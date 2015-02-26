Разделы

Москва МКАД Московская кольцевая автомобильная дорога

Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога

СОБЫТИЯ


26.02.2015 LTE-Advanced «МегаФона» выходит за МКАД

Столичный филиал «МегаФона» подвел итоги первого года развития сети LTE-Advanced в регионе. За прошедший период география покрытия сети расширилась далеко за пределы Садового кольца, вышла за МКАД, охватила 60 городов Подмосковья, а также многие деревни и поселки области. Коммерческая сеть LTE-Advanced «МегаФона» представляет собой агрегацию двух несущих (20 МГц + 20 МГц в диапазоне
07.11.2014 Столичный «МегаФон» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД

Столичный филиал «МегаФона» оперативно проинформировал абонентов о крупной аварии на МКАД. Сегодня с 6:45 утра по заявке от ГУ МЧС Федеральный центр управления и мониторинга «МегаФон» запустил SMS-оповещение московских абонентов о крупной аварии на севере МКАД. Все абоне
18.07.2014 Оптическая сеть МГТС увеличивается на протяженность трех МКАД в неделю

адывает 50 км оптических линий, что на 20% выше показателей прошлого года. Таким образом, каждую неделю МГТС строит 350 км ВОЛС, увеличивая протяженность сети GPON на длину, равную протяженности трех МКАД. Ускоренные темпы строительства позволили МГТС нарастить базу абонентов и число сервисов, предоставляемых по оптическим каналам передачи данных. Сегодня из 800 тыс. клиентов, уже пользующи
29.06.2010 ЦОД за МКАДом оказался никому не нужен

тем, что компании не удалось найти клиентов, которые захотели бы разместить свое ИТ-оборудование за МКАДом. Директор по развитию бизнеса Dataline Вадим Самойлов пояснил, что за пределами кольце
23.05.2007 МКАД полностью оборудуют автоматическими противогололедными системами

Московский мэр Юрий Лужков подписал распоряжение об оснащении до конца 2009 г. Московской кольцевой автодороги (МКАД) автоматическими противогололедными системами на всех критических участках. В текущем году их планируется установить на пересечении с Можайским шоссе и на 19-м км МКАД. В 2008 г. пр
28.08.2006 "Гаишники" модернизируют АИС управления движением МКАД

Д ГУВД г. Москвы объявил открытый конкурс на право заключения государственного контракта на техническое обслуживание и текущий ремонт автоматизированной информационной системы управления движением на МКАД (динамические информационные табло, динамические дорожные знаки) ЦТАУ ДТ УГИБДД ГУВД г. Москвы. Государственный заказчик: Главное управление внутренних дел города Москвы. Цена контракта &#
01.04.2005 Московские ИТ-компании выселят за пределы МКАД*

ь» московскую ИТ-отрасль. "Проект распоряжения готовился долго, но теперь, когда он согласован со всеми заинтересованными сторонами, и процесс запущен, можно ожидать ускорения перевода ИТ-компаний за МКАД, — сообщил CNews Сергей Миглый, замруководителя комиссии по переводу ИТ-компаний за МКАД московского правительства (на фото). Инициатива будет реализована с помощью налоговых м
15.02.2002 "Соник Дуо" установила новые базовые станции сети "МегаФон" за пределами МКАД

оне компания "Соник Дуо" установила очередную серию базовых станций. Новые и дополнительные базовые станции обеспечили покрытие микрорайонов Внуково и Ново-Переделкино (территория Москвы за пределами МКАД), а также подмосковного Авиагородка (Востряково, Домодедовский р-н) и города Балашиха.

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9958 55
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14338 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 38
Yandex - Яндекс 8505 30
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 15
Ростелеком 10348 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 12
Samsung Electronics 10644 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3130 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5742 7
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3039 6
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 5
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 5
X Corp - Twitter 2909 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 5
Intel Corporation 12550 5
Huawei 4232 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 5
3data - 3дата 95 4
Сонет 170 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 4
Eastman Kodak - Кодак 507 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 4
МегаФон - Мобиком 225 4
Siemens AG - Siemens Group 2629 4
ТТК Троицк-Телеком 6 4
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 4
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 9
Почта России ПАО 2253 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 7
X5 Group - Перекрёсток 606 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 469 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 6
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 5
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 5
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 5
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 4
Крокус Сити Молл 16 4
Белый Ветер 362 4
Седьмой Континент 64 4
МЗБ - Московский Залоговый Банк 6 4
Русская инвестиционная группа 4 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
Связной ГК 1384 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 4
Лента - Сеть розничной торговли 2276 4
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 3
Beko - Beko Electronics 75 3
Квинта 7 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 97 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 3
Gett 86 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 3
Евросеть 1417 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 210 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 109 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 17
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 5
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 108 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 3
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 3
Мосгортранс ГУП 127 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 2
Музеон - парк искусств 19 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 2
Мосгордума - Московская городская Дума 145 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 550 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 24
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 110
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 77
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 56
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 49
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 45
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 42
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 38
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 22
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 20
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8460 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 18
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5170 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8953 14
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2090 14
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 12
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 16
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 12
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 9
Google Android 14734 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 9
Microsoft Windows 2000 8663 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Apple iOS 8272 5
Apple - App Store 3013 5
Apple iPhone 6 4862 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 877 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3442 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 4
Adobe Photoshop 793 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 3
Яндекс.Пробки 66 3
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 3
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 3
FreePik 1459 3
Google YouTube - Видеохостинг 2898 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 499 3
Linux OS 10943 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 3
Microsoft Windows 16365 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 313 2
Renault Kaptur 11 2
Яндекс.Маршрутизация 36 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 78 2
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 56 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 2
Медведев Владислав 57 8
Медведев Дмитрий 1662 6
Ушацкий Андрей 105 4
Машин Дмитрий 21 4
Дворкович Аркадий 211 3
Хала Илья 45 3
Кулаковский Дмитрий 67 3
Дмитриев Алексей 64 3
Ликсутов Максим 184 3
Сахаров Игорь 5 3
Потапкин Никита 14 3
Willmore Ben - Вилмор Бен 3 3
Лебединский Алексей 3 3
Blumberg Stephen - Блумберг Стивен 5 3
Castaneda Luis - Кастаньеда Луис 4 3
Recher Urs - Рехер Урс 10 3
Самойлов Юрий 75 3
Собянин Сергей 477 3
Тихонова Кристина 47 2
Новиков Алексей 64 2
Евраев Михаил 264 2
Вексельберг Виктор 154 2
Петров Дмитрий 69 2
Jansen Florian - Янсен Флориан 26 2
Бисембаева Алина 13 2
Кусков Денис 221 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Романов Константин 56 2
Прянишников Николай 311 2
Поляков Дмитрий 50 2
Аксенов Андрей 44 2
Морошкин Александр 118 2
Лужков Юрий 113 2
Осадчая Ирина 64 2
Марков Константин 27 2
Езопов Виталий 14 2
Кочегаров Петр 10 2
Невская Екатерина 19 2
Куртеев Валентин 5 2
Чижов Михаил 3 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 280
Россия - РФ - Российская федерация 157438 175
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8151 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 59
Европа 24653 32
Москва - Садовое кольцо 156 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 20
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 18
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 17
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 79 17
Беларусь - Белоруссия 6043 17
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 16
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 15
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 14
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 13
Россия - СФО - Новосибирск 4671 13
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 220 12
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 12
Земля - планета Солнечной системы 10668 12
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3391 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2677 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 923 10
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 9
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 9
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 9
Германия - Федеративная Республика 12948 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 9
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 9
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 9
Москва - Новая Москва - Большая Москва 83 8
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 905 8
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 8
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 94
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 45
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 31
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 29
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 24
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 21
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 20
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 17
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 16
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 16
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 15
Аренда 2584 14
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 12
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5295 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 9
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6336 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 12
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 8
Известия ИД 711 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Открытые системы ИД 176 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РИА Новости 989 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 500 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2170 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
Nature 821 1
Сноб 7 1
Мобильные системы 117 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
АиФ - Аргументы и факты 50 1
CNews - Soft.CNews 31 1
DatacenterDynamics 5 1
Инфобизнес 24 1
CNews Журнал 166 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
FT - Financial Times 1260 1
Ведомости 1256 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1055 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 4
Gartner - Гартнер 3614 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
GSMA Intelligence 11 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
ITResearch 121 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
ABI Research 235 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 5
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 209 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 17 1
Микроинформ 35 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 21 3
Фотофорум 48 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
CeBIT 612 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Red Dot Design Award 57 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 657 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
