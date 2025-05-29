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Исламова Галия


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Корус Консалтинг» представил систему для оптимизации логистики двора в рамках обновления платформы KONCRIT 1
30.09.2024 У российских ИТ-решений для транспорта высокий экспортный потенциал 2
12.09.2023 Масложировой бизнес группы «Русагро» оптимизировал управление двором на складах при помощи «Корус консалтинг» 1
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус» 1
25.02.2020 ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Исламова Галия и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1255 4
Manhattan Associates 60 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
Ростех - Азимут 73 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 1
Делко - Delko - транспортная компания 5 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 17 1
Русагро - Саратовский жировой комбинат 1 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 142 1
Yusen Logistics - Юсен Лоджистикс Рус 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1136 1
Русагро масло 3 1
Русагро Группа Компаний 295 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2480 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1091 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 83 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8869 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 545 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5971 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5325 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1150 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16205 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1348 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12296 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1304 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4981 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 166 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 1
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Каушанский Александр 33 1
Балакин Василий 14 1
Исмаилов Рашад 1 1
Селицкий Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
Япония 13370 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 3
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 322 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 915 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4134 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2476 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1357 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 322 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4776 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5758 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 947 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5330 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6056 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1737 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 2
Gartner - Гартнер 3573 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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