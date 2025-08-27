Nikon закрывает свой знаковый завод литографических систем для производства чипов. Виноват Intel

Nikon закрывает завод

Японская Nikon закроет завод, расположенный в Иокогаме, ввиду низкого спроса на высокоточное оборудование.

По сообщению Nikkei, на производственной площадке по состоянию на июль 2025 г. трудилось 350 около 350 человек. Все они продолжат карьеру в компании на основном предприятии Nikon в Синагаве (Токио) и других локациях на территории префектуры Канагава.

В компании утверждают, что консолидированный прогноз прибыли на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 г., отметив, составлен с учетом закрытия площадки в Иокогаме и отмечают, что оно будет иметь «ограниченное» влияние на бизнес компании в целом.

Фото: Nikkon Nikon начала прием заказов на отгрузку новой литографической системы DSP-100, поддерживающей упаковку типа FOPLP

Закрытие предприятие обусловлено стремлением Nikon сократить расходы за счет «консолидации объектов», отмечает Nikkei.

Чем занимается площадка в Иокогаме

На площадке в Иокогаме до сих пор велись разработка и производство таких изделий как биологические микроскопы, в том числе цифровые, промышленного оборудования и оборудования для FPD-литографии, отмечает Nikkei.

FPD-литография – процесс формирования тонкопленочных транзисторов (TFT; Thin-film Transistor) на стеклянной подложке за счет пропускания ультрафиолетового излучения через специальный фотошаблон и линзу с рисунком транзистора. Технология применяется для изготовления жидкокристаллических (LCD) дисплеев. В FPD-литографах Nikon реализован метод сканирования с применением нескольких линз.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте японской компании, в настоящее время ассортимент систем FPD-литографии Nikon насчитывает шесть моделей, которые предназначены для обработки стеклянных пластин размером от 1500x1850 мм до 2290x2620 мм со скоростью от 42 до 60 секунд на одну пластину.

Знаковый объект

Как отмечает TrendForce, факт прекращения работы завода в Иокогаме имеет важное значение, поскольку эта площадка до сих пор играла основную роль на протяжении существования компании, основанной в 1917 г.

Nikon стала первой компанией в Японии, сумевшей успешно коммерциализировать технологию производства степперов – литографических машин для выпуска полупроводниковых интегральных схем. Отличительной особенностью степпера является возможность поэтапной обработки пластины.

После появления первых степперов Nikon в 1980 г. именно этот завод в Иокогаме принял на себя основную нагрузку, позволив успешно удовлетворить растущий спрос на такие системы. С тех пор литографическое оборудование стало основным продуктовым направлением площадки.

Финансовые трудности Nikon

В последние годы Nikon испытывает значительные трудности финансового характера, обусловленные падением продаж литографических систем, не в последнюю очередь из-за низкого спроса со стороны одного из ключевых для компании клиента – корпорации Intel. Введенные президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) импортные пошлины только усугубили положение Nikon. У Intel, впрочем, дела идут не лучше.

Учитывая все вышесказанное, Nikon ожидает, что выручка ее бизнеса по производству высокоточного оборудования по итогам 2025 финансового года уменьшится на 8,4% к 2024 финансовому году и составит 185 млрд йен (около $1,24 млрд), впервые за долгие годы даже не достигнув отметки в 200 млрд йен.

Новые возможности для роста

Как отмечает TrendForce, руководство Nikon постоянно ищет новые возможности для роста компании. Недавно Nikon вступила в гонку с полупроводниковыми гигантами, освоив перспективную технологию корпусирования на уровне панелей (Fan-out Panel-level Packaging; FOPLP), которая позволяет размещать множество кристаллов на одной прямоугольной подложке. В середине июля 2025 г. Nikon начала прием заказов на отгрузку новой литографической системы DSP-100, поддерживающей упаковку типа FOPLP с использованием подложек площадью до 600 мм2.

В июле 2025 г. CNews писал о том, что Canon, конкурент Nikon, запускает новый завод по производству литографического оборудования – впервые за 21 год, увидев возможность побороться с нидерландской ASML на растущем на фоне бума ИИ рынке за место под солнцем. Производственные мощности компании вырастут на 50%, инвестиции в площадку оцениваются в $336 млн.