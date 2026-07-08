Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 115, упоминаний - 128
Михайлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Мушаков Игорь 36 9
|Лужков Юрий 113 8
|Пегасов Сергей 55 8
|Матюхин Владимир 61 8
|Орловский Виктор 408 7
|Сенаторов Михаил 42 6
|Калинин Денис 70 6
|Катрич Алексей 43 6
|Поддубный Алексей 6 5
|Кулик Вадим 206 5
|Назипов Дмитрий 86 5
|Ковалевский Сергей 19 5
|Хайретдинов Марат 10 5
|Архипова Мария 21 5
|Ильин Николай 25 4
|Сотин Денис 216 4
|Паршин Максим 323 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Фомичев Андрей 74 4
|Алкснис Виктор 70 3
|Стятюгин Роман 44 3
|Фазылзянов Фарит 30 3
|Гликман Феликс 16 3
|Шеин Валерий 18 3
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
|Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 3
|Греф Герман 485 3
|Хлызов Андрей 21 3
|Серова Елена 320 3
|Левиков Антон 69 3
|Лосев Сергей 46 2
|Демидов Михаил 134 2
|Федорец Андрей 19 2
|Ивановский Виктор 13 2
|Бухрадзе Реваз 14 2
|Вожегова Мария 28 2
|Гупаисов Сергей 9 2
|Орлов Степан 11 2
|Смирнов Анатолий 10 2
|Вартанов Юрий 7 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.