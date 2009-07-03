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МегаФон Мобиком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.07.2009 «МегаФон» реорганизовал свою структуру

идических лиц внесены записи о прекращении деятельности ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Новосибирск» и ЗА
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности

представительство в Новосибирске. Необходимость строительства большого регионального дата-центра в "Мобиком-Новосибирск" (торговая марка "Мегафон-Сибирь", дочерняя компания "Мегафон" в Сибирско
17.04.2009 В «Мобиком-Новосибирск» новый генеральный директор

«Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон-Сибирь», сообщил о назначении на должность генер
10.07.2008 В деятельности «Мобиком-Хабаровска» выявлены нарушения

котскому автономному округу выявило нарушения в деятельности дочерней компании ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Хабаровск", сообщает РБК. В ходе проверки оператора выявлены факты нарушения п.5 ст.2
06.05.2008 Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона"

ссвязьохранкультуры по Костромской области наложило штраф на дочернюю компанию ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Центр", сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Управление провело плановое мероприяти
25.03.2008 Консолидация «МегаФона» отложена

ение о реорганизации «МегаФона» в форме присоединения 100% дочерних компаний: ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Моб
18.02.2008 В «Мобиком-Новосибирск» назначен первый заместитель генерального директора

Компания «Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон» в Сибирском регионе, сообщила о введении новой

30.10.2007 Россвязьохранкультуры проведёт конкурс на получение GSM-лицензий в СЗФО

вск», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Нижегородская сотовая связь», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Московская Сотовая Связь», ЗА
27.09.2007 «Total Voice Mail» внедрили в двух филиалах «Мегафон Центра»

оник Дуо» (Москва) и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Также сейчас проводится инсталляция продукта в ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров» и ОАО «МСС-Поволжье».
11.07.2007 УФАС признал рекламу «Мобиком Кавказа» недобросовестной

ва Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признала факт нарушения ЗАО «Мобиком Кавказ» федерального закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела в отношении ЗАО
06.06.2007 "ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону"

«ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФону», сообщает РБК. В 2005 г. представители «ЦТ-Мобайла» также голосовали против объединения, а в апреле 2007 г. решение заблокировали, ссылаясь на потребность в дополнит
28.04.2007 Акционеры "МегаФона" повторно рассмотрят вопрос о присоединении "Мобиком-Центр"

она" на внеочередном собрании 6 июня 2007 г. повторно рассмотрят вопрос о присоединении к компании "Мобиком-Центр", сообщает РБК. Напомним, акционеры "МегаФон" при рассмотрении вопроса реоргани
26.04.2007 Акционеры "Мегафона" не одобрили присоединение "Мобиком-Центра"

исоединении к компании «Мобиком-Центра». Во время голосования имел место кворум, сообщает РБК. ЗАО «Мобиком-центр» предоставляет услуги связи под брендом «Мегафон» в Центральном федеральном окр
06.03.2007 Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ»

деральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Мобиком-Кавказ» (торговая марка «МегаФон») о признании недействительными решения и предписани
17.01.2007 «Открытые Технологии» внедрят систему мониторинга серверов в филиале «МегаФона»

истемы мониторинга среды и оборудования в серверных комнатах сибирского филиала компании «МегаФон — Мобиком-Новосибирск». Основной целью внедрения системы мониторинга является организация непре
16.11.2006 Суд подтвердил законность предписания УФАС в отношении "СтавТелеСота" и "Мобиком-Кавказа"

ольского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в отношении компаний «СтавТелеСот» и «Мобиком-Кавказ». Как отмечается в сообщении антимонопольной службы, УФАС предписало «ВымпелКо
03.11.2006 "Мегафон" получил лицензию на оказание услуг дальней связи в РФ

и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО

13.10.2006 В Ингушетии обстрелян контейнер базовой станции "Мобиком-Кавказ"

В Ингушетии неизвестный обстрелял контейнер базовой станции сотовой связи "Мобиком-Кавказ". Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел 13 октября в 1:00 мск
04.08.2006 "Петер-Сервис" внедрил систему конвергентного биллинга для "МегаФона"

ора на конвергентный биллинг проводились поэтапно во всех региональных компаниях МегаФона, включая "Мобиком-Кавказ", "Соник Дуо", "МСС-Поволжье", "Мобиком-Хабаровск", "Уральскй GSM", "

18.07.2006 В "Мегафоне" произошли кадровые изменения

панию Александр Арнаутов принял в связи с достижением пенсионного возраста. Генеральным директором «Мобиком-Центра» назначен Андрей Еремкин. Денис Малышев родился 27 июля 1971 г. в г. Ленинград
30.06.2006 Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова

ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

01.03.2006 Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "Мобиком-Центра"

тра» по признакам нарушения закона «О рекламе». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, «Мобиком-Центр» распространял рекламу программы «Мегафон-Бонус», вводящую потребителей в заблу
27.01.2006 "Мобиком-Хабаровск" модернизировал биллинговую платформу

мно-аппаратного комплекса для системы биллинга в дальневосточном филиале компании «МегаФон» — «Мобиком-Хабаровск». В связи со значительным расширением абонентской базы компании «Мобиком
20.01.2006 ФАС: "Мобиком-Новосибирск" нарушил законодательство о рекламе

«Мобиком-Новосибирск» рекламировал несуществующие подарки для пользователей мобильной связи. К
16.12.2005 Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза

Абонентская база "Мобиком-Новосибирск" (сеть "МегаФон" в Сибирском регионе) выросла в 2,9 раза по сравнению с д
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям

лдинг "Связьинвест" компания "Дальсвязь". По сравнению с другими претендентами – сотовой компанией "Мобиком – Хабаровск" и оператором VSAT-станций "Глобал-телепорт" – "Дальсвязь" предложила наи
20.10.2005 Абонентская база "МегаФона" в Сибирском регионе выросла в 2 раза

Абонентская база «Мобиком-Новосибирска», оператора сети «МегаФон», выросла в 2 раза с начала 2005 г. и достигла
17.08.2005 Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась

ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

08.08.2005 Готовясь к IPO, "МегаФон" поглощает "дочек"

ой лицензии на каждый лицензионный округ. Это Sonic Duo (Москва и область), «Северо-Западный GSM», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Кавказ» (Юг), «Мобиком-Новосибирск» (Сибирь), «Мобиком-Хабаровск» (Д
08.07.2005 Запад помог "Мегафону" на $540 млн.

линиям на $290 млн. и €304,5 млн. выступили дочерние компании «МегаФона» — «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Новосибирск», «МСС-Поволжье», «Мобиком-Хабаровск», «Соник Дуо», «Мобиком-Киров» и «Ур
14.04.2005 В "Мобиком-Центр" новые кадровые назначения

Решением совета директоров «Мобиком-Центр» генеральным директором компании назначен Денис Малышев, ранее занимавший должн
26.10.2004 "МСС-Поволжье" получила кредит в $50 млн.

GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

25.10.2004 Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн.

» и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

15.10.2004 "МегаФон" выплатил дивиденды по 1-му купону облигаций серии 02

GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

05.10.2004 "Мегафон" привлечет займ в размере $375 млн.

и получения гарантий от компаний «Мобильные Системы связи — Поволжье», «Уральский Джи Эс Эм», «Мобиком Центр», «Мобиком Киров», «Волжский GSM», «Мобиком Хабаровск», «Мобиком Новосибирск»,

16.09.2004 "МегаФон" ввел первый тариф с федеральной нумерацией

» и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

16.09.2004 Гендиректор "Мобиком-Центра" сложил полномочия

Генеральный директор компании «Мобиком-Центр» Игорь Кузьмин досрочно сложил с себя полномочия в связи с семейными обстоятель
02.09.2004 "МегаФон Центр" начал тестирование конвергентного биллинга

«Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаро
01.09.2004 "Мегафон" открыл MMS-обмен с МТС на Северо-западе

ионно-правовой формы компании «Северо-Западный GSM» и объединения с «Соник Дуо», «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск»,«Мобиком-Киров», «Уральский Джи Эс
25.08.2004 Siemens поставит "Мегафону" оборудование на €60 млн.

GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,


Публикаций - 230, упоминаний - 971

МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 200
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 98
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 94
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 93
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 88
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 84
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 80
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 78
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 72
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон Центральный филиал 92 18
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Ростелеком 10948 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 7
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 7
МТС - Кубань GSM 118 6
Аккорд-Тел 32 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 6
Oracle Corporation 7074 5
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 5
Открытые технологии 732 5
Питерская группа связистов 441 5
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 5
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 5
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 4
Huawei 4677 4
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Альфа-Групп 745 8
Альфа-Эко 55 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 4
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 3
Грознефть 2 2
Газпром экспорт - Газэкспорт 7 2
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 34 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 2
Harley-Davidson 30 2
Лукойл Калининградморнефть 6 2
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 2
Почта России ПАО 2370 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Татнефть 243 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Citi - Citibank 158 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Сибур Холдинг - ТюменьГаз - СибурТюменьГаз - Сибур Тюмень - Юграгазпереработка 12 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Сбер - Сбербанк Капитал 10 2
Евросеть - Техмаркет 81 1
Ярсоцбанк - Ярославский коммерческий банк социального развития 9 1
Цифроград - Анарион 9 1
Arthur Andersen 64 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
СПБРР КБ - Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития 1 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Международный аэропорт Самара Курумоч имени С.П. Королева 25 1
GoodWill 13 1
Кубанские авиалинии - Авиакомпания Кубань - Kuban Airlines 4 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росстандарт - ВНИИМС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы 5 2
Ростехнадзор РФ - Госэнергонадзор - Федеральный государственный энергетический надзор 3 2
Правительство Чеченской Республики 29 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
Администрация Краснодара - Городская Дума Краснодара - органы государственной власти 13 1
Районные суды РФ 196 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 113
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 105
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 105
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 33
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 27
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 24
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 23
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 14
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 13
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