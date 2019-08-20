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Текора ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития Tekora

Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 719 371 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 719 371 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 153 712 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 565 659 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 1
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 1
29.05.2018 Рейтинг ИТ-поставщиков для транспорта: рост почти на 15% 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 1
30.11.2015 Промсвязьбанк расширяет практику краудсорсинга 1
24.09.2015 Промсвязьбанк с помощью облачных технологий провел конкурс на создание мобильного приложения для СМБ 2
17.12.2013 Число пользователей единой системы документооборота РЖД достигло 100 тыс. 1
26.03.2012 В Москве пройдет конференция «Корпоративный инновационный процесс: от идеи до результата» 1
27.05.2011 Новым заместителем главы Департамента ИТ Москвы назначен Андрей Белозеров 1
22.08.2008 ВАС РФ внедрил систему планирования деятельности на базе SharePoint Server 2007 2
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM 3
19.02.2008 «Текора» внедрила КСУП в Налоговом комитете Казахстана 4
20.10.2005 В Москве прошла 2-я конференция "Эволюция и управление" 1
27.09.2005 13 октября откроется 2-я Международная конференция по управлению проектами 1
27.01.2005 «Мегарос менеджмент»: система управления проектами MS Project за 45 дней 3

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Текора и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Проектная практика 51 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Магелан - Magelan 5 2
ПМСофт 60 2
АйДиЭс 3 2
SAP SE 5601 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
RedSys - РедСис 74 2
Teligent - CompuTel - Компьютел - CompuTel System Management, CSM - Компьютел систем менеджмент, КСМ 69 1
Амтел-Сервис 37 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Optima Services 36 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Teligent - Телигент 20 1
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 1
Системы документооборота 522 1
Альт-Инвест 3 1
ITeam - Айтиэм 8 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Информзащита 941 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Крок - Croc 1964 1
Hitachi - Хитачи 1501 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Oberon - Оберон 62 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Мегарос менеджмент 1 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 19 1
Ralieva Management LTD - Ралиева Менеджмент ЛТД 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1124 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 222 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 668 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
Microsoft Office 4170 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 51 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 1
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - АСУ ОДС - Объединенная диспетчерская служб Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы - ЕСОДУ - Единая система оперативно-диспетчерского управления города Москвы 6 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
Белозеров Андрей 36 3
Огнев Дмитрий 2 2
Собянин Сергей 538 2
Иванов Алексей 163 2
Копейкин Алексей 16 2
Елистратов Николай 90 2
Леушев Андрей 75 1
Соловьев Игорь 53 1
Пашкевич Анна 5 1
Судоргина Наталья 1 1
Сюзюмова Людмила 1 1
Дубовик Михаил 1 1
Каряев Евгений 1 1
Левошко Владислав 1 1
Свистунов Алексей 3 1
Valenta Tomas - Валента Томас 1 1
Амиров Булат 1 1
Рыков Олег 4 1
Лось Константин 1 1
Лысенко Эдуард 317 1
Ананьев Дмитрий 83 1
Аникин Леонид 61 1
Ермолаев Артем 379 1
Паньков Борис 16 1
Шатиров Георгий 10 1
Турочкин Алексей 2 1
Ананьев Алексей 110 1
Головачев Михаил 20 1
Козлов Николай 2 1
Купча Дмитрий 2 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Васин Василий 35 1
Буленков Дмитрий 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Казахстан - Республика 6048 1
Европа 24964 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Румыния 753 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 2
Аренда 2687 2
Металлы - Платина - Platinum 500 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
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Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 538 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Автокод (портал) 40 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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