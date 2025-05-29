Разделы

Цифровизация
|

«Корус Консалтинг» представил систему для оптимизации логистики двора в рамках обновления платформы KONCRIT

Новое бизнес-приложение KONCRIT|YMS стало частью цифровой логистической платформы KONCRIT, которая обеспечивает высокую производительность складских процессов и позволяет выстроить масштабируемую ИТ-архитектуру. Это помогает бизнесу адаптировать логистические процессы к меняющимся условиям рынка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

KONCRIT — это отечественная цифровая логистическая платформа нового поколения, разработанная ГК «Корус Консалтинг» для управления складом, двором, транспортом и цепочками поставок. Она замещает западные решения, масштабируется под задачи крупного и среднего бизнеса, адаптируется под уникальные бизнес-процессы клиентов, а также обеспечивает высокую производительность, гибкость, интеграцию с ИТ-системами и устойчивость к рыночным и технологическим вызовам. Платформа включает несколько бизнес-приложений (WMS, YMS, TMS и др.), которые можно внедрять поэтапно и использовать автономно, в зависимости от текущих задач клиента.

Новое решение KONCRIT|YMS расширяет возможности платформы, обеспечивая централизованное управление операциями на прилегающих территориях складов, распределительных центров и производственных площадках. Система позволяет оптимизировать движение транспорта, ускорить погрузочно-разгрузочные работы, помогает избежать простоев на парковках и очередей на контрольно-пропускных пунктах. Приложение автоматически распределяет нагрузку на логистические объекты, управляет графиком прибытия транспорта и его перемещением по территории.

В отличие от большинства продуктов на рынке, которые решают отдельные задачи, например, назначение дока или временного окна визита, KONCRIT|YMS является комплексным решением и охватывает все ключевые процессы — от долгосрочного планирования до контроля за отъездом транспорта в срок.

Решение адаптируется под отраслевую специфику и интегрируется в существующий ИТ-ландшафт благодаря настройкам. Инструменты аналитики и динамические дашборды позволяют контролировать текущую ситуацию во дворе и принимать обоснованные решения для планирования и управления ресурсами.

В KONCRIT|YMS реализованы интеллектуальные алгоритмы и оптимизаторы, которые автоматически перестраивают план управления грузопотоком при изменении графика транспорта и других непредвиденных ситуациях. Система в реальном времени предлагает наилучшие варианты действий с учетом множества факторов и ограничений – это позволяет управлять живой очередью, погрузкой и разгрузкой.

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры
Интернет

KONCRIT|YMS также интегрируется с оборудованием на территории двора: информационными табло, камерами видеонаблюдения и RFID-датчиками. Для взаимодействия с водителями предусмотрены автоматические дозвоны и сообщения.

Внедрение KONCRIT|YMS позволяет в среднем сократить время пребывания транспорта на складе на 30%, повысить оборачиваемость и оптимизировать расходы на персонал. Это снижает долю логистических затрат и особенно важно при работе с наемным транспортом.

«Мы продолжаем системное развитие платформы KONCRIT в стратегически важных направлениях. Вывод на рынок приложения KONCRIT|YMS с интеллектуальными инструментами оптимизации потоков транспорта и алгоритмами планирования — важный шаг к созданию современной отечественной информационной системы для управления логистикой на всей цепочке поставок», — сказала Галия Исламова, руководитель направления по внедрению систем управления двором и транспортом ГК «Корус Консалтинг».

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

«Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153