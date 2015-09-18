Азартные игры Покер
|18.09.2015
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Новый троян-шпион атакует игроков в онлайн-покер
Специалисты международной антивирусной компании Eset обнаружили шпионское ПО, ориентированное на игроков в онлайн-покер — Win32/Spy.Odlanor. Как сообщили CNews в Eset, в статистике заражений преобладают пользователи из России и Украины, играющие на сайтах PokerStars и Full Tilt Poker. Программа Odlanor поз
|09.01.2015
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Создан идеальный игрок в покер
инг (Michael Bowling) и его коллеги из Университета Альберты в Эдмонтоне (Канада) совместно с финским программистом Оскари Таммелином (Oskari Tammelin) разработали "идеального" компьютерного игрока в покер. Алгоритм не может гарантированно выиграть любую игру, поскольку в покере есть элемент случайности при распределении карт, но в долгосрочной перспективе, например, на чемпионате, компьюте
|23.12.2011
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Штат Невада может легализовать у себя онлайн-покер
Американский штат Невада в скором времени может стать первым штатом этой страны, в котором будут официально разрешены онлайн-игры в покер, если они проводятся в пределах Невады. Организация Nevada Gaming Control Board, которая является регулятором азартных игр в Неваде, на следующей неделе планирует провести голосование, ко
|22.12.2011
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Владелец покер-рума Absolute Poker признался в мошенничестве
Владелец одного из трех крупнейших в мире покер-румов Absolute Poker в США признал себя виновным в нарушении американских законов о запрете азартных игр в Сети. 31-летний Брент Беккли (Brent Beckley), один из владельцев Absolute Poker,
|06.12.2011
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Хакеры украли данные 3,5 млн пользователей покер-рума Ultimate Bet
Стало известно об утечке большого количества личных данных пользователей популярного в Сети покер-рума Ultimate Bet. Утечка произошла в результате хакерской атаки. Злоумышленникам удалось взломать сервер Ultimate Bet и получить доступ к данным более чем 3,5 млн игроков. Позже данная и
|10.08.2010
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Киберпреступники начали охотиться на игроков в онлайн-покер
Компания G Data Software AG в своем новом отчете указала на опасность игры в онлайн-покер для пользователей. Сегодня крупные сайты для игроков в покер приняли специально разработанные меры безопасности, уделяя особое внимание созданию безопасной платформы. К сожалению,
|18.10.2007
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Покер-рум Absolute Poker уличен в мошенничестве
Absolute Poker, один из крупнейших покер-румов в интернете, обвинили в мошенничестве. Как сообщает New York Times, победитель одного из турниров под ником Potripper показывал в игре очень впечатляющие результаты, что стало повод
|24.07.2007
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Человек и машина будут соревноваться в игре в покер
Непрекращающиеся споры о превосходстве человеческих умственных способностях или искусственного интеллекта на днях будут испытаны в игре в покер, пишет Guardian. Два профессиональных игрока Фил Лаак (Phil Laak) и Али Эслами (Ali Eslami) будут играть с компьютером Polaris в самую сложную для искушенных игроков в карты игру – пок
|15.11.2006
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Покер в мобильнике: Россия участвует в чемпионате мира
нство благодаря их пристрастиям к онлайновым головоломкам и карточным играм. Мужчины, с другой стороны, составляют большинство среди тех, кто предпочитает игры с интенсивным действием и ролевые игры. Покер — это карточная игра, которая проводится колодой из 52 карт, в некоторых случаях с джокером. Как и многие другие карточные игры, покер является очень древней игрой, и его исто
Азартные игры и организации, системы, технологии, персоны:
|Juniper Research 522 1
|ABI Research 234 1
|Forrester Research 821 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Microsoft Research 139 1
|comScore 379 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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