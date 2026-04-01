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Электронная Москва Удостоверяющий центр

Электронная Москва - Удостоверяющий центр

СОБЫТИЯ

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01.04.2026 За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию

битражный суд Московского округа отменил все решения нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего столичной мэрии. Речь идет о взыскании ущерба, возникшего из-за затопленной в ЦОД «Нагорный» в Москве телекоммуникационной стойки с оборудованием МВД. Стойка
15.05.2019 Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва»

Интегратор инженерных систем Datadome завершил проект по модернизации системы ИБП для ЦОДа «Электронная Москва». За один месяц специалисты увеличили мощность систем бесперебойного электроснабжения в 1,5 раза, причем без прерывания работы инженерных систем и сервисов ЦОД. В середине ма
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка

«Электронная Москва» и Бинбанк запустили совместный проект по изготовлению электронной подписи
02.02.2016 Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы»

хода в министерство Чернов занимал пост генерального директора — технического директора в компании «Электронная Москва» — структуре, тесно связанной с Департаментом ИТ правительства Москвы (ДИТ
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы

Технологические решения компании «Электронная Москва» опираются на использование облачных систем, в частности - системы электро
23.02.2014 «Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб.

нной системой «Единый центр хранения и обработки данных». Как говорится в документах заказа, опубликованных на официальном сайте госзакупок РФ, лишь одна компания подала заявку на участие в торгах — «Электронная Москва». По итогам рассмотрения конкурсного предложения компания была признана участником тендера. Поскольку «Электронная Москва» оказалась единственной компанией, проявившей
13.02.2014 «Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России

Компания «Электронная Москва» признана победителем открытого конкурса, проведенного «Клинической больни
30.12.2013 Московское городское агентство по телекоммуникациям разместит ИТ-оборудование в ЦОДе «Электронной Москвы» за 338,4 млн руб.

казание услуг по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования и предоставлению технологических подключений на три года. Согласно протоколам конкурса, только две компании — «Эр-Стайл» и «Электронная Москва» — изъявили желание побороться за право заключения госконтракта. Обе организации получили допуск к торгам по итогам рассмотрения их предложений комиссией. Победителем конкурс
25.12.2013 Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM

ых услуг, предоставляемых горожанам, департамент информационных технологий Москвы привлек компанию «Электронная Москва». Ее основной заказчик – город, поэтому она активно работает над улучшение
16.04.2013 R-Style построил ЦОД для «Электронной Москвы»

le, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, сообщила о создании центра обработки данных для компании «Электронная Москва», разработчика и оператора ряда социально значимых информационных систем ф
03.07.2012 «Электронная Москва» обеспечит инструментами для создания и проверки электронной подписи более 20 тыс. московских чиновников

Компания «Электронная Москва» обеспечит ключами электронных подписей (ЭП) и сертификатами проверки ключа электронной подписи (СКП) более 20 тыс. московских чиновников до 15 декабря 2012 г., что позволит

15.02.2012 «Электронная Москва» начала выдачу сертификатов ключей электронной подписи для должностных лиц госучреждений

Компания «Электронная Москва» разработала и включила в перечень предоставляемых услуг массовую выдачу сертификатов ключей электронной подписи (СКП) для должностных лиц государственных и бюджетных учрежде
10.02.2012 «ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы»

В ЦАО г. Москвы начал работу центр обработки данных общей мощностью 1000 кВА, построенный компанией «ДатаДом» для компании «Электронная Москва». В ходе строительства компанией «ДатаДом» в сжатые строки был реализован комплекс работ, включающих сборку защитной модульной конструкции, установку систем электроснабжения,
08.08.2011 Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов

ию ИТ в Москве в 2008-2010 г.г. и в начале 2011 г. Контрольный орган расценил исполнение программы «Электронная Москва» весьма критически. Согласно материалам проверки, прямые финансовые наруше
15.11.2010 Собянин: программа «Электронная Москва» будет пересмотрена и реально заработает в течение года

Городская программа «Электронная Москва» по оказанию населению услуг через интернет будет пересмотрена и реально заработает в течение года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании
05.07.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: «Электронная Москва», А. Солдатов, Dell

1. Четыре года назад в столице приступили к реализации целевой программы – «Электронная Москва». Столичный опыт перенимают российские регионы. 2. Алексей Солдатов назначен новым заместителем главы Минкомсвязи. 3. Аналитики из JupiterResearch предсказывают рост вложений
26.11.2007 «Электронная Москва 2»: курс на интеграцию сервисов

ры, так и мониторинга безопасности территории и сбора коммунальных платежей. Об этом заявил начальник Управления информатизации г. Москвы Алексей Михайлов, выступая на CNews Forum 2007. В рамках ГЦП «Электронная Москва 2», к реализации которой в столице приступают с 2008 г., планируется реализовать крупные городские интеграционные проекты. Одним из основных станет проект обеспечения комплек
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап

Отличительной чертой программы "Электронная Москва" является ее ориентация на создание комфортных условия проживания граждан. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, важнейшая цель ГЦП - преобразование на основе информационных те
10.07.2007 Вышел июльский номер журнала CNews

ью с ответственным за реализацию ГЦП — начальником управления информатизации Москвы Алексеем Михайловым, в котором он рассказал о том, что создано в результате реализации городской целевой программы «Электронная Москва» и что планируется создать на втором этапе программы. Далее приводятся результаты опроса, организованного CNews и призванного выявить мнение москвичей о роли информатизации в
09.07.2007 Открылась конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи»

ода в Москве в здании правительства Москвы открылась общегородская научно-практическая конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи». Московский форум объединил более 200 рук
18.06.2007 Правительство Москвы поддержало спецпроект журнала CNews

альный номер журнала CNews, подготовка которого осуществляется при поддержке Правительства Москвы. Весь выпуск будет посвящен новому этапу информатизации столицы России - Городской целевой программе «Электронная Москва-2». На страницах нашего издания также будут опубликованы аналитические статьи, проведен детальный анализ реализации первой программы информатизации города, обозначены основны
28.12.2006 У «Электронной Москвы» новый конструктор

стандартизации и унификации решений, применяемых при реализации комплекса мероприятий в рамках ГЦП «Электронная Москва». Кроме того, необходимость нового назначения продиктована стремлением пре
04.10.2006 "Энвижн Груп" заключила контракт в рамках программы "Электронная Москва"

нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва". Целью работ по контракту является разработка регламентов информационного
22.09.2006 "Электронная Москва": объявлено несколько ИТ-конкурсов

Управление информатизации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по созданию и развитию комплекса программно-технических средств в рамках метасистемы "Электронная Москва". Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 9
08.09.2006 ГЦП "Электронная Москва": за НИОКР заплатят 0,5 млрд руб.

емы обеспечения работы городских организаций в режиме одного окна». Требуется исполнитель научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) по данному проекту, проводимому в рамках ГЦП «Электронная Москва». Начальная цена госконтракта равна 500 млн руб. Конкурсная документация принимается до 3 октября 2006 г. Тренинг по теме «Продажа ИТ-услуг.Базовый курс» C 14 по 15 сентября

07.08.2006 Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы"

ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы». Цена контракта - 5 млн pуб. Дата начала подачи заяв
04.08.2006 Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы"

ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Разработка технического задания, технико-экономического обоснования, технического проекта создания Системы позиционирования и диспетчеризации подвижных объектов».

25.07.2006 За НИОКР для "Электронной Москвы" заплатят 5 млн руб.

ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы» Аналитика по теме "1000 крупнейших ИТ-проектов в гос
07.06.2006 Москвичи получат набор e-услуг

родской жизни. Об этом говорили в префектуре ЗелАО г. Москвы во время научно-практической конференция «Проект „Электронный округ“ — инструмент эффективной реализации Городской целевой программы „Электронная Москва“ на территории административного округа г. Москвы». На сегодняшний день основным недостатком в информатизации административных округов города является несогласованность прогр
31.05.2006 1 июня пройдет конференция "Электронный округ"

г. в Префектуре Зеленоградского административного округа г. Москвы пройдет научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой Зеленоградского административного округа совместно с Управлением информатизации г. Мос
26.05.2006 1 июня откроется конференция "Электронный округ"

1 июня 2006 г. в Префектуре ЗелАО г. Москвы пройдет Научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой ЗелАО совместно с Управлением информатизации г. Москвы, Генеральным конструктором ГЦП

26.01.2006 "Электронной Москве" не доплатили?

30 декабря 2005 г. генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «Электронная Москва» Юрий Припачкин подал заявление об уходе. Как стало известно, Припачкин со
23.11.2005 "Электронная Москва": нежилой фонд занесут в БД

ектов. Новая система оценки должна дать возможность проводить мониторинг и анализ тенденций рынка, определять эффективность сдачи в аренду всей городской недвижимости. БД появится в рамках программы "Электронная Москва".
31.05.2004 Oracle пытается договориться с "Электронной Москвой"

Москвы, опыт которого планируется распространить и на другие округа. В то же время, между Oracle и «Электронная Москва» пока нет какого-либо соглашения - идут переговоры и они могут продолжатьс
18.03.2004 Останкинская башня объявлена технологическим пережитком

е IP-телевидения в рамки правового поля также является одной из задач городской целевой программы. «Электронная Москва» предусматривает облегчение получения гражданами любого вида контента и, н
15.12.2003 «Электронная Москва» - пропуск в высокотехнологичное будущее

ако по-прежнему препятствием на пути превращения интернета в предмет ежедневного обихода остается ограниченная доступность информационных сетей для некоторых слоев населения. Общегородская программа «Электронная Москва», утвержденная весной нынешнего года правительством столицы, глобальная цель которой — превратить наш город в крупнейший информационно-коммуникативный центр страны, став
11.11.2003 "Электронную Москву" в 2004 году профинансируют на 12,7 млрд. руб.

Бюджетное финансирование городской целевой программы "Электронная Москва" в 2004 г. может составить около 3,9 млрд. рублей. Как сообщили в ОАО "Электронная Москва", при этом предполагается, что внебюджетное финансирование программы в будуще
16.04.2003 «Электронная Москва» обеднела на 6 млрд. руб.

5 февраля на первом заседании координационного совета ГЦП "Электронная Москва" генеральный директор ОАО "Электронная Москва" Юрий Припачкин заяви
20.02.2003 На "Электронную Москву" потратят 2% городского бюджета

бам. Участники пресс-конференции отметили, что в текущем году для реализации программы создано ОАО "Электронная Москва". Его учредителями выступили правительство Москвы, Банк "Москва" и ФГУП "Р
25.12.2002 "Электронная Москва": битва с квартирными кражами продолжается

а в охраняемых квартирах произошло только 5 краж. По подсчетам г-на Вохминцева, эффективность системы охранной сигнализации составляет около 98%. Он сообщил также, что в 2003 году в рамках программы "Электронная Москва" Управление готово оборудовать сигнализацией еще 1 млн. столичных квартир. Стоимость оборудования одной квартиры охранной сигнализацией составит порядка 2,5 тыс. руб. ГУВД Мо

Публикаций - 187, упоминаний - 220

Электронная Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 18
Microsoft Corporation 25775 16
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 12
Мостелеком 76 10
Oracle Corporation 7074 10
АйТи 1519 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Гранит-Центр НПП 47 7
SAP SE 5601 7
Крок - Croc 1964 7
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Системы документооборота 522 6
9594 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 5
Google LLC 12688 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 5
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
Softline - Софтлайн 3743 5
HP Inc. 5883 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
ФОРС - Центр разработки 703 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МегаФон 10742 4
Apple Inc 13154 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Почта России ПАО 2370 4
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Visa International 1993 2
Татнефть 243 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Гранит 57 1
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Jones Day 17 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 11 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 96
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 55
Электронная Москва АО 30 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Мосгордума - Московская городская Дума 148 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 7
Федеральное казначейство России 1949 7
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 4
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 28
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 25
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
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