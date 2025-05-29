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Исламова Галия
УПОМИНАНИЯ
Исламова Галия и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК 1255 4
|Manhattan Associates 60 2
|ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 20 1
|Ростех - Азимут 73 1
|Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 1
|Каушанский Александр 33 1
|Балакин Василий 14 1
|Исмаилов Рашад 1 1
|Селицкий Михаил 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148994 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 1
|Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
|Япония 13370 1
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Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
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