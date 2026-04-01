За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию битражный суд Московского округа отменил все решения нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего столичной мэрии. Речь идет о взыскании ущерба, возникшего из-за затопленной в ЦОД «Нагорный» в Москве телекоммуникационной стойки с оборудованием МВД. Стойка

Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва» Интегратор инженерных систем Datadome завершил проект по модернизации системы ИБП для ЦОДа «Электронная Москва». За один месяц специалисты увеличили мощность систем бесперебойного электроснабжения в 1,5 раза, причем без прерывания работы инженерных систем и сервисов ЦОД. В середине ма

«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка «Электронная Москва» и Бинбанк запустили совместный проект по изготовлению электронной подписи

Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы» хода в министерство Чернов занимал пост генерального директора — технического директора в компании «Электронная Москва» — структуре, тесно связанной с Департаментом ИТ правительства Москвы (ДИТ

«Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы Технологические решения компании «Электронная Москва» опираются на использование облачных систем, в частности - системы электро

«Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб. нной системой «Единый центр хранения и обработки данных». Как говорится в документах заказа, опубликованных на официальном сайте госзакупок РФ, лишь одна компания подала заявку на участие в торгах — «Электронная Москва». По итогам рассмотрения конкурсного предложения компания была признана участником тендера. Поскольку «Электронная Москва» оказалась единственной компанией, проявившей

«Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России Компания «Электронная Москва» признана победителем открытого конкурса, проведенного «Клинической больни

Московское городское агентство по телекоммуникациям разместит ИТ-оборудование в ЦОДе «Электронной Москвы» за 338,4 млн руб. казание услуг по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования и предоставлению технологических подключений на три года. Согласно протоколам конкурса, только две компании — «Эр-Стайл» и «Электронная Москва» — изъявили желание побороться за право заключения госконтракта. Обе организации получили допуск к торгам по итогам рассмотрения их предложений комиссией. Победителем конкурс

Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM ых услуг, предоставляемых горожанам, департамент информационных технологий Москвы привлек компанию «Электронная Москва». Ее основной заказчик – город, поэтому она активно работает над улучшение

R-Style построил ЦОД для «Электронной Москвы» le, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, сообщила о создании центра обработки данных для компании «Электронная Москва», разработчика и оператора ряда социально значимых информационных систем ф

«Электронная Москва» обеспечит инструментами для создания и проверки электронной подписи более 20 тыс. московских чиновников Компания «Электронная Москва» обеспечит ключами электронных подписей (ЭП) и сертификатами проверки ключа электронной подписи (СКП) более 20 тыс. московских чиновников до 15 декабря 2012 г., что позволит

«Электронная Москва» начала выдачу сертификатов ключей электронной подписи для должностных лиц госучреждений Компания «Электронная Москва» разработала и включила в перечень предоставляемых услуг массовую выдачу сертификатов ключей электронной подписи (СКП) для должностных лиц государственных и бюджетных учрежде

«ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы» В ЦАО г. Москвы начал работу центр обработки данных общей мощностью 1000 кВА, построенный компанией «ДатаДом» для компании «Электронная Москва». В ходе строительства компанией «ДатаДом» в сжатые строки был реализован комплекс работ, включающих сборку защитной модульной конструкции, установку систем электроснабжения,

Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов ию ИТ в Москве в 2008-2010 г.г. и в начале 2011 г. Контрольный орган расценил исполнение программы «Электронная Москва» весьма критически. Согласно материалам проверки, прямые финансовые наруше

Собянин: программа «Электронная Москва» будет пересмотрена и реально заработает в течение года Городская программа «Электронная Москва» по оказанию населению услуг через интернет будет пересмотрена и реально заработает в течение года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании

CNews TV. ИТ-Неделя: «Электронная Москва», А. Солдатов, Dell 1. Четыре года назад в столице приступили к реализации целевой программы – «Электронная Москва». Столичный опыт перенимают российские регионы. 2. Алексей Солдатов назначен новым заместителем главы Минкомсвязи. 3. Аналитики из JupiterResearch предсказывают рост вложений

«Электронная Москва 2»: курс на интеграцию сервисов ры, так и мониторинга безопасности территории и сбора коммунальных платежей. Об этом заявил начальник Управления информатизации г. Москвы Алексей Михайлов, выступая на CNews Forum 2007. В рамках ГЦП «Электронная Москва 2», к реализации которой в столице приступают с 2008 г., планируется реализовать крупные городские интеграционные проекты. Одним из основных станет проект обеспечения комплек

"Электронная Москва" выходит на новый этап Отличительной чертой программы "Электронная Москва" является ее ориентация на создание комфортных условия проживания граждан. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, важнейшая цель ГЦП - преобразование на основе информационных те

Вышел июльский номер журнала CNews ью с ответственным за реализацию ГЦП — начальником управления информатизации Москвы Алексеем Михайловым, в котором он рассказал о том, что создано в результате реализации городской целевой программы «Электронная Москва» и что планируется создать на втором этапе программы. Далее приводятся результаты опроса, организованного CNews и призванного выявить мнение москвичей о роли информатизации в

Открылась конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи» ода в Москве в здании правительства Москвы открылась общегородская научно-практическая конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи». Московский форум объединил более 200 рук

Правительство Москвы поддержало спецпроект журнала CNews альный номер журнала CNews, подготовка которого осуществляется при поддержке Правительства Москвы. Весь выпуск будет посвящен новому этапу информатизации столицы России - Городской целевой программе «Электронная Москва-2». На страницах нашего издания также будут опубликованы аналитические статьи, проведен детальный анализ реализации первой программы информатизации города, обозначены основны

У «Электронной Москвы» новый конструктор стандартизации и унификации решений, применяемых при реализации комплекса мероприятий в рамках ГЦП «Электронная Москва». Кроме того, необходимость нового назначения продиктована стремлением пре

"Энвижн Груп" заключила контракт в рамках программы "Электронная Москва" нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва". Целью работ по контракту является разработка регламентов информационного

"Электронная Москва": объявлено несколько ИТ-конкурсов Управление информатизации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по созданию и развитию комплекса программно-технических средств в рамках метасистемы "Электронная Москва". Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 9

ГЦП "Электронная Москва": за НИОКР заплатят 0,5 млрд руб. емы обеспечения работы городских организаций в режиме одного окна». Требуется исполнитель научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) по данному проекту, проводимому в рамках ГЦП «Электронная Москва». Начальная цена госконтракта равна 500 млн руб. Конкурсная документация принимается до 3 октября 2006 г. Тренинг по теме «Продажа ИТ-услуг.Базовый курс» C 14 по 15 сентября

Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы" ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы». Цена контракта - 5 млн pуб. Дата начала подачи заяв

Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы" ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Разработка технического задания, технико-экономического обоснования, технического проекта создания Системы позиционирования и диспетчеризации подвижных объектов».

За НИОКР для "Электронной Москвы" заплатят 5 млн руб. ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы» Аналитика по теме "1000 крупнейших ИТ-проектов в гос

Москвичи получат набор e-услуг родской жизни. Об этом говорили в префектуре ЗелАО г. Москвы во время научно-практической конференция «Проект „Электронный округ“ — инструмент эффективной реализации Городской целевой программы „Электронная Москва“ на территории административного округа г. Москвы». На сегодняшний день основным недостатком в информатизации административных округов города является несогласованность прогр

1 июня пройдет конференция "Электронный округ" г. в Префектуре Зеленоградского административного округа г. Москвы пройдет научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой Зеленоградского административного округа совместно с Управлением информатизации г. Мос

1 июня откроется конференция "Электронный округ" 1 июня 2006 г. в Префектуре ЗелАО г. Москвы пройдет Научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой ЗелАО совместно с Управлением информатизации г. Москвы, Генеральным конструктором ГЦП

"Электронной Москве" не доплатили? 30 декабря 2005 г. генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «Электронная Москва» Юрий Припачкин подал заявление об уходе. Как стало известно, Припачкин со

"Электронная Москва": нежилой фонд занесут в БД ектов. Новая система оценки должна дать возможность проводить мониторинг и анализ тенденций рынка, определять эффективность сдачи в аренду всей городской недвижимости. БД появится в рамках программы "Электронная Москва".

Oracle пытается договориться с "Электронной Москвой" Москвы, опыт которого планируется распространить и на другие округа. В то же время, между Oracle и «Электронная Москва» пока нет какого-либо соглашения - идут переговоры и они могут продолжатьс

Останкинская башня объявлена технологическим пережитком е IP-телевидения в рамки правового поля также является одной из задач городской целевой программы. «Электронная Москва» предусматривает облегчение получения гражданами любого вида контента и, н

«Электронная Москва» - пропуск в высокотехнологичное будущее ако по-прежнему препятствием на пути превращения интернета в предмет ежедневного обихода остается ограниченная доступность информационных сетей для некоторых слоев населения. Общегородская программа «Электронная Москва», утвержденная весной нынешнего года правительством столицы, глобальная цель которой — превратить наш город в крупнейший информационно-коммуникативный центр страны, став

"Электронную Москву" в 2004 году профинансируют на 12,7 млрд. руб. Бюджетное финансирование городской целевой программы "Электронная Москва" в 2004 г. может составить около 3,9 млрд. рублей. Как сообщили в ОАО "Электронная Москва", при этом предполагается, что внебюджетное финансирование программы в будуще

«Электронная Москва» обеднела на 6 млрд. руб. 5 февраля на первом заседании координационного совета ГЦП "Электронная Москва" генеральный директор ОАО "Электронная Москва" Юрий Припачкин заяви

На "Электронную Москву" потратят 2% городского бюджета бам. Участники пресс-конференции отметили, что в текущем году для реализации программы создано ОАО "Электронная Москва". Его учредителями выступили правительство Москвы, Банк "Москва" и ФГУП "Р