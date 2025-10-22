ConsID Консид Технологии Консид Софт

Компания Consid - российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом (WMS) и исполнением в цепочке поставок. Consid продвигает на российском рынке собственные разработки – пакет решений Consid SCE Suite на единой технологической платформе, сочетающий в себе функциональность систем международного класса и специфику российских компаний. Сonsid.WMS – адаптируемая система нового поколения, которая оптимизирует на операционном уровне работу склада и существенно повышает эффективность управления складскими процессами.

