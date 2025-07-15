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T9 предиктивная система набора текстов для мобильных телефон


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Ozon запустил продажу автомобилей JAC 1
24.01.2011 Российским врачам будет ассистировать iPad 1
07.10.2010 Samsung Wave II на платформе bada — российский анонс 1
25.08.2010 Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab 1
19.02.2010 Лучшие новинки Moblie World Congress 2010 1
16.02.2010 "Гуглофоны" стали стильными 1
21.10.2009 Лучшие приложения для ОС Google Android 1
28.07.2009 Inesoft выпустила очередное крупное обновление своего флагманского продукта Inesoft Phone 1
25.12.2008 LG Renoir: топовый тачфон с 8 МП камерой 1
16.05.2008 Плееры: яркие новинки и тренды весны 1
28.11.2007 Осенние хиты продаж: плееры 1
19.10.2007 Плееры: хиты продаж в сентябре 1
20.09.2007 Самые продаваемые плееры лета 1
18.09.2007 Программы для Windows Mobile: необходимый минимум 1
22.06.2007 Разработчик словаря T9 приобретен за $265 млн 1
11.04.2007 Google извинился перед Sohu 1
19.02.2007 Дайджест аудио. Лучший iPod-аксессуар от Nikе для русской зимы 1
01.02.2007 Плеер ко дню Святого Валентина 1
09.01.2007 Samsung представил портативный Bluetooth-плеер 1
14.12.2006 Тест T9 - первого плеера с Bluetooth от Samsung 1
09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж 1
21.03.2006 Фотокамеры: хиты продаж февраля 1
22.02.2006 Фотокамеры: хиты продаж января 1
01.08.2005 Самый полезный софт для Nokia Series 60 1
21.04.2005 Soutec представила в России свои первые мобильные телефоны 1
24.03.2005 Panasonic выпустил мобильник-автомат 1
23.12.2004 МТС i43 – мобильник только "для своих" 1
06.12.2004 Alcatel One Touch 557 – молодежный дух противоречия 1
22.11.2004 Philips 855 – функциональность без претензии 1
21.10.2004 P910i – новый hi-end от Sony Ericsson 1
06.10.2004 Alcatel OT153 – когда нужен просто телефон 1
20.09.2004 Samsung C110 – обновленная версия народной модели 1
17.09.2004 Qtek 8080 – телефончик с интеллектом 1
02.07.2004 Клавиатурный трансформер Nokia 6820 1
29.06.2004 Siemens MC60 - достойный апгрейд предшествующих моделей 1
28.06.2004 NTT выпустит самый маленький мобильник с i-mode 1
09.04.2004 Siemens ST55 — немец с азиатскими чертами 1
23.09.2002 Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002 1
22.08.2002 Новое ПО предлагает удобную замену раскладке QWERTY виртуальной клавиатуры 1
22.08.2002 Силе взгляда не нужна виртуальная клавиатура 1

Публикаций - 48, упоминаний - 48

T9 и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10412 18
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 11
Sony 6583 8
Apple Inc 12329 7
Siemens AG - Siemens Group 2606 6
Microsoft Corporation 24940 5
LG Electronics 3644 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1263 5
iRiver 181 5
Toshiba Corporation 2938 4
Canon 1405 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 4
HTC Corporation 1501 4
Google LLC 12017 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 3
Acer Group - Acer Inc 2589 3
Lenovo Motorola 3509 3
Nikon 624 3
Compal Electronics 135 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 256 3
Archos Technology 72 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 55 3
Ростех - Автоматика Концерн 1687 2
Dell EMC 5055 2
Meta Platforms - Facebook 4482 2
Dell Technologies - Dell Computer 2142 2
Intel Corporation 12356 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 2
Philips 2067 2
Yahoo! 3699 2
HP - Hewlett-Packard 3629 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 2
Olympus 467 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 332 2
Canyon Technology Group 51 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 331 2
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 2
Quanta Computer 211 2
MPIO 42 2
Dixis - Диксис 359 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 3
Белый Ветер 361 3
Россети Ленэнерго 1700 2
Adidas - Адидас 163 1
Nike 188 1
Совкомбанк Совесть 275 1
E100 13 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 23 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Тайваня 44 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 532 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12699 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25061 22
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8689 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6487 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 16
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9482 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 16
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28411 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7471 15
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1240 15
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3519 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14111 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6114 14
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1042 14
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2262 14
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4646 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9944 13
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21346 12
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4047 12
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2367 12
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 11
Joystick - Джойстик 1136 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7558 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14164 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26285 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12682 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10298 9
WAV - Waveform Audio File Format 527 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6164 8
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 979 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17477 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3888 8
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1011 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10166 7
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1015 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16453 7
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1720 7
Oracle Java - язык программирования 3180 9
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 7
Microsoft Edge - браузер 2004 6
Samsung SVR-диктофон 458 6
Apple iPod 1537 5
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 5
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME Java MIDP - Mobile Information Device Profile 100 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7195 4
Google Android 14377 4
Microsoft Office 3848 4
Nokia Symbian OS 1402 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5057 4
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 4
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
Microsoft Zune - MS Zune 173 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 4
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 4
Apple iPod Shuffle 80 4
Apple iPod video 49 4
Canon Digital IXUS 86 4
Microsoft Windows 16017 4
iRiver S 15 4
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 84 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2147 3
Microsoft Outlook 1424 3
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 3
Canon DIGIC - серия процессоров 199 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 3
Microsoft Smartphone 11 3
Apple iPod nano 215 3
Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 3
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 3
iRiver E 9 3
Apple iPad 3891 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 2
Ксенин Алекс 311 9
Николаев Григорий 10 3
MacKay David - Маккэй Дэвид 3 3
Газаров Артур 77 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1016 1
Соколов Андрей 18 1
Малафеев Андрей 51 1
Мартынова Мария 3 1
Симонов Игорь 102 1
Клинаичев Андрей 33 1
Принцевская Людмила 34 1
Ашенбреннер Инна 15 1
Миронов Андрей 14 1
Шипунов Владислав 0 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Niukkanena Paimo - Ниукканена Раймо 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 19
Европа 24445 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5282 10
Южная Корея - Республика 6754 9
Китай - Тайвань 4068 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 7
Япония 13396 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13435 5
Азия - Азиатский регион 5642 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 3
Сингапур - Республика 1880 3
Германия - Федеративная Республика 12820 3
Франция - Французская Республика 7921 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1760 2
Нидерланды 3575 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 1
Америка - Американский регион 2177 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Россия - СФО - Новосибирск 4485 1
Украина 7696 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3361 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Япония - Токио 999 1
Германия - Берлин 720 1
Люксембург Великое Герцогство 436 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 1
Бельгия - Брюссель 232 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Япония - Иокогама 37 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Китай - Шанхай 793 1
Земля - планета Солнечной системы 10498 1
Сатурн - Титан (спутник) 490 1
США - Вашингтон - Редмонд 232 1
Дания - Королевство 1311 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5138 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10274 4
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30621 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49714 2
Английский язык 6782 2
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2842 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5709 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 989 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1686 2
Йена - денежная единица Японии 497 2
Металлы - Серебро - Silver 779 2
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3622 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6050 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2205 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2719 1
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
CeBIT 612 1
PC Expo 36 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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