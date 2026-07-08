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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Алексей

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «МегаФон»: нижегородцы вошли в топ-10 самых активных пользователей онлайн-кинотеатров 1
19.06.2026 Накануне туристического сезона «МегаФон» ускорил интернет в Городце 1
08.06.2026 Цифровой комфорт на «Золотом кольце России» — «МегаФон» обновил сеть в Арзамасе 1
14.04.2026 Под Оеком усилили покрытие 4G 1
09.04.2026 В Нижнем Новгороде трафик на образовательные ресурсы вырос на 60% 1
01.04.2026 Байдарки, аисты и 80 Мбит/с: цифровизация охватила окрестности Керженца 1
01.04.2026 В иркутском Соцгородке впервые появилась сеть «МегаФона» 1
18.03.2026 Цифровые советы на скорости 50 Мбит/с — для саровских дачников разогнали интернет 1
10.03.2026 Горизонты LTE расширили в Осинском и Боханском районах 1
02.03.2026 Сеть «МегаФона» появилась в Игирме 1
24.02.2026 Заимка Перфильевых получила новые скорости интернета 1
16.02.2026 «МегаФон»: нижегородцы начали подготовку к летним отпускам 1
10.02.2026 «МегаФон» усилил LTE в Куйтунском районе 1
03.02.2026 «МегаФон» прокачал связь в Нижнем Новгороде 1
29.01.2026 Мобильный интернет «МегаФона» набрал скорость на дороге в Чувашию 1
28.01.2026 Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие 1
21.01.2026 «МегаФон» модернизировал энергоснабжающее оборудование на телеком-объектах в Заволжье 1
15.01.2026 Связь в каждый дом: «МегаФон» расширил LTE в Хомутово 1
17.12.2025 Сон в зимнюю ночь: интерес нижегородцев к SPA-отелям вырос в 2,5 раза 1
16.12.2025 «МегаФон» улучшает цифровой ландшафт в Иркутском районе 1
11.12.2025 «МегаФон» прокачал связь в самых сказочных и таинственных локациях Нижегородской области 1
03.12.2025 «МегаФон» усилил 4G в городе нефтехимиков 1
26.11.2025 «МегаФон» развивает 4G в северной столице Иркутской области 1
20.11.2025 «МегаФон» ускорил развитие пяти сел Нижегородской области 1
12.11.2025 Шелехов получил улучшенную LTE-сеть 1
05.11.2025 «МегаФон»: в «Аистенке» появилось аудиописание спектаклей для зрителей с нарушениями зрения 1
27.10.2025 «МегаФон» прокачал интернет в Слюдянском районе 1
16.10.2025 «МегаФон»: цифровизация идет с севера – малые города Нижегородской области «умнеют» быстрее других 1
17.09.2025 «МегаФон» прокачал связь в одном из самых живописных сел на высоком берегу Волги 1
06.08.2025 4G «МегаФона» появился в Тоншаеве Нижегородской области 1
28.07.2025 «МегаФон» прокачал связь в местах традиционного бытования народных художественных промыслов 1
15.07.2025 «МегаФон» масштабировал телеком-инфраструктуру в деревнях, селах и СНТ Нижегородской области 1
10.07.2025 В России создана полностью отечественная система для управления роботами «силой мысли» 1
17.06.2025 «МегаФон» прокачал связь в центре притяжения дайверов 1
19.05.2025 «МегаФон» прокачал мобильный интернет в одном из крупнейших ЖК Нижнего Новгорода 1
25.04.2025 «МегаФон»: весной нижегородцы стали чаще смотреть фильмы со смартфонов 1
17.04.2025 «МегаФон»: нижегородцы массово ищут глэмпинги перед майскими праздниками 1
25.03.2025 «МегаФон»: нижегородцы массово готовятся к загородной жизни 1
12.03.2025 «Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету более 7 тыс. домохозяйств Кузбасса 1
12.03.2025 «МегаФон» прокачал связь возле спортивных объектов Нижнего Новгорода 1

Публикаций - 115, упоминаний - 128

Михайлов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 49
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 13
Ростелеком 10948 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 7
Oracle Corporation 7074 6
Microsoft Corporation 25775 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 4
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Softline - Софтлайн 3743 3
HP Inc. 5883 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Citrix Systems 868 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 3
Google LLC 12688 3
Гранит-Центр НПП 47 3
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 122 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 2
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 2
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 2
Ipnet - Айпинэт 44 2
Комлинк Телеком - Comlink Telecom 12 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 2
SAP SE 5601 2
Apple Inc 13154 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Альфа-Банк 1979 9
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 6
Альянс Банк 20 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Абсолют Банк 249 5
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 5
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 4
Газстройинжиниринг 6 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
X5 Group - Перекрёсток 640 4
Северсталь ПАО - Severstal 629 4
Татнефть 243 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 4
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 4
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
Фора Банк 86 3
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 3
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 3
Стройкредит АКБ 35 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Лента - Утконос 180 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 3
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 3
Правительство Москвы - ДТОИВ Москвы - Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 4 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Мосгордума - Московская городская Дума 148 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
Прокуратура Казахстана 4 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 48
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 30
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 12
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 10
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 9
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1750 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 8
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 6
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 6
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 11
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Связной-Клуб - Программа лояльности 25 3
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 1
Konica Minolta Dynax D - цифровая зеркальная камера 13 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
Eastman Kodak EasyShare Software 73 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 1
Сбер - Сбербанк - Кредитная фабрика 29 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 34 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 158 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Casewise Corporate Modeler Suite 10 1
Panasonic - Venus Engine 58 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1
Apple iPad 4011 1
Google Android 15243 1
Apple iOS 8583 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Мушаков Игорь 36 9
Лужков Юрий 113 8
Пегасов Сергей 55 8
Матюхин Владимир 61 8
Орловский Виктор 408 7
Сенаторов Михаил 42 6
Калинин Денис 70 6
Катрич Алексей 43 6
Поддубный Алексей 6 5
Кулик Вадим 206 5
Назипов Дмитрий 86 5
Ковалевский Сергей 19 5
Хайретдинов Марат 10 5
Архипова Мария 21 5
Ильин Николай 25 4
Сотин Денис 216 4
Паршин Максим 323 4
Казарцев Алексей 27 4
Фомичев Андрей 74 4
Алкснис Виктор 70 3
Стятюгин Роман 44 3
Фазылзянов Фарит 30 3
Гликман Феликс 16 3
Шеин Валерий 18 3
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 3
Brunswick Pierre - Брансвик Пьер 10 3
Греф Герман 485 3
Хлызов Андрей 21 3
Серова Елена 320 3
Левиков Антон 69 3
Лосев Сергей 46 2
Демидов Михаил 134 2
Федорец Андрей 19 2
Ивановский Виктор 13 2
Бухрадзе Реваз 14 2
Вожегова Мария 28 2
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Вартанов Юрий 7 2
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Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 16
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Россия - СФО - Кемеровская область 1065 9
Европа 24963 8
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Казахстан - Республика 6047 6
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 6
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Европа Восточная 3138 5
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Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 62 3
Россия - ПФО - Нижегородская область - Павловский район - Павлово 18 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
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Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 3
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Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 55 3
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 136 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 11
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 9
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 8
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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