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3101 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
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Румыния - Бухарест 53 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 38 1
Казахстан - Республика 5545 1
Армения - Республика 2287 1
Сингапур - Республика 1852 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
Израиль 2736 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5777 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14409 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24187 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51247 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18588 26
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4836 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48171 22
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6181 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29188 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 711 17
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1639 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8491 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 264 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7001 10
Экономический эффект 1068 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 6
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 5
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4894 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5439 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1253 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5020 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13576 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6258 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2821 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10976 3
Энергетика - Energy - Energetically 5101 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1883 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3120 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3495 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3049 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4990 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9848 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1000 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 273 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 3
CNews Инновация года - награда 111 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 15
РАН - Российская академия наук 1879 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 166 11
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
Государственный Русский музей 47 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 29
CNews FORUM Кейсы 225 18
CNews AWARDS - награда 521 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 6
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
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ИгроМир 119 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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