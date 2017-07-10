Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон
Мобиком
Публикаций - 221, упоминаний - 645
МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ничипоренко Алексей 29 3
|Солдатенков Сергей 154 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
|Юнов Константин 35 2
|Андреев Александр 25 2
|Белашева Марина 36 2
|Артемьев Денис 14 2
|Вдовин Александр 4 2
|Холикбердиев Тахир 14 2
|Николаев Константин 10 2
|Крайник Андрей 5 2
|Рожецкин Леонид 46 2
|Хачатурянц Ашот 4 2
|Кононов Дмитрий 6 1
|Ткачук Лариса 51 1
|Горбачев Владимир 14 1
|Тарасов Сергей 33 1
|Кадыров Рамзан 16 1
|Канев Сергей 10 1
|Горшков Александр 12 1
|Денисов Леонид 16 1
|Горохов Максим 14 1
|Аристархов Дмитрий 14 1
|Павленко Юрий 10 1
|Крымский Михаил 9 1
|Харченко Сергей 5 1
|Алханов Алу 5 1
|Алферов Сергей 2 1
|Мордашов Алексей 33 1
|Ершов Андрей 47 1
|Hurd Mark - Херд Марк 95 1
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 46 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Самсонов Максим 10 1
|Саакашвили Михаил 15 1
|Величко Валерий 14 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Смирнов Михаил 60 1
|Бугров Алексей 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru