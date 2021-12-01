«Корус консалтинг» полностью удаленно запустил новую WMS Manhattan в «облаке» для сибирского дистрибутора «Геба» е внедрения руководством компании было решено обновить WMS, чтобы получить доступ к новым возможностям системы. Для реализации проекта «Геба» вновь пригласила ИТ-компанию «Корус консалтинг», партнера Manhattan Associates в России и странах СНГ. Одной из ключевых задач экспертов было перевести склад на новую версию быстро, не теряя темпов продаж, объема отгрузок и не увеличивая объем капитал

Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем автоматизированы на базе WMS Manhattan. Сеть планирует тиражировать решение на Москву и другие города-миллионники, подключая к системе новые дарксторы за 1-3 дня. С 2020 г. сеть «Галамарт» развивает новый канал продаж — со

«Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» дальнейшей оптимизации логистики и, что особенно важно, подходит для обслуживания мультиканальной цепи поставок. Для реализации проекта сеть обратилась к ГК «Корус консалтинг», эксклюзивному партнеру Manhattan Associates в России и странах СНГ. Пилотным объектом выбрали склад в Томилино площадью 36 тыс. м2. Специалисты «Корус консалтинг» описали и автоматизировали основные логистические про

СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE онсалтинг» перевела СТД «Петрович» на новую версию WMS, которая заложила основу для развития логистических процессов и, как следствие, дальнейшей экспансии крупнейшего DIY-ритейлера страны. Платформа Manhattan SCALE стала производительнее, улучшила пользовательский опыт благодаря удобному интерфейсу и возможности работы в системе с любого портативного устройства. Более того, теперь пользова

«Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус» штабируемой WMS-системы. С 2003 года «Юсен лоджистикс Рус» использует систему управления складом от Manhattan Associates, которая объединяет управление хранением товаров для клиентов из соверше

ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE ГК «Корус консалтинг» создала облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE, ИТ-решения мирового лидера в разработке систем управления складом Manhattan Associates. Теперь возможности полнофункциональной промышленной WMS-платформы доступны по модели SaaS для небольших российских компаний, перед которыми стоит оперативная задача по авт

Выручка «Корус консалтинга» от внедрения решений Manhattan Associates выросла на четверть Выручка ГК «Корус консалтинг» от внедрения решений Manhattan Associates составила за 2018 г. 256,8 млн руб., что на четверть выше аналогичного п

«Корус Консалтинг» внедрил систему управления складом в Nokian Tyres нера по внедрению WMS-системы Manhattan Scale выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ. Замена системы управления складом была обусл

«Корус Консалтинг» представил новое решение для управления транспортом на территории склада вором) — специализированное решение, разработанное специалистами «Корус Консалтинга» при содействии Manhattan Associates, разработчика систем для автоматизации логистики. Yard Management позвол

«Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович» ределительного центра. Партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Проект выполнялся в соответствии с мет

«Холидей» автоматизировала склад в Омской области на базе WMS Manhattan Scale 2013 тельном центре в Омске. Об этом CNews сообщили в компании «Корус Консалтинг», эксклюзивном партнере Manhattan Associates на территории России и СНГ. ГК «Холидей» объединяет более 450 магазинов

«Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей» тендера было выбрано решение Manhattan Scale 2012 и ГК «Корус Консалтинг», как эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ. По отзыву заказчика, дополнительным фактором

«Скандинавский Дом» автоматизировал управление складом на базе Manhattan Scale ии Manhattan Scale. Партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг» как эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Проект был реализован в относительно с

«Сантэнс сервис» автоматизирует складские комплексы на базе Manhattan Scale 2013 вать свои возросшие требования как к ИТ-решению, так и к интегратору. Выбор был остановлен на решении Manhattan Scale 2013, партнером по внедрению выступит ГК “Корус Консалтинг”, эксклюзивный партнер Manhattan Associates в России», — отметил Дмитрий Андрианов, начальник отдела логистики, логистическая группа «Сантэнс Сервис».

Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010 anhattan Scale 2010, а партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates в России и странах СНГ. В ходе автоматизации распределительного центра в

«ЭлектроКомплектСервис» перешел на Manhattan Scale 2012 й холдинг «ЭлектроКомплектСервис» самостоятельно перешел на новую версию системы управления складом Manhattan Scale 2012. «ЭлектроКомплектСервис» предоставляет комплексные услуги по производств

«Холидей Классик» тиражирует WMS Manhattan Scale в новом распределительном центре ой, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. В 2007 г. «Корус Консалтинг», партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ, реализовала проект по внедрению системы WMS

«Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс «Оптимист лоджистикc» на базе Manhattan Scale 2012 оматизации складского комплекса компании «Оптимист лоджистикc» — логистического оператора группы компаний «Оптимист», российского производителя лакокрасочных материалов. Проект стал первым внедрением Manhattan Scale 2012 в Краснодарском крае, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Проект в «Оптимист лоджистикc» был завершен в марте 2013 г., одновременно с запуском нового склада в эксплуатаци

«Корус Консалтинг» автоматизировал управление складами «АвтоЗапчасть Камаз» на базе Manhattan Scale я складом Manhattan Scale выполнял системный интегратор ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Центральный склад «АвтоЗапчасть Камаз»

«Корус Консалтинг» автоматизирует складской комплекс «Спектра» Группа компаний «Корус Консалтинг» сообщила о старте проекта по автоматизации складского комплекса в оптово-розничной компании «Спектр» на платформе Manhattan Associates Scale 2011. «Спектр» работает на рынке отделочных материалов и товаров для дома в Центрально-Черноземном регионе. Также «Спектр» является дистрибьютором и представителем кр

«Корус Консалтинг» оптимизирует управление складами дальневосточного дистрибутора «Негоциант Стандарт» Manhattan Scale 2010. Решение было предложено системным интегратором «Корус Консалтинг» — партнером Manhattan Associates в России. По информации «Корус Консалтинг», ключевыми факторами выбора з

Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010 распределительный центр в Новосибирске с Manhattan ILS 2006.2 на Manhattan Scale 2010 производства Manhattan Associates. Таким образом, торговая сеть «Холидей» стала первой в России и СНГ комп

Gartner: Manhattan Associates – ведущий поставщик SCM-решений в России По данным Gartner Manhattan Associates стала ведущим поставщиком систем SCM, заняв первое место среди других по

Россия: автоматизация управления цепочками поставок на пороге бума На мероприятии выступят Стив Смит (Steve Smith) – вице-президент по региону ЕМЕА Manhattan Associates, Ян-Пол Боос (Jan-Paul Boos) – директор по работе с партнёрами Manhat

Manhattan Associates и IBM: новый уровень сотрудничества Компания Manhattan Associates объявила о расширении взаимоотношений с корпорацией IBM с целью предоста

"Корус Консалтинг" подводит итоги сотрудничества с Manhattan Associates отрудничества На прошедшей в Лондоне конференции Momentum компания «Корус Консалтинг» была признана Manhattan Associates Ltd. лучшим партнером в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Это п