Компания Consid реализовала импортозамещение WMS-системы на складах компании Health & Nutrition (ex-Danone)

Компания R-ID, российский интегратор, специализирующийся на разработке и внедрении складских и транспортных решений, и компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, реализовали масштабный проект по импортозамещению системы управления складом (WMS) на девяти распределительных центрах (РЦ) компании Health & Nutrition (H&N), бывшего российского подразделения Danone. WMS стала новым стандартом автоматизации складов крупнейшего производителя молочной продукции. Об этом CNews сообщили представители Consid.

Health & Nutrition занимает лидирующие позиции в производстве молочной продукции в России. Логистическая сеть H&N состоит из девяти распределительных центров класса А общей площадью около 100 тыс. кв. метров хранения, расположенных по всей территории России.

Совместный проект компании Consid и ее золотого партнера R-ID по автоматизации складской сети H&N начался в июне 2022 г. в связи с возникшей необходимостью оперативной замены используемой на российских РЦ зарубежной WMS-системы. Успешная реализация масштабного проекта в сжатые сроки без остановки работы складов стала возможной благодаря синергии команд R-ID, Consid и H&N. Компания R-ID взяла на себя задачи административного управления проектом, включая планирование сроков, этапов и состава работ, расчет необходимых ресурсов и согласование документации. Командой Consid была разработана конфигурация для управления складами дистрибуции молочной продукции в соответствии со сложным специфичным для крупных компаний-производителей и ритейлеров продуктов питания набором требований. Например, одним из требований к системе являлась настройка шины данных для интеграции с информационными системами SAP, MES, текущей WMS по разным протоколам и c разными типами интеграции.

Проект реализовывался в два этапа. На первом этапе была произведена настройка и разворачивание Consid.WMS в режиме BCP (Business Continuity Plan). Пилотной площадкой был выбран московский РЦ с максимальной интенсивностью операций, где была успешно апробирована Go-live модель суточной работы склада на полном дневном объеме заказов в разрезе всех складских процессов - приемка, размещение, резервирование, отбор, проверка, отгрузка, инвентаризация. Далее проект BCP был масштабирован в течение пяти месяцев на всех складских объектах — пяти дистрибутивных складах и четырех складах при производстве в Москве, Красноярске, Волгограде, Краснодаре, Самаре, Волгограде, Липецке и Иркутске.

На втором этапе были разработаны и настроены все требуемые дополнительные бизнес-процессы, и за четыре месяца девять складов полностью переведены из режима BCP в полнофункциональный режим работы Consid.WMS.

«Мы выбрали российскую систему Consid.WMS благодаря ее широкой функциональности, сравнимой с системами международного класса, высокой производительности, гибкости и скорости реализации настроек уникальных бизнес-процессов любого уровня сложности, — сказал Вадим Бобровский, руководитель департамента транзакционных информационных систем в России и СНГ компании Health & Nutrition. — Настоящим вызовом стали сжатые сроки реализации проекта: совместно с профессиональной командой Consid и R-ID нам удалось быстро перевести всю складскую сеть на новую систему с сохранением полной непрерывности работы складов, без сбоев и снижения объема поставок».

Объем внедрения системы — 550 пользовательских лицензий. Дополнительным преимуществом внедрения Consid.WMS стала возможность использования кластерной лицензии, что позволило существенно снизить издержки на инфраструктуру и техническую поддержку сети территориально-распределенных складов в разных часовых поясах. Компания R-ID также осуществила настройку работы с новой системой более 500 терминалов сбора данных. Таким образом, на складах H&N Consid.WMS ежедневно обрабатывает отгрузки объемом 270 тыс. строк заказов и 2,5 тыс. тонн продукции.

Дмитрий Курашев, UserGate: Рынок безопасности корпоративных сетей переходит на российское ПО Импортонезависимость

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Компания R-ID работает на российском рынке с 2005 г. и специализируется на интеграции партнерских и разработке собственных программных продуктов для оптимизации маршрутов доставки, автоматизации складского хозяйства и управления складским двором. В 2010 г. открыт совместный центр компетенций по интеграции оборудования автоматической идентификации в семействе программных продуктов Consid. С 2012 г. R-ID является золотым партнером Consid и имеет эксклюзивные права на продажу и внедрение программного обеспечения Consid в категориях WMS и YMS на территории России.

Компания Consid — российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом (WMS) и исполнением в цепочке поставок. Consid продвигает на российском рынке собственные разработки — пакет решений Consid SCE Suite на единой технологической платформе, сочетающий в себе богатую функциональность систем международного класса и специфику российских компаний. Сonsid.WMS — адаптируемая система нового поколения, которая оптимизирует на операционном уровне работу склада и существенно повышает эффективность управления складскими процессами.

Компания H&N (Health&Nutrition) — производитель свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе. Продукция компании производится на 12 заводах, отвечающих самым современным стандартам качества и пищевой безопасности. H&N работает с более чем 300 фермерскими хозяйствами по всей стране. 90% продукции, выпускаемой компанией, относится к категории здорового питания. Компания производит продукцию под такими брендами как «Простоквашино», «Актибио», Actimuno, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Planto, «Биобаланс», «Актуаль» и другие.