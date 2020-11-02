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«Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус»

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, Текст: Владимир Бахур

ГК «Корус консалтинг» организовала учёт работы и настроила нового клиента логистической компании «Юсен Лоджистикс» на базе WMS-системы Manhattan SCALE. Работы проведены в максимально короткие сроки – за 3 недели, что в два раза быстрее, чем в среднем по рынку.

«Юсен лоджистикс Рус» – 3PL-оператор, который представляет своим клиентам комплексные логистические услуги. Одним из ключевых факторов для поддержки клиентоориентированного подхода для компании является использование гибкой и легко масштабируемой WMS-системы. С 2003 года «Юсен лоджистикс Рус» использует систему управления складом от Manhattan Associates, которая объединяет управление хранением товаров для клиентов из совершенно разных сегментов: производства электроники, автомобильных запчастей, бытовых и спортивных товаров.

Логистический оператор обратился к «Корус консалтинг», эксклюзивному партнёру вендора в России, с задачей подключить к WMS-системе своего нового клиента – крупного фэшн-ритейлера, – сделать это с минимальным простоем и с первого дня работы фиксировать операции по нему для последующего выставления биллинга. Всё это было необходимо сделать без доработок, в существующей системе и бизнес-процессах оператора.

Специалисты ИТ-компании за три недели произвели настройку системы, что позволило «Юсен лоджистикс Рус» быстро протестировать новую функциональность, подготовить сопряженное с WMS оборудование, обучить персонал и начать полноценно использовать систему для работы с новым клиентом. Подключение обеспечило прозрачность выполнения заказов, отображение их актуального статуса, а также скорость обработки при высокой оборачиваемости склада.

«Наша компания ведет активную деятельность в сфере оказания логистических услуг, показывает динамичное развитие благодаря нашей миссии, во главе которой ключевые принципы работы: качество, гибкость, внимание к потребностям и деталям – все то, что позволяет обеспечить доверие существующих и интерес потенциальных клиентов к нашим услугам, что невозможно без надежного партнера – профессионала в своей области, обладающего необходимыми компетенциями, отвечающего стандартам крупной международной компании, гарантирующего безопасность и стабильность ведения бизнеса, что особенно ценно в это непростое время», – сказал Рашад Исмаилов, руководитель отдела наземных перевозок и складской логистики «Юсен лоджистикс Рус».

«”Корус консалтинг” уже много лет работает с 3PL-операторами, в том числе, крупнейшими в России. Мы хорошо понимаем специфику подобных проектов, что позволяет нам быстро включаться в особенности бизнес-процессов компаний, а мощности WMS-систем Manhattan Associates позволяют быстро, без масштабных доработок и капитальных инвестиций подключать новых клиентов», – отметила Галия Исламова, руководитель направления WMS Cloud ГК «Корус консалтинг».

«Корус консалтинг» – эксклюзивный партнёр Manhattan Associates в России с 2006 года. ИТ-решения по управлению складом вендора являются одними из наиболее производительных в отрасли благодаря встроенной аналитике и использованию технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

«Юсен Лоджистикc» – часть японской NYK Group, является глобальным логистическим партнером для международного бизнеса. В компании работает более 24 тысяч сотрудников в 45 странах и регионах, и более чем в 550 представительствах. Компания представляет широкий спектр услуг, от международной и контрактной логистики, до решений по созданию и администрированию цепочки поставок

«Юсен лоджистикс Рус» на российском рынке более 15 лет, осуществляет морские и авиаперевозки, наземные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, портовое экспедирование и таможенное оформление, реализует проекты в контрактной, складской и проектной логистике.

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