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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Михайлов Алексей



29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 1
24.04.2017 Solar Security будет продвигать продукты на новых рынках вместе с TerraLink 1
22.05.2014 Softline построила «электронный офис» для Администрации республики Саха 2
04.04.2014 Мобильный сотрудник работает больше: российский опыт 1
19.03.2014 Конференция CNews - «Мобилизация бизнеса: преимущества очевидны» 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 1
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку 1
01.07.2013 Из «Сбербанк-Технологий» увольняется гендиректор 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
07.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
22.02.2013 Герман Греф: Орловский хорош в части инноваций, на них он и сосредоточится 2
19.02.2013 «Сбербанк» продолжает терять ИТ-руководителей. Новое увольнение 1
01.02.2013 Конференция CNews: Что ждет финансовый сектор от ИТ? 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
08.08.2011 Итоги «Электронной Москвы»: полный провал и нарушения на сотни миллионов 1
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка" 1
24.05.2011 Виктор Орловский: В будущем "Сбербанк" будет оказывать ИТ-услуги сторонним компаниям 1
16.05.2011 «Сбербанк» нанимает известных CIO и создает собственную ИТ-компанию 1
04.08.2009 Новым ИТ-директором Москвы стал строитель 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 1
18.02.2008 «Комлинк Телеком» выйдет в новые районы Петербурга 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1
26.11.2007 «Электронная Москва 2»: курс на интеграцию сервисов 2
23.11.2007 Россию ожидает бум электронных госуслуг 1
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
21.11.2007 Популярность Детского портала Москвы растет 2
19.11.2007 CNews Forum: прямая видеотрансляция завтра 1
14.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
09.11.2007 CNews Forum: ответь на главные вопросы будущего ИКТ 1
19.10.2007 CNews Forum пройдет при поддержке Мининформсвязи 1
12.10.2007 ИТ-директора о CNews Forum 1
11.10.2007 В Москве внедрят систему контроля мобильных нарядов ГУВД 1
20.08.2007 Алексей Михайлов: Ключевой подход - идти от сервисов 9
17.07.2007 "Электронная Москва" выходит на новый этап 2
18.06.2007 Правительство Москвы поддержало спецпроект журнала CNews 1
07.06.2007 ДПНИ отключили от LiveJournal 1
18.04.2007 Названа главная проблема информатизации в России 1
19.03.2007 Интегрированная система обеспечения безопасности будет использована в ЖКХ 2

Публикаций - 39, упоминаний - 53

Михайлов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rambler Group - Рамблер ГК 548 3
Google LLC 7931 2
Microsoft Corporation 12409 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
TerraLink - ТерраЛинк 189 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
SAP SE 3347 1
Акадо Телеком - Комкор 661 1
ВТБ - Транскредитбанк 77 4
Открытие ФК 543 3
Пробизнесбанк АКБ 109 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 62 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Церих банк 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 1
WhatsApp Messenger 655 1
Apple iOS 5750 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Google Android 10773 1
Назаренко Денис 10 1
Лосев Сергей 43 1
Демидов Михаил 132 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Европа 4102 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 2
Турция - Турецкая республика 1000 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 2
Россия - СФО - Новосибирск 2140 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 323 1
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 139 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 385 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 1
Казахстан - Республика 2834 1
Северная Америка 1519 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 480 1
Европа Западная 675 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 1
Украина 3765 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Азия - Азиатский регион 1642 1
Канада 1421 1
Израиль 756 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 253 1
Россия - ЦФО - Брянская область 91 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 256 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 3
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
CNews Analytics 2072 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
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