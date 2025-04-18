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ConsID WMS Open Source HH.WMS OHE.WMS



18.04.2025 Компания Consid внедрила WMS-систему на складском терминале «Рекон-Актау» 1
25.09.2024 Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре 1
23.01.2024 Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone) 1
23.11.2023 Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске 2
28.08.2023 GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры 1
09.11.2022 Consid.WMS внедрена на новом распределительном центре розничной сети «Победа» в Волгограде 1
24.10.2022 Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане 2
15.11.2021 Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ConsID WMS и организации, системы, технологии, персоны:

ConsID - Консид Технологии 10 8
8390 2
SAP SE 5317 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 2
APPIA Logistics - Аппиа Лоджистикс - GXO Logistics - ДжиИксО Лоджистикс - XPO Logistics 4 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68061 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2451 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 5
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 488 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 4
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 460 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 3
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 70 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30286 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1180 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2231 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11804 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2115 1
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 771 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 1
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