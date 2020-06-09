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Электронная Москва
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09.06.2020 В «Сколково» запущена новая программа развития технологических стартапов 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
15.05.2019 Datadome модернизировала систему энергоснабжения ЦОДа «Электронная Москва» 1
08.02.2019 Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”» 1
27.12.2018 Онлайн-сервис «Чудо техники» и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнёрстве 1
09.11.2018 «Электронная Москва» начала выдавать электронные подписи клиентам Бинбанка 4
08.11.2018 Определились победители первого киберспортивного турнира Правительства Москвы 1
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы» 1
12.09.2016 Минкомсвязи назначило главного по высоким технологиям 1
15.08.2016 Правительство Москвы выпустило патриотичных «покемонов» 1
02.02.2016 Новый «департамент импортозамещения» Минкомсвязи возглавил экс-техдиректор «Электронной Москвы» 2
02.02.2016 Дмитрий Чернов назначен директором Департамента развития высоких технологий Минкомсвязи России 1
24.12.2015 Бизнес Hitachi Data Systems в России вырос в 2,5 раза с 2008 г. Новые цели 1
23.12.2015 Redsys: Для одних кризисный проект – это фиаско, для других это повод для азарта 1
22.10.2015 «Электронная Москва» и Hitachi Data Systems внедрили новый аппаратно-программный комплекс для электронного документооборота столицы 2
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
24.07.2015 На ДИТ Москвы подали в прокуратуру из-за конфликта интересов в «Электронной Москве» 3
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 1
22.06.2015 ДИТ Москвы обвиняют в многократном дублировании затрат на электронные дневники 3
02.06.2015 Электронные учебники для московских школ «подорожали» до 438 млн рублей 1
21.04.2015 Из российских ЦОДов начали предоставляться первые сервисы на базе Windows Azure Pack 1
18.02.2015 ИТ-директор МВД получил повышение до замминистра 1
25.12.2014 «Пост Модерн Текнолоджи» внедряет МИС в ГКБ им. С.П. Боткина 1
21.11.2014 Награды CNews AppWARDS вручены разработчикам мобильных приложений 1
11.11.2014 Рынок ЦОД: ставка на регионы не оправдывается 1
31.10.2014 Власти Москвы начали ставить на учет «воздушные» интернет-кабели 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 2
20.06.2014 ИТ-инфраструктура должна быть простой, как сервис из розетки 3
16.06.2014 Сергей Гоцуцов возглавил департамент системной интеграции в X-Com 1
28.05.2014 Главные ИТ-проекты страны 2014–2015 2
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 2
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 2
14.04.2014 Правительство Москвы создало крупнейшую государственную СЭД 1
28.03.2014 Электронное правительство: Чиновники и ИТ-компании обсудили главные задачи 3
07.03.2014 Отечественные ЦОДы стремятся к стандартизации 2
23.02.2014 «Электронная Москва» забрала контракт на предоставление ИТ-инфраструктуры ДИТ Москвы в аренду за 311,3 млн руб. 1
13.02.2014 «Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России 2
03.02.2014 Круглый стол CNews: «Российские ЦОДы: от количества к качеству» 1

Публикаций - 96, упоминаний - 145

Электронная Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 15
Microsoft Corporation 11095 8
АйТи 752 7
SAP SE 3215 6
Акадо Телеком - Комкор 609 5
Крок 1220 3
Google LLC 7154 2
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 2
IBM 3544 2
Мостелеком 36 2
Samsung Electronics 5677 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
Сервис Плюс 97 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
Agfa Gevaert 9 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 1
Tech explorer 2 1
SmartPlayer - Смартплеер 4 1
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 21 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Nvidia Corp 2024 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
Прогноз 196 1
CompanyMedia 111 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 1
OpenText 160 1
Астерос - Asteros 531 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Broadcom Inc 197 1
Intel Corporation 4180 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Бинбанк 184 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Открытие ФК 538 1
Транснефть 159 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Илим Палп - Ilim Group 9 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ВТБ Ледовый Дворец 2 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Электронная Москва АО 13 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
Правительство Москвы 653 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
3G - Стандарт мобильной связи 3736 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Смартизация 177 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Big Data - Большие данные 1136 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Google Android 10751 8
Apple iOS 5742 4
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 2
Microsoft Windows Azure Pack 12 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Exchange 682 2
Linux OS 4260 2
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Apple macOS 926 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Microsoft Excel 436 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Microsoft Lync 272 1
Электронная Москва ЦОД 1 1
Blizzard Entertainment Hearthstone 11 1
Intel Xeon Silver 6 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Hitachi FMD - Hitachi Flash Module Drive 6 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
OpenText Documentum 190 1
Microsoft Windows 853 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Microsoft Office 365 769 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Microsoft Dynamics CRM 388 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Лосев Сергей 43 4
Путин Владимир 1826 3
Махонов Александр 29 3
Белозеров Андрей 35 3
Валяева Елизавета 72 2
Островский Владимир 22 2
Сафронов Роман 33 2
Сафронов Игорь 4 2
Тюркин Михаил 38 2
Горбатько Александр 90 2
Ляшенко Сергей 29 2
Яхина Ирина 40 2
Нечаев Андрей 21 2
Собянин Сергей 211 1
Ковнир Евгений 71 1
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Гарбук Сергей 16 1
Бахтиаров Алексей 21 1
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Газиев Артур 2 1
Каменева Жамиля 11 1
Пушкин Александр 11 1
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Паршин Константин 44 1
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Щеглов Андрей 4 1
Басов Алексей 79 1
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Балаев Александр 5 1
Колокольцев Владимир 8 1
Ходаков Сергей 40 1
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Россия - СФО - Ленинградская область 1117 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
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Япония 2788 1
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Европа Северная - Скандинавия 275 1
США - Чикаго 127 1
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Россия - Иннополис 292 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Киберспорт - компьютерный спорт или электронный спорт 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
The Bell - Издание 34 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Чудо техники 14 1
CNews Analytics 1990 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Киберспортивная Москва - турнир Правительства Москвы по киберспорту 2 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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