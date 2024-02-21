Разделы

Азартные игры Онлайн-казино Интернет-казино Виртуальное казино


СОБЫТИЯ


21.02.2024 У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино

ностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - заявили в ЦБ. Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Российский Центроб
29.09.2020 Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц

Охота на разработчиков сайтов Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве закрыла компанию по разработке онлайн-казино «под ключ». Ее название не раскрывается. Ежемесячная выручка этой компании превышала $500 тыс. (39,81 млн руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2020 г.). «Киберполиция установила, что у
26.03.2019 Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино

Законопроект Минфина Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продли
14.01.2016 Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов

о. Запрещенное в России казино «Вулкан» отсудило 10 доменов, включающих его название Казино закрылись, бренды остались С 2009 г. в России запрещена деятельность казино и игорных клубов, в том числе и интернет-казино. В этой связи Ritzio переориентировалась на бизнес в других странах: Италии, Германии, Белоруссии, Хорватии и Румынии. Ritzio владеет зарегистрированными в России товарными знак
03.10.2014 Интернет-казино прорвали блокировку российских властей

Роскомнадзор исключил из Реестра запрещенных сайтов несколько десятков ресурсов интернет-казино. По подсчетам CNews, число таких сайтов составляет 25, и на момент публикации материала все они продолжали работать. Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в
05.12.2011 В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино

Социальная сеть Facebook сейчас рассматривает возможность сотрудничества с крупными онлайн-казино, в рамках которого казино смогут оперировать внутри Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники внутри британской игорной индустрии. Им
25.03.2011 МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России

Сотрудники управления «К» МВД России закрыли крупнейшее в России интернет-казино. Сыщики установили, что организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зару
09.02.2010 Китай начинает войну с интернет-казино

ланирует начать масштабную кампанию против онлайнового игорного бизнеса в стране, включая не только онлайн-казино и сайты с азартными играми, но также и интернет-банки, поддерживающие эту индус
20.12.2007 Microsoft, Yahoo и Google заплатят $31,5 млн. за рекламу онлайн-казино

Компании Microsoft, Yahoo и Google согласились выплатить $31,5 млн. в качестве штрафа Департамента юстиции США за рекламу онлайн-казино. Напомним, что на территории США запрещены онлайн-казино, из-за чего различные компании регистрируют свои сервисы в оффшорных зонах. Штраф компании Microsoft составил $21 м
10.10.2007 Боты «надувают» игроков онлайн-казино

Хакеры нашли ботнетам еще одно применение – азартные игры. Интернет-казино активно используются для отмывания, кражи денег у легальных игроков и шулерства. По данным Symantec на 30 июня 2007 г., к интернету подключено порядка 5 млн. компьютеров, захвач
11.01.2007 Интернет-казино отключают от плательщиков

С начала года прием платежей для интернет-казино прекратили «Яндекс Деньги». Напомним, с 1 января 2007 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием инфо-телекоммуникационных се
10.10.2006 Интернет-казино депортируют из России

ают свое возмущение данным законопроектом. Как отмечают в группе компаний Globo, в которую входят такие проекты, как Videocasino, Va-Bank Online Casino, казино «Фортуна», вопросы регулирования работы интернет-казино и деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием интернета требуют серьезной проработки. По их мнению, запретительные меры только приведут к нежелательны
10.05.2006 Онлайновые казино процветают

ная ассоциация (AGA, American Gaming Association). Общий доход от казино США вырос на 5% до рекордной суммы $30,3 млрд., в частности, за счет притока игроков в игорные зоны, например, в штате Невада. Онлайновые казино пользуются всё большей популярностью из-за удобства, несмотря на законы некоторых штатов о запрете на онлайновые азартные игры. Департамент юстиции США заявил, что закон 1961

16.02.2006 В США пытаются закрыть онлайновые казино

и сейчас находится под следствием. Билль законодательно запрещает использовать интернет для азартных игр и дает правоохранительным органам полномочия запрещать платежи по кредитным картам в оффшорные интернет-казино. Спонсорами билля выступили также республиканцы из Вирджинии Рик Баучер (Rick Boucher) и Фрэнк Вольф (Frank Wolf). Обеспокоенные возможным принятием закона, инвесторы начали про
20.06.2001 Штат Нью-Джерси подал в суд на интернет-казино

Штат подал в суд на три интернет-казино, заявив, что оффшорные компании нарушили закон, приняв ставки от жителей штата, сообщает AP. Министерство юстиции США запретило азартные игры в Сети. Представители министерства

19.03.2001 Онлайновые казино: борьба закона и бизнеса

- казино - неравенство в глобальном масштабе" компания утверждает, что за последний год количество интернет-казино выросло с 600-700 до 1200-1400 сайтов. "У этой отрасли большой потенциал, и э
27.11.2000 Криминальные группировки отмывают деньги через онлайновые казино

Британские власти всерьез озаботились тем фактом, что онлайновые казино являются прекрасным местом для отмывания денег криминальными группировками, сообщает Nando Times. Популярность игорного бизнеса в Сети растет гигантскими темпами и сотни игров

