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МегаФон
Мобиком



10.07.2017 «Мегафон» сообщил о кадровых изменениях в руководстве компании 1
19.08.2016 Александр Сморгонский назначен директором по развитию бизнеса в МТТ 1
09.02.2016 Павел Корчагин возглавил Северо-Западный филиал «МегаФона» 2
04.02.2016 Николай Белогубец назначен коммерческим директором макрорегиона «Дальний Восток» Tele2 1
12.12.2014 Владимир Суворов возглавил корпоративный бизнес Кавказского «МегаФона» 1
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
13.08.2014 В «ВымпелКоме» назначен новый директор по обслуживанию клиентов 1
03.02.2014 Филипп Сапронов назначен директором по продажам «ВымпелКома» 1
18.06.2013 В «МегаФоне» — новые назначения в Северо-Западном филиале 2
14.02.2012 Андрей Корзеев назначен техническим директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 2
26.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
23.09.2011 Денис Артемьев назначен директором Ивановского филиала «ВымпелКома» 1
12.09.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 2
07.09.2011 Павел Корчагин возглавил Центральный филиал «МегаФона» 2
27.05.2011 Сергей Алферов назначен коммерческим директором Уральского филиала «МегаФона» 1
31.03.2011 В «МегаФоне» назначены новые руководители двух филиалов 2
16.11.2010 Анатолий Горбунов возглавил Сочинское отделение Кавказского филиала «МегаФона» 2
04.03.2010 Операторам связи не легализовали платежи 1
02.02.2010 Назначен новый технический директор Кавказского филиала «Мегафон» 2
03.07.2009 «МегаФон» реорганизовал свою структуру 4
08.06.2009 В ЮТК сменился генеральный директор 1
24.04.2009 Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности 2
17.04.2009 В «Мобиком-Новосибирск» новый генеральный директор 1
15.04.2009 «МегаФон» расширяет возможности оплаты услуг связи без комиссии 2
13.04.2009 «МегаФон» внедрил единый контакт-центр на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 1
16.03.2009 В «Стрим-ТВ» произошли новые назначения 1
03.10.2008 Грузия требует от «Мегафона» деньги 1
12.09.2008 Россвязькомнадзор по Камчатскому краю выявил нарушения в деятельности «дочки» «МегаФона» 2
11.09.2008 "Мегафон" сменил ИТ-директора и главного бухгалтера 1
15.08.2008 ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии 1
10.07.2008 В деятельности «Мобиком-Хабаровска» выявлены нарушения 2
10.07.2008 «МегаФон» осенью запустит сеть 3G в Дагестане 2
08.07.2008 Aladdin eSafe обеспечил «МегаФону» защиту от веб-угроз 2
19.06.2008 "Мегафон" оштрафован иностранным государством 3
06.05.2008 Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона" 3
25.04.2008 Digital Design разработал библиотеку ЭПО для «МегаФона» 2
17.04.2008 «МегаФон» займет у дочерних компаний 26,8 млрд руб. 1
25.03.2008 Консолидация «МегаФона» отложена 4
03.03.2008 В «МегаФон-Урале» назначен заместитель гендиректора 1

Публикаций - 221, упоминаний - 645

МегаФон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 114
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 497 77
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 74
Telia Company - TeliaSonera 783 68
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 64
Sonera 305 62
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1243 41
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 117 38
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 13
Мегафон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 230 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 8
Ericsson 2275 7
Nokia Corporation 5235 6
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 428 5
IBM 8684 5
HP - Hewlett-Packard 3424 5
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 5
Siemens AG - Сименс Россия 2222 5
Oracle Corporation 5811 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1232 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 169 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 3
Ростелеком - Связьинвест 1657 3
Остелеком 19 2
Питерская группа связистов 194 2
Google LLC 9440 2
Технопром Инновационная корпорация 27 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 2
МегаФон Центральный филиал 74 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 26 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 2
Мегафон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 51 2
Аквафон 14 2
Синтерра - Synterra 769 2
HP Inc. 5104 2
Sterling Group 40 2
ИММО - Информ-Мобил 48 1
Альфа-Групп 592 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 4
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 15 3
Аэрофлот 618 2
Татнефть 169 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 2
Сбербанк Капитал 6 2
Diners Club International - платёжная система 77 1
Анарион 9 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 91 1
Dixis - Диксис 343 1
Рапида НКО - платежные система 137 1
IPOC 121 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 51 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 53 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 154 1
Северсталь ПАО 277 1
X5 Group - Перекресток 255 1
Qiwi 795 1
CyberPlat - КиберПлат 336 1
eBay Inc 1560 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7366 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2765 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2321 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1855 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2003 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 4
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12134 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6289 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10106 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4017 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 462 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1463 1
LBS - Location Based Services 36 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 92 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1850 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2522 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 694 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1060 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 740 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 87 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 146 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 308 1
МегаФон GSM 7 2
Apple Локатор 31 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
Intel Itanium 607 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
HPE Integrity - серия серверов 83 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
МегаФон Бонус 13 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
HP ServiceGuard 10 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
Oracle СУБД 47 1
IBM Watson 115 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
SUN UltraSPARC 109 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
ЦФТ Банк 56 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Myspace - социальная сеть 630 1
IBM Power Systems - Серия серверов 192 1
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 1
Java - Язык программирования 2399 1
Ничипоренко Алексей 29 3
Солдатенков Сергей 154 3
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
Юнов Константин 35 2
Андреев Александр 25 2
Белашева Марина 36 2
Артемьев Денис 14 2
Вдовин Александр 4 2
Холикбердиев Тахир 14 2
Николаев Константин 10 2
Крайник Андрей 5 2
Рожецкин Леонид 46 2
Хачатурянц Ашот 4 2
Кононов Дмитрий 6 1
Ткачук Лариса 51 1
Горбачев Владимир 14 1
Тарасов Сергей 33 1
Кадыров Рамзан 16 1
Канев Сергей 10 1
Горшков Александр 12 1
Денисов Леонид 16 1
Горохов Максим 14 1
Аристархов Дмитрий 14 1
Павленко Юрий 10 1
Крымский Михаил 9 1
Харченко Сергей 5 1
Алханов Алу 5 1
Алферов Сергей 2 1
Мордашов Алексей 33 1
Ершов Андрей 47 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 46 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Абрамов Сергей 69 1
Самсонов Максим 10 1
Саакашвили Михаил 15 1
Величко Валерий 14 1
Горбунов Анатолий 18 1
Смирнов Михаил 60 1
Бугров Алексей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 82514 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26703 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3788 40
Финляндия - Финляндская Республика 1622 37
Швеция - Королевство 1851 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11582 29
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 20
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 321 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 902 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 18
Северный Кавказ 228 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 14
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1760 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1388 10
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 357 10
Европа 7265 9
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 464 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1074 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 7
Россия - СЗФО - Псковская область 455 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 7
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 7
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 7
Россия - СКФО - Дагестан Республика 340 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 682 6
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 349 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 780 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 990 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 504 4
Россия - Сибирь 1346 4
Италия - Итальянская Республика 2822 4
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 225 4
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Закон Мура - Moore's law 167 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Русский язык 1658 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 24
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
Forbes - Форбс 560 1
Thomson Reuters - Рейтер 5681 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
IDC - International Data Corporation 4527 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 608 1
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1032005.
Создано именных указателей - 60699.
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