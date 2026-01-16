Разделы

Кадыров Рамзан


СОБЫТИЯ


16.01.2026 VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп» 1
03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart 1
26.09.2025 Wildberries купила аэропорт 2
29.08.2025 Сооснователь Wildberries ушел в «М.Видео - Эльдорадо» возвращать лидерские позиции 1
20.05.2025 Wildberries отсудила 712 миллионов у экс-мужа основательницы компании 1
18.04.2025 У экс-мужа хозяйки Wildberries отобрали последнюю долю в компании 2
29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 2
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
20.05.2016 Руководство Чечни о внедрении Saumi: программа позволила выявить резервы для пополнения местных бюджетов 1
24.02.2016 Битва за 4G: Роскосмос подверг сомнению компетенцию «WiMAX-академика» 1
03.04.2014 Генпрокуратура зачищает Рунет от украинских экстремистов 1
03.09.2013 Провайдер SMS-конкурса «Россия 10» отверг обвинения в потере голосов 1
02.09.2013 Кадыров вынудил «Билайн» и «Мегафон» вернуть деньги за SMS-голосование 2
20.02.2013 Рамзан Кадыров завел аккаунт в Instagram 1
18.08.2011 Главы российских регионов стали меньше писать в блогах 1
26.02.2010 Чечня не сдалась «Ростелекому» 2
22.09.2009 Чечня построит на деньги «Сбербанка» «золотой WiMAX» 2
16.03.2008 Россия: футбольных болельщиков лишили сотовой связи 1
26.10.2007 «Скай Линк» становится четвертым GSM-гигантом 1
14.02.2007 Президент Чечни остался без связи и интернета 1
18.07.2006 "Билайн" проиграл чеченскую "битву" 1
18.04.2006 "Мегафон" ослушался Рамзана Кадырова 1
13.04.2006 Народ против "Мегафона". Виновата ФСБ? 1
13.03.2006 Кадыров: "Мегафону" в Чечне грозит запрет 1

Публикаций - 24, упоминаний - 30

Кадыров Рамзан и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9988 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 5
Вайнах Телеком 50 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 4
Ростелеком 10368 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 3
Электросвязь 268 3
МегаФон - Мобиком 225 3
X Corp - Twitter 2911 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 154 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Yandex - Яндекс 8535 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Telegram Group 2606 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4562 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 373 1
Антарес 33 1
Google LLC 12300 1
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 1
Питерская группа связистов 437 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 474 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 124 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1505 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 2
Грозный-Сити 3 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
РАД - Российский аукционный дом 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3389 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4812 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 831 3
Правительство Чеченской Республики 29 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1090 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 529 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 755 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9394 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8958 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 898 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 221 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Аналоговые технологии 2836 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 681 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1375 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 391 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1224 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 942 2
Google YouTube - Видеохостинг 2904 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 879 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - БФТ.Имущество - Saumi 15 1
Бакальчук Владислав 18 5
Кадыров Ахмад 4 3
Мирзоян Роберт 5 3
Путин Владимир 3371 3
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 49 3
Холикбердиев Тахир 14 2
Ануфриев Сергей 5 2
Белковский Станислав 32 2
Бойко Олег 4 1
Алявдин Кирилл 19 1
Кадыров Ахмат 2 1
Кадырова Аймани 1 1
Альбеков Хасмагодев 1 1
Зобнина Маргарита 54 1
Тайнов Олег 20 1
Тимошин Андрей 12 1
Белых Никита 10 1
Портной Сергей 9 1
Бровко Анатолий 6 1
Крайник Андрей 6 1
Митин Сергей 8 1
Алханов Алу 7 1
Вок Герман 1 1
Ярош Дмитрий 4 1
Фронтов Валерий 1 1
Кадыров Ислам 2 1
Гречко Юрий 2 1
Осташко Руслан 1 1
Курбанов Ризван 3 1
Басаев Адам 2 1
Рогаткин Александр 2 1
Черхигов Рамзан 6 1
Молярчук Ольга 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Хасьянова Гульнара 152 1
Жаров Александр 179 1
Греф Герман 466 1
Соловьев Владимир 108 1
Гребенников Сергей 35 1
Морозов Сергей 59 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 581 21
Россия - РФ - Российская федерация 157708 15
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 252 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45942 6
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 353 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 689 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53513 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 838 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1454 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3238 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 2
Россия - СФО - Красноярский край - Эвенкийский район - Эвенкия - Тура 64 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 1
Россия - СКФО - Чечня - Гудермесский район - Гудермес 36 1
Казахстан - Республика 5821 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 1
Земля - планета Солнечной системы 10680 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2926 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3401 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1895 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Россия - ПФО - Самарская область 1465 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2127 1
Украина 7802 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1819 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 2
Спорт - Футбол 753 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 464 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
Цензура - Свобода слово 507 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 306 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 36 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1085 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1149 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2179 2
Соловьев Live - YouTube-канал 6 1
Forbes - Форбс 920 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
РАН - Российская академия наук 2021 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413094, в очереди разбора - 730387.
Создано именных указателей - 188796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

