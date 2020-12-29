Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Михайлов Алексей
Публикаций - 39, упоминаний - 53
Михайлов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Rambler Group - Рамблер ГК 548 3
|Google LLC 7931 2
|Microsoft Corporation 12409 2
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
|TerraLink - ТерраЛинк 189 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
|SAP SE 3347 1
|Акадо Телеком - Комкор 661 1
|ВТБ - Транскредитбанк 77 4
|Открытие ФК 543 3
|Пробизнесбанк АКБ 109 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 62 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
|Церих банк 4 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 1
|Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
|API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 173 1
|B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
|Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
|Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 27 1
|WhatsApp Messenger 655 1
|Apple iOS 5750 1
|Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
|Google Android 10773 1
|Назаренко Денис 10 1
|Лосев Сергей 43 1
|Демидов Михаил 132 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 3
|ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
|CNews Analytics 2072 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru