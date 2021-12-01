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Manhattan Associates

Manhattan Associates

СОБЫТИЯ

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01.12.2021 «Корус консалтинг» полностью удаленно запустил новую WMS Manhattan в «облаке» для сибирского дистрибутора «Геба»

е внедрения руководством компании было решено обновить WMS, чтобы получить доступ к новым возможностям системы. Для реализации проекта «Геба» вновь пригласила ИТ-компанию «Корус консалтинг», партнера Manhattan Associates в России и странах СНГ. Одной из ключевых задач экспертов было перевести склад на новую версию быстро, не теряя темпов продаж, объема отгрузок и не увеличивая объем капитал
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan

ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем автоматизированы на базе WMS Manhattan. Сеть планирует тиражировать решение на Москву и другие города-миллионники, подключая к системе новые дарксторы за 1-3 дня. С 2020 г. сеть «Галамарт» развивает новый канал продаж — со
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт»

дальнейшей оптимизации логистики и, что особенно важно, подходит для обслуживания мультиканальной цепи поставок. Для реализации проекта сеть обратилась к ГК «Корус консалтинг», эксклюзивному партнеру Manhattan Associates в России и странах СНГ. Пилотным объектом выбрали склад в Томилино площадью 36 тыс. м2. Специалисты «Корус консалтинг» описали и автоматизировали основные логистические про
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE

онсалтинг» перевела СТД «Петрович» на новую версию WMS, которая заложила основу для развития логистических процессов и, как следствие, дальнейшей экспансии крупнейшего DIY-ритейлера страны. Платформа Manhattan SCALE стала производительнее, улучшила пользовательский опыт благодаря удобному интерфейсу и возможности работы в системе с любого портативного устройства. Более того, теперь пользова
02.11.2020 «Корус консалтинг» настроила обслуживание клиента 3PL-оператора «Юсен лоджистикс Рус»

штабируемой WMS-системы. С 2003 года «Юсен лоджистикс Рус» использует систему управления складом от Manhattan Associates, которая объединяет управление хранением товаров для клиентов из соверше
25.02.2020 ГК «Корус консалтинг» представила облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE

ГК «Корус консалтинг» создала облачный WMS-сервис на базе Manhattan SCALE, ИТ-решения мирового лидера в разработке систем управления складом Manhattan Associates. Теперь возможности полнофункциональной промышленной WMS-платформы доступны по модели SaaS для небольших российских компаний, перед которыми стоит оперативная задача по авт
18.12.2019 Выручка «Корус консалтинга» от внедрения решений Manhattan Associates выросла на четверть

Выручка ГК «Корус консалтинг» от внедрения решений Manhattan Associates составила за 2018 г. 256,8 млн руб., что на четверть выше аналогичного п
27.09.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему управления складом в Nokian Tyres

нера по внедрению WMS-системы Manhattan Scale выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ. Замена системы управления складом была обусл
01.12.2015 «Корус Консалтинг» представил новое решение для управления транспортом на территории склада

вором) — специализированное решение, разработанное специалистами «Корус Консалтинга» при содействии Manhattan Associates, разработчика систем для автоматизации логистики. Yard Management позвол
24.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр СТД «Петрович»

ределительного центра. Партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Проект выполнялся в соответствии с мет
26.09.2014 «Холидей» автоматизировала склад в Омской области на базе WMS Manhattan Scale 2013

тельном центре в Омске. Об этом CNews сообщили в компании «Корус Консалтинг», эксклюзивном партнере Manhattan Associates на территории России и СНГ. ГК «Холидей» объединяет более 450 магазинов

03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей»

тендера было выбрано решение Manhattan Scale 2012 и ГК «Корус Консалтинг», как эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ. По отзыву заказчика, дополнительным фактором
16.05.2014 «Скандинавский Дом» автоматизировал управление складом на базе Manhattan Scale

ии Manhattan Scale. Партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг» как эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Проект был реализован в относительно с
04.10.2013 «Сантэнс сервис» автоматизирует складские комплексы на базе Manhattan Scale 2013

вать свои возросшие требования как к ИТ-решению, так и к интегратору. Выбор был остановлен на решении Manhattan Scale 2013, партнером по внедрению выступит ГК “Корус Консалтинг”, эксклюзивный партнер Manhattan Associates в России», — отметил Дмитрий Андрианов, начальник отдела логистики, логистическая группа «Сантэнс Сервис».
12.08.2013 Торговая сеть «АТБ-маркет» автоматизировала третий распределительный центр на базе Manhattan Scale 2010

anhattan Scale 2010, а партнером по внедрению выступила ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates в России и странах СНГ. В ходе автоматизации распределительного центра в
31.05.2013 «ЭлектроКомплектСервис» перешел на Manhattan Scale 2012

й холдинг «ЭлектроКомплектСервис» самостоятельно перешел на новую версию системы управления складом Manhattan Scale 2012. «ЭлектроКомплектСервис» предоставляет комплексные услуги по производств
24.05.2013 «Холидей Классик» тиражирует WMS Manhattan Scale в новом распределительном центре

ой, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. В 2007 г. «Корус Консалтинг», партнер Manhattan Associates на территории России и СНГ, реализовала проект по внедрению системы WMS

09.04.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал складской комплекс «Оптимист лоджистикc» на базе Manhattan Scale 2012

оматизации складского комплекса компании «Оптимист лоджистикc» — логистического оператора группы компаний «Оптимист», российского производителя лакокрасочных материалов. Проект стал первым внедрением Manhattan Scale 2012 в Краснодарском крае, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». Проект в «Оптимист лоджистикc» был завершен в марте 2013 г., одновременно с запуском нового склада в эксплуатаци
04.02.2013 «Корус Консалтинг» автоматизировал управление складами «АвтоЗапчасть Камаз» на базе Manhattan Scale

я складом Manhattan Scale выполнял системный интегратор ГК «Корус Консалтинг», эксклюзивный партнер Manhattan Associates на территории России и стран СНГ. Центральный склад «АвтоЗапчасть Камаз»
22.06.2012 «Корус Консалтинг» автоматизирует складской комплекс «Спектра»

Группа компаний «Корус Консалтинг» сообщила о старте проекта по автоматизации складского комплекса в оптово-розничной компании «Спектр» на платформе Manhattan Associates Scale 2011. «Спектр» работает на рынке отделочных материалов и товаров для дома в Центрально-Черноземном регионе. Также «Спектр» является дистрибьютором и представителем кр
19.12.2011 «Корус Консалтинг» оптимизирует управление складами дальневосточного дистрибутора «Негоциант Стандарт»

Manhattan Scale 2010. Решение было предложено системным интегратором «Корус Консалтинг» — партнером Manhattan Associates в России. По информации «Корус Консалтинг», ключевыми факторами выбора з
02.03.2011 Торговая сеть «Холидей» перевела распределительный центр в Новосибирске на Manhattan Scale 2010

распределительный центр в Новосибирске с Manhattan ILS 2006.2 на Manhattan Scale 2010 производства Manhattan Associates. Таким образом, торговая сеть «Холидей» стала первой в России и СНГ комп
19.10.2008 Gartner: Manhattan Associates – ведущий поставщик SCM-решений в России

По данным Gartner Manhattan Associates стала ведущим поставщиком систем SCM, заняв первое место среди других по
29.10.2007 Россия: автоматизация управления цепочками поставок на пороге бума

На мероприятии выступят Стив Смит (Steve Smith) – вице-президент по региону ЕМЕА Manhattan Associates, Ян-Пол Боос (Jan-Paul Boos) – директор по работе с партнёрами Manhat
02.04.2007 Manhattan Associates и IBM: новый уровень сотрудничества

Компания Manhattan Associates объявила о расширении взаимоотношений с корпорацией IBM с целью предоста
27.11.2006 "Корус Консалтинг" подводит итоги сотрудничества с Manhattan Associates

отрудничества На прошедшей в Лондоне конференции Momentum компания «Корус Консалтинг» была признана Manhattan Associates Ltd. лучшим партнером в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Это п
02.11.2000 Bank of America, Chase Manhattan и IBM создадут электронный архив чеков

Bank of America и Chase Manhattan - совместно с компанией IBM создадут электронный архив чеков, сообщает CNET. Два этих банка работают с 68 млрд. чеков, выписываемых американцами ежегодно. Планируется, что архив помож

Публикаций - 62, упоминаний - 90

Manhattan Associates и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 43
SAP SE 5601 7
Microsoft Corporation 25775 6
9594 6
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 6
Oracle Corporation 7074 5
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 56 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 3
Google LLC 12690 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 2
Polaroid 71 2
Hitachi Maxell 30 2
LLamasoft 10 2
ЭКС - ЭлектроКомплект-Сервис 3 2
Körber Group - HighJump Software 5 2
InPhase Technologies 18 2
Samsung Electronics 11065 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Apple Inc 13156 2
Крок - Croc 1964 2
Ramax - Рамакс 138 2
OpenText 238 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
ДиалогНаука 271 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 30 1
LogistiX - Логистикс-Тех 78 1
Открытые технологии 732 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
Амтел-Сервис 37 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 225 1
Alfresco Software 156 1
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 1
Epicor Software Corporation 166 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - i2 Technologies - i2 СНГ 140 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 3
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 2
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 2
АТБ-маркет 2 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Citi - Citibank 158 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Yusen Logistics - Юсен Лоджистикс Рус 1 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Белый Ветер 365 1
Геометрия НПО 165 1
Tesco 84 1
RayСomShipping AB 1 1
АЛИДИ - ALIDI 23 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Невская косметика 1 1
Негоциант Стандарт 1 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Uhrenholt - Уренхольт 5 1
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
Ворсино Индустриальный парк 10 1
Проконсим 3 1
Просто - Альтернатива Синицы 7 1
CarsDirect 5 1
Сантэнс Сервис 4 1
Relogix - Омнилоджикс 6 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 42
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 6
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 207 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 2
Manhattan Associates - Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 27
Manhattan Associates - Manhattan WMS - Manhattan Warehouse Management System - Manhattan WMOS - Manhattan Warehouse Management for Open Systems 15 10
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 6
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 4
Microsoft Dynamics 1197 3
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 3
Apple iPhone 6 4861 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Корус Консалтинг - KONCRIT 20 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Google Maven 40 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 26 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Oracle Fusion ERP 68 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 30 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Корус Консалтинг - Корус Управление запасами 12 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
Infor WMS 9 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Omni - криптовалюта 99 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 35 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
BBK vivo X - серия смартфонов 29 1
Apple iPad Pro 320 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
Apple MacBook Pro 559 1
Балакин Василий 14 10
Рахманов Александр 23 9
Чмырев Андрей 11 7
Семенов Александр 166 4
Исламова Галия 13 2
Евдокимов Евгений 12 2
Казановский Павел 3 2
Майоров Дмитрий 10 2
Соколов Евгений 16 2
Smith Steve - Смит Стив 8 2
Рыжиков Сергей 112 1
Паньков Борис 16 1
Шатиров Георгий 10 1
Воронцов Алексей 15 1
Головачев Михаил 20 1
Ситников Николай 15 1
Мироненков Антон 16 1
Купча Дмитрий 2 1
Федоров Иван 24 1
Буленков Дмитрий 44 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Толстой Лев 69 1
Thiel Peter - Тиль Питер 37 1
Сафронов Юрий 68 1
Андреев Максим 41 1
Гуров Александр 8 1
Москаленко Александра 5 1
Демидов Михаил 134 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Урин Вадим 4 1
Хромов Андрей 12 1
Андрианов Дмитрий 20 1
Гурова Наталья 13 1
Вирин Федор 28 1
Карпачев Игорь 12 1
Бурачков Михаил 7 1
Колобов Сергей 8 1
Якубовский Леонид 5 1
Будилов Михаил 4 1
Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 14
Европа 24964 10
Япония 13807 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 3
Украина 7928 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - СФО - Омская область 789 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 2
Украина - Киев 1151 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 95 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
США - Массачусетс 517 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 13
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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