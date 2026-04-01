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Электронная Москва Удостоверяющий центр
СОБЫТИЯ
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|01.04.2026
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За затопленное критически важное оборудование МВД с трудом выбило из «Электронной Москвы» мизерную компенсацию
битражный суд Московского округа отменил все решения нижестоящих судов по иску ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России (ФКУ НПО «СТиС» МВД России) против АО «Электронная Москва», принадлежащего столичной мэрии. Речь идет о взыскании ущерба, возникшего из-за затопленной в ЦОД «Нагорный» в Москве телекоммуникационной стойки с оборудованием МВД. Стойка
|15.05.2019
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Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва»
Интегратор инженерных систем Datadome завершил проект по модернизации системы ИБП для ЦОДа «Электронная Москва». За один месяц специалисты увеличили мощность систем бесперебойного электроснабжения в 1,5 раза, причем без прерывания работы инженерных систем и сервисов ЦОД. В середине ма
|09.11.2018
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«Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка
«Электронная Москва» и Бинбанк запустили совместный проект по изготовлению электронной подписи
|02.02.2016
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Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы»
хода в министерство Чернов занимал пост генерального директора — технического директора в компании «Электронная Москва» — структуре, тесно связанной с Департаментом ИТ правительства Москвы (ДИТ
|22.10.2015
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«Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы
Технологические решения компании «Электронная Москва» опираются на использование облачных систем, в частности - системы электро
|23.02.2014
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«Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб.
нной системой «Единый центр хранения и обработки данных». Как говорится в документах заказа, опубликованных на официальном сайте госзакупок РФ, лишь одна компания подала заявку на участие в торгах — «Электронная Москва». По итогам рассмотрения конкурсного предложения компания была признана участником тендера. Поскольку «Электронная Москва» оказалась единственной компанией, проявившей
|13.02.2014
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«Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России
Компания «Электронная Москва» признана победителем открытого конкурса, проведенного «Клинической больни
|30.12.2013
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Московское городское агентство по телекоммуникациям разместит ИТ-оборудование в ЦОДе «Электронной Москвы» за 338,4 млн руб.
казание услуг по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования и предоставлению технологических подключений на три года. Согласно протоколам конкурса, только две компании — «Эр-Стайл» и «Электронная Москва» — изъявили желание побороться за право заключения госконтракта. Обе организации получили допуск к торгам по итогам рассмотрения их предложений комиссией. Победителем конкурс
|25.12.2013
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Компания «Электронная Москва»: опыт использования ITSM
ых услуг, предоставляемых горожанам, департамент информационных технологий Москвы привлек компанию «Электронная Москва». Ее основной заказчик – город, поэтому она активно работает над улучшение
|16.04.2013
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R-Style построил ЦОД для «Электронной Москвы»
le, поставщик ИТ-решений и бизнес-систем, сообщила о создании центра обработки данных для компании «Электронная Москва», разработчика и оператора ряда социально значимых информационных систем ф
|03.07.2012
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«Электронная Москва» обеспечит инструментами для создания и проверки электронной подписи более 20 тыс. московских чиновников
Компания «Электронная Москва» обеспечит ключами электронных подписей (ЭП) и сертификатами проверки ключа электронной подписи (СКП) более 20 тыс. московских чиновников до 15 декабря 2012 г., что позволит
|15.02.2012
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«Электронная Москва» начала выдачу сертификатов ключей электронной подписи для должностных лиц госучреждений
Компания «Электронная Москва» разработала и включила в перечень предоставляемых услуг массовую выдачу сертификатов ключей электронной подписи (СКП) для должностных лиц государственных и бюджетных учрежде
|10.02.2012
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«ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы»
В ЦАО г. Москвы начал работу центр обработки данных общей мощностью 1000 кВА, построенный компанией «ДатаДом» для компании «Электронная Москва». В ходе строительства компанией «ДатаДом» в сжатые строки был реализован комплекс работ, включающих сборку защитной модульной конструкции, установку систем электроснабжения,
|08.08.2011
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Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов
ию ИТ в Москве в 2008-2010 г.г. и в начале 2011 г. Контрольный орган расценил исполнение программы «Электронная Москва» весьма критически. Согласно материалам проверки, прямые финансовые наруше
|15.11.2010
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Собянин: программа «Электронная Москва» будет пересмотрена и реально заработает в течение года
Городская программа «Электронная Москва» по оказанию населению услуг через интернет будет пересмотрена и реально заработает в течение года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании
|05.07.2008
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CNews TV. ИТ-Неделя: «Электронная Москва», А. Солдатов, Dell
1. Четыре года назад в столице приступили к реализации целевой программы – «Электронная Москва». Столичный опыт перенимают российские регионы. 2. Алексей Солдатов назначен новым заместителем главы Минкомсвязи. 3. Аналитики из JupiterResearch предсказывают рост вложений
|26.11.2007
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«Электронная Москва 2»: курс на интеграцию сервисов
ры, так и мониторинга безопасности территории и сбора коммунальных платежей. Об этом заявил начальник Управления информатизации г. Москвы Алексей Михайлов, выступая на CNews Forum 2007. В рамках ГЦП «Электронная Москва 2», к реализации которой в столице приступают с 2008 г., планируется реализовать крупные городские интеграционные проекты. Одним из основных станет проект обеспечения комплек
|17.07.2007
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"Электронная Москва" выходит на новый этап
Отличительной чертой программы "Электронная Москва" является ее ориентация на создание комфортных условия проживания граждан. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, важнейшая цель ГЦП - преобразование на основе информационных те
|10.07.2007
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Вышел июльский номер журнала CNews
ью с ответственным за реализацию ГЦП — начальником управления информатизации Москвы Алексеем Михайловым, в котором он рассказал о том, что создано в результате реализации городской целевой программы «Электронная Москва» и что планируется создать на втором этапе программы. Далее приводятся результаты опроса, организованного CNews и призванного выявить мнение москвичей о роли информатизации в
|09.07.2007
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Открылась конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи»
ода в Москве в здании правительства Москвы открылась общегородская научно-практическая конференция «Электронная Москва» - результаты, проблемы, задачи». Московский форум объединил более 200 рук
|18.06.2007
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Правительство Москвы поддержало спецпроект журнала CNews
альный номер журнала CNews, подготовка которого осуществляется при поддержке Правительства Москвы. Весь выпуск будет посвящен новому этапу информатизации столицы России - Городской целевой программе «Электронная Москва-2». На страницах нашего издания также будут опубликованы аналитические статьи, проведен детальный анализ реализации первой программы информатизации города, обозначены основны
|28.12.2006
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У «Электронной Москвы» новый конструктор
стандартизации и унификации решений, применяемых при реализации комплекса мероприятий в рамках ГЦП «Электронная Москва». Кроме того, необходимость нового назначения продиктована стремлением пре
|04.10.2006
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"Энвижн Груп" заключила контракт в рамках программы "Электронная Москва"
нение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы "Электронная Москва". Целью работ по контракту является разработка регламентов информационного
|22.09.2006
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"Электронная Москва": объявлено несколько ИТ-конкурсов
Управление информатизации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по созданию и развитию комплекса программно-технических средств в рамках метасистемы "Электронная Москва". Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 9
|08.09.2006
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ГЦП "Электронная Москва": за НИОКР заплатят 0,5 млрд руб.
емы обеспечения работы городских организаций в режиме одного окна». Требуется исполнитель научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) по данному проекту, проводимому в рамках ГЦП «Электронная Москва». Начальная цена госконтракта равна 500 млн руб. Конкурсная документация принимается до 3 октября 2006 г. Тренинг по теме «Продажа ИТ-услуг.Базовый курс» C 14 по 15 сентября
|07.08.2006
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Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы"
ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы». Цена контракта - 5 млн pуб. Дата начала подачи заяв
|04.08.2006
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Нужен исполнитель НИОКР в рамках "Электронной Москвы"
ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Разработка технического задания, технико-экономического обоснования, технического проекта создания Системы позиционирования и диспетчеризации подвижных объектов».
|25.07.2006
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За НИОКР для "Электронной Москвы" заплатят 5 млн руб.
ации города Москвы объявило открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Городской целевой программы «Электронная Москва» по теме: «Развитие системы обеспечения информацией о состоянии эксплуатации и сохранности жилищного фонда города Москвы» Аналитика по теме "1000 крупнейших ИТ-проектов в гос
|07.06.2006
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Москвичи получат набор e-услуг
родской жизни. Об этом говорили в префектуре ЗелАО г. Москвы во время научно-практической конференция «Проект „Электронный округ“ — инструмент эффективной реализации Городской целевой программы „Электронная Москва“ на территории административного округа г. Москвы». На сегодняшний день основным недостатком в информатизации административных округов города является несогласованность прогр
|31.05.2006
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1 июня пройдет конференция "Электронный округ"
г. в Префектуре Зеленоградского административного округа г. Москвы пройдет научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой Зеленоградского административного округа совместно с Управлением информатизации г. Мос
|26.05.2006
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1 июня откроется конференция "Электронный округ"
1 июня 2006 г. в Префектуре ЗелАО г. Москвы пройдет Научно-практическая конференция «Проект «Электронный округ» - инструмент эффективной реализации Городской целевой программы «Электронная Москва» на территории административного округа г.Москвы». Конференция подготовлена Префектурой ЗелАО совместно с Управлением информатизации г. Москвы, Генеральным конструктором ГЦП
|26.01.2006
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"Электронной Москве" не доплатили?
30 декабря 2005 г. генеральный директор и генеральный конструктор ОАО «Электронная Москва» Юрий Припачкин подал заявление об уходе. Как стало известно, Припачкин со
|23.11.2005
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"Электронная Москва": нежилой фонд занесут в БД
ектов. Новая система оценки должна дать возможность проводить мониторинг и анализ тенденций рынка, определять эффективность сдачи в аренду всей городской недвижимости. БД появится в рамках программы "Электронная Москва".
|31.05.2004
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Oracle пытается договориться с "Электронной Москвой"
Москвы, опыт которого планируется распространить и на другие округа. В то же время, между Oracle и «Электронная Москва» пока нет какого-либо соглашения - идут переговоры и они могут продолжатьс
|18.03.2004
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Останкинская башня объявлена технологическим пережитком
е IP-телевидения в рамки правового поля также является одной из задач городской целевой программы. «Электронная Москва» предусматривает облегчение получения гражданами любого вида контента и, н
|15.12.2003
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«Электронная Москва» - пропуск в высокотехнологичное будущее
ако по-прежнему препятствием на пути превращения интернета в предмет ежедневного обихода остается ограниченная доступность информационных сетей для некоторых слоев населения. Общегородская программа «Электронная Москва», утвержденная весной нынешнего года правительством столицы, глобальная цель которой — превратить наш город в крупнейший информационно-коммуникативный центр страны, став
|11.11.2003
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"Электронную Москву" в 2004 году профинансируют на 12,7 млрд. руб.
Бюджетное финансирование городской целевой программы "Электронная Москва" в 2004 г. может составить около 3,9 млрд. рублей. Как сообщили в ОАО "Электронная Москва", при этом предполагается, что внебюджетное финансирование программы в будуще
|16.04.2003
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«Электронная Москва» обеднела на 6 млрд. руб.
5 февраля на первом заседании координационного совета ГЦП "Электронная Москва" генеральный директор ОАО "Электронная Москва" Юрий Припачкин заяви
|20.02.2003
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На "Электронную Москву" потратят 2% городского бюджета
бам. Участники пресс-конференции отметили, что в текущем году для реализации программы создано ОАО "Электронная Москва". Его учредителями выступили правительство Москвы, Банк "Москва" и ФГУП "Р
|25.12.2002
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"Электронная Москва": битва с квартирными кражами продолжается
а в охраняемых квартирах произошло только 5 краж. По подсчетам г-на Вохминцева, эффективность системы охранной сигнализации составляет около 98%. Он сообщил также, что в 2003 году в рамках программы "Электронная Москва" Управление готово оборудовать сигнализацией еще 1 млн. столичных квартир. Стоимость оборудования одной квартиры охранной сигнализацией составит порядка 2,5 тыс. руб. ГУВД Мо
Электронная Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|Лужков Юрий 113 18
|Припачкин Юрий 67 13
|Михайлов Алексей 115 13
|Валяева Елизавета 72 12
|Собянин Сергей 538 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Шабанов Александр 7 7
|Чернов Дмитрий 20 7
|Чучелов Андрей 44 6
|Казак Максим 162 5
|Деянышев Вадим 19 5
|Лосев Сергей 46 5
|Сафронов Роман 36 5
|Шалманов Сергей 202 5
|Федорец Андрей 19 5
|Гусев Владимир 26 5
|Батарова Татьяна 14 5
|Хухашвили Юрий 6 5
|Махонов Александр 31 5
|Никуличев Андрей 43 5
|Волков Владимир 69 4
|Антонов Александр 77 4
|Попов Алексей 339 4
|Белозеров Андрей 36 4
|Гаттаров Руслан 144 4
|Линев Андрей 25 4
|Карпман Ольга 9 4
|Орлов Степан 11 4
|Вартанов Юрий 7 4
|Лазуткин Валентин 5 4
|Жигунов Константин 5 4
|Путин Владимир 3454 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Соловьев Владимир 108 4
|Фомичев Олег 139 4
|Козырев Алексей 328 4
|Селютин Александр 60 3
|Шерейкин Максим 15 3
|Алешин Михаил 10 3
|Тюркин Михаил 45 3
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