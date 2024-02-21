Получите все материалы CNews по ключевому слову
|21.02.2024
|
У Qiwi отобрали банковскую лицензию из-за обслуживания «теневого бизнеса», криптообменников и онлайн-казино
ностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», - заявили в ЦБ. Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика Российский Центроб
|29.09.2020
|
Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц
Охота на разработчиков сайтов Работники Управления противодействия киберпреступности в Киеве закрыла компанию по разработке онлайн-казино «под ключ». Ее название не раскрывается. Ежемесячная выручка этой компании превышала $500 тыс. (39,81 млн руб. по курсу ЦБ на 29 сентября 2020 г.). «Киберполиция установила, что у
|26.03.2019
|
Власти полностью перекроют россиянам доступ к онлайн-казино
Законопроект Минфина Минфин начал разработку законопроекта, который наложит ограничения на возможность физических лиц осуществлять переводы денежных средств в адрес онлайн-казино и лотерей. Сейчас законопроект находится на стадии публичного обсуждения подготовки, соответствующая информация размещена на портале regulation.gov.ru. Публичное обсуждение продли
|14.01.2016
|
Запрещенное онлайн-казино «Вулкан» отвоевало себе 10 доменов
о. Запрещенное в России казино «Вулкан» отсудило 10 доменов, включающих его название Казино закрылись, бренды остались С 2009 г. в России запрещена деятельность казино и игорных клубов, в том числе и интернет-казино. В этой связи Ritzio переориентировалась на бизнес в других странах: Италии, Германии, Белоруссии, Хорватии и Румынии. Ritzio владеет зарегистрированными в России товарными знак
|03.10.2014
|
Интернет-казино прорвали блокировку российских властей
Роскомнадзор исключил из Реестра запрещенных сайтов несколько десятков ресурсов интернет-казино. По подсчетам CNews, число таких сайтов составляет 25, и на момент публикации материала все они продолжали работать. Как пояснил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, в
|05.12.2011
|
В соцсети Facebook могут появиться онлайн-казино
Социальная сеть Facebook сейчас рассматривает возможность сотрудничества с крупными онлайн-казино, в рамках которого казино смогут оперировать внутри Facebook. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники внутри британской игорной индустрии. Им
|25.03.2011
|
МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России
Сотрудники управления «К» МВД России закрыли крупнейшее в России интернет-казино. Сыщики установили, что организатором преступной группы, в которую входило 5 человек, являлся 33-летний мужчина. Около 10 лет назад он организовал интернет-казино на зару
|09.02.2010
|
Китай начинает войну с интернет-казино
ланирует начать масштабную кампанию против онлайнового игорного бизнеса в стране, включая не только онлайн-казино и сайты с азартными играми, но также и интернет-банки, поддерживающие эту индус
|20.12.2007
|
Microsoft, Yahoo и Google заплатят $31,5 млн. за рекламу онлайн-казино
Компании Microsoft, Yahoo и Google согласились выплатить $31,5 млн. в качестве штрафа Департамента юстиции США за рекламу онлайн-казино. Напомним, что на территории США запрещены онлайн-казино, из-за чего различные компании регистрируют свои сервисы в оффшорных зонах. Штраф компании Microsoft составил $21 м
|10.10.2007
|
Боты «надувают» игроков онлайн-казино
Хакеры нашли ботнетам еще одно применение – азартные игры. Интернет-казино активно используются для отмывания, кражи денег у легальных игроков и шулерства. По данным Symantec на 30 июня 2007 г., к интернету подключено порядка 5 млн. компьютеров, захвач
|11.01.2007
|
Интернет-казино отключают от плательщиков
С начала года прием платежей для интернет-казино прекратили «Яндекс Деньги». Напомним, с 1 января 2007 года в России запрещена деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием инфо-телекоммуникационных се
|10.10.2006
|
Интернет-казино депортируют из России
ают свое возмущение данным законопроектом. Как отмечают в группе компаний Globo, в которую входят такие проекты, как Videocasino, Va-Bank Online Casino, казино «Фортуна», вопросы регулирования работы интернет-казино и деятельности по организации и проведению азартных игр с использованием интернета требуют серьезной проработки. По их мнению, запретительные меры только приведут к нежелательны
|10.05.2006
|
Онлайновые казино процветают
ная ассоциация (AGA, American Gaming Association). Общий доход от казино США вырос на 5% до рекордной суммы $30,3 млрд., в частности, за счет притока игроков в игорные зоны, например, в штате Невада. Онлайновые казино пользуются всё большей популярностью из-за удобства, несмотря на законы некоторых штатов о запрете на онлайновые азартные игры. Департамент юстиции США заявил, что закон 1961
|16.02.2006
|
В США пытаются закрыть онлайновые казино
и сейчас находится под следствием. Билль законодательно запрещает использовать интернет для азартных игр и дает правоохранительным органам полномочия запрещать платежи по кредитным картам в оффшорные интернет-казино. Спонсорами билля выступили также республиканцы из Вирджинии Рик Баучер (Rick Boucher) и Фрэнк Вольф (Frank Wolf). Обеспокоенные возможным принятием закона, инвесторы начали про
|20.06.2001
|
Штат Нью-Джерси подал в суд на интернет-казино
Штат подал в суд на три интернет-казино, заявив, что оффшорные компании нарушили закон, приняв ставки от жителей штата, сообщает AP. Министерство юстиции США запретило азартные игры в Сети. Представители министерства
|19.03.2001
|
Онлайновые казино: борьба закона и бизнеса
- казино - неравенство в глобальном масштабе" компания утверждает, что за последний год количество интернет-казино выросло с 600-700 до 1200-1400 сайтов. "У этой отрасли большой потенциал, и э
|27.11.2000
|
Криминальные группировки отмывают деньги через онлайновые казино
Британские власти всерьез озаботились тем фактом, что онлайновые казино являются прекрасным местом для отмывания денег криминальными группировками, сообщает Nando Times. Популярность игорного бизнеса в Сети растет гигантскими темпами и сотни игров
