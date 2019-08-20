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Текора ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития Tekora
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 719 371 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 25
Текора и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
|Белозеров Андрей 36 3
|Огнев Дмитрий 2 2
|Собянин Сергей 538 2
|Иванов Алексей 163 2
|Копейкин Алексей 16 2
|Елистратов Николай 90 2
|Леушев Андрей 75 1
|Соловьев Игорь 53 1
|Пашкевич Анна 5 1
|Судоргина Наталья 1 1
|Сюзюмова Людмила 1 1
|Дубовик Михаил 1 1
|Каряев Евгений 1 1
|Левошко Владислав 1 1
|Свистунов Алексей 3 1
|Valenta Tomas - Валента Томас 1 1
|Амиров Булат 1 1
|Рыков Олег 4 1
|Лось Константин 1 1
|Лысенко Эдуард 317 1
|Ананьев Дмитрий 83 1
|Аникин Леонид 61 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Паньков Борис 16 1
|Шатиров Георгий 10 1
|Турочкин Алексей 2 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Головачев Михаил 20 1
|Козлов Николай 2 1
|Купча Дмитрий 2 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Васин Василий 35 1
|Буленков Дмитрий 44 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.