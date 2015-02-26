Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|26.02.2015
LTE-Advanced «МегаФона» выходит за МКАД
Столичный филиал «МегаФона» подвел итоги первого года развития сети LTE-Advanced в регионе. За прошедший период география покрытия сети расширилась далеко за пределы Садового кольца, вышла за МКАД, охватила 60 городов Подмосковья, а также многие деревни и поселки области. Коммерческая сеть LTE-Advanced «МегаФона» представляет собой агрегацию двух несущих (20 МГц + 20 МГц в диапазоне
|07.11.2014
|
Столичный «МегаФон» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД
Столичный филиал «МегаФона» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД. Сегодня с 6:45 утра по заявке от ГУ МЧС Федеральный центр управления и мониторинга «МегаФон» запустил SMS-оповещение московских абонентов о крупной аварии на севере МКАД. Все абоне
|18.07.2014
|
Оптическая сеть МГТС увеличивается на протяженность трех МКАД в неделю
адывает 50 км оптических линий, что на 20% выше показателей прошлого года. Таким образом, каждую неделю МГТС строит 350 км ВОЛС, увеличивая протяженность сети GPON на длину, равную протяженности трех МКАД. Ускоренные темпы строительства позволили МГТС нарастить базу абонентов и число сервисов, предоставляемых по оптическим каналам передачи данных. Сегодня из 800 тыс. клиентов, уже пользующи
|29.06.2010
|
ЦОД за МКАДом оказался никому не нужен
тем, что компании не удалось найти клиентов, которые захотели бы разместить свое ИТ-оборудование за МКАДом. Директор по развитию бизнеса Dataline Вадим Самойлов пояснил, что за пределами кольце
|23.05.2007
|
МКАД полностью оборудуют автоматическими противогололедными системами
Московский мэр Юрий Лужков подписал распоряжение об оснащении до конца 2009 г. Московской кольцевой автодороги (МКАД) автоматическими противогололедными системами на всех критических участках. В текущем году их планируется установить на пересечении с Можайским шоссе и на 19-м км МКАД. В 2008 г. пр
|28.08.2006
|
"Гаишники" модернизируют АИС управления движением МКАД
Д ГУВД г. Москвы объявил открытый конкурс на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт автоматизированной информационной системы управления движением на МКАД (динамические информационные табло, динамические дорожные знаки) ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД г. Москвы. Государственный заказчик: Главное управление внутренних дел города Москвы. Цена контракта &#
|01.04.2005
|
Московские ИТ-компании выселят за пределы МКАД*
ь» московскую ИТ-отрасль. "Проект распоряжения готовился долго, но теперь, когда он согласован со всеми заинтересованными сторонами, и процесс запущен, можно ожидать ускорения перевода ИТ-компаний за МКАД, — сообщил CNews Сергей Миглый, замруководителя комиссии по переводу ИТ-компаний за МКАД московского правительства (на фото). Инициатива будет реализована с помощью налоговых м
|15.02.2002
|
"Соник Дуо" установила новые базовые станции сети "МегаФон" за пределами МКАД
оне компания "Соник Дуо" установила очередную серию базовых станций. Новые и дополнительные базовые станции обеспечили покрытие микрорайонов Внуково и Ново-Переделкино (территория Москвы за пределами МКАД), а также подмосковного Авиагородка (Востряково, Домодедовский р-н) и города Балашиха.
