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«МегаФон» увеличил скорость интернета в ведущем промышленном центре Северо-Запада

Абонентам «МегаФона» в Северодвинске стал доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит⁄с. Оператор запустил новое телеком-оборудование 4G, которое позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры расширили телекоммуникационную инфраструктуру вблизи промышленных объектов города на улице Железнодорожная, а также на бульваре Строителей и улице Пионерская, где помимо высокоэтажной застройки расположено множество объектов социального значения – магазины, детские сады, школы, поликлиники.

В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета выросла в пять раз. Такой скорости достаточно, чтобы с комфортом пользоваться необходимыми цифровыми сервисами как на улице, так и в помещениях.

«Многие знают, что площадь муниципального образования «Северодвинск», в которую входят город Северодвинск и близлежащие поселения, больше, чем площадь Москвы в пределах МКАД. В динамично-развивающемся городе для повышения комфорта жизни местных жителей наши специалисты непрерывно модернизируют оборудование и строят новое. Мы уделяем особое внимание в том числе развитию инфраструктуры в малых населенных пунктах. Например, сеть 4G теперь стала доступна в поселке Каргополь-2 Няндомского района Архангельской области, местные жители которого могут пользоваться скоростным интернетом до 30 Мбит/с», – сказал директор «МегаФона» в Архангельской области Алексей Михайлов.

Также абонентам «МегаФона» стали доступны преимущества улучшенного качества звонков в VoLTE — технологии, позволяющей совершать звонки с высоким качеством передачи голоса с использованием интернет соединения.

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Цифровизация

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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