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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Белозеров Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 52
Белозеров Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Ермолаев Артем 340 8
|Собянин Сергей 211 4
|Макаров Владимир 52 2
|Горбатько Александр 90 2
|Чукарин Алексей 56 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Шапошников Алексей 1 1
|Каткова Екатерина 1 1
|Сюй Виктор 22 1
|Маркарьян Аркадий 2 1
|Дупан Анна 1 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Путин Владимир 1831 1
|Авербах Владимир 121 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Кузнецов Роман 8 1
|Массух Илья 192 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Пак Олег 90 1
|Носков Константин 202 1
|Ведомости 259 1
|Автокод (портал) 29 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770929, в очереди разбора - 674611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770929, в очереди разбора - 674611.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru