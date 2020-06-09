Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронная Москва
Удостоверяющий центр
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Публикаций - 96, упоминаний - 145
Электронная Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
|Лосев Сергей 43 4
|Путин Владимир 1826 3
|Махонов Александр 29 3
|Белозеров Андрей 35 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Островский Владимир 22 2
|Сафронов Роман 33 2
|Сафронов Игорь 4 2
|Тюркин Михаил 38 2
|Горбатько Александр 90 2
|Ляшенко Сергей 29 2
|Яхина Ирина 40 2
|Нечаев Андрей 21 2
|Собянин Сергей 211 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Заединов Руслан 40 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Павлов Андрей 19 1
|Гарбук Сергей 16 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Москвина Анастасия 1 1
|Газиев Артур 2 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Пушкин Александр 11 1
|Минасян Вартан 13 1
|Шевченко Сергей 1 1
|Оленев Евгений 1 1
|Паршин Константин 44 1
|Возмилов Андрей 7 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Басов Алексей 79 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Балаев Александр 5 1
|Колокольцев Владимир 8 1
|Ходаков Сергей 40 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru