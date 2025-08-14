Разделы

Автоматизация склада YMS Yard Management System Управление складским двором Gate Management System Управление воротами для больших складских комплексов


14.08.2025 «Корус Консалтинг» представил новые возможности системы управления двором в платформе KONCRIT

ГК «Корус Консалтинг» выпустила обновление бизнес-приложения управления двором (YMS), входящего в состав цифровой логистической платформы KONCRIT. Теперь система включает интеллектуальные инструменты визуализации очереди, автоматическое перепланирование въезда, ручное упра
26.06.2025 Исследование «Корус Консалтинг»: каждая пятая компания уже использует YMS, но бизнес сталкивается с недостаточной зрелостью решений

В России растет интерес к цифровым системам управления двором: уже 20% компаний используют YMS, а еще 54% планируют внедрение в ближайшее время. При этом бизнес указывает на недостаточ
29.05.2025 «Корус Консалтинг» представил систему для оптимизации логистики двора в рамках обновления платформы KONCRIT

Новое бизнес-приложение KONCRIT|YMS стало частью цифровой логистической платформы KONCRIT, которая обеспечивает высокую производительность складских процессов и позволяет выстроить масштабируемую ИТ-архитектуру. Это помогает

23.05.2025 «Клен» повышает эффективность работы склада с системой управления двором ant Yard Management System

«Ант Технолоджис» по итогам пробного периода тестирования ant Yard Management System переводит систему в промышленную эксплуатацию на складе поставщика обо
14.05.2025 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала систему управления складским двором в Роспатенте

ации программного обеспечения — системы управления складским двором ant Yard Management System (ant YMS) — в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспа
03.06.2022 «Топлог» интегрировала систему управления двором Toplog YMS в «Союзснаб»

Специалисты «Топлог» завершили проект по внедрению системы управления двором Toplog YMS на производственном холдинге «Союзснаб» в Московской области. Функциональность ИТ-решения
30.03.2018 Технология Smart IDReader встроена в ПО Rutisoft

других удостоверяющих документов. В настоящее время решение компании Smart Engines интегрировано с YMS (Yard Management System) «Управление складским двором». Rutisoft занимается разработкой,

01.12.2015 «Корус Консалтинг» представил новое решение для управления транспортом на территории склада

ГК «Корус Консалтинг» пополнила портфель решений для управления логистикой новым решением Yard Management, расширяющим возможности системы управления складом Manhattan Scale. Решение предназначено для управления автотранспортом на территории склада и оптимизации процессов погрузки-о
11.09.2014 Новое приложение Oracle Yard Management повысит прозрачность цепочки поставок на территориях складов

Корпорация Oracle представила бизнес-приложение для управления погрузо-разгрузочными работами Oracle Yard Management, расширяя комплекс Oracle Value Chain Execution. Оно предназначено для связывания этих двух систем с целью расширения возможностей отслеживания, контроля и автоматизации процесс

