«МегаФон» реорганизовал свою структуру идических лиц внесены записи о прекращении деятельности ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Новосибирск» и ЗА

Крупнейший дата-центр Сибири. Подробности представительство в Новосибирске. Необходимость строительства большого регионального дата-центра в "Мобиком-Новосибирск" (торговая марка "Мегафон-Сибирь", дочерняя компания "Мегафон" в Сибирско

В «Мобиком-Новосибирск» новый генеральный директор «Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон-Сибирь», сообщил о назначении на должность генер

В деятельности «Мобиком-Хабаровска» выявлены нарушения котскому автономному округу выявило нарушения в деятельности дочерней компании ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Хабаровск", сообщает РБК. В ходе проверки оператора выявлены факты нарушения п.5 ст.2

Россвязьохранкультуры оштрафовало "дочку" "Мегафона" ссвязьохранкультуры по Костромской области наложило штраф на дочернюю компанию ОАО "МегаФон" - ЗАО "Мобиком-Центр", сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Управление провело плановое мероприяти

Консолидация «МегаФона» отложена ение о реорганизации «МегаФона» в форме присоединения 100% дочерних компаний: ЗАО «Соник Дуо», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Моб

В «Мобиком-Новосибирск» назначен первый заместитель генерального директора Компания «Мобиком-Новосибирск», оператор сети «МегаФон» в Сибирском регионе, сообщила о введении новой

Россвязьохранкультуры проведёт конкурс на получение GSM-лицензий в СЗФО вск», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Нижегородская сотовая связь», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Кавказ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Московская Сотовая Связь», ЗА

«Total Voice Mail» внедрили в двух филиалах «Мегафон Центра» оник Дуо» (Москва) и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Также сейчас проводится инсталляция продукта в ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров» и ОАО «МСС-Поволжье».

УФАС признал рекламу «Мобиком Кавказа» недобросовестной ва Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признала факт нарушения ЗАО «Мобиком Кавказ» федерального закона «О рекламе». Поводом для возбуждения дела в отношении ЗАО

"ЦТ-Мобайл" вновь заблокировал присоединение "Мобиком-Центра" к "МегаФону" «ЦТ-Мобайл» на внеочередном собрании вновь заблокировал присоединение «Мобиком-Центр» к «МегаФону», сообщает РБК. В 2005 г. представители «ЦТ-Мобайла» также голосовали против объединения, а в апреле 2007 г. решение заблокировали, ссылаясь на потребность в дополнит

Акционеры "МегаФона" повторно рассмотрят вопрос о присоединении "Мобиком-Центр" она" на внеочередном собрании 6 июня 2007 г. повторно рассмотрят вопрос о присоединении к компании "Мобиком-Центр", сообщает РБК. Напомним, акционеры "МегаФон" при рассмотрении вопроса реоргани

Акционеры "Мегафона" не одобрили присоединение "Мобиком-Центра" исоединении к компании «Мобиком-Центра». Во время голосования имел место кворум, сообщает РБК. ЗАО «Мобиком-центр» предоставляет услуги связи под брендом «Мегафон» в Центральном федеральном окр

Суд подтвердил законность УФАС в отношении «Мобиком-Кавказ» деральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Мобиком-Кавказ» (торговая марка «МегаФон») о признании недействительными решения и предписани

«Открытые Технологии» внедрят систему мониторинга серверов в филиале «МегаФона» истемы мониторинга среды и оборудования в серверных комнатах сибирского филиала компании «МегаФон — Мобиком-Новосибирск». Основной целью внедрения системы мониторинга является организация непре

Суд подтвердил законность предписания УФАС в отношении "СтавТелеСота" и "Мобиком-Кавказа" ольского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в отношении компаний «СтавТелеСот» и «Мобиком-Кавказ». Как отмечается в сообщении антимонопольной службы, УФАС предписало «ВымпелКо

"Мегафон" получил лицензию на оказание услуг дальней связи в РФ и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО

В Ингушетии обстрелян контейнер базовой станции "Мобиком-Кавказ" В Ингушетии неизвестный обстрелял контейнер базовой станции сотовой связи "Мобиком-Кавказ". Как сообщили в республиканском МВД, инцидент произошел 13 октября в 1:00 мск

"Петер-Сервис" внедрил систему конвергентного биллинга для "МегаФона" ора на конвергентный биллинг проводились поэтапно во всех региональных компаниях МегаФона, включая "Мобиком-Кавказ", "Соник Дуо", "МСС-Поволжье", "Мобиком-Хабаровск", "Уральскй GSM", "

В "Мегафоне" произошли кадровые изменения панию Александр Арнаутов принял в связи с достижением пенсионного возраста. Генеральным директором «Мобиком-Центра» назначен Андрей Еремкин. Денис Малышев родился 27 июля 1971 г. в г. Ленинград

Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "Мобиком-Центра" тра» по признакам нарушения закона «О рекламе». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, «Мобиком-Центр» распространял рекламу программы «Мегафон-Бонус», вводящую потребителей в заблу

"Мобиком-Хабаровск" модернизировал биллинговую платформу мно-аппаратного комплекса для системы биллинга в дальневосточном филиале компании «МегаФон» — «Мобиком-Хабаровск». В связи со значительным расширением абонентской базы компании «Мобиком

ФАС: "Мобиком-Новосибирск" нарушил законодательство о рекламе «Мобиком-Новосибирск» рекламировал несуществующие подарки для пользователей мобильной связи. К

Число абонентов "МегаФон-Сибирь" выросло в 2,9 раза Абонентская база "Мобиком-Новосибирск" (сеть "МегаФон" в Сибирском регионе) выросла в 2,9 раза по сравнению с д

Универсальную связь отдали "своим" компаниям лдинг "Связьинвест" компания "Дальсвязь". По сравнению с другими претендентами – сотовой компанией "Мобиком – Хабаровск" и оператором VSAT-станций "Глобал-телепорт" – "Дальсвязь" предложила наи

Абонентская база "МегаФона" в Сибирском регионе выросла в 2 раза Абонентская база «Мобиком-Новосибирска», оператора сети «МегаФон», выросла в 2 раза с начала 2005 г. и достигла

Чистая прибыль "МегаФона" в 1 полугодии 2005 г. незначительно снизилась ападный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

Готовясь к IPO, "МегаФон" поглощает "дочек" ой лицензии на каждый лицензионный округ. Это Sonic Duo (Москва и область), «Северо-Западный GSM», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Кавказ» (Юг), «Мобиком-Новосибирск» (Сибирь), «Мобиком-Хабаровск» (Д

Запад помог "Мегафону" на $540 млн. линиям на $290 млн. и €304,5 млн. выступили дочерние компании «МегаФона» — «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Новосибирск», «МСС-Поволжье», «Мобиком-Хабаровск», «Соник Дуо», «Мобиком-Киров» и «Ур

В "Мобиком-Центр" новые кадровые назначения Решением совета директоров «Мобиком-Центр» генеральным директором компании назначен Денис Малышев, ранее занимавший должн

"МСС-Поволжье" получила кредит в $50 млн. GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

Число абонентов "МегаФон-Москва" достигло 1,5 млн. » и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

"МегаФон" выплатил дивиденды по 1-му купону облигаций серии 02 GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

"Мегафон" привлечет займ в размере $375 млн. и получения гарантий от компаний «Мобильные Системы связи — Поволжье», «Уральский Джи Эс Эм», «Мобиком Центр», «Мобиком Киров», «Волжский GSM», «Мобиком Хабаровск», «Мобиком Новосибирск»,

"МегаФон" ввел первый тариф с федеральной нумерацией » и объединения в рамках одной торговой марки с компаниями «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск», «Мобиком-Киров», «МСС-Поволжье»,

Гендиректор "Мобиком-Центра" сложил полномочия Генеральный директор компании «Мобиком-Центр» Игорь Кузьмин досрочно сложил с себя полномочия в связи с семейными обстоятель

"МегаФон Центр" начал тестирование конвергентного биллинга «Северо-Западный GSM» и объединения в рамках одной торговой марки с фирмами «Соник Дуо» (Москва), «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаро

"Мегафон" открыл MMS-обмен с МТС на Северо-западе ионно-правовой формы компании «Северо-Западный GSM» и объединения с «Соник Дуо», «Мобиком-Кавказ», «Мобиком-Центр», «Мобиком-Новосибирск», «Мобиком-Хабаровск»,«Мобиком-Киров», «Уральский Джи Эс