Исследование «Корус Консалтинг»: каждая пятая компания уже использует YMS, но бизнес сталкивается с недостаточной зрелостью решений В России растет интерес к цифровым системам управления двором: уже 20% компаний используют YMS, а еще 54% планируют внедрение в ближайшее время. При этом бизнес указывает на недостаточ