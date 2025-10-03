Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бойко Олег
СОБЫТИЯ
Бойко Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 8258 1
|SweetCard - Свиткард 3 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1193 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1133 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 645 1
|Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 59 1
|Кадыров Рамзан 23 1
|Мейер Август 18 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 46 1
|Бакальчук Владислав 14 1
|Мордашов Алексей 58 1
|Власов Максим 21 1
|Корабань Лариса 1 1
|Зиганшин Тимур 1 1
|Мейер Инна - Майор Инна 3 1
|Шойхет Борис 11 1
|Гущина Анна 1 1
|Уралов Арсений 1 1
|Кукушкин Антон 1 1
|Коваленко Яна 1 1
|Уткин Никита 37 1
|Белошицкий Алексей 2 1
|Савченко Владимир 13 1
|РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1621 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394704, в очереди разбора - 731746.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.