Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181671
ИКТ 14113
Организации 10976
Ведомства 1485
Ассоциации 1052
Технологии 3496
Системы 26085
Персоны 78119
География 2922
Статьи 1546
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2705
Мероприятия 867

Япония Иокогама


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 Nikon закрывает свой знаковый завод литографических систем для производства чипов. Виноват Intel 1
08.04.2022 Nissan представила прототип производства полностью твердотельных аккумуляторов 1
29.12.2017 Huawei и NTT DOCOMO испытали 5G в движении 1
24.04.2017 Panasonic намерена привлечь к разработке ИИ 1000 инженеров 1
13.03.2017 Fujitsu создаст суперкомпьютер для исследований в области искусственного интеллекта 1
08.04.2016 Президентская библиотека оцифрует книги Русского географического общества 1
08.11.2012 Softline защитила данные Nissan Motor в России с помощью решений NetApp 1
07.11.2011 Суперкомпьютер впервые преодолел рубеж производительности в 10 Пфлопс 1
26.05.2010 ТТК предлагает модернизировать рынок евроазиатского транзита 1
20.11.2009 Через год пульты останутся без батареек 1
11.02.2008 В Мексике и Японии произошли землетрясения 1
22.10.2007 ЖК-рекорд: панель в 1 сантиметр 1
16.10.2007 WorldView-1: первые снимки 1
03.06.2005 В Японии подали в суд в связи с ожогом от мобильника 1
12.05.2005 Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1
12.05.2005 Электромобиль от Mitsubishi Motors оснастили двигателями в колесах 1
25.03.2005 Завершился российский тур конкурса программных проектов Imagine Cup 2005 1
22.06.2004 IBM превзошел HP по количеству суперкомпьютеров 1
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 1
28.10.2003 Электронные служанки помогут одиноким мужчинам 1
28.03.2003 Новый робот Sony стремительно умнеет 1
28.03.2003 Новый робот Sony стремительно умнеет 1
14.02.2003 Toshiba и Infineon разработали FeRAM самой высокой плотности 1
14.02.2003 Toshiba и Infineon разработали FeRAM самой высокой плотности 1
21.11.2002 Samsung Electronics начинает поставки IP-приставок в Японию 1
18.11.2002 Японский суперкомпьютер - самый быстрый в мире 1
31.10.2002 Samsung: грандиозные планы и огромные дисплеи 1
25.10.2002 Samsung выпустил огромный телевизор 1
09.10.2002 NTT-ME откроет подключение к WAN-Ethernet с доступом через IP-VPN-сети 1
23.09.2002 Неделя цифровых камер, джинсовая защита от мобильника, унитаз-аналитик и чудеса Sony Dream World 2002 2
13.09.2002 Sony Dream World 2002 - центр электронных развлечений - открылся в Иокогаме 1
08.08.2002 Система электронной регистрации граждан в Японии дала первый сбой 1
24.07.2002 Avaya: конвергентная сеть для Кубка Мира FIFA 1
21.12.2001 Неделя в Сети: цифровая музыка, бомбы в "окнах", Аль-Кайеда и слизнеед 1
14.12.2000 NEC и Toshiba объединят свои отделения по производству космических систем 1
22.11.2000 Sony разработала прототип двуногого робота 1
17.07.2000 Тайваньская TSMC намерена стать крупнейшим в мире производителем полупроводников в 2001 году 1
03.07.2000 NTT DoCoMo получила разрешение японского правительства на предоставление услуг мобильной связи 3-го поколения 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Япония и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6592 8
Samsung Electronics 10468 5
Toshiba Corporation 2940 5
IBM - International Business Machines Corp 9503 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1141 4
Microsoft Corporation 25019 3
Intel Corporation 12409 3
Philips 2069 3
LG Electronics 3652 2
Sharp Corporation 1043 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2644 2
Fujitsu 2054 2
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 410 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 394 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 290 2
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 2
Умник 36 2
NetApp - Network Appliance 644 1
Huawei 4099 1
Softline - Софтлайн 3096 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 334 1
VAIO 474 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5117 1
Nvidia Corp 3638 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2206 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 982 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
Casio 332 1
Adobe Systems 1563 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Yahoo! 3701 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
SAP SE 5374 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Broadcom - VMware 2435 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2235 1
HP Inc. 5728 1
Mitsubishi Motors 24 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 278 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 2
SoftBank Group 264 1
eBay Inc 1627 1
Ball Aerospace & Technologies 48 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 24 1
Россети Ленэнерго 1700 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 31 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1171 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1440 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 930 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3472 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 112 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1586 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5661 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 489 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6332 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16509 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5717 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16209 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6008 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12629 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54819 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10328 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7283 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70264 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14211 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9091 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25191 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28554 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10000 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9678 3
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 91 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21453 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31196 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30183 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12742 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8207 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1674 3
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2714 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 575 3
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 144 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8366 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25410 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3948 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 556 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9865 2
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 161 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5593 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16710 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2306 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12664 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21498 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4342 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12009 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26501 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2009 2
Microsoft Windows 16092 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2286 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Oracle Java - язык программирования 3275 1
Microsoft Windows XP 2412 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Microsoft Office 3876 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
Apple iTunes Store 1115 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 163 1
Linux OS 10578 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 250 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Nvidia Tesla GPU 182 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 142 1
Microsoft Outlook 1430 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 1
Fujitsu Eternus - Серия СХД 73 1
Intel Itanium 630 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
SoftBank Broadmedia 1 1
Openwave Mobile - браузер 3 1
PressPlay 47 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Canon Digital IXUS 86 1
Avaya Definity УАТС 103 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5077 1
Fujifilm FinePix 107 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1100 1
Покушалова Ольга 15 2
Fujita Masahiro - Фуджита Масахиро 4 2
Аверкин Алексей 4 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Новиков Павел 103 1
Котов Виталий 41 1
Жеребецкий Евгений 1 1
Арнольди Владимир 2 1
де Воллан Григорий 1 1
McHugh Jim - МакХью Джим 4 1
Япония 13424 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52925 7
Россия - РФ - Российская федерация 152419 7
Германия - Федеративная Республика 12848 7
Европа 24490 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13470 6
Япония - Токио 1002 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17769 4
Земля - планета Солнечной системы 10534 4
Южная Корея - Республика 6783 4
Испания - Королевство 3745 4
Азия - Азиатский регион 5673 4
Швеция - Королевство 3654 3
США - Калифорния 4691 3
Франция - Французская Республика 7938 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1162 2
Италия - Итальянская Республика 4404 2
Сингапур - Республика 1887 2
Бразилия - Федеративная Республика 2422 2
Португалия - Лиссабон 41 2
Португалия - Португальская Республика 934 2
Япония - Осака 142 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18172 1
Индия - Bharat 5599 1
Европа Западная 1487 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1044 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1385 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14351 1
Китай - Шанхай 798 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4042 1
США - Техас - Хьюстон 249 1
Ирландия - Республика 1019 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 1
Испания - Мадрид 171 1
Индонезия - Республика 991 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Малайзия 884 1
Таиланд - Королевство 849 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
Филиппины - Республика 576 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30936 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5752 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6155 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5463 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1848 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53694 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11262 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19754 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10405 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1276 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6193 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5273 2
Информатика - computer science - informatique 1116 2
Спорт - Шахматы - Chess 247 2
Спорт - Футбол 748 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3605 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 356 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3711 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5149 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50118 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2859 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4840 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1627 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 658 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 749 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 566 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1613 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1628 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4231 1
Литий - Lithium - химический элемент 588 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8127 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 787 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5175 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1522 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1300 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6757 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6237 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 1
AP - Associated Press 2006 4
DigiTimes - Издание 1317 3
Kyodo 47 2
NE Asia Online 313 2
The Register - The Register Hardware 1646 1
IDG - International Data Group 115 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
FT - Financial Times 1240 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11351 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5981 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 1
Ananova 250 1
Playboy 51 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 297 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 2
Fortune Global 500 287 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 47 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1601 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 644 1
University of California - Калифорнийский университет 99 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1046 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 260 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 200 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси - 39 1
Japan Meteorological Agency - Японское метеорологическое агентство 9 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 236 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 157 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
University of Mannheim - Universität Mannheim - Мангеймский университет Германия 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2544 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
FPD International 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380232, в очереди разбора - 737856.
Создано именных указателей - 181671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: