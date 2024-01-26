Разделы

Gameloft Tetris


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.01.2024 RuStore назвал самые популярные приложения и игры в 2023 году 1
15.12.2023 Смартфоны больше не нужны. Nokia стала встраивать в кнопочные «звонилки» YouTube Shorts, прямого конкурента TikTok 1
21.11.2019 В России начались продажи телефона Nokia 220 4G. Цена 1
30.07.2019 Создан ноутбук с диагональю экрана меньше дюйма. Видео 1
24.07.2019 Nokia представила кнопочные телефоны Nokia 105 (2019) и Nokia 220 4G. Цены 1
17.04.2019 В России появились два новых ИТ-миллиардера 1
19.10.2017 Приложения в Google Play для Minecraft вовлекают смартфоны в ботнет 1
07.10.2013 Лучшие игры для iOS третьего квартала 2013 года. Выбор ZOOM 1
02.07.2013 Всероссийский слет ИТ-специалистов-2013 пройдет 25-28 июля 1
10.06.2013 Softline проведет Восьмой всероссийский слет ИТ-специалистов-2013 1
02.03.2012 Tetris на большом экране 1
14.12.2011 Модный "Тетрис" 1
10.06.2010 Electronic Arts на E3 2010 1
10.11.2009 Разработчики Burnout занялись Need for Speed 1
14.07.2008 Yahoo заработает на рекламе в казуальных играх 1
07.04.2008 Nokia запустила N-Gage 1
04.09.2007 Телефон для геймеров – новая попытка 1
09.12.2005 Electronic Arts выходит на рынок мобильных игр 1
22.10.2005 Mitsubishi M800: первый мобильник со светодиодной панелью 1
08.06.2005 Женщины больше любят игры для мобильников, чем мужчины 1
06.10.2004 Alcatel OT153 – когда нужен просто телефон 1
09.04.2004 Siemens ST55 — немец с азиатскими чертами 1
29.10.2002 Японцы копируют людей, клавиатура мерцает во тьме, а стол превращается в подушку 1
27.07.2001 День Системного Администратора 1
20.04.2000 Компания Hasbro Interactive -владелец игр "Pac-man" и "Tetris" подала в суд на GT Interactive и Varcon Systems 1

Публикаций - 26, упоминаний - 29

Gameloft Tetris и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 7
Microsoft Corporation 25254 4
EA - Electronic Arts 1299 3
Google LLC 12277 2
Gameloft 51 2
Intel Corporation 12547 2
IBM - International Business Machines Corp 9553 2
HMD Global - Nokia 136 2
Yahoo! 3707 2
Softline - Софтлайн 3278 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
Dr.Web - Доктор Веб 1276 2
Playrix Holding 32 1
Microsoft - Activision Blizzard 489 1
Capcom 283 1
Atari 155 1
Quanta Computer 211 1
Shenzhen GPD Technology 3 1
NetEase 33 1
EA Sports 69 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 1
Dainippon Screen Manufacturing 2 1
Rovio Mobile 41 1
Openwave Systems 16 1
Huawei Mobile Services 73 1
EA Jamdat 7 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Square Enix - Eidos Montreal 33 1
Griffin Technologies - Гриффин Технолоджи 5 1
Nokia MobileShop 21 1
Hasbro Interactive 6 1
EA - Criterion Games - Criterion Studio - Criterion Software 33 1
iDreamSky Technology Holdings 1 1
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
Kyocera Communications - Kyocera Wireless - KWC 19 1
Hands-On Mobile - Mforma - nGame 8 1
Lenovo Group 2364 1
Meta Platforms - Facebook 4536 1
GitHub 973 1
Hasbro 40 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
UPS 211 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1379 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8207 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1031 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1659 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5253 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12881 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28957 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 598 4
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2416 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8945 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13653 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1251 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 4
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 3
Joystick - Джойстик 1143 3
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 999 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 3
Полифония - Polyphony 254 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9362 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3521 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1028 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5161 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16700 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 2
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 2
T9 - предиктивная система набора текстов для мобильных телефон 48 2
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 3
EA The Sims - компьютерная игра 167 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 3
Oracle Java - язык программирования 3334 3
Gameloft Nitro Racing 2 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 2
Gameloft Sky Gift 2 2
Gameloft Ninja Up 2 2
Gameloft Asphalt - Компьютерная игра (гоночная игра) 64 2
Nokia N-Gage 73 2
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 110 2
Nokia Nseries 537 2
Bandai Namco Entertainment - Pacman - Pac-Man - Puck Man 10 2
Тетрис 77 2
Apple iOS 8264 2
Nokia 220 4G 4 2
Nokia Snake - Змейка 34 2
Apple iPad 3942 2
Microsoft Windows 16351 2
Google Android 14718 2
Google Cloud Services 233 1
Google Account - Google ID 51 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Intel Celeron N 22 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 692 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
ThinkTiny - ноутбук 1 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 356 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 134 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
Gameloft Airstrike 1 1
Gameloft Danger Dash 2 1
Clash of Clans - Компьютерная игра (стратегия) 15 1
Playrix Gardenscapes - мобильная free-to-play игра 6 1
Shenzhen GPD Technology MicroPC 1 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Acer Aspire Nitro - Acer Nitro 154 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
Sarvikas Juho - Сарвикас Юхо 11 2
Бухман Дмитрий 18 1
Бухман Игорь 6 1
Klinger Paul - Клингер Пол 1 1
Агафонов Роман 5 1
Ксенин Алекс 311 1
Клинаичев Андрей 33 1
Набоков Сергей 27 1
Бухманы (братья) 6 1
Гончаров Илья 7 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Абрамова Евгения 1 1
Gibeau Frank - Гибо Фрэнк 4 1
Probst Larry - Пробст Лари 3 1
Probst Larry - Пробст Ларри 4 1
Дуров Павел 309 1
Волож Аркадий 260 1
Касперский Евгений 330 1
Усманов Алишер 304 1
Андреев Андрей 33 1
Богуславский Леонид 38 1
Скоч Андрей 11 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Россия - РФ - Российская федерация 157230 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18252 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53491 4
Германия - Федеративная Республика 12945 4
Япония 13555 3
Украина 7799 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
Франция - Французская Республика 7980 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Япония - Киото 32 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Ирландия - Республика 1025 1
Европа Восточная 3122 1
Израиль - Тель-Авив 113 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 339 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 403 1
США - Техас - Остин 176 1
Бразилия - Федеративная Республика 2453 1
Солнечная система - Solar system 2547 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45809 1
Земля - планета Солнечной системы 10664 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Китай - Тайвань 4138 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 1
Европа 24650 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1076 1
США - Калифорния 4776 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15166 3
Английский язык 6879 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Сон - Somnus 458 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 2
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 227 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 80 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Спорт - Шахматы - Chess 254 1
Орехи - Nuts 58 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 487 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Спирты 74 1
GizmoChina 152 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Forbes - Форбс 914 1
Bloomberg 1420 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 1
AP - Associated Press 2006 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409159, в очереди разбора - 731156.
Создано именных указателей - 187833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

