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Белозеров Андрей


07.04.2021 Экс-глава столичного ДИТ создал собственную венчурную компанию 5
17.12.2020 «Дошкола Тилли» появился на платформе лучших образовательных ресурсов 3
10.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров стали новыми партнерами стартапа «Кьюби» 4
03.12.2020 Инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров основали клуб венчурного капитала Digital Disrupt 3
15.06.2020 Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов 1
15.10.2018 Новая команда Минкомсвязи взялась за закон об электронном правительстве, с которым не справилась старая 1
30.03.2017 Москва похоронила УЭК и меняет формат социальной карты москвича 1
21.02.2017 Бывшие топ-менеджеры Huawei Russia перешли в LeRee 1
17.02.2017 Минэк отранжировал регионы по качеству госуслуг. Результаты неожиданны 1
13.02.2017 Андрей Белозеров покинул пост заместителя Департамента ИТ города Москвы 2
23.11.2016 Москву отметили премией World Smart City Awards за систему мобильных и онлайн-сервисов 1
24.08.2016 Правительство Москвы готово внедрить технологию от Bitcoin 1
24.07.2015 На ДИТ Москвы подали в прокуратуру из-за конфликта интересов в «Электронной Москве» 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 1
02.06.2015 Электронные учебники для московских школ «подорожали» до 438 млн рублей 1
04.09.2014 IBS Platformix завершил проект по созданию резервного ЦОД для банка «Петрокоммерц» 1
27.08.2014 Москва экспериментирует с электронными учебниками 2
10.06.2014 Хакатон-2014: открытые данные Москвы превращаются в мобильные приложения 1
20.03.2014 Московский портал госуслуг перешел на новый интерфейс 1
21.02.2014 ДИТ Москвы совместно с независимыми разработчиками запустил 24 мобильных приложения на базе городских открытых данных 1
31.01.2014 Коммунальными начислениями теперь можно полностью управлять на московском портале госуслуг 1
28.06.2013 ДИТ Москвы подвел итоги конкурса мобильных сервисов на основе городских данных 1
13.05.2013 Доходы руководителей ИТ-департамента Москвы сократились 1
27.03.2013 Москвичи смогут настроить автоматическую оплату ЖКХ и регулярных начислений за услуги городских учреждений 1
04.03.2013 Крупнейшие госзаказчики ИТ в РФ встретятся для обсуждения планов на 2013 год 1
16.01.2013 Конференция CNews: «Рынок СЭД 2013:новые требования» 1
17.12.2012 Правительство Москвы представило первое приложение для Windows 8 1
26.10.2012 Назначен куратор московского госзаказа ИТ 2
26.10.2012 На московском портале госуслуг можно узнать когда ребенок пришел в школу и чем он питался в столовой 1
02.07.2012 К московскому порталу управления многоквартирными домами подключено 1720 управляющих компаний 1
19.06.2012 До конца года в московских дворах планируется установить 20 тыс. камер видеонаблюдения 2
10.02.2012 Власти Москвы исправили "человеконенавистнический" интерфейс портала госуслуг 1
22.12.2011 Московские власти проникли в iPhone и Android 1
03.11.2011 В Москве выданы первые универсальные электронные карты 1
27.05.2011 Новым заместителем главы Департамента ИТ Москвы назначен Андрей Белозеров 3

Публикаций - 35, упоминаний - 52

Белозеров Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 4
Microsoft Corporation 11226 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 3
VK - Mail.ru Group 2490 2
Google LLC 7198 2
ОТР 135 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 1
Revolut 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
LeEco - LeTV 46 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Huawei 2736 1
Cisco Systems 2069 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Samsung Electronics 5749 1
Прогноз 197 1
Facebook 3768 1
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 4
Starta Ventures - венчурный фонд 11 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Mindrock Capital 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Евросеть 895 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Электронная Москва АО 13 2
Правительство Москвы 653 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Администрация Президента РФ 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Мосгордума - Московская городская Дума 55 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Правительство РФ 2209 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3G - Стандарт мобильной связи 3757 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 7 1
On-demand - "по требованию" 29 1
Google Android 10752 5
OverPro - киберспортивная платформа 4 4
Fred the Hippo 4 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 2
Квант ФГУП НИИ - Авенир - мониторинг общественного мнения и протестных настроений в соцсетях 6 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Дошкола Тилли - детская образовательная платформа 1 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Ермолаев Артем 340 8
Собянин Сергей 211 4
Макаров Владимир 52 2
Горбатько Александр 90 2
Чукарин Алексей 56 1
Сапельников Сергей 100 1
Шапошников Алексей 1 1
Каткова Екатерина 1 1
Сюй Виктор 22 1
Маркарьян Аркадий 2 1
Дупан Анна 1 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Путин Владимир 1831 1
Авербах Владимир 121 1
Лысенко Эдуард 209 1
Щеголев Игорь 676 1
Кузнецов Роман 8 1
Массух Илья 192 1
Онищенко Владислав 41 1
Никифоров Николай 1126 1
Пак Олег 90 1
Носков Константин 202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 24
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Кения - Республика 62 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
США - Нью-Йорк 1105 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
США - Сан-Франциско 699 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Южная Корея - Сеул 133 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Казахстан - Алматы 266 1
Россия - Архангельская область 353 1
Беларусь - Минск 329 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Кемерово 313 1
Европа 3798 1
Россия - Хабаровский край 420 1
Россия - Мурманск 261 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
Украина - Киев 480 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Австралия - Сидней 54 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - Краснодар 1043 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Казахстан - Республика 2661 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Россия - Тульская область 755 1
Южная Корея - Республика 1470 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Сингапур - Республика 811 1
Россия - Липецкая область 294 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Великая Отечественная война 124 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Мертвые души 22 1
Ведомости 259 1
Автокод (портал) 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
World Smart City Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770929, в очереди разбора - 674611.
Создано именных указателей - 46354.
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