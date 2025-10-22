Разделы

ConsID Консид Технологии Консид Софт

ConsID - Консид Технологии - Консид Софт

Компания Consid - российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом (WMS) и исполнением в цепочке поставок. Consid продвигает на российском рынке собственные разработки – пакет решений Consid SCE Suite на единой технологической платформе, сочетающий в себе функциональность систем международного класса и специфику российских компаний. Сonsid.WMS – адаптируемая система нового поколения, которая оптимизирует на операционном уровне работу склада и существенно повышает эффективность управления складскими процессами.

22.10.2025 Consid.WMS внедрена на складе компании «Стройпарк» в Томске 1
11.08.2025 Сonsid.WMS внедрена на складе производителя молочной продукции Lactalis Russia в Екатеринбурге 1
22.07.2025 На базе Consid.WMS автоматизированы еще три региональных логистических центра ЭТМ 1
18.04.2025 Компания Consid внедрила WMS-систему на складском терминале «Рекон-Актау» 1
25.09.2024 Consid.WMS запущена на новом логистическом центре продуктовой сети «Победа» в Самаре 1
23.01.2024 Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone) 1
23.11.2023 Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске 1
28.08.2023 GXO Logistics внедрила Consid.WMS в российские распределительные центры 1
09.11.2022 Consid.WMS внедрена на новом распределительном центре розничной сети «Победа» в Волгограде 1
24.10.2022 Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане 1
15.11.2021 Consid.WMS запущена на новом РЦ розничной сети «Победа» в Краснодаре 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 1
05.03.2018 ConsID автоматизирует распределительный центр розничной сети «Гулливер» 1

8850 2
SAP SE 5412 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 68 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Индустрия - Юнимилк 160 1
APPIA Logistics - Аппиа Лоджистикс - GXO Logistics - ДжиИксО Лоджистикс - XPO Logistics - PFSweb - Priority Fulfillment Services 7 1
Lactalis - Лакталис СНГ - Lactalis Russia - Лакталис Восток - President, Sandal, Parmalat 2 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2610 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11408 6
Маркировка - Marking 1200 5
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 486 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 583 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9895 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11238 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22567 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1365 2
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 72 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22709 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31616 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3367 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 180 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2189 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4389 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2226 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3897 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 949 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2384 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12227 1
Оцифровка - Digitization 4863 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7456 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 670 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8065 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 278 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2059 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1391 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 869 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6179 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1733 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1396 1
ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 13 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 419 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 225 3
Consid SCE Suite 2 2
Рыбаков Дмитрий 13 1
Сикачина Даниил 1 1
Бобровский Вадим 2 1
Маймин Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2167 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1095 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1649 2
Казахстан - Актюбинская область - Актобе 39 2
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 2
Казахстан - Мангистауская область - Актау 43 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1435 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1394 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 505 2
Казахстан - Республика 5763 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18392 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4228 2
Россия - СФО - Новосибирск 4600 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45311 2
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 751 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 325 1
Казахстан - Карагандинская область - Караганда 80 1
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 1
Россия - ПФО - Самарская область 1432 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 1
Россия - ПФО - Пензенская область 620 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 739 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1318 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 439 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1996 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 967 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 662 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 356 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 700 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 814 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 708 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 343 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7959 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20083 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4650 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 300 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 353 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 345 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54420 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2157 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 377 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1083 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1788 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 544 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1211 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 434 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5205 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5838 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2279 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6718 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1509 1
