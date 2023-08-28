GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры

Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом совместно с компанией R-ID, российским интегратором, специализирующемся на разработке собственных и внедрении партнерских приложений для управления цепочками поставок, завершили проект по импортозамещению WMS-системы на 5 распределительных центрах GXO Logistics класса А общей площадью 80 тыс. кв. м.

Система управления складом Consid.WMS стала стандартом автоматизации складской сети GXO Logistics в России – она обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса и бесперебойность операций на складских комплексах в Климовске (20 тыс. кв. м), Санкт-Петербурге (20 тыс. кв. м), Екатеринбурге (10 тыс. кв. м), Новосибирске (10 тыс. кв. м) и Чехове (6 тыс. кв. м).

Сотрудничество GXO с Consid началось в конце 2022 г. В течении трех месяцев команда Consid разработала и настроила конфигурацию системы для управления складами 3PL-провайдера с учетом отраслевой специфики и в соответствии с набором требований для поддержки обслуживания крупных компаний продуктового сегмента (производители и ритейлеры продуктов питания). Так, одно из реализованных требований к системе - настройка шины данных для интеграции с 3PL-клиентами по разным протоколам и разным типам интеграции (csv, xml, webservice, idoc). При настройке обслуживания первого клиента осуществлена интеграция с SAP.

Запуск WMS-системы на распределительном центре в Чехове был осуществлен совместной командой Consid и GXO в экстремально сжатые сроки в связи с внеплановым отключением системы зарубежного вендора – в течение трех дней. Одна из особенностей запуска – наличие работающего на РЦ конвейера с производительностью 800 паллет в сутки. Слаженная работа и гибкость системы позволили обеспечить точность всех складских операций и избежать сбоя поставок для крупных клиентов РЦ, среди которых – крупнейший производитель молочной продукции в России. Остальные 4 РЦ запускались последовательно в течение 2-3 недель каждый с сохранением непрерывности бизнес-процессов и без снижения объема поставок. Управление сложным проектом в сжатые сроки осуществлялось по технологии Agile с пересечением этапов и ведением общего беклога задач с совместным доступом команды внедрения. После запуска 5 РЦ и завершения авторского надзора складские объекты GXO были переведены на техническую поддержку в режиме 24/7 в соответствии с согласованным уровнем SLA. Вторым этапом проекта стал запуск группы 3PL-клиентов, среди которых – один из крупнейших продуктовых ритейлеров.

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«Большой проект по импортозамещению WMS-системы на 5 РЦ был реализован совместной командой Consid и GXO в очень короткие сроки с сохранением высоких стандартов логистических сервисов, предоставляемых нашим клиентам. Первые месяцы эксплуатации системы Consid.WMS позволяют оценить ее широкую функциональность, гибкость в настройке разнообразных бизнес-процессов, что обеспечивает своевременность и точность поставок и минимизацию издержек на хранение товаров», – отметил руководитель отдела информационных систем GXO Logistics Евгений Маймин.

Открытый код Consid.WMS и возможность гибкого изменения настроек позволили компании GXO существенно оптимизировать общую стоимость владения системой. Специалисты компании после пройденного курса обучения планируют своими силами выполнять настройки Consid.WMS для запуска и обслуживания новых 3PL-клиентов. Кроме того, территориально-распределенная сеть РЦ, которые работают в различных часовых поясах, позволила использовать кластерную лицензию, что также минимизирует издержки.