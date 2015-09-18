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Азартные игры Покер



18.09.2015 Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер

Специалисты международной антивирусной компании Eset обнаружили шпионское ПО, ориентированное на игроков в онлайн-покер — Win32/Spy.Odlanor. Как сообщили CNews в Eset, в статистике заражений преобладают пользователи из России и Украины, играющие на сайтах PokerStars и Full Tilt Poker. Программа Odlanor поз
09.01.2015 Создан идеальный игрок в покер

инг (Michael Bowling) и его коллеги из Университета Альберты в Эдмонтоне (Канада) совместно с финским программистом Оскари Таммелином (Oskari Tammelin) разработали "идеального" компьютерного игрока в покер. Алгоритм не может гарантированно выиграть любую игру, поскольку в покере есть элемент случайности при распределении карт, но в долгосрочной перспективе, например, на чемпионате, компьюте
23.12.2011 Штат Невада может легализовать у себя онлайн-покер

Американский штат Невада в скором времени может стать первым штатом этой страны, в котором будут официально разрешены онлайн-игры в покер, если они проводятся в пределах Невады. Организация Nevada Gaming Control Board, которая является регулятором азартных игр в Неваде, на следующей неделе планирует провести голосование, ко
22.12.2011 Владелец покер-рума Absolute Poker признался в мошенничестве

Владелец одного из трех крупнейших в мире покер-румов Absolute Poker в США признал себя виновным в нарушении американских законов о запрете азартных игр в Сети. 31-летний Брент Беккли (Brent Beckley), один из владельцев Absolute Poker,
06.12.2011 Хакеры украли данные 3,5 млн пользователей покер-рума Ultimate Bet

Стало известно об утечке большого количества личных данных пользователей популярного в Сети покер-рума Ultimate Bet. Утечка произошла в результате хакерской атаки. Злоумышленникам удалось взломать сервер Ultimate Bet и получить доступ к данным более чем 3,5 млн игроков. Позже данная и
10.08.2010 Киберпреступники начали охотиться на игроков в онлайн-покер

Компания G Data Software AG в своем новом отчете указала на опасность игры в онлайн-покер для пользователей. Сегодня крупные сайты для игроков в покер приняли специально разработанные меры безопасности, уделяя особое внимание созданию безопасной платформы. К сожалению,

18.10.2007 Покер-рум Absolute Poker уличен в мошенничестве

Absolute Poker, один из крупнейших покер-румов в интернете, обвинили в мошенничестве. Как сообщает New York Times, победитель одного из турниров под ником Potripper показывал в игре очень впечатляющие результаты, что стало повод
24.07.2007 Человек и машина будут соревноваться в игре в покер

Непрекращающиеся споры о превосходстве человеческих умственных способностях или искусственного интеллекта на днях будут испытаны в игре в покер, пишет Guardian. Два профессиональных игрока Фил Лаак (Phil Laak) и Али Эслами (Ali Eslami) будут играть с компьютером Polaris в самую сложную для искушенных игроков в карты игру – пок
15.11.2006 Покер в мобильнике: Россия участвует в чемпионате мира

нство благодаря их пристрастиям к онлайновым головоломкам и карточным играм. Мужчины, с другой стороны, составляют большинство среди тех, кто предпочитает игры с интенсивным действием и ролевые игры. Покер — это карточная игра, которая проводится колодой из 52 карт, в некоторых случаях с джокером. Как и многие другие карточные игры, покер является очень древней игрой, и его исто

Публикаций - 53, упоминаний - 53

Азартные игры и организации, системы, технологии, персоны:

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