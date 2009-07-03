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МегаФон Мобиком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.07.2009
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«МегаФон» реорганизовал свою структуру
идических лиц внесены записи о прекращении деятельности ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Новосибирск» и ЗА
|24.04.2009
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Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности
представительство в Новосибирске. Необходимость строительства большого регионального дата-центра в "Мобиком-Новосибирск" (торговая марка "Мегафон-Сибирь", дочерняя компания "Мегафон" в Сибирско
|17.04.2009
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В «Мобиком-Новосибирск» новый генеральный директор
«Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон-Сибирь», сообщил о назначении на должность генер
|10.07.2008
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В деятельности «Мобиком-Хабаровска» выявлены нарушения
котскому автономному округу выявило нарушения в деятельности дочерней компании ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Хабаровск", сообщает РБК. В ходе проверки оператора выявлены факты нарушения п.5 ст.2
|06.05.2008
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Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона"
ссвязьохранкультуры по Костромской области наложило штраф на дочернюю компанию ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Центр", сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Управление провело плановое мероприяти
|25.03.2008
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Консолидация «МегаФона» отложена
ение о реорганизации «МегаФона» в форме присоединения 100% дочерних компаний: ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Моб
|18.02.2008
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В «Мобиком-Новосибирск» назначен первый заместитель генерального директора
Компания «Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон» в Сибирском регионе, сообщила о введении новой
|30.10.2007
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Россвязьохранкультуры проведёт конкурс на получение GSM-лицензий в СЗФО
вск», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Нижегородская сотовая связь», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Московская Сотовая Связь», ЗА
|27.09.2007
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«Total Voice Mail» внедрили в двух филиалах «Мегафон Центра»
оник Дуо» (Москва) и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Также сейчас проводится инсталляция продукта в ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров» и ОАО «МСС-Поволжье».
|11.07.2007
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УФАС признал рекламу «Мобиком Кавказа» недобросовестной
ва Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признала факт нарушения ЗАО «Мобиком Кавказ» федерального закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела в отношении ЗАО
|06.06.2007
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"ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону"
«ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФону», сообщает РБК. В 2005 г. представители «ЦТ-Мобайла» также голосовали против объединения, а в апреле 2007 г. решение заблокировали, ссылаясь на потребность в дополнит
|28.04.2007
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Акционеры "МегаФона" повторно рассмотрят вопрос о присоединении "Мобиком-Центр"
она" на внеочередном собрании 6 июня 2007 г. повторно рассмотрят вопрос о присоединении к компании "Мобиком-Центр", сообщает РБК. Напомним, акционеры "МегаФон" при рассмотрении вопроса реоргани
|26.04.2007
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Акционеры "Мегафона" не одобрили присоединение "Мобиком-Центра"
исоединении к компании «Мобиком-Центра». Во время голосования имел место кворум, сообщает РБК. ЗАО «Мобиком-центр» предоставляет услуги связи под брендом «Мегафон» в Центральном федеральном окр
|06.03.2007
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Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ»
деральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Мобиком-Кавказ» (торговая марка «МегаФон») о признании недействительными решения и предписани
|17.01.2007
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«Открытые Технологии» внедрят систему мониторинга серверов в филиале «МегаФона»
истемы мониторинга среды и оборудования в серверных комнатах сибирского филиала компании «МегаФон — Мобиком-Новосибирск». Основной целью внедрения системы мониторинга является организация непре
|16.11.2006
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Суд подтвердил законность предписания УФАС в отношении "СтавТелеСота" и "Мобиком-Кавказа"
ольского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в отношении компаний «СтавТелеСот» и «Мобиком-Кавказ». Как отмечается в сообщении антимонопольной службы, УФАС предписало «ВымпелКо
|03.11.2006
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"Мегафон" получил лицензию на оказание услуг дальней связи в РФ
и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО
|13.10.2006
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В Ингушетии обстрелян контейнер базовой станции "Мобиком-Кавказ"
В Ингушетии неизвестный обстрелял контейнер базовой станции сотовой связи "Мобиком-Кавказ". Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел 13 октября в 1:00 мск
|04.08.2006
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"Петер-Сервис" внедрил систему конвергентного биллинга для "МегаФона"
ора на конвергентный биллинг проводились поэтапно во всех региональных компаниях МегаФона, включая "Мобиком-Кавказ", "Соник Дуо", "МСС-Поволжье", "Мобиком-Хабаровск", "Уральскй GSM", "
|18.07.2006
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В "Мегафоне" произошли кадровые изменения
панию Александр Арнаутов принял в связи с достижением пенсионного возраста. Генеральным директором «Мобиком-Центра» назначен Андрей Еремкин. Денис Малышев родился 27 июля 1971 г. в г. Ленинград
|30.06.2006
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Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова
ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|01.03.2006
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Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "Мобиком-Центра"
тра» по признакам нарушения закона «О рекламе». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, «Мобиком-Центр» распространял рекламу программы «Мегафон-Бонус», вводящую потребителей в заблу
|27.01.2006
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"Мобиком-Хабаровск" модернизировал биллинговую платформу
мно-аппаратного комплекса для системы биллинга в дальневосточном филиале компании «МегаФон» — «Мобиком-Хабаровск». В связи со значительным расширением абонентской базы компании «Мобиком
|20.01.2006
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ФАС: "Мобиком-Новосибирск" нарушил законодательство о рекламе
«Мобиком-Новосибирск» рекламировал несуществующие подарки для пользователей мобильной связи. К
|16.12.2005
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Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза
Абонентская база "Мобиком-Новосибирск" (сеть "МегаФон" в Сибирском регионе) выросла в 2,9 раза по сравнению с д
|24.10.2005
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Универсальную связь отдали "своим" компаниям
лдинг "Связьинвест" компания "Дальсвязь". По сравнению с другими претендентами – сотовой компанией "Мобиком – Хабаровск" и оператором VSAT-станций "Глобал-телепорт" – "Дальсвязь" предложила наи
|20.10.2005
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Абонентская база "МегаФона" в Сибирском регионе выросла в 2 раза
Абонентская база «Мобиком-Новосибирска», оператора сети «МегаФон», выросла в 2 раза с начала 2005 г. и достигла
|17.08.2005
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Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась
ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|08.08.2005
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Готовясь к IPO, "МегаФон" поглощает "дочек"
ой лицензии на каждый лицензионный округ. Это Sonic Duo (Москва и область), «Северо-Западный GSM», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Кавказ» (Юг), «Мобиком-Новосибирск» (Сибирь), «Мобиком-Хабаровск» (Д
|08.07.2005
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Запад помог "Мегафону" на $540 млн.
линиям на $290 млн. и €304,5 млн. выступили дочерние компании «МегаФона» — «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Новосибирск», «МСС-Поволжье», «Мобиком-Хабаровск», «Соник Дуо», «Мобиком-Киров» и «Ур
|14.04.2005
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В "Мобиком-Центр" новые кадровые назначения
Решением совета директоров «Мобиком-Центр» генеральным директором компании назначен Денис Малышев, ранее занимавший должн
|26.10.2004
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"МСС-Поволжье" получила кредит в $50 млн.
GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|25.10.2004
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Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн.
» и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|15.10.2004
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"МегаФон" выплатил дивиденды по 1-му купону облигаций серии 02
GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|05.10.2004
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"Мегафон" привлечет займ в размере $375 млн.
и получения гарантий от компаний «Мобильные Системы связи — Поволжье», «Уральский Джи Эс Эм», «Мобиком Центр», «Мобиком Киров», «Волжский GSM», «Мобиком Хабаровск», «Мобиком Новосибирск»,
|16.09.2004
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"МегаФон" ввел первый тариф с федеральной нумерацией
» и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
|16.09.2004
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Гендиректор "Мобиком-Центра" сложил полномочия
Генеральный директор компании «Мобиком-Центр» Игорь Кузьмин досрочно сложил с себя полномочия в связи с семейными обстоятель
|02.09.2004
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"МегаФон Центр" начал тестирование конвергентного биллинга
«Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаро
|01.09.2004
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"Мегафон" открыл MMS-обмен с МТС на Северо-западе
ионно-правовой формы компании «Северо-Западный GSM» и объединения с «Соник Дуо», «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск»,«Мобиком-Киров», «Уральский Джи Эс
|25.08.2004
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Siemens поставит "Мегафону" оборудование на €60 млн.
GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,
МегаФон и организации, системы, технологии, персоны:
|Солдатенков Сергей 162 7
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 5
|Горшков Александр 16 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Корчагин Павел 18 4
|Белашева Марина 37 3
|Кадыров Рамзан 26 3
|Холикбердиев Тахир 15 3
|Еремкин Андрей 17 3
|Малышев Денис 13 3
|Крайник Андрей 6 3
|Юнов Константин 46 3
|Ничипоренко Алексей 30 3
|Николаев Константин 17 2
|Хачатурянц Ашот 8 2
|Михайленко Андрей 4 2
|Токмаков Сергей 7 2
|Гречко Юрий 2 2
|Орловский Виктор 408 2
|Умаров Михаил 56 2
|Величко Валерий 16 2
|Бугров Алексей 12 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Андреев Александр 29 2
|Артемьев Денис 14 2
|Вдовин Александр 8 2
|Кореш Виктор 83 2
|Яшин Валерий 80 1
|Антонюк Борис 69 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Тарасов Сергей 47 1
|Остроухова Юлия 30 1
|Мартынов Александр 59 1
|Канев Сергей 11 1
|Денисов Леонид 17 1
|Осипенко Владимир 6 1
|Горохов Максим 17 1
|Аристархов Дмитрий 17 1
|Павленко Юрий 11 1
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